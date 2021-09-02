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ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро

Італійська компанія, що належить колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, не виплачує кредит у 3,2 млн євро.

Про це повідомляє із посиланням на аналіз аудиторського звіту з італійського реєстру компаній громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

У лютому 2018 року компанія Авакова Avitalia придбала будинок площею понад 500 кв. метрів. Аваков тоді коментував це так: "Це один із туристичних бізнес-проєктів, яким займається дружина в Італії, у рамках роботи в італійській компанії. Йдеться про приміщення під міні-готель, придбане за кредитні кошти і за участю коштів капіталу компанії "Авіталія".

Відповідно до даних аудиторського звіту за 2020 рік, вартість цього будинку із землею становить 3,5 млн євро.

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Згідно з аудиторським звітом з Італійського реєстру компаній, для придбання цієї нерухомості компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі 3,2 млн євро на 10 років.

За умовами кредиту, його виплата мала початись від 30 червня 2018 року. Кожні 6 місяців фірма Авакова мала б вносити певні кошти для погашення. Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня 2020 року виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася.

З фінансової звітності компанії невідомо, хто саме надав фірмі Авакова кредит.

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"Факт непогашення такого кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром. Наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був", - вважають у ЦПК.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Бенина школа даром не прошла "Долги платят только трусы и лохи" (С)
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02.09.2021 22:59
+9
Он мог дать кредит сам себе из одного кармана в другой. Или получить откат в виде невозвратного кредита.
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02.09.2021 23:12
+7
ЦПК занятся больше некем?Авакян уже не госслужащий и нехер рыть в угоду Зелупе.Где же вы ссыкуны были когда Аваков у руля был? а с кредитом как то и итальянцы разберутся.
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02.09.2021 23:00
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Бенина школа даром не прошла "Долги платят только трусы и лохи" (С)
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02.09.2021 22:59 Відповісти
Ні. Ви не зрозуміли про що їдеться. У школі треба було навчатися а не ходити туди.
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02.09.2021 23:50 Відповісти
2.09.2021 23:12
Чукча не читатель ....
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03.09.2021 00:17 Відповісти
Намекают, что это взятка в виде кредита, который и не будут требовать погасить, а просто спишут потом. ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро - Цензор.НЕТ 4524
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02.09.2021 23:54 Відповісти
Тоді прийдеться платити податок на дохід.
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03.09.2021 00:32 Відповісти
ЦПК занятся больше некем?Авакян уже не госслужащий и нехер рыть в угоду Зелупе.Где же вы ссыкуны были когда Аваков у руля был? а с кредитом как то и итальянцы разберутся.
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02.09.2021 23:00 Відповісти
Ну так своей жизнью рисковать никто не хочет. При Авакове вон как "весело" расследовались нападения на журналистов. Не посадили аж никого.
Истины ради, стоит сказать, что с уходом Авакова в этом плане ничего не поменялось. Если не стало хуже.
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03.09.2021 09:54 Відповісти
в курсе мы о 200 долларовых журналистах. ОП заплатило вот и расследуют,боятся черти возврата Арсена в политику
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03.09.2021 11:01 Відповісти
Заплатил Трухин, а ОП его прикрывает.

А почему "бояться возврата Арсена в политику"?
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03.09.2021 11:17 Відповісти
как к нему не относись,организаторские способности феноменальные да и с мозгами тоже порядок, на голову выше Зе и его шоблы. опасный враг. а то что он сейчас враг, есть сомнения?
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03.09.2021 11:41 Відповісти
Щось Фейсбукич мутить !!! Не слід дратувати Катані !!!)))
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02.09.2021 23:00 Відповісти
яка кому справа до пересічного Авакова ?
він - звичайний громадянин (який не платить кредит в Італії) ЦПК: Фирма Авакова не платит в Италии кредит в 3,2 млн евро - Цензор.НЕТ 9080
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02.09.2021 23:07 Відповісти
Он мог дать кредит сам себе из одного кармана в другой. Или получить откат в виде невозвратного кредита.
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02.09.2021 23:12 Відповісти
Мог дать мог не дать..

Точно заняться нечем
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02.09.2021 23:17 Відповісти
Абсолютно. Просто еще один жирный мазок в картину "Арсен".
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02.09.2021 23:24 Відповісти
жирный мазок в картину "ЦПК"
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03.09.2021 00:22 Відповісти
И туда тоже.
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03.09.2021 00:24 Відповісти
А что вы хотели от кавказских евреях- армян?!
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02.09.2021 23:17 Відповісти
Инвестиционные планы поменялись,теперь он поедет строить отели в родной Карабах.
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02.09.2021 23:22 Відповісти
Напишите прямо. Отмывание денег.
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02.09.2021 23:40 Відповісти
Любопытно что этим заинтересовались только когда он покинул пост министра, а итальянцам вообще пофиг.
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02.09.2021 23:50 Відповісти
Швидше за все, але для цього є відповідні органи, нехай доказують.
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03.09.2021 00:30 Відповісти
Легализует в Италии непосильным трудом заработанное в Украине.
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02.09.2021 23:48 Відповісти
Печально что Европа закрывает глаза на каждый грязный рубль, гривну, шекель, тугрик. Ведь это помогает им процветать. Оказывается все у них записано в аудиторских реестрах.
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02.09.2021 23:59 Відповісти
Приобрёл помещение под склад рюкзаков.
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03.09.2021 00:09 Відповісти
І що, ніхто в суд не подавав, шукайте далі. До речі в Авакова будиночок в Італії за 400 тис євро, в клоуна за 3 ляма.
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03.09.2021 00:29 Відповісти
сам себе одной рукой дал кредит сам себя в другой руке обанкротил и все ок. в европах и америках это тоже норма? зачем тогда заморачиваться казино строить ... всякие "уходы от налогов" выдумывать.
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03.09.2021 00:40 Відповісти
Если за бугром такая инфа всплыла, а представьте если в Украине придет порядочная власть, что всплывёт? (с)
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03.09.2021 00:54 Відповісти
Для Авакова 3млн евро - смешные деньги . Этот кредит - липовый 😀
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03.09.2021 01:18 Відповісти
Если итальянцы недовольны то он на них своих титушек из Нацкорпуса натравит.. ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро - Цензор.НЕТ 9283
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03.09.2021 06:50 Відповісти
Начнём с того,что для Авакова 3,5 млн евро не деньги. Вопрос в том, чтобы избежать санкций итальянского законодательства. Если бы Аваков прямо покупал виллу и выложил 3,5 млн евро, естественно возник бы вопрос откуда деньги. В данном случае он делает вид, что он покупает усадьбу в кредит. Но такой номер у него бы прошёл в Украине, а в Италии всё-таки его разоблачат.
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03.09.2021 08:41 Відповісти
Да в чем проблема? Если не платит кредит, а дом есть, то отберут дом и продадут на торгах. Это проблемы Авакова. Ну потеряет он этот дом и что?
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03.09.2021 09:08 Відповісти
100 в гору, это вам не у нас "мутки мутить" и бабки тырить. Там (в италии) своя мафия, если кому то приспичит то отберут и у авакава, и дом и бабулеты. Там в рот заглядывать не станут, там и не таких в расход пускали. (Учите историю, пример А́льдо Мо́ро!!! Очень познавательно) ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро - Цензор.НЕТ 5476
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03.09.2021 10:43 Відповісти
Теперь понятно чего полиция такие выродки и обдирают граждан
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03.09.2021 09:10 Відповісти
Минуточку!
"неизвестно, кто именно предоставил фирме Авакова кредит" - ? Так это проблемы неизвестно, кого.
Подозреваете, что он дал кредит сам себе?
Вот и разбирайтесь!
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03.09.2021 09:35 Відповісти
 
 