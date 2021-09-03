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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Пентагон (1088) Талібан (136)

Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон

У Пентагоні дали зрозуміти, що не збираються надавати військову підтримку силам, які ведуть збройну боротьбу проти руху "Талібан" в афганській провінції Панджшер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Військову операцію США в Афганістані завершено", - заявив представник американського оборонного відомства Джон Кірбі, відповідаючи на брифінгу на запитання журналіста про те, чи будуть військові США якимось чином підтримувати противників талібів.

У Панджшері проти талібів веде боротьбу Фронт національного опору Афганістану.

Також читайте: "Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Вот пусть Раша и воюет в Афганистане своим бюджетом и своими прокси, а потом и армией. Американцы тут правы, эпопея закончена
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03.09.2021 01:14
+11
Вот поэтому тут нарисовались рашотролли. Пишите и пишите, но готовьтесь встречать талибов у себя на срабсее. Они придут за баблом на срабсею. И тупин этого сильно боится, поэтому вы тут и гадите своими высерами.
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03.09.2021 01:29
+11
У нас на форумі - культурна публіка. Ми, українці вміємо спілкуватися без образ.
Хто лається - той прийшов сюди на форум з північних болот. Я ввічливо спілкувався, до побачення.
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03.09.2021 01:31
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Шахматна гра.
Ослабляти талібан перед рішучим похідом на північ не можна.
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03.09.2021 01:06 Відповісти
Шахматы не позорь. Это ячейка будущего игила. Один станок...
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03.09.2021 01:24 Відповісти
Росія сказала: це - наші нові партнери. Шукайте на російських ресурсах інтервью російського посла в Афганістані. Він прямо каже: було нервово, а стало - спокійно.
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03.09.2021 01:29 Відповісти
Ага, конечно. Именно поэтому ИГИЛ от них откололся, чтобы потом стать ячейкой. Талибы и ИГИЛ - враги. У них гораздо больше противоречий, чем у нас с паРашей, к примеру.
Ну не получилось привить обезьянам цивилизованную модель общества. Абсолютно бесполезно было вбухивать в них деньги. Наши Овощи, Пшонки и прочие Чаусы просто дети по сравнению с афганскими коррупционерами, из которых сделали жертв и спасали всем миром. Только штатам содержание этого зоопарка обошлось в триллион у.е., а еще и Европа бабки выделяла. В том числе на борьбу с наркотрафиком... Только почему-то площадь маковых полей увеличилась в 4 раза. С армией та же фигня: 300 тысяч обученных бойцов на бумаге, под которых выделялись деньги. А оказалось, что вся пирамика держалась на 6 тысячах американцев. Нужно было дальше за них воевать?
У талибов гораздо лучше получается бороться с ИГИЛом и наркотрафиком, причем абсолютно бесплатно - пусть занимаются.
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03.09.2021 07:00 Відповісти
про наркотрафик можно подробнее. 70 процентов геры где производят-просто набери в гугле талибы гера
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03.09.2021 10:47 Відповісти
Читал, знаю. Только 70% было в 2000-ом, а сейчас уже под 95%.
Ну не хотят афганские "фермеры" садить бахчу - выхлопа нет. А вот деньги на то, чтобы фермеры не садили мак, а садили что-то более съедобное выделял весь мир. Выделяли правительству Афанистана, тому, которое смылось сразу же, как запахло жареным. Те снимали видосики о том, как они героически борются с посевами и требовали еще денег. Только почему-то посевные площади увеличились с 60-70 тыс. га (в 90-2000-х) до 300тыс. га (в 2017-2020). Хорошая такая борьба, выгодная. А главное, что все можно на талибан спихнуть.
Некого там жалеть. Народец получил тех правителей, которых заслуживает. В нормальном демократическом обществе они жить не могут. В Афгане тьма ресурсов, но мак выращивать проще. Сами они ничего добывать не могут, а нормальный инвестор к обезьянам не пойдет. Индусы вкладывались в добычу меди, но, по ходу, уже пролетели. Хотя я не удивлюсь, если в Афганистан в качестве инвестора зайдет Китай.
