Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Юрій Вітренко зробив у програмі "Право на владу".

За словами Вітренка, Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років. Однак цей контракт - це не найкраща гарантія для нашої країни.

"Найкраща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко.

Також він зазначив, що скоро відбудуться переговори з цього питання.

"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які мають організувати німці. Ми на цих переговорах говоритимемо з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо до європейських судів", - зазначив Вітренко.

Також читайте: "Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко