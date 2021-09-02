ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро

Італійська компанія, що належить колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, не виплачує кредит у 3,2 млн євро.

Про це повідомляє із посиланням на аналіз аудиторського звіту з італійського реєстру компаній громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

У лютому 2018 року компанія Авакова Avitalia придбала будинок площею понад 500 кв. метрів. Аваков тоді коментував це так: "Це один із туристичних бізнес-проєктів, яким займається дружина в Італії, у рамках роботи в італійській компанії. Йдеться про приміщення під міні-готель, придбане за кредитні кошти і за участю коштів капіталу компанії "Авіталія".

Відповідно до даних аудиторського звіту за 2020 рік, вартість цього будинку із землею становить 3,5 млн євро.

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Згідно з аудиторським звітом з Італійського реєстру компаній, для придбання цієї нерухомості компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі 3,2 млн євро на 10 років.

За умовами кредиту, його виплата мала початись від 30 червня 2018 року. Кожні 6 місяців фірма Авакова мала б вносити певні кошти для погашення. Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня 2020 року виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася.

З фінансової звітності компанії невідомо, хто саме надав фірмі Авакова кредит.

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"Факт непогашення такого кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром. Наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був", - вважають у ЦПК.