УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11821 відвідувач онлайн
Новини Політика України
5 297 91
Зеленський (17470) США (14499)

Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді

Україна буде сильною і успішною країною, лідером Європи, оскільки це її мета, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили багато часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає української мрії, у нас є українська мета... Ми повернемо своїх людей. Для нас це дуже важливо - повернути Крим і Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною - лідером Європи", - заявив Зеленський, виступаючи в Стенфордському університеті в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Чому я впевнений у цьому? Ні. Не тому, що все можливо. А оскільки можливо все", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+42
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 1865
показати весь коментар
02.09.2021 21:56
+15
Так. Я, как человек лично знакомый с профессором Станфордского универа, а именно с Виктором Михайловичем Арнаутовым, выходцем из Мариуполя, заявляю официально: Владимир Зеленский болен. И мне непонятна позиция Минздрава! Он настолько болен, что нуждается в изоляции, принудительной. Мне кажется, что даже тётя Лена не станет возражать, после "лидер Европы"(с).
показати весь коментар
02.09.2021 21:56
+15
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 7089
показати весь коментар
02.09.2021 21:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а цель потерпевшего вiслюка давно всем известна Зеленский: Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы - Цензор.НЕТ 6984
показати весь коментар
02.09.2021 21:51 Відповісти
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 7089
показати весь коментар
02.09.2021 21:57 Відповісти
Ото ж..
показати весь коментар
02.09.2021 21:58 Відповісти
Ну, а чого чекати від 95-го порталу? Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 1422
показати весь коментар
02.09.2021 21:59 Відповісти
На первый взгляд может показаться странным, но потерпевший вiслюк и его моносброд полностью оправдали все ожидания "тех самых 25%".
показати весь коментар
02.09.2021 22:03 Відповісти
поки уанет захлинається падлом...

На Донбасі боєць ЗСУ під ворожим вогнем врятував побратима від лютої смерті.
Окупанти ввечері 24 травня обстріляли українських військових у районі Новолуганського, більше години били з самохідних артилерійських установок, випустивши близько сотні снарядів.
"Один зі 122 мм снарядів потрапив точно в бліндаж. Там у цей час був один з армійців - Ярослав. Його засипало землею. Його побратим Володимир під обстрілом кинувся рятувати друга - руками викопав два метри землі і витягнув Ярослава майже неушкодженим"
Командування бригади вже подало чоловіка на державну нагороду за виявлену мужність. У повідомленні бригади відзначили, що вогонь по бійцях вели з Горлівки, окупанти розташувалися недалеко від місця проживання мирного населення. https://marik.in.net/2021/09/02/%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%94-%d0%b3%d1%83%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bd-%d1%80%d1%83/
показати весь коментар
02.09.2021 22:08 Відповісти
Во долбодятлы----даже на третьем году как у власти да ни чему не научились!
показати весь коментар
02.09.2021 22:11 Відповісти
Оно не обучаемо! С трудом поддаеться дрессировке при заучивании текстов.
показати весь коментар
02.09.2021 22:58 Відповісти
"Пороблено" ....(картина маслом ))))
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4669

.
показати весь коментар
02.09.2021 22:18 Відповісти
Докотитися до такого "менделізму". Втім при владі одні кривляки. Було, було, а такого ще не було. Деградація повна.
показати весь коментар
03.09.2021 06:59 Відповісти
Ты на себя посмотри…лидер-мопед.
показати весь коментар
02.09.2021 21:51 Відповісти
Был уже один лидер... И где он сейчас? Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 6150

Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5536
показати весь коментар
02.09.2021 23:20 Відповісти
Перший крок вже зроблено! Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 6140
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 6613
показати весь коментар
02.09.2021 21:52 Відповісти
В слове "ГIДНОСТI" ошибка первой букве.
показати весь коментар
02.09.2021 21:59 Відповісти
И вам того же
показати весь коментар
02.09.2021 21:52 Відповісти
Так. Я, как человек лично знакомый с профессором Станфордского универа, а именно с Виктором Михайловичем Арнаутовым, выходцем из Мариуполя, заявляю официально: Владимир Зеленский болен. И мне непонятна позиция Минздрава! Он настолько болен, что нуждается в изоляции, принудительной. Мне кажется, что даже тётя Лена не станет возражать, после "лидер Европы"(с).
показати весь коментар
02.09.2021 21:56 Відповісти
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 1865
показати весь коментар
02.09.2021 21:56 Відповісти
Кошмар! И- не плюсануть... Но, считайте- плюсанул.
показати весь коментар
02.09.2021 21:58 Відповісти
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 268 Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5124
показати весь коментар
02.09.2021 23:12 Відповісти
Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
http://prportal.com.ua/PRtyapstvo/zelenskomu-v-ssha-podaruvali-knigu-legka-cherepno-mozkova-travma
показати весь коментар
03.09.2021 12:36 Відповісти
"Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё", - добавил он.

Свирид Петрович Голохвастов, собственной персоной.
показати весь коментар
02.09.2021 21:58 Відповісти
Голохвастов, Голобородько... А би ж цей був просто голощосьтам, але ж ні... Воно ще й з ініціативою Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4345
показати весь коментар
02.09.2021 22:10 Відповісти
видно Байден наркєта того..... Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 7831

Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 4826
показати весь коментар
02.09.2021 22:01 Відповісти
Только не с этой властью.
показати весь коментар
02.09.2021 22:01 Відповісти
я смотрел секунд тридцать его брифинг.
такое ощущение,что у него ломка начиналась,и срочно нужна была хоть одна дорожка.
показати весь коментар
02.09.2021 22:02 Відповісти
Там лома уже треба.
показати весь коментар
02.09.2021 22:06 Відповісти
РАБссию уже не догнать...для братьев немцев Северный Потоп-2 соорудили...,а к 2035 году построють Северный Потоп-3 Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5470стадион в Питере строили типа "Зянит-Арена" аж 12 лет...Перестройка РАБссии идет нормалек Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 8459
показати весь коментар
02.09.2021 22:03 Відповісти
Этот идиот тоже так считает.
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4005
показати весь коментар
02.09.2021 22:04 Відповісти
Очкастому фискальному вылупку очень интересно сколько у тебя денег.
показати весь коментар
02.09.2021 22:08 Відповісти
это по две тысячи гривен на рыло,
что он собрался поиметь ?
показати весь коментар
03.09.2021 09:13 Відповісти
Мета України - швидче позбутися нинішніх керманичів, пока не затягнули її в клоаку.
показати весь коментар
02.09.2021 22:05 Відповісти
"Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством.(...)- Гроссмейстер О. Бендер! - заявил Остап, присаживаясь на стол. - Устраиваю у вас сеанс одновременной игры.(...) - Проездом в Казань, - говорил Остап отрывисто, - да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме, устал после Карлсбадского турнира." (І. Ільф, В. Петров "Дванадцять стільців")
показати весь коментар
02.09.2021 22:05 Відповісти
Тоже хотел написать: И тут Остапа понесло (с)
показати весь коментар
02.09.2021 22:08 Відповісти
😁
показати весь коментар
02.09.2021 22:09 Відповісти
Напоминает советский анекдот.

Колхоз. Приезжает делегация из обкома и втирает на собрании колхозникам 'догнать и перегнать Америку!'

Собрание заканчивается, подходит к трибуне старый дед и говорит: 'Ну догнать Америку конечно можно, но перегонять не стоит.'

Делегация из обкома: 'Как так? Почему? Если догонять, так и перегонять надо!'

