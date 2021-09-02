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Ексглава "Приватбанку" Дубілет через суд вимагає, щоб МВС прибрало із сайту повідомлення про його розшук

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексглава

Олександр Дубілет подав позов до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації щодо внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро України до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи Міністерства. Водночас Олександр Дубілет просить зобов’язати відповідача видалити інформацію про нього, що розміщена на офіційному вебсайті Міністерства у вкладці "Розшукові обліки МВС", розділі "Особи, які переховуються від органів влади"", - йдеться в повідомленні.

Суд відкрив провадження у цій справі. Воно розглядатиметься в спрощеному порядку без виклику учасників справи та проведення судового засідання.

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Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

На думку глави НАБУ Ситника, скасування арешту "болісно вдарило" по справі "Приватбанку".

Автор: Наталя Джума
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Заплатиш за Авакова в Італії кредит в 3,2 млн евро. тоді знімуть. Экс-глава "Приватбанка" Дубилет через суд требует, чтобы МВД убрало с сайта сообщение о его розыске - Цензор.НЕТ 4127
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02.09.2021 23:18 Відповісти
Банкир-вор обращается к судьям-ворам. Украина - страна для благоденствия воров.
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03.09.2021 00:19 Відповісти
А що,так можна було? Вкрав гроши,подав до суду і все,ти вже не в розшуку. ******!
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03.09.2021 06:29 Відповісти
дубилет вместе с зе-лохом грабили вместе вкладчиков приватбанка. Только идиот может поверить в то, что против твари дубилета при зеленском будут открыты какие-то уголовные дела.
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03.09.2021 08:39 Відповісти
Янукович тоже должен подать в суд... в окружной суд Киева...
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03.09.2021 10:18 Відповісти
Мда. при тупом паршнике-гецьмане мрази тупо и спокойно украли чужие деньги, Чабаны с ЕС в своем стадном угаре и принятием таких же законов как и они сами НЕ заметили 5,5 млрд баксов. каломойша и другой ыврей вывели даже рефинанс. про остальное также им не предявили.
Вместо того чтоб арестовать, закрыть в сизо всех подельников у нас продолжается клоунада. даже воючий дубилет добивается снятия его с розыска.
А по нормальному все причастные мрази должны сидеть. А тех кого невозможно посадить по закону нужно ликвидировать в любой точке мира. Это чтобы мрази знали на будущее.
У нас же зазеркалье.
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10.09.2021 07:48 Відповісти
 
 