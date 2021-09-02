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Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джозеф Байден не обговорювали питання відмови від Мінського формату переговорів стосовно Донбасу або заміни його іншим форматом.

Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Заміна Мінського формату або відмова від Мінського формату не обговорювалися, але розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання про безпеку України. Це стосується питання і "Північного потоку-2", тому що позиція України - розглядати його не як комерційне питання, а як питання, що стосується національної безпеки України", - сказав Єрмак.

Відповідаючи на запитання про можливу участь США в переговорах з Україною і Росією стосовно Донбасу, Єрмак сказав: "Усі переговори можуть відбутися, коли на це є згода всіх сторін. Можу вам сказати, що США готові, і вони підтвердили це, - брати участь і зробити все можливе від них для того, щоб допомогти Україні зупинити війну і забезпечити систему стійкої безпеки для нашої країни".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
То что поездка будет совсем некчёмной никто в народе наверное и не сомневался.
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02.09.2021 22:46
+5
А шо там робив комірник ОПи?
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02.09.2021 22:48
+5
ЗЕ Ермака в ширинке на закрытую встречу пронес шоле?
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02.09.2021 22:50
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То что поездка будет совсем некчёмной никто в народе наверное и не сомневался.
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02.09.2021 22:46 Відповісти
О ермаку по по попе настучали с раши не выполняет приказы фюрера как так отказ от минского формата моет мозги Вове
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02.09.2021 22:47 Відповісти
А шо там робив комірник ОПи?
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02.09.2021 22:48 Відповісти
Флоумастери купляв !!!)))
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02.09.2021 23:07 Відповісти
а ведь о мёртвом , либо хорошо, либо - ничего....вот и не обсуждали
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02.09.2021 22:48 Відповісти
ЗЕ Ермака в ширинке на закрытую встречу пронес шоле?
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02.09.2021 22:50 Відповісти
Российский агент Ермак обо всем доложит начальству.
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02.09.2021 22:51 Відповісти
Байден не будет обсуждать созданную фрицами и французами ,рашистскую войну в Украине посредсвом создания на территории Украины прорашистских ордло
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02.09.2021 22:55 Відповісти
дерьмак - в каждую дырку затычка...(шо оно себе позволяет?) ))))
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02.09.2021 22:55 Відповісти
Таке функціональне призначення у тампаксів!!!))))
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02.09.2021 23:09 Відповісти
о Крыме 0 о Донбассе 0 о Северном потоке 0.о чем базарили бакланы?
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02.09.2021 22:55 Відповісти
Что-то Ермака много в информ пространстве много стало. Выдал айкосики зеледенту и теперь вещает вместо него?
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02.09.2021 22:57 Відповісти
Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4547
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02.09.2021 22:57 Відповісти
... что для меня - засланного лубянкой казачка, скорее плюс ... дадут звезду зато, что не пустил вову про Будапештский меморандум напомнить
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02.09.2021 23:28 Відповісти
зачем обсуждать то,чего нет,поэтому и не обсуждали)))
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02.09.2021 23:42 Відповісти
Ларёчник мордатый.. иди карандаши точи. Не твое это дело что там обсуждали.
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02.09.2021 23:52 Відповісти
Все-таки ******* реально тупые.

Молчал бы - не было бы так паливно. А так все ж прекрасно знают, какую именно фамилию "не обсуждали". В федеральном розыске США только один украинский олигарх. Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6868
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03.09.2021 02:05 Відповісти
Зато в украинском ни одного нет
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03.09.2021 02:22 Відповісти
А кто такой Ермак? ибирали одного президента , а получили два штука.
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03.09.2021 02:19 Відповісти
 
 