УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12993 відвідувача онлайн
Новини Економіка Газова війна
4 736 42
транзит газу (308) Вітренко Юрій (370)

Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Юрій Вітренко зробив у програмі "Право на владу".

За словами Вітренка, Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років. Однак цей контракт - це не найкраща гарантія для нашої країни.

"Найкраща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко.

Також він зазначив, що скоро відбудуться переговори з цього питання.

"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які мають організувати німці. Ми на цих переговорах говоритимемо з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо до європейських судів", - зазначив Вітренко.

Також читайте: "Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
О гарантиях надо было думать ещё тогда, когда транзит газа через Украину был безальтернативным. А теперь, когда достроен «Северный Поток-2», осталось только два варианта: либо, стоя на коленях и потупивши глаза долу, просить с дрожью в голосе, трепетом в душе и надеждою в сердце, либо с гордо поднятой головой остаться без транзита. Усё...
показати весь коментар
03.09.2021 06:19
+4
Тут така фигня...
Нафтогаз формально рейдерски захвачен. Не факт, что европейские компании захотят иметь дело с конторой, правила игры в которой так брутально меняются.

Сегодня контракт, а завтра уже другие люди захватили Нафтогаз. С такими конторами работают только в краткосрочной перспективе. Например, если надо много неликвида быстро сплавить.
показати весь коментар
03.09.2021 02:12
+4
Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 7746....
показати весь коментар
03.09.2021 07:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут така фигня...
Нафтогаз формально рейдерски захвачен. Не факт, что европейские компании захотят иметь дело с конторой, правила игры в которой так брутально меняются.

Сегодня контракт, а завтра уже другие люди захватили Нафтогаз. С такими конторами работают только в краткосрочной перспективе. Например, если надо много неликвида быстро сплавить.
показати весь коментар
03.09.2021 02:12 Відповісти
Нафтогаз это государственная компания. Именно государство сняло одного руководителя и поставило другого. Бывший президент, которому больше не светит президентство, может устроить своего товарища на конфетную фабрику, сортировать карамельки на конвейере.
показати весь коментар
03.09.2021 09:05 Відповісти
Главу Нафтогаза может сменить только набсовет Нафтогаза, а не криворожский наркоман или ахметовский кабмин.

Так что молчал бы ты в тряпочку лучше, зебил конченый.
показати весь коментар
03.09.2021 09:09 Відповісти
Шоколадный набсовет пусть занимается закупками какао, Молчи в тряпочку запетраст конченый Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2661
показати весь коментар
03.09.2021 09:47 Відповісти
Читай законы, дитя алкоголизма.
показати весь коментар
03.09.2021 09:56 Відповісти
Мне жаль, что твои родители алкоголики.
Зови ботов, спамьте меня, дурачки Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3707
показати весь коментар
03.09.2021 11:01 Відповісти
на деякий час так. Так як і робота українських АЕС, але час. Все коли небудь закінчується, а планів нема з енергобезпеки держави. Є понти зелених гондурасів і більше нічого. Словами світ не перейдеш, жабо зелена
показати весь коментар
03.09.2021 02:38 Відповісти
Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель

