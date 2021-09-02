Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського

У США високо оцінили боротьбу із "системою олігархату в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 2 вересня, розповів глава Офісу Президента (ОПУ) Андрій Єрмак.

Він підбив перші підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, зокрема - його зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом.

"Це була безпрецедентна, глибока, дуже конструктивна, чесна розмова друзів, партнерів, які можуть обговорювати будь-які питання, обговорювати їх відкрито. Які дуже зацікавлені в зміцненні відносин, виведенні їх на новий рівень. І я думаю, що це великий початок нової ери у відносинах між Україною і Америкою", - зазначив Єрмак.

Читайте також: Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак

Журналісти запитали главу ОПУ, чи лунали під час переговорів між Байденом і Зеленським прізвища українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа, до яких є питання у американського правосуддя.

"Є прізвища, які на слуху, але ми говоримо про систему, яка 30 років заважає Україні рухатися вперед", - сказав Єрмак.

Співробітники агентства уточнили, чи означає його відповідь, що конкретних прізвищ не було.

"Я можу говорити про ту частину переговорів, на якій був присутній я. Конкретні прізвища не лунали, але цілком можливо, що вони могли звучати під час спілкування віч-на-віч між президентами (Байденом і Зеленським)", – додав глава ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак