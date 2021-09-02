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Новини Політика України
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Байден (2328) олігарх (688) США (14499) Єрмак Андрій (1230)

Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського

У США високо оцінили боротьбу із "системою олігархату в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 2 вересня, розповів глава Офісу Президента (ОПУ) Андрій Єрмак.

Він підбив перші підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, зокрема - його зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом.

"Це була безпрецедентна, глибока, дуже конструктивна, чесна розмова друзів, партнерів, які можуть обговорювати будь-які питання, обговорювати їх відкрито. Які дуже зацікавлені в зміцненні відносин, виведенні їх на новий рівень. І я думаю, що це великий початок нової ери у відносинах між Україною і Америкою", - зазначив Єрмак.

Читайте також: Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак

Журналісти запитали главу ОПУ, чи лунали під час переговорів між Байденом і Зеленським прізвища українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа, до яких є питання у американського правосуддя.

"Є прізвища, які на слуху, але ми говоримо про систему, яка 30 років заважає Україні рухатися вперед", - сказав Єрмак.

Співробітники агентства уточнили, чи означає його відповідь, що конкретних прізвищ не було.

"Я можу говорити про ту частину переговорів, на якій був присутній я. Конкретні прізвища не лунали, але цілком можливо, що вони могли звучати під час спілкування віч-на-віч між президентами (Байденом і Зеленським)", – додав глава ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Ладно Бєня з Гудком рижим...А Порох що зробив? Окрім того що сере в штани ЗЕдебілоїдам...Це не ознака олігархізму. Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 2238
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02.09.2021 23:26
+26
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5155
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02.09.2021 23:29
+24
Он вiслюку вставляет палки в кальсоны! Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5827
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02.09.2021 23:28
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Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 6584
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02.09.2021 23:21 Відповісти
Мішок з кремлівським г**ном, як тінь ходить за Клоуном. Кадрова політика 100% його а скоріше кремля. "Вагнергейт" - його робота.
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03.09.2021 05:31 Відповісти
Ну а хто ж напряму скаже, що в США Порошенко, Коломойського та Ахметова бажають бачити сусідами. Сусідами по одній камері у виправній колонії. Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 3122
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02.09.2021 23:23 Відповісти
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 1162
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02.09.2021 23:26 Відповісти
Это к чему?
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03.09.2021 05:37 Відповісти
К тому, что Байден своих не сдаёт, поэтому не стал называть фамилии олигархов.
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03.09.2021 06:09 Відповісти
К тому, что ты, зеленая свинособака, - триздобол
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03.09.2021 07:55 Відповісти
Ладно Бєня з Гудком рижим...А Порох що зробив? Окрім того що сере в штани ЗЕдебілоїдам...Це не ознака олігархізму. Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 2238
показати весь коментар
02.09.2021 23:26 Відповісти
Он вiслюку вставляет палки в кальсоны! Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5827
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02.09.2021 23:28 Відповісти
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5155
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02.09.2021 23:29 Відповісти
А в заднице у Зеленского всегда можно найти язык Лещенка...
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02.09.2021 23:49 Відповісти
Порох націоналізував "Приват", щоб Каломойський не обвалив фінансову систему. При ньому олігофрени несли збитки а при Клоуні різко збагатились.
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03.09.2021 05:35 Відповісти
Наверное, его "шоколодная империя" контролирует сферы экономики в тяжелой, химической промышленности, в энергетике и занимается продажей ресурсов на свое усмотрение, чем подрывает экономические устои страны)))) нашли опасного для экономики олигарха))
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03.09.2021 06:41 Відповісти
До чого тут Порошенко?
Тобі платять тільки за фамілію Порошенко?
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02.09.2021 23:53 Відповісти
Тобі б оце підачитисятмохи, щоб знати, хто такий олігарх і е, що опозиціонери апріорі не може бути олігархом. 😁 А ще "Г+Г" тобі так і не розповіло, що на зустрічі із Зєлєнскім Байден передавав вітання Порошенко і, якого тепло згадав, як друга? 😊 Тепер ще раз подумай, про яких олігархів тут йдеться.
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03.09.2021 07:13 Відповісти
Яке ж ти дебільне, навіть спи...діти нормально не можеш, щоб не обісратись😀😂
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03.09.2021 07:58 Відповісти
Єрмак не прикидуйся щлангом.Тобі назвати хфамілії олігархів? Чи Байден мав особисто від руки написаний список передати Оманському?
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02.09.2021 23:23 Відповісти
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 1102
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02.09.2021 23:24 Відповісти
От Ермака воняет ФСБ.
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02.09.2021 23:25 Відповісти
Не те слово. Бздить.
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03.09.2021 02:39 Відповісти
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 3504
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02.09.2021 23:25 Відповісти
Пєрдаку вірити - себе не поважати. Хотілося б почути від американської сторони що там сказали про каломойшу.
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02.09.2021 23:25 Відповісти
Американці хитрі. Вони свою версію скажуть пізніше - коли єрмаки із зєлєнскіми виговоряться. 😊 Щоб показати у всій красі обгаджених брехунів. А поки що вони старанно збирають заяви піарників кварталу. 😁
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03.09.2021 07:17 Відповісти
Завгостп вже задрав своїми "заявами"(
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02.09.2021 23:27 Відповісти
блогер Олег Шарп тим не менше стверджує, що одне прізвище відсутнього в цих переговорах звучало; зокрема, він пише: "А в следующем году у нас, возможно, побывает и Джо Байден - кстати, ни одно украинское СМИ не упомянуло, что он помнит встречи с Порошенко и попросил передать ему привет - это нормальная дипломатическая практика. Пережить бы эту власть.﻿"

