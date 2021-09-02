Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джозеф Байден не обговорювали питання відмови від Мінського формату переговорів стосовно Донбасу або заміни його іншим форматом.

Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Заміна Мінського формату або відмова від Мінського формату не обговорювалися, але розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання про безпеку України. Це стосується питання і "Північного потоку-2", тому що позиція України - розглядати його не як комерційне питання, а як питання, що стосується національної безпеки України", - сказав Єрмак.

Відповідаючи на запитання про можливу участь США в переговорах з Україною і Росією стосовно Донбасу, Єрмак сказав: "Усі переговори можуть відбутися, коли на це є згода всіх сторін. Можу вам сказати, що США готові, і вони підтвердили це, - брати участь і зробити все можливе від них для того, щоб допомогти Україні зупинити війну і забезпечити систему стійкої безпеки для нашої країни".

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