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Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна буде сильною і успішною країною, лідером Європи, оскільки це її мета, заявив президент України Володимир Зеленський.
"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили багато часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає української мрії, у нас є українська мета... Ми повернемо своїх людей. Для нас це дуже важливо - повернути Крим і Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною - лідером Європи", - заявив Зеленський, виступаючи в Стенфордському університеті в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Чому я впевнений у цьому? Ні. Не тому, що все можливо. А оскільки можливо все", - додав він.
Топ коментарі
+42 Plushka
показати весь коментар02.09.2021 21:56
+15 Андрей Нешевченко
показати весь коментар02.09.2021 21:56
+15 Злий Грицько
показати весь коментар02.09.2021 21:57
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На Донбасі боєць ЗСУ під ворожим вогнем врятував побратима від лютої смерті.
Окупанти ввечері 24 травня обстріляли українських військових у районі Новолуганського, більше години били з самохідних артилерійських установок, випустивши близько сотні снарядів.
"Один зі 122 мм снарядів потрапив точно в бліндаж. Там у цей час був один з армійців - Ярослав. Його засипало землею. Його побратим Володимир під обстрілом кинувся рятувати друга - руками викопав два метри землі і витягнув Ярослава майже неушкодженим"
Командування бригади вже подало чоловіка на державну нагороду за виявлену мужність. У повідомленні бригади відзначили, що вогонь по бійцях вели з Горлівки, окупанти розташувалися недалеко від місця проживання мирного населення. https://marik.in.net/2021/09/02/%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%94-%d0%b3%d1%83%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bd-%d1%80%d1%83/
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http://prportal.com.ua/PRtyapstvo/zelenskomu-v-ssha-podaruvali-knigu-legka-cherepno-mozkova-travma
Свирид Петрович Голохвастов, собственной персоной.
такое ощущение,что у него ломка начиналась,и срочно нужна была хоть одна дорожка.
что он собрался поиметь ?
Колхоз. Приезжает делегация из обкома и втирает на собрании колхозникам 'догнать и перегнать Америку!'
Собрание заканчивается, подходит к трибуне старый дед и говорит: 'Ну догнать Америку конечно можно, но перегонять не стоит.'
Делегация из обкома: 'Как так? Почему? Если догонять, так и перегонять надо!'
Дед: 'Потому что если перегоним, все увидят наш голый зад в заплатках!'
"Давноб догнали и перегнали,но не жотим им голую жопу показывать!"
От тільки після 2-х років царювання "узеленських" ця промова викликає асоціації або з Остапом Бендером і Нью Васюками, або Голохвастовим і з його "Да! Да!.. Но нєт!"
К чему б это?
Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё ! Источник: https://censor.net/ru/n3286063
очччень даже далеко не Порох !
Гитлер срочно вызвал нач.штаба Вермахта и сказал : план "Барбаросса" мне на стол через 3 суток...
Этот исторический факт я проверил по нескольким немецким источникам...,что такой диалог был между 2 крысами мировой политики...
а пришло 73 %
"Оскара"за сегодня в портале censor.net не будет, потому что номинацию на "богиню" отменили, с учетом обстоятельств непреодолимых ошибок в ментальном восприятии и конфигурации поданного за сегодняшний день материала.
...подпись главреда censor.net...
Главные новости 2 сентября: Россия не хочет продлевать миссию ОБСЕ, пострадавший в ДТП с Трухиным рассказал о случившемся.
....
Шедеврально. Нема нічого страшнішого ніж ініціативний недоумок при владі.
А этот наркоман все продолжает свои галюцинации озвучивать.
Нужно было В.Зеленский-Зельцман.
работа аэропорта была парализована
..и членом по роялю.
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка . /Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского /.Зеленский и команда пополнят личную и "партийную" кассу на 20 млрд грн /" Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть.
"Сегодня в актовом зале состоится демонстрация разлагающего влияния кокоина на деятельность головного мозга. Присутствующим, убедительная просьба: громко не смеяться!"