Helgi Sharp
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02.09.2021 23:46 Відповісти
Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 9165
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03.09.2021 00:01 Відповісти
Зачетный троллинг! Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 528
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03.09.2021 00:02 Відповісти
Вова, далось тебе это преЗеденство, дурак малахольный))) Играл бы сейчас на рояле и горя не знал.
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02.09.2021 23:52 Відповісти
Та ладно "горя не знал". А мозоли?!! Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 124
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03.09.2021 00:19 Відповісти
Звідки ти знаєш про що вони говорили тет-а-тет?
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02.09.2021 23:56 Відповісти
В журналі Форбс всі прізвища вказані.
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02.09.2021 23:58 Відповісти
"беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров..." Единственное правдивое слово в этом восторженном ряду, - "беспрецедентный". Действительно, с таким никчемным политиком Байден ещё никогда не встречался...
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03.09.2021 00:01 Відповісти
О,выдезло. Вещатель. А фамилия брата д'ерьмака звучала в контексте торговли должностями?
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03.09.2021 00:02 Відповісти
Тобто, бородатій бабці , можна заспокоїтись? Не думаю!!!
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03.09.2021 00:05 Відповісти
Что клоун брешет, что дерьмо это брешет, да там собственно все брехуны, в этом сброде слуг.
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03.09.2021 00:11 Відповісти
Передел мира в пользу жидомасонов по-прежнему продолжается. Планы Израиль-2 на нашей земле все отчётливее вырисовываются.. Все ресурсы, активы, стратегические объекты Украины в руках глобалей. Внешняя агрессия россии стала инструментом для полной колонизации нашей страны. Можно не бояться Китая, он в Украину не зайдёт. Ж2 правят здесь! По действиям власти Байдена (бомбёжки Хамасом, снятие нацика Нетаньяху, сдача Афганистана талибам) у многих сложилось впечатление,что Израиль будут ослаблять. Украине от этого ничего хорошего не светит, она полностью во власти глобалистов-жидомасонов. Уже и Энергоатом в их руках - теперь уже известно кто будет владеть украинским ЭнергоАтомом ! И естественно на паях с нашими прикорытными тварями. Вот это и была основная цель поездки в США....Увы..(с)
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03.09.2021 00:23 Відповісти
Ты лекарство сегодня принимал?!
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03.09.2021 00:25 Відповісти
Да, принимал..Успокоительные капли…Но меня в них ***** всегда бесят вкус и цвет! А тебе советую купить их мелким оптом - и залить себе в задницу через лейку. Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 9014
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03.09.2021 00:37 Відповісти
ты капли перепутал --- попроси ..новичка.. из бензоколонки хай тебе накапают
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03.09.2021 06:58 Відповісти
все настолько просто шо аж внезапно не будет Чернобыля-2?
вот скажи.те, а куда "они" денут 35млн. населения? или кто то будет терпеть шо его все имущество отжимают?
короче может и хотят - но пусть попробуют(узнает котировки шекеля, меняет гривны на них, подает обьяву на продажу хаты)
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03.09.2021 07:38 Відповісти
Глобалистам осталось лет 5, большие перемены грядут в мире...только не хорошие.
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03.09.2021 08:30 Відповісти
Откровенний агент фсб еРмак - такое проплетает! Украина ты где, наш враг сидит у нас в хате и смеется. над нами.
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03.09.2021 00:24 Відповісти
Зеленкин балакав з Байденом якихось пару годин, а ось президент Порошенко, з Трампом, все що потрiбно, широко обговорив за цiлих 5 хвилин! Це ознака того, що Байден 2 години втокмачував Зеленскому як та що робити, а Порошенку це не потрiбно, бо вiн розумний.
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03.09.2021 00:25 Відповісти
или Трамп просто любитель Путина, шо он не раз и высрал.
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03.09.2021 07:33 Відповісти