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03.09.2021 23:43 Відповісти
Ну и зря. Кацабы будут толкать оружие и тем и этим. Токо давай им это.
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03.09.2021 01:11 Відповісти
Вот пусть Раша и воюет в Афганистане своим бюджетом и своими прокси, а потом и армией. Американцы тут правы, эпопея закончена
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03.09.2021 01:14 Відповісти
В Панджері лише 10 тис моджахедів. Визволити всю країну, щоб встановити владу сил не вистачіть. І талиби це розуміють. Там можна ув'язнути, а сили їм потрібні на іншому напрямку - північному.
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03.09.2021 01:22 Відповісти
Войну ССср с Финляндией назвали большой паБЕДОЙ в 1939 году,а нападение Германии и ССср на Польшу 1 сентября 1939 года,назвали атечиственной войной Сралина.... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9884против Гитлера... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5726а Британия объявившая войну Гитлеру 2 сентября 1939 года просто совпадение Второй Мировой...
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03.09.2021 01:14 Відповісти
Лондонский мажор, который обещал никогда не сдаваться, наверно в шоке.
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03.09.2021 01:16 Відповісти
В Катаре прошли переговоры между представителями Исламского Эмирата Афганистан и Британии. В ходе переговоров британские представители заявили о готовности Лондона "сотрудничать с ИЭА". В Панджшере против талибов воюют 2 группировки: бывшего марионеточного вице-президента Салеха и фракция Масуда. Формирования Салеха оказывают сопротивление но отступают и несут потери. Фракция Масуда тоже воюет но пытается догвориться. Талибы успешно наступают.(с)
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03.09.2021 01:18 Відповісти
Американские генералы обвинили Пентагон в «неописуемом ущербе» репутации США и призвали уйти в отставку Ущерб репутации США неописуем. В течение долгих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции.(с)
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03.09.2021 01:19 Відповісти
_Главного союзника вне НАТО кинули, союзники по НАТО крепко задумались... В кремле - шампанское, в Белом Доме - предатели.
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03.09.2021 01:19 Відповісти
Шампанське за вступ в гру ОДКБ?
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03.09.2021 01:24 Відповісти
За раскол НАТО, идиот Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3160
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03.09.2021 01:29 Відповісти
У нас на форумі - культурна публіка. Ми, українці вміємо спілкуватися без образ.
Хто лається - той прийшов сюди на форум з північних болот. Я ввічливо спілкувався, до побачення.
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03.09.2021 01:31 Відповісти
та невже, а сенатор це недоумкувата почвара звідки? Правильно Грабовський називав його психом, він же гнида, постійно прикривається своїм батьком. Агов, сенько, а за батька не соромно?
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03.09.2021 01:39 Відповісти
.. яке ОДКБ...шановний!? Коли Азербайджан с Туреччиною ганяли армяшек...членів ОДКБ... ніхто навіть заяви ніякої не зробив. Члени смердячого ОДКБ..як води до рота набрали. А повинні були і білоруси ..і казахи..і кіргізи... навіть таджики стати на захист союзника. А Що сталося? Ото ж.....)))
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03.09.2021 05:47 Відповісти
Майор ФСБ Ольга ********* отрабатывает свою буханку хлеба честно...такой Обсерон не смог сделать даже доктор Геббельс....поскольку выполнял братский союзный договор Молотов-Риббеннтроп....союзнички блин... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 837
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03.09.2021 01:21 Відповісти
Палата Представителей и Сенат США единогласны...Украина единственная страна Мира обосравшая РАБссию военным путем.... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1446Нафиг Байдену какой то сраный талибан? Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3920
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03.09.2021 01:25 Відповісти
Вот поэтому тут нарисовались рашотролли. Пишите и пишите, но готовьтесь встречать талибов у себя на срабсее. Они придут за баблом на срабсею. И тупин этого сильно боится, поэтому вы тут и гадите своими высерами.