а у світлі сказаного Європою? ... Й мріянь на участь США...???
Дивні речі стаються для України можна сказати в найскрутніші моменти ******** історії , я вважаю якісь неймовірні допоги ангелів (хоча я не віруююча) ціною тяжких жертв інших людей на тлі корисних дій сильних світу цього ...
Коли пуста "стурбованість" Європи дійшла до повного абсурду , ангели дали в жертву Україні Боінг МН-17 з несчасними простими людьми .
Коли США вирішили погратися з Москвою в нову пєрєзагрузку - ангели дали в жертву Україні нещасних афганців і усіх причесних до істрії з Афганістаном .
Це якось виглядає містично для України, але ж хіба її шлях до державності то не щось неймовірне в порівнянні з історією інших ******** держав.
показати весь коментар
03.09.2021 03:56 Відповісти
мама-сын... она - одурманенная советизмом, сын - падел, разрушающий Украину...
показати весь коментар
03.09.2021 04:44 Відповісти
Лучшей гарантией транзита газа является отсутствие альтернативы. Поэтому нету никаких гарантий. Транзит уменьшат.
показати весь коментар
03.09.2021 05:15 Відповісти
Всё верно.
А потребителю выгодно иметь альтернативу.
показати весь коментар
03.09.2021 06:21 Відповісти
..какэтокак, какэтокак??? Европейцев на "крючёк" посадить не получиться. ужжосс придеться нашу ГТС пустить на "запрещенные" калибры для армии и возрождающегося флота. А, что идея неплохая сталь там крепкая и нет коррупционной составляющей.
показати весь коментар
03.09.2021 05:17 Відповісти
До пункта назначения можно доехать разными маршрутами.
Если один из маршрутов не работает, едут на другом транспорте.
В крайнем случае - на такси.
показати весь коментар
03.09.2021 05:55 Відповісти
О гарантиях надо было думать ещё тогда, когда транзит газа через Украину был безальтернативным. А теперь, когда достроен «Северный Поток-2», осталось только два варианта: либо, стоя на коленях и потупивши глаза долу, просить с дрожью в голосе, трепетом в душе и надеждою в сердце, либо с гордо поднятой головой остаться без транзита. Усё...
показати весь коментар
03.09.2021 06:19 Відповісти
Тем более, металлурги жалуются на отсутствие достаточного количества металлолома.
показати весь коментар
03.09.2021 06:23 Відповісти
Не паникуй! Ни тебе, ни мне с того транзита ничего не обломиться. Пусть олигархи меньше украинским газом торгуют.
показати весь коментар
03.09.2021 07:32 Відповісти
Наткнулся сейчас на одном вовсе не симпатизирующем Пороху ресурсике, вот на это: "хуже Коболева может быть только Витренко"(с). Ну и там же такое, под вот этой, очень показательной картинкой: "Надо отдать должное Порошенко, при нем такой херни не было"(с)
Это цена акций "Газпрома", если кто-то не понял:
Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 110
показати весь коментар
03.09.2021 06:43 Відповісти
закопать трубу навек! сока вы дармоеды будете кров пить с трудавога народа ёпта! газ им подавай! Накаси! Выкуси!!
показати весь коментар
03.09.2021 07:00 Відповісти
От РАБссиянского говна Путлерской банды гопников уже ничего не зависит Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 7557Ссср доигрался,а крысы ЧеКиздонские долетались
показати весь коментар
03.09.2021 07:00 Відповісти
Он сам то понял что сказал? Предлагает втюхать европейцам газ который могут ему не продать,тут только один вариант остался-отдать часть доли немцам.Но тогда всем левым проводкам кирдык и все честно наворованное тяжелым трудом вылезет на свет.. Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 126
показати весь коментар
03.09.2021 07:04 Відповісти
Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 7746....
показати весь коментар
03.09.2021 07:11 Відповісти
Манкруте кацапский. Тобі доброго дня побажати не можу! Можу тільки побажати щоб тобі "товарищЪ майор" засадив брудною портянкою по морді за те що не сміг нам бандерівцям втертися в довіру!
показати весь коментар
03.09.2021 07:18 Відповісти
Воффочка на зміну заступив .. сексота біситься ...Йди вже *пайку * свою отримай *нульеве *
показати весь коментар
03.09.2021 08:45 Відповісти
Я подивився твоїх дописувачив і тут на цензорі му може трйох бачив. Інші цто хто або що? Підписні боти Лахти? А товарищЪ майор під яким ником на тебе підписався?
показати весь коментар
03.09.2021 10:22 Відповісти
За каждые 100 км транзита газа в Европу РАБссия платит бабло Украине... Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 3087Что вам не нравится крысы ************?
показати весь коментар
03.09.2021 07:12 Відповісти
Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 5990
показати весь коментар
03.09.2021 07:15 Відповісти
Я калєндарь....(лунають постріли)
показати весь коментар
03.09.2021 07:22 Відповісти
Я этого кацапского еврея тертеть не могу как и Зеленского впринцыпе, на одной птицефабрике их выростили!
показати весь коментар
03.09.2021 07:24 Відповісти
До 2024 года есть время, занимайтесь. Только в раше ведь рынка газа нет, а станет ли кремль подписывать эти "прямые" контракты?
показати весь коментар
03.09.2021 07:19 Відповісти
Это зависит от многих факторов - ну там выполнение "минских", формула Швайнмастера, вода в Крым и т.д. Теперь надо готовиться, что газ будет инструментом шантажа со стороны кацапстана.
показати весь коментар
03.09.2021 09:42 Відповісти
Так и было всегда, только теперь ситуация усугубится.
показати весь коментар
03.09.2021 11:25 Відповісти
По запасам газа Украина занимает 2 место в Европе после Норвегии...,Азияты Путлера....ваш газ грязный с примесями Метана прочей химической фигни после добычи....,Лукашеску вас болванов спалил... Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 5597
показати весь коментар
03.09.2021 07:22 Відповісти
Якось це зовсім не патріотично - займатись транзитом газу окупанта
показати весь коментар
03.09.2021 07:35 Відповісти
Мадяри вже з вами підписали, німці на черзі. Так що як не крути але навіть якщо транзит якиїь і буде то такий і на таких умовах, що Нафтогаз буде ще доплачувати, щоб вас утримувати.
А в цілому все це скинуть на побутових споживачів. І оформлять це під патріотичною назвою " Не дамо знищити ГТС".
З моменту побудови Північного потоку1 часу було вдосталь, щоб модернізувати ГТС чи навіть створити консорціум з ЕС по трубі. Але ж нам мало, ми самі розумні!
показати весь коментар
03.09.2021 08:22 Відповісти
Так всыпьте люлей правлению НАК "Нафтогаз Украины" !!
Почему до сих пор не заключили эти договора.
показати весь коментар
03.09.2021 08:48 Відповісти
Витренко все мрiет о том, что европейские трейдеры будут закупать газ у Газпрома на границе Украины и России и заключать договора с Нафтогазом на транзит по ГТС. Ему это почему-то кажется очень заманчивым. Но только ему - ни европейцам, ни Газпрому такое нахрен не надо.
А транзит по ГТС, таки, будет - 20-25 млрд кубов. Может и больше, но для этого придется научиться договариваться.
показати весь коментар
03.09.2021 09:27 Відповісти
Транзит будет обязательно, т.к. путлеру нужно как-то снабжать своих холуёв в Приднестровье. Но он будет минимально возможным.
показати весь коментар
03.09.2021 09:43 Відповісти
И это - тоже. Кроме Приднестровья транзит нужен будет для 10 млрд кубов газа, потребляемого Украиной (тот самый европейский реверсный газ) и 6 млрд кубов для самой Словакии лпросто географически ближе). Всего около 20 млрд кубов. Возможно и больше при наличии коммерческой привлекательности.
Целью России не является прекращение транзита для того, чтобы нанести ущерб Украине - они готовы продолжать транзит поскольку это даёт возможность незадорого оказывать влияние на Украину.
Целью России является создание ситуации, когда украинский транзит не является критически значимым и при надобности им можно будет пожертвовать.
показати весь коментар
03.09.2021 10:14 Відповісти
Пока клоун гримасничает, патриот занимается своим делом
показати весь коментар
03.09.2021 11:42 Відповісти
 
 