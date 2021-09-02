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Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком заявив, що Україна зацікавлена в розширенні присутності Applе в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у мікроблозі Твітер.
"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав він.
Топ коментарі
+19 Шрек Баблокат
показати весь коментар02.09.2021 22:30
+12 Олександр Дніпро
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+12 Стрелок
показати весь коментар02.09.2021 22:42
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Будь ласка, зачекайте...
-Хто "ми"?
-Я і кокс.
https://support.apple.com/en-us/HT212274
І обкладаєте 30% митом усю продукцію (як і решту електроніки).
До речі Apple - дуже принципова компанія. Вона вже давно відкрила офлайн-магазини в маленьких європейських країнах, але не в Росії. В Apple дуже поважають прозорість процедур та умов виходу на певний ринок. В Україні наразі лише нещодавно відкрили службу підтримки, навіть онлайн-магазину ще немає.
Приїхало з турне таке саме дурне.
Сегодня он их в Украину зовет, а завтра, когда они будут в Украине, к ним СБУ пошлет бабло выбивать.