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03.09.2021 01:29 Відповісти
Спочатку він відкупиться - це не проблема. Пропаганда намалює чергову перемогу "найсильнішого лідера" на планеті. Але тривати довго то не буде, бо таліби зовнішня експансія - це природньо.
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03.09.2021 01:34 Відповісти
_Байден де-факто работает на кремль, видимо ещё со времён когда он шастал к коммунякам в ссср. Плуги всё ещё не поняли что такое байден - ну так на то они и плуги. У них Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8901 в ходу басни о замысловатых и долгоиграющих комбинациях в оправдание кремлёвского сексота...
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03.09.2021 01:43 Відповісти
Много буков ни о чем, кроме того что Байден кремлевский проект. Работайте качественнее, рашотролли.
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03.09.2021 01:48 Відповісти
Да это вообще не для тебя написано. Для тех кто с головой дружит, так что расслабься.
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03.09.2021 01:51 Відповісти
А путин ***** или где?
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03.09.2021 03:14 Відповісти
Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2045 а сейчас снова не для меня?
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03.09.2021 09:17 Відповісти
1 триллион долларов вбуханый США в это афганское быдло за 20 лет,а по сути в песок... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4558Сыр закончился....Дональд Трамп 27 сентября 2018 года закрыл кормушку...Уходим из Афгана,предупредил Меркельшу и Терезу Мэй об этой радости...Хреновая у вас память Чуваки... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4834
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03.09.2021 01:33 Відповісти
не в коня корм
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03.09.2021 06:43 Відповісти
Як там...
Ми в атветє за тех каго пріручілі.
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03.09.2021 01:36 Відповісти
Таліби і інші жителі тих їбеней дресирування не піддаються. Далі самі.
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03.09.2021 07:28 Відповісти
Правильный расклад по Афгану выложил в Ютьюбе Юрий Швец...,сколько волка ни корми,все равно в лес зырит....Байден в апреле этого года сказал : уходим из Афгана к 1 сентября...,причем сказал это во всем Мировых СМИ от "Вашингтон пост" до британского Би Би Си...кто не читал...тот баран... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8494
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03.09.2021 01:40 Відповісти
це ти баран, притому невиліковний, злізь з хімії, а то вже наче родич зеленського.
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03.09.2021 01:44 Відповісти
Удочек оставили и тем и тем...
Рыбу пусть ловят сами..
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03.09.2021 01:43 Відповісти
Надеюсь, хотя бы Рэмбо остался...
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03.09.2021 01:43 Відповісти
Нам вернуться сюда больше не суждено
Сколько нас полегло в этом долгом походе
И дела не доделаны полностью, но
Мы уходим, уходим, уходим, уходим
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03.09.2021 01:44 Відповісти
Расклад по Афгану когда то делал мой покойный отец Сенатор....
за 10 лет с 1979 года по 1988 год...советских зольдатэн погибло 15 000,раненых 20 000,пропавших без вести в ссср не бывает,но около 3 000....
США...за 20 лет погибших 2 387,раненых 1 382....
вояки блин...
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03.09.2021 01:50 Відповісти
слабке і недолуге постійно згадує свого батька в темах про насилля і війни, може тобі хустинку дати і сльози витерти? Ну ти і нікчема(((
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03.09.2021 01:53 Відповісти
Фуфлыжник вали...на... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6493не лазь по ногами Шариков
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03.09.2021 01:58 Відповісти
.ну так советы вели полномасштабные боевые действия... не забывая принцип ** бабы ещё нарожают**. Амеры воевали локально и с умом. Вам достаточно сравнить потери авиации советов за 10 лет и американцев за 20. Очень яркий пример..чтобы понять..что было в плане ведения боевых действий.
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03.09.2021 05:54 Відповісти
а вот он уверен, что 500млн нет по причине 2-х распадов, а не таких и подобных им воен разных масштабов
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03.09.2021 06:48 Відповісти
Мавзолейное быдло...пишите про Сирийский АЛЕППО где маршал РАБссии Шойху победил 5 раз по докладам судя Путлер...Крысы позорные..
