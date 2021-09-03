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Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президента України Володимира Зеленського провів продуктивну зустріч з Фаді Саада, директором Світового Банку з людського розвитку в регіоні Європи і Центральної Азії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили поточний стан реалізації Міністерством трьох проєктів Світового Банку із загальним обсягом позики 439,7 млн доларів. Отримав запевнення, щодо можливості додаткового фінансування в розмірі до 150 млн доларів, у разі необхідності, на екстренне реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", - повідомив Ляшко.

За його словами, ключовим елементом співпраці між Міністерством та Світовим Банком є збільшення темпів вакцинації проти COVID-19.

"Колеги із Світового банку позитивно оцінили проведену роботу з цього напрямку в літні місяці, що дозволило нам у 9 разів збільшити охоплення щепленнями. Закликали на цьому не зупинятись та активно рухатись вперед", - зазначив він.

Також читайте: Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко

Наразі, в межах співпраці зі Світовим банком відбувається:

- ретроактивне фінансування закупівлі вакцини КОМІРНАТІ, виробництва Пфайзер;
- закупівля холодильного обладнання для закладів охорони здоров’я первинної ланки, яке удосконалить холодовий ланцюг логістики вакцин;
- додаткове оснащення лабораторій обладнанням та тест-системами;
- серо-епідеміологічне дослідження для вивчення серопозитивності щодо коронавірусу;
- робота нацонального контакт-центру з питань протидії поширення короновірусної хвороби;
- серія тренінгів для медичних працівників та іннші заходи

"Домовилися про питання продовження проєкту "Поліпшення охорони здоровя на службі у людей" повернутися після написання Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров’я населення на період до 2030 року.

Написання цього документа плануємо завершити до кінця року.

Розробка плану передбачена Указом Президента, як документа, що вперше систематизує прагнення країни забезпечити універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоровя та поєднається з досягненням цілей сталого розвитку ООН", - додав глава МОЗ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Сейчас попрёт статистика из телевизора.. Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3066
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03.09.2021 08:04
+2
Підуть туди,де й коронавірусний фонд подівся.
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03.09.2021 07:23
+2
Я еще год назад на цензоре царапал,крутой бизнес-проект типа операцыя КороваRUS намоет баблосов выше Эвереста... и прочих Памиров с Эльбрусами... Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2311Свиняче-курячий грипп был пробой пера...
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03.09.2021 07:37
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Підуть туди,де й коронавірусний фонд подівся.
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03.09.2021 07:23 Відповісти
Помню я старый фильм, с Томом Крузом. Сидит он, с девушкой и говорит: "Один чудик как-то изобрел вот это, так он теперь мульти-миллионер"(с). Пр и этом он вынимает из бокала вот этот зонтик.
Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5286
Я вот думаю: кто с масками провернул идейку, он мульти-миллионер или мульти-миллиардер? И я убежден, что тут второй вариант. Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1767
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03.09.2021 07:28 Відповісти
Тепер стільки вакцин закуплять, що зеплюватись треба буде по 2 рази на день?
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03.09.2021 07:37 Відповісти
Я еще год назад на цензоре царапал,крутой бизнес-проект типа операцыя КороваRUS намоет баблосов выше Эвереста... и прочих Памиров с Эльбрусами... Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2311Свиняче-курячий грипп был пробой пера...
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03.09.2021 07:37 Відповісти
Молодцы, могут!!! А мужики-то сомневались.
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03.09.2021 07:40 Відповісти
А где-то сейчас Степанов смахнул выкатившуюся из глазика горькую слезинку... Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4743
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03.09.2021 07:42 Відповісти
)))))))))
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03.09.2021 08:01 Відповісти
Вчера утром было в это время +27,сейчас +9....Метаморфозы Небесной канценлярии,или примхи зміни клімату,як кажут політики? Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4974
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03.09.2021 07:44 Відповісти
По ходу, ************** в Україні буде тривати, доки нам виділятимуть кошти на боротьбу з пандемією...
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03.09.2021 07:46 Відповісти
На дороги ?
Что б друзья зелёных (не путать с кумовьями, это другое, вы не понимаете) продолжали косить бабло ?
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03.09.2021 08:01 Відповісти
Сейчас попрёт статистика из телевизора.. Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3066
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03.09.2021 08:04 Відповісти
150 млн - это общак депутатов партии зе-упыря за два месяца. Может для того, чтобы не выпрашивать деньги в америке, зебилам нужно просто прекратить воровать?!!
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03.09.2021 08:36 Відповісти
Скільки лєксусів купити можна?
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03.09.2021 08:57 Відповісти
А на шо ж тоді ВОЗ гроші мільярдами збирає? І до чого тут всесвітній банк? Можна не відповідати. ><
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03.09.2021 09:14 Відповісти
 
 