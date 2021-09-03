На подання кандидатур до Ради громадського контролю при БЕБ відвели лише 3 дні

Документи у громадських організацій приймали протягом трьох днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, правила подання документів для участі в конкурсі щодо формування Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.

Рада складатиметься із 15 членів, відібраних за результатами інтернет-голосування громадян. Подавати кандидатури членів Ради могли лише громадські організації.

Документи на електронну пошту при цьому приймали з 9 години 30 серпня до 18 години 1 вересня.

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Подати їх встигли 23 громадські організації. Серед них є як ті, що спеціалізуються на торгівлі і фінансах, як, наприклад, "Асоціація фінансового права України", "Спілка українських підприємців" або Торгово промислова палата. Так і організації, про інтерес яких до економічної безпеки важко судити з назви - наприклад, "Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану і АТО", "Спілка морських піхотинців України", "Військово-патріотична організація Морської піхоти України".