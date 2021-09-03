УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12750 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
1 888 11
обстріл (21178) поранення (2658) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим

За минулу добу, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-мм калібру.

Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100 мм.

Поблизу населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що з метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ООС.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Киньте цю хвойду в вулик а потім до Миротворця
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3585
показати весь коментар
03.09.2021 07:52
+9
Пора на обстріли давати пятикратну відповідь. Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9074
Потрібно запитати Зелю і Компанію клоунів, чому за наші податки хоронять наших бійців, а не вбивають ворогів?
показати весь коментар
03.09.2021 07:56
+8
Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг 5 раз нарушили режим "тишины", применив 120-мм минометы и 100-мм артиллерию, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7486
показати весь коментар
03.09.2021 07:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг 5 раз нарушили режим "тишины", применив 120-мм минометы и 100-мм артиллерию, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7486
показати весь коментар
03.09.2021 07:40 Відповісти
і вата!! яка закликала в наш дім чужого солдата !
показати весь коментар
03.09.2021 10:14 Відповісти
"Азиат" но война гражданская...
И поезд фашистско-бендеровский.
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 823
показати весь коментар
03.09.2021 07:44 Відповісти
А шо, тіло хероя привезуть прямим поїздом чи рейсовим літаком "москва-донецьк ? Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5787
показати весь коментар
03.09.2021 07:59 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 964
показати весь коментар
03.09.2021 07:50 Відповісти
Киньте цю хвойду в вулик а потім до Миротворця
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3585
показати весь коментар
03.09.2021 07:52 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5368
показати весь коментар
03.09.2021 07:54 Відповісти
Пора на обстріли давати пятикратну відповідь. Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9074
Потрібно запитати Зелю і Компанію клоунів, чому за наші податки хоронять наших бійців, а не вбивають ворогів?
показати весь коментар
03.09.2021 07:56 Відповісти
РФ відмовилася продовжувати після 30.09 мандат Моніторингової місії ОБСЄ в пунктах пропуску Донецьк, Гуково на укр-рос кордоні.
Сигнал, що 🇷🇺 готова йти на подальшу конфронтацію, слід очікувати різке загострення на Донбасі.
Київ має серйозно до цього поставитися і належно реагувати , а не відосики слати із США !
показати весь коментар
03.09.2021 08:16 Відповісти
Швидкого одужання нашому герою.
показати весь коментар
03.09.2021 10:30 Відповісти
 
 