Дед: 'Потому что если перегоним, все увидят наш голый зад в заплатках!'
показати весь коментар
02.09.2021 22:05 Відповісти
Был подобный.
"Давноб догнали и перегнали,но не жотим им голую жопу показывать!"
показати весь коментар
02.09.2021 22:54 Відповісти
Только не с тобой Володя Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4103
показати весь коментар
02.09.2021 22:06 Відповісти
Як воно меле язиком! Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 8448 Аж завидки беруть!
От тільки після 2-х років царювання "узеленських" ця промова викликає асоціації або з Остапом Бендером і Нью Васюками, або Голохвастовим і з його "Да! Да!.. Но нєт!"
показати весь коментар
02.09.2021 22:06 Відповісти
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 8097
показати весь коментар
02.09.2021 22:06 Відповісти
http://prportal.com.ua/PRtyapstvo/zelenskomu-v-ssha-podaruvali-knigu-legka-cherepno-mozkova-travma
К чему б это?
показати весь коментар
03.09.2021 12:39 Відповісти
Если он скажет, что Украина будет лидером Европы 300 раз подряд - я ему поверю !
Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё ! Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5877 Источник: https://censor.net/ru/n3286063
показати весь коментар
02.09.2021 22:08 Відповісти
коли прийшов до влади горбачов,він в доповіді сказав------срср має стати лідером по будівництву автомобілів у світі. Та випуску телевізорів з двома екранами. Ми тоді довго сміялися.
показати весь коментар
03.09.2021 07:01 Відповісти
....лидером Европы... . Напомнило старый мультик про лягушку путешественницу---*лечу это я -лечу...*. Короче--пора лечить нашего---то дров наломит так, что хрен уложим.
показати весь коментар
02.09.2021 22:09 Відповісти
Правду о визите Зеленского в Штаты и правду о Крымской платформе Зеленского,а по факту блока НАТО в Киеве мы не узнаем...,а дипломатические отмазки для прессы,это лишь ширма....,камуфляж...,реальные дела начнутся только через полгода-год...
показати весь коментар
02.09.2021 22:10 Відповісти
Этот тоже верит Зеленскому. Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 1474.
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5772
показати весь коментар
02.09.2021 22:12 Відповісти
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5079 Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 9665
показати весь коментар
02.09.2021 23:14 Відповісти
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4637
показати весь коментар
02.09.2021 22:13 Відповісти
мда...... Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5920

очччень даже далеко не Порох !
показати весь коментар
02.09.2021 23:18 Відповісти
Зараз мета України - пережити владу зелених покидьків і дегенератів, без катострофічних втрат...
показати весь коментар
02.09.2021 22:17 Відповісти
После визита Молотова в Берлин 25 ноября 1940 года,братский Договор Молотов-Риббентроп от 23 августа 1939 года,закончился....а знаете почему? Молотов перед отлетом на Мацковию сказал Гитлеру : герр Гитлер,слова,не всегда соответствуют делам...
Гитлер срочно вызвал нач.штаба Вермахта и сказал : план "Барбаросса" мне на стол через 3 суток...
Этот исторический факт я проверил по нескольким немецким источникам...,что такой диалог был между 2 крысами мировой политики...
показати весь коментар
02.09.2021 22:19 Відповісти
Порох ждал Байдена -
а пришло 73 %
показати весь коментар
02.09.2021 22:19 Відповісти
надо было с другим пацаном договариваться
показати весь коментар
02.09.2021 22:47 Відповісти
КНЕУ и Шевченко
"Оскара"за сегодня в портале censor.net не будет, потому что номинацию на "богиню" отменили, с учетом обстоятельств непреодолимых ошибок в ментальном восприятии и конфигурации поданного за сегодняшний день материала.
...подпись главреда censor.net...
Главные новости 2 сентября: Россия не хочет продлевать миссию ОБСЕ, пострадавший в ДТП с Трухиным рассказал о случившемся.
показати весь коментар
02.09.2021 22:21 Відповісти
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 999

....
показати весь коментар
02.09.2021 22:23 Відповісти
ВОЗ,можно запитання:" Ви хріном на роял грали по призваннію,чи з любові до грошей?А де 5 млрд доларів інвестицій з Оману? Чи це Ваш гонорар за той концерт? А де хоча б 100 000 дерев з обіцяного вами мільярда?
показати весь коментар
02.09.2021 22:24 Відповісти
Та скажите же ему уже что это не гастроли 95 Квартала, это официальный визит. А он бедняга наверное никак не поймёт - почему зрители не смеются?
показати весь коментар
02.09.2021 22:28 Відповісти
" Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё"

Шедеврально. Нема нічого страшнішого ніж ініціативний недоумок при владі.
показати весь коментар
02.09.2021 22:37 Відповісти
Цитата из книги Любовь к трем апельсинам (Леонид Филатов)«На свете нет ужаснее напасти, Чем идиот, дорвавшийся до власти! Нам нужен труп в одежде короля, А не живой придурок у руля.»
показати весь коментар
02.09.2021 22:49 Відповісти
Нам бы Молдавию догнать. Им 30 лет назад рарешили огнестрел с собой носить.
показати весь коментар
02.09.2021 22:39 Відповісти
За 2 года при ЗЕ Украина деградировала до уровня 90-х.

А этот наркоман все продолжает свои галюцинации озвучивать.
показати весь коментар
02.09.2021 22:40 Відповісти
ниже
показати весь коментар
02.09.2021 22:43 Відповісти
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 8126
показати весь коментар
02.09.2021 22:43 Відповісти
Загострення маніі величі прогресує !!!))))
показати весь коментар
02.09.2021 22:43 Відповісти
Я с капитано итальянского судна посетил как-то в 80 гг больного моряка лежащего в больнице в Черноморске. Капитан сказал, что мы на 30 лет отстали от Италии. Тогда это заявление меня удивило и обидело. Если бы этот капитан сегодня посетил эту же больницу, то он бы сказал, чо мы отстали на 80 лет, потому что сосояние той больницы стало на много хуже чем оно было в 80х гг.
показати весь коментар
02.09.2021 22:44 Відповісти
Эх! Не ту фамилию взяли авторы "12 стульев"( интересно сколько стульев вОПе где заседает писюнист?)!!!
Нужно было В.Зеленский-Зельцман.
показати весь коментар
02.09.2021 22:46 Відповісти
18 сент. 2014 г. - Выступление Порошенко 25 раз прерывалось аплодисментами Конгресса США ... Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 6598
показати весь коментар
02.09.2021 22:52 Відповісти
Когда яслушал это выступление, у меня мурашки бегали по коже от гордости за нашу страну, за нашу армию, за наших волонтёров и всех патриотов....и за Порошенко было не стыдно.....Но...."Мудрому" совковому стаду захотелось клоуна и капитуляции....А выгребают за всех патриоты....
показати весь коментар
02.09.2021 22:59 Відповісти
Из речи Зеленского в Стенфорде. Стенограмма. "Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!(с)
показати весь коментар
02.09.2021 22:49 Відповісти
из-за затыка с рейсом Зе я вчера вечером в Dulles airport ждал своего багажа почти три часа
работа аэропорта была парализована
показати весь коментар
02.09.2021 22:50 Відповісти
..Вы хотите сказать...что из полутора тысяч взлётов и посадок ..что выполнили вчера в Вашингтонском аэропорту кто то заметил самолёт ЗеОсла?. Дело в том..что ЗеОсёл тупенько стоял в общей очереди на посадку... Никаких привилегий и ничего подобного... чтобы могло повлиять на работу аэропорта ..да ещё с участием самолёта ЗеОсла явно не было. В США только самолёт президента США имеет статус первостепенного. А уж такие **деятели** как наш ушлёпок там просто не замечаются.
показати весь коментар
03.09.2021 06:14 Відповісти
Самолеты летят.. будем всех бомбить..
..и членом по роялю.
показати весь коментар
02.09.2021 22:54 Відповісти
Вот это я понимаю,вот это Орёл!Против всех законов физики! Этому "орлу" б книжки(фантастические)писать Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4550
показати весь коментар
02.09.2021 22:56 Відповісти
Пока олигархи будут при власти - Украина никогда не будет богатой страной!Вспоминаю далекий 2018 год минималка в Украине 2660 гр ( 90 дол).А цены как уже в ес и даже по многим позициям выше!!!И до сих пор нет часовой оплаты труда как в развитых странах!Нонсенс.Мы же подписали ассоцию с ес и у нас должна быть часовая оплата труда!Мы же вЕС идес или как???
