Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Пентагоні дали зрозуміти, що не збираються надавати військову підтримку силам, які ведуть збройну боротьбу проти руху "Талібан" в афганській провінції Панджшер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Військову операцію США в Афганістані завершено", - заявив представник американського оборонного відомства Джон Кірбі, відповідаючи на брифінгу на запитання журналіста про те, чи будуть військові США якимось чином підтримувати противників талібів.
У Панджшері проти талібів веде боротьбу Фронт національного опору Афганістану.
Топ коментарі
+12 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар03.09.2021 01:14
+11 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар03.09.2021 01:29
+11 Харьков Сумской
показати весь коментар03.09.2021 01:31
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Будь ласка, зачекайте...
Ослабляти талібан перед рішучим похідом на північ не можна.
Ну не получилось привить обезьянам цивилизованную модель общества. Абсолютно бесполезно было вбухивать в них деньги. Наши Овощи, Пшонки и прочие Чаусы просто дети по сравнению с афганскими коррупционерами, из которых сделали жертв и спасали всем миром. Только штатам содержание этого зоопарка обошлось в триллион у.е., а еще и Европа бабки выделяла. В том числе на борьбу с наркотрафиком... Только почему-то площадь маковых полей увеличилась в 4 раза. С армией та же фигня: 300 тысяч обученных бойцов на бумаге, под которых выделялись деньги. А оказалось, что вся пирамика держалась на 6 тысячах американцев. Нужно было дальше за них воевать?
У талибов гораздо лучше получается бороться с ИГИЛом и наркотрафиком, причем абсолютно бесплатно - пусть занимаются.
Ну не хотят афганские "фермеры" садить бахчу - выхлопа нет. А вот деньги на то, чтобы фермеры не садили мак, а садили что-то более съедобное выделял весь мир. Выделяли правительству Афанистана, тому, которое смылось сразу же, как запахло жареным. Те снимали видосики о том, как они героически борются с посевами и требовали еще денег. Только почему-то посевные площади увеличились с 60-70 тыс. га (в 90-2000-х) до 300тыс. га (в 2017-2020). Хорошая такая борьба, выгодная. А главное, что все можно на талибан спихнуть.
Некого там жалеть. Народец получил тех правителей, которых заслуживает. В нормальном демократическом обществе они жить не могут. В Афгане тьма ресурсов, но мак выращивать проще. Сами они ничего добывать не могут, а нормальный инвестор к обезьянам не пойдет. Индусы вкладывались в добычу меди, но, по ходу, уже пролетели. Хотя я не удивлюсь, если в Афганистан в качестве инвестора зайдет Китай.
Хто лається - той прийшов сюди на форум з північних болот. Я ввічливо спілкувався, до побачення.
Ми в атветє за тех каго пріручілі.
Рыбу пусть ловят сами..
Сколько нас полегло в этом долгом походе
И дела не доделаны полностью, но
Мы уходим, уходим, уходим, уходим
за 10 лет с 1979 года по 1988 год...советских зольдатэн погибло 15 000,раненых 20 000,пропавших без вести в ссср не бывает,но около 3 000....
США...за 20 лет погибших 2 387,раненых 1 382....
вояки блин...
Смердить всього лиш жовтою двадцятидоларовою пресою.
"Військова операція в Афганістані закінчена" не означає,що США відмовляться допомагати опозиції,в разі успішного спротиву.
А вот когда пришло время что-то сделать самим - тогда побежали "искать мира в глазах талибов" или тупо сбежали с краденым за бугор.