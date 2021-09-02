УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11701 відвідувач онлайн
Новини Політика України
4 684 37
Apple (56) Зеленський (17470) США (14499)

Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком заявив, що Україна зацікавлена ​​в розширенні присутності Applе в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у мікроблозі Твітер.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав він.

Також читайте: Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров

Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком 01
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 1520
показати весь коментар
02.09.2021 22:30
+12
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 6319
показати весь коментар
02.09.2021 22:30
+12
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 7097
показати весь коментар
02.09.2021 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а "Applе" в Украине - таки присутствует... по-крайней мере в Раде))), ну и немного по серому в Корбановском Цитрусе)))
показати весь коментар
02.09.2021 22:30 Відповісти
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 8097
показати весь коментар
02.09.2021 22:30 Відповісти
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 1520
показати весь коментар
02.09.2021 22:30 Відповісти
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 6319
показати весь коментар
02.09.2021 22:30 Відповісти
звісно, що країна, в який вчителі заробляють по 4К$, зацікавлена в присутності "Епл"
показати весь коментар
02.09.2021 22:33 Відповісти
Надо было на пианино наср....

Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 2462
показати весь коментар
02.09.2021 22:35 Відповісти
Где они этих дебилов берут?
показати весь коментар
03.09.2021 00:26 Відповісти
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 5581
показати весь коментар
02.09.2021 22:37 Відповісти
ЗЕ уже рассказал Куку про будущие рейды СБУ в офисы Эппла, рейдерство и вымогательство, которое ждет Кука в Украине?
показати весь коментар
02.09.2021 22:39 Відповісти
Тутешня зелень з"їсть Кука.
показати весь коментар
02.09.2021 22:43 Відповісти
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 8657 ЗЕпупасы, сэр !
показати весь коментар
02.09.2021 23:01 Відповісти
угу. дай. боже. нашому теляті та вовка з'їсти
показати весь коментар
02.09.2021 23:48 Відповісти
и про то, что если таки вымогателей хапнут , то они откупятся в судах частью тех денег , которые заработали офисы Эппла в Украине ?
показати весь коментар
02.09.2021 22:45 Відповісти
вымогательства с Кука ?да вы сбу возвеличиваете выше Эвереста я прям горжусь нашими возможностями Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 4680 Кук .Безоск и Маск это хозяева практически половины мира . Безоск через пару лет станет первым триллионером за всю историю и вот чего я не понимаю да и опасаюсь это то зачем мы им понадобились -это не меркели с байденами связанные всякими соблюдениями прав и свобод . эти люди в состоянии выжать Украину до последней капли и выкинуть на свалку или её население если им место приглянулось
показати весь коментар
02.09.2021 23:44 Відповісти
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 7097
показати весь коментар
02.09.2021 22:42 Відповісти
Майстер корчити рожі.
показати весь коментар
02.09.2021 22:44 Відповісти
Це він не сам, це кокс
показати весь коментар
02.09.2021 22:45 Відповісти
-Лєнка, відчиняй двері, ми прийшли.
-Хто "ми"?
-Я і кокс. Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 104
показати весь коментар
02.09.2021 22:53 Відповісти
І ось це глузувало із Кличка...?
показати весь коментар
02.09.2021 22:46 Відповісти
когда артист самодеятельности, который ни дня не работал, а всю свою сознательную жизнь выступал со сцена, настолько косноязычен и глуп..., - это беда... Еще большая беда, что 73% не способны это понять.
показати весь коментар
02.09.2021 23:14 Відповісти
Надо чтобы огрызок стал еще и стандартом де-факто...например для мох служебныг прог нужен только андроид, включая те по которым списывается оборудование и за несписание именно со своего личного телефона премия не начисляется...
показати весь коментар
02.09.2021 22:49 Відповісти
Зацікавлені. Настільки, що не дають дозвіл на запуск UWB, який надали майже всі
https://support.apple.com/en-us/HT212274
І обкладаєте 30% митом усю продукцію (як і решту електроніки).

До речі Apple - дуже принципова компанія. Вона вже давно відкрила офлайн-магазини в маленьких європейських країнах, але не в Росії. В Apple дуже поважають прозорість процедур та умов виходу на певний ринок. В Україні наразі лише нещодавно відкрили службу підтримки, навіть онлайн-магазину ще немає.
показати весь коментар
02.09.2021 22:49 Відповісти
Кука съели аборигены
показати весь коментар
02.09.2021 22:50 Відповісти
Кива реализует новые амбиции с Аппле
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 8952
показати весь коментар
02.09.2021 22:50 Відповісти
О як свербить за Україну!
показати весь коментар
03.09.2021 06:43 Відповісти
Наконец то я услышал самый важный вопрос для Украины. Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 6125
показати весь коментар
02.09.2021 22:51 Відповісти
нотик
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 3308
показати весь коментар
02.09.2021 22:55 Відповісти
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 2233
показати весь коментар
02.09.2021 22:59 Відповісти
Наше дурне поїхало в турне.
Приїхало з турне таке саме дурне.
показати весь коментар
02.09.2021 23:02 Відповісти
І ще сподіваються, що Байден приїде з візитом в Україну. Він вже все побачив.
показати весь коментар
03.09.2021 06:45 Відповісти
"Яблоко" подумал зеледент. "Шут на выездных гастролях" подумал Кук.
показати весь коментар
02.09.2021 23:08 Відповісти
Зебилы, а вы на продукцию эпл акциз введите. 1,5 процента. Хоть паржом.
показати весь коментар
02.09.2021 23:16 Відповісти
Это Applе должен быть заинтересован в присутствии. А тут все наоборот, покупатель бегает за продавцом.
показати весь коментар
03.09.2021 00:17 Відповісти
Не понимаешь ты бизнеса по-Зеленски.

Сегодня он их в Украину зовет, а завтра, когда они будут в Украине, к ним СБУ пошлет бабло выбивать.
показати весь коментар
03.09.2021 02:20 Відповісти
... вообще-то "кук" в переводе с тюркского обозначает " зелёный"... вот так №я малята... это карма
показати весь коментар
03.09.2021 05:34 Відповісти
Про няню забыл сказать,без крыши у нас лучше не работать,50 видов налогов,тьма взяточников в законе и право чинушки арестовать майно без суда это вам не шутки шутить.
показати весь коментар
03.09.2021 06:29 Відповісти
Как только на минимальную зарплату можно будет купить Айфон ...
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 5103
показати весь коментар
03.09.2021 08:59 Відповісти
 
 