Особо геройски борется с олигархами ВР. "На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. "Общак" Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов долларов ежемесячно", - сказал Лерос.
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03.09.2021 00:28 Відповісти
Українські байкарі Єрмак & Зеленський повинні отримати якусь високу міжнародну нагороду і їхні байки потрібно перекласти усіма мовами світу для глобального вивчення.
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03.09.2021 00:33 Відповісти
Ежели "конкретные фамилии не звучали", стало быть, на встрече Байдена и Зеленского о борьбе с украинскими олигархами звучало конкретное "БЛА-БЛА-БЛА" без каких-либо хотя бы малейших конкретных последствий для вышеупомянутых украинских олигархов. А чего ещё ждать от встречи старого пердуна и клоуна?
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03.09.2021 04:55 Відповісти
Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 5049
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03.09.2021 06:00 Відповісти
..а,если кто "откусит"? Что пришьют? Рукав от унитаза? Письеньки надо беречь, а не совать куда попало!
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03.09.2021 06:04 Відповісти
Из личного опыта? Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 3603
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03.09.2021 06:11 Відповісти
Ростислав Дзундза
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03.09.2021 06:19 Відповісти
Ех Ростик, Ростик, бережи свій "хвостик" бо залишиться відросток.
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03.09.2021 06:31 Відповісти
...походу благодаря зеленському украина стала главнее германии и англо-хранции вместе взятых. Ну, что вполне чинненько и благородно, наш глваный всё добьёться. Двай веди нас вперёд наш , кормилец!
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03.09.2021 06:01 Відповісти
Цей як не збреше, то не дихне.
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03.09.2021 06:29 Відповісти
реально - как за вагнеровцев лгали на пару с Зелей - сволочи же. хотя - а кто им верил? я вот реально не лох в этом плане шоб верить высерам преза Елдака и его кукле - Зели Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 5808
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03.09.2021 07:31 Відповісти
Марс не резиновый...
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03.09.2021 07:13 Відповісти
в каждую дырку лезет эта активная мущинка
в смысле активная как шпион(как говорят), ибо ее уже видеть не хотят вроде на Западе, но она всегда возле Зели протирается штанами
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03.09.2021 07:30 Відповісти
Это списание Фирташу 100млрд грн. долгов - борьба с олигархами? Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 3987
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03.09.2021 07:52 Відповісти
отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке
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03.09.2021 08:06 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!
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03.09.2021 08:31 Відповісти
єрмак просто оговорився, що він не знав про що говорили на закритій зустрічі. Коли Блінкін (госдеп) приїзджав в Київ він повідомив, щ в подальшому всі розмови з бубочкою будуть виключно "під запис". І ось таки звершилось. З фотки "не в профіль" убачається що за спиною Байдена за столом біля вікна мирно сидить стенографістка і нотує всі словеса найвеличнішого. перестрахувались, однако. А тепер Єрмак, якого самі америкоси впіймали на брехні, коли він америкосу видавав живого брата за мертвого, *************, коли йому не вигідно, говорить просто, я не був присутній на закритій зустрічі. Тому то і пішла в оборот словесна пурга, перебити ефір раніше ніж там схаменуться. Однак всі слова найвеличнішого записані в його присутності - не відбрешеться. Того то він сидів с таким кислим лицем і скинув маску, немов би говорив -Ви мене підманули, ви мене підвели. З Руді Джуліані переговори теж записані, той старий хрич, писав усе для майбутнього шантажу.
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03.09.2021 08:38 Відповісти
То есть, Каломойский всё-таки не олигарх!
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03.09.2021 09:03 Відповісти
Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 6582
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03.09.2021 09:22 Відповісти
т.е. что ермака нужно отправить к хозяину в московию не говорили?
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03.09.2021 09:34 Відповісти
 
 