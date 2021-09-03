"Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос. ВIДЕО
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Дебютний старт на орбіту космічної ракети Alpha приватної компанії Firefly Aerospace, який відбувся о 4:49 ранку з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії, закінчився невдачею. Незабаром після досягнення носієм точки maхQ на траєкторії, ще до відділяня ступенів, він вибухнув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.
Згідно з прямою трансляцією запуску ракети в Youtube, пускове вікно відкрилося 3 вересня в період з 4:00 до 8:00 за київським часом. Зліт ракети відбувся о 4:58 за Києвом над тихоокеанським узбережжям. Ракета Alpha стартувала з бази Космічних військ США Ванденберг (штат Каліфорнія).
Ракета успішно стартувала, але через кілька хвилин після старту місію перервали через поки не з'ясовані обставини. У компанії обіцяють надати більше деталей про інцидент.
Перша місія отримала назву DREAM або FLTA001.
"На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. У міру збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості", – повідомили в компанії.
У Firefly уточнили: перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для співробітників компанії, персоналу бази і публіки.
"Ми продовжуємо працювати, щоб виконувати всі протоколи безпеки", - додали там.
З огляду на те, що повідомили у Firefly, вибух не став для них несподіванкою, а був проведений контрольовано - після реєстрації якогось аварійного стану на борту.
Усе корисне навантаження, яке ризикнули відправити на ракеті в її дебютному польоті розробники, втрачено.
Alpha – відносно велика ракета в легкому класі носіїв: висота 29 м, діаметр ступенів 1,8 м і обтічника 2 м. Двоступенева одноразова з вантажопідйомністю 1000 кг на низьку навколоземну орбіту (200 км) з нахилом 28,5°, і до 630 кг – на сонячно-синхронну (500 км). Основна конструкція – з композиту, армованого вуглецевим волокном. Паливна пара: гас RP-1 і рідкий кисень, газ-витіснювач – гелій. Маса заправленої ракети – приблизно 54 тонни.
У 2017 році збанкрутілу через вихід із проєкту евроінвестора компанію Firefly Space Systems, засновану інженером Томом Маркузічем, викупив український бізнесмен Макс Поляков. Офіси Firefly Aerospace розташовані в Остіні та Дніпрі. Основне виробництво вузлів зосереджено в штаті Техас, але частково обладнання/софт розробляється і в Україні. Також розробляють ракету Beta – до 4 т на ННО, і до 3 т на ССО, та місячний посадковий модуль Genesis за програмою Artemis.
Нагадаємо, майже рік тому Firefly успішно випробувала перший ступінь Alpha, а в серпні 2021-го провела успішний статичний "прожиг" ракети.
До травня 2021 року Firefly залучила $200 млн інвестицій з оцінкою $ 1 млрд, а в червні отримала патент США на технологію двигунів.
SpaceX разом з Firefly доставлять прилади NASA на Місяць у 2023 році.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо серйозно, то він летить зі швидкістю відносно поверхні Землі.
Для спостерігача з нерухомої точки в космосі від буде летіти з швидкістю 1674+1000*cos(360° - азимут) км/год
А для всіх на Землі той боїнг прилетить орієнтовно за 6 годин з швидкістю 800 км/год, по графіку (з швидкістю звуку ******* боїнги не літають)
І, перепрошую, а нерухома точка в космосі, то як, в центрі Всесвіту? Ну і ще, для такого спостерігача рух не по площині а в просторі і по колу, мало того, а переміщення самої планети по еліпсу, а це, до речі, 107 тисяч км за годину? Так що для космосу не так все просто.
Даже не на экваторе, везде, угловая скорость 15 градусов в час
Немногие ракеты во впемя ПЕРВОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО запуска вообще взлетают, а те которые взлетают в большенстве случаев не достигают орбиты, таже falcon1 Илона Маска вышла из строя через 30 сек после запуска. Так что все еще впереди, главное что взлетела и даже преодолела max-q (максимальное аэродинамическое сопротивление), держим кулаки.
Ракетна наука - це не членом на роялі грати! В ракетному ділі провалів і промахів хоч греблю гати!
страшні
московські
воші,
нам страшні
російськомовні
гниди
С.Петлюра
Ну и вот...
Когда уже наши писаки перестанут обезьянничать с иностранными буквами.
PS Китайцы с японцами тоже названия латиницей пишут и не ломают себе голову над транслитерацией в иероглифы. А их поболе будет, очень сильно, однако.