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03.09.2021 01:57 Відповісти
щур одноклітинний, а напиши будьласочко про стратегію зеленого лоха на Донбассі. До чого тут Алеппо? Добре хоч не битва під Хотином
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03.09.2021 02:01 Відповісти
Порошенко обосрал РАБссию причем почти без оружия Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8776этого Хватит на 500 лет для **********....
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03.09.2021 02:04 Відповісти
твій комментар для психіатрів на Гуйві. Якісь смайлики які видають психічноневрівноважену людину, чергування слів з великої літери. Ви взагалі адекватно сприймаєте дійсність?
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03.09.2021 02:09 Відповісти
ПТН ПНХ+ romero Шариков Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1131 Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1131
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03.09.2021 02:11 Відповісти
зрозуміло, ти псих, як і говорили дописувачі цензора. Невиліковний. Якеж ти жалюгідне і нікчемне(( Живеш у своїй хворобливій уяві, сірій, порожній і самотній
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03.09.2021 02:14 Відповісти
Вали НА..... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9305бідло с майонезом в башке кремлевской Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9985********* №2
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03.09.2021 02:15 Відповісти
ні, після горілки так дописувач не буде лаятися, це навіть не хімія. Ти звихнутий ідіот, або вроджений. Тобі ж санітарів треба. Тобі треба ймення "сенатор під наглядом санітарів"
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03.09.2021 02:20 Відповісти
Як там живе НовоОтсосія Путлера от Харкова до Одеси? Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4071
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03.09.2021 02:07 Відповісти
Эрдоган помирит всех.....всему свое время.... Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 343
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03.09.2021 02:53 Відповісти
пупок развяжется.,.это не двадцать курдских леревень бомбить, тут масштабы побольше.,.
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03.09.2021 05:54 Відповісти
...в авган нужны миротворцы. Нужно остановить там братоубийственную войну. Вирус ненависти может усложнить прогрессивный рост человечества и мирного сосуществования... (хорошо, я сказал, ну-ка цитируйте меня! Надо в блокнотик переписать "изречение великого", а то еще нескоро миг просветления возникнет образа светлого бу...врачаааааа Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6822)
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03.09.2021 05:29 Відповісти
наверное талибы американцев устраивают,,,но вообще попахивает неприятно.,. Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9190
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03.09.2021 05:51 Відповісти
талибы близки к китаю, первой экономике мира...и при чем тут америка, не она жеж первая
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03.09.2021 06:54 Відповісти
Це ви зробили висновок,судячи з заголовку бєніного інформагентства ? Але ж він брехливий.
Смердить всього лиш жовтою двадцятидоларовою пресою.
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03.09.2021 07:00 Відповісти
Теперь афган головная боль монголов из засрашки,пусть они тушат и раздувают там пожар войны.
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03.09.2021 06:43 Відповісти
Заголовок вкрай маніпулятивний.
"Військова операція в Афганістані закінчена" не означає,що США відмовляться допомагати опозиції,в разі успішного спротиву.
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03.09.2021 06:57 Відповісти
Никогда особо не интересовался, почему американцы побили горшки с афанскими неталибами. Шо там случилось? Какой-нибудь афганский зеля искал мир в глазу Талибана? Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5373
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03.09.2021 08:34 Відповісти
Эти "неталибы" оказались коррупционным быдлом, способным лишь врать и воровать.
А вот когда пришло время что-то сделать самим - тогда побежали "искать мира в глазах талибов" или тупо сбежали с краденым за бугор.
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03.09.2021 09:42 Відповісти
Надо же... у них тоже вэлыкэ будивныцтво и ермаки?! Догоним и перегоним Афганистан! Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9088
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03.09.2021 11:00 Відповісти
Скорее, макивныцтво и воевныцтво. Делали вид, что на деньги США и Европы уничтожают маковые посевы и создают армию - армию увидели все.
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03.09.2021 23:57 Відповісти
Т.е. кинули партнеров в самый критический момент!
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03.09.2021 08:52 Відповісти
 
 