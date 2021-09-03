Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Юрій Вітренко зробив у програмі "Право на владу".
За словами Вітренка, Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років. Однак цей контракт - це не найкраща гарантія для нашої країни.
"Найкраща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко.
Також він зазначив, що скоро відбудуться переговори з цього питання.
"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які мають організувати німці. Ми на цих переговорах говоритимемо з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо до європейських судів", - зазначив Вітренко.
Будь ласка, зачекайте...
Нафтогаз формально рейдерски захвачен. Не факт, что европейские компании захотят иметь дело с конторой, правила игры в которой так брутально меняются.
Сегодня контракт, а завтра уже другие люди захватили Нафтогаз. С такими конторами работают только в краткосрочной перспективе. Например, если надо много неликвида быстро сплавить.
Так что молчал бы ты в тряпочку лучше, зебил конченый.
Зови ботов, спамьте меня, дурачки
а у світлі сказаного Європою? ... Й мріянь на участь США...???
Дивні речі стаються для України можна сказати в найскрутніші моменти ******** історії , я вважаю якісь неймовірні допоги ангелів (хоча я не віруююча) ціною тяжких жертв інших людей на тлі корисних дій сильних світу цього ...
Коли пуста "стурбованість" Європи дійшла до повного абсурду , ангели дали в жертву Україні Боінг МН-17 з несчасними простими людьми .
Коли США вирішили погратися з Москвою в нову пєрєзагрузку - ангели дали в жертву Україні нещасних афганців і усіх причесних до істрії з Афганістаном .
Це якось виглядає містично для України, але ж хіба її шлях до державності то не щось неймовірне в порівнянні з історією інших ******** держав.
А потребителю выгодно иметь альтернативу.
Если один из маршрутов не работает, едут на другом транспорте.
В крайнем случае - на такси.
Это цена акций "Газпрома", если кто-то не понял:
А в цілому все це скинуть на побутових споживачів. І оформлять це під патріотичною назвою " Не дамо знищити ГТС".
З моменту побудови Північного потоку1 часу було вдосталь, щоб модернізувати ГТС чи навіть створити консорціум з ЕС по трубі. Але ж нам мало, ми самі розумні!
Почему до сих пор не заключили эти договора.
А транзит по ГТС, таки, будет - 20-25 млрд кубов. Может и больше, но для этого придется научиться договариваться.
Целью России не является прекращение транзита для того, чтобы нанести ущерб Украине - они готовы продолжать транзит поскольку это даёт возможность незадорого оказывать влияние на Украину.
Целью России является создание ситуации, когда украинский транзит не является критически значимым и при надобности им можно будет пожертвовать.