показати весь коментар
02.09.2021 22:56 Відповісти
А я вижу тут русские тролли строчат как в далеком 14 ...Тролли,сколько вам сейчас платят???Весь пиар против Зеленского организован русскими троллями и троллями,что наняли украинские казнакрады,котрым Зеленский воровать не дает!А пипл,как всегда,эту какшку хавает.И вы ,д...лбаепы,будете плакать когда Зеленского не будет у власти,а будет кремлебот мураев или Бойко .И русские танки будут проводить парад на Майдане в Киеве.И по Киеву будут вести колоны пленных как в Донецке в 14 ...По крайней мере Зеленский патриот и не сдаст никогда Украину русским фашистам!И мне этого достаточно.Слава Украіні!Смерть ворогам!
показати весь коментар
02.09.2021 23:03 Відповісти
... конкретно на химии сидишь, или начинаешь только ?
показати весь коментар
03.09.2021 06:17 Відповісти
Можно согласиться с андреем шевченко, шо зе болен, и нуждается в изоляции, но склонен считать его адекватным лидером самого коррупционного европейского государства, и значит дееспособным подсудным.
показати весь коментар
02.09.2021 23:09 Відповісти
Да,да,лидер Европы,400 процентов годовой подъем экономики,самый высокий флагшток,самый большой герб,самый высокий уровень коррупции,самый смешной шут на троне,самый глупый парламент,поди разберись где правда,а где мечты дурика.
показати весь коментар
02.09.2021 23:17 Відповісти
Цель клоуна с его хозяином известна давно. Эта цель проходит через дерибан украинской земли. Затем на раздерибаненых землях, вместе с сообщниками, построить "свое государство".
показати весь коментар
02.09.2021 23:40 Відповісти
Поэтому все кто проголосовал за дерибан украинской земли есть предатели.
показати весь коментар
02.09.2021 23:43 Відповісти
Цель Украины - стать сильной и успешной страной/ А цель воров-наворовать ещё больше.
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка . /Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского /.Зеленский и команда пополнят личную и "партийную" кассу на 20 млрд грн /" Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть.
показати весь коментар
02.09.2021 23:41 Відповісти
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 2124 "Лидером Европы?!" Эка его занесло! Нанюхался...
показати весь коментар
02.09.2021 23:49 Відповісти
Конечно будем успешной страной, но только тогда,когда таких клоунов с его уголовной шоблой К ВЛАСТИ ПОДПУСКАТЬ НЕ БУДУТ! А с Зеленским у нас не будет никаких шансов-один сплошной позор!
показати весь коментар
03.09.2021 00:00 Відповісти
Беня с ахметкой против гейтса и маска.
показати весь коментар
03.09.2021 00:24 Відповісти
надо начинать с первого шага... с седовласого вора, перосравшего страну... а его фамильё - кравчук... потом упрочил позиции лёнька-красныйдиректор, ну а пичеловод, так тот вообще был гений...
показати весь коментар
03.09.2021 04:27 Відповісти
Господи, яка ганьба...
показати весь коментар
03.09.2021 05:22 Відповісти
Утопическая идея глиста-острицы, живущего в жопе европейского организма.
показати весь коментар
03.09.2021 05:35 Відповісти
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 358
показати весь коментар
03.09.2021 06:02 Відповісти
Объявление в Стэнфорде:
"Сегодня в актовом зале состоится демонстрация разлагающего влияния кокоина на деятельность головного мозга. Присутствующим, убедительная просьба: громко не смеяться!"
показати весь коментар
03.09.2021 09:30 Відповісти
Ну и насмешил...вяличайший. Мы правильного идиота им впарили. Все таки на его "выбори" потратили несколько миллиардов зеленых.
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 7775
показати весь коментар
03.09.2021 14:36 Відповісти
 
 