Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
За минулу добу, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-мм калібру.
Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100 мм.
Поблизу населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що з метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
И поезд фашистско-бендеровский.
Потрібно запитати Зелю і Компанію клоунів, чому за наші податки хоронять наших бійців, а не вбивають ворогів?
Сигнал, що 🇷🇺 готова йти на подальшу конфронтацію, слід очікувати різке загострення на Донбасі.
Київ має серйозно до цього поставитися і належно реагувати , а не відосики слати із США !