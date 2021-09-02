Ексглава "Приватбанку" Дубілет через суд вимагає, щоб МВС прибрало із сайту повідомлення про його розшук
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Олександр Дубілет подав позов до Окружного адміністративного суду Києва.
Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації щодо внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро України до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи Міністерства. Водночас Олександр Дубілет просить зобов’язати відповідача видалити інформацію про нього, що розміщена на офіційному вебсайті Міністерства у вкладці "Розшукові обліки МВС", розділі "Особи, які переховуються від органів влади"", - йдеться в повідомленні.
Суд відкрив провадження у цій справі. Воно розглядатиметься в спрощеному порядку без виклику учасників справи та проведення судового засідання.
Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.
22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.
На думку глави НАБУ Ситника, скасування арешту "болісно вдарило" по справі "Приватбанку".
Будь ласка, зачекайте...
Вместо того чтоб арестовать, закрыть в сизо всех подельников у нас продолжается клоунада. даже воючий дубилет добивается снятия его с розыска.
А по нормальному все причастные мрази должны сидеть. А тех кого невозможно посадить по закону нужно ликвидировать в любой точке мира. Это чтобы мрази знали на будущее.
У нас же зазеркалье.