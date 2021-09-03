УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12750 відвідувачів онлайн
Новини Технології
26 211 52
випробування (307) космос (333)

"Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Технології

Дебютний старт на орбіту космічної ракети Alpha приватної компанії Firefly Aerospace, який відбувся о 4:49 ранку з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії, закінчився невдачею. Незабаром після досягнення носієм точки maхQ на траєкторії, ще до відділяня ступенів, він вибухнув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

Згідно з прямою трансляцією запуску ракети в Youtube, пускове вікно відкрилося 3 вересня в період з 4:00 до 8:00 за київським часом. Зліт ракети відбувся о 4:58 за Києвом над тихоокеанським узбережжям. Ракета Alpha стартувала з бази Космічних військ США Ванденберг (штат Каліфорнія).

Ракета успішно стартувала, але через кілька хвилин після старту місію перервали через поки не з'ясовані обставини. У компанії обіцяють надати більше деталей про інцидент.

Перша місія отримала назву DREAM або FLTA001.

"На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. У міру збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості", – повідомили в компанії.

Також читайте: Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти. ФОТО

У Firefly уточнили: перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для співробітників компанії, персоналу бази і публіки.

"Ми продовжуємо працювати, щоб виконувати всі протоколи безпеки", - додали там.

З огляду на те, що повідомили у Firefly, вибух не став для них несподіванкою, а був проведений контрольовано - після реєстрації якогось аварійного стану на борту.

Усе корисне навантаження, яке ризикнули відправити на ракеті в її дебютному польоті розробники, втрачено.

Alpha – відносно велика ракета в легкому класі носіїв: висота 29 м, діаметр ступенів 1,8 м і обтічника 2 м. Двоступенева одноразова з вантажопідйомністю 1000 кг на низьку навколоземну орбіту (200 км) з нахилом 28,5°, і до 630 кг – на сонячно-синхронну (500 км). Основна конструкція – з композиту, армованого вуглецевим волокном. Паливна пара: гас RP-1 і рідкий кисень, газ-витіснювач – гелій. Маса заправленої ракети – приблизно 54 тонни.

У 2017 році збанкрутілу через вихід із проєкту евроінвестора компанію Firefly Space Systems, засновану інженером Томом Маркузічем, викупив український бізнесмен Макс Поляков. Офіси Firefly Aerospace розташовані в Остіні та Дніпрі. Основне виробництво вузлів зосереджено в штаті Техас, але частково обладнання/софт розробляється і в Україні. Також розробляють ракету Beta – до 4 т на ННО, і до 3 т на ССО, та місячний посадковий модуль Genesis за програмою Artemis.

Нагадаємо, майже рік тому Firefly успішно випробувала перший ступінь Alpha, а в серпні 2021-го провела успішний статичний "прожиг" ракети.

До травня 2021 року Firefly залучила $200 млн інвестицій з оцінкою $ 1 млрд, а в червні отримала патент США на технологію двигунів.

SpaceX разом з Firefly доставлять прилади NASA на Місяць у 2023 році.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Вова-кацаваротка всесвітній бідоносець.
показати весь коментар
03.09.2021 07:57
+39
Так-так... Калифорния, да? А мы тут предупреждали! Неоднократно! Слава Богу хоть в Вашингтоне ничего не случилось.
показати весь коментар
03.09.2021 07:52
+30
зараз нелох в Каліфорнії ? тоді все правильно .
показати весь коментар
03.09.2021 07:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так-так... Калифорния, да? А мы тут предупреждали! Неоднократно! Слава Богу хоть в Вашингтоне ничего не случилось.
показати весь коментар
03.09.2021 07:52 Відповісти
Вова-кацаваротка всесвітній бідоносець.
показати весь коментар
03.09.2021 07:57 Відповісти
Всьо пойнятно: врезалась в купол "Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос - Цензор.НЕТ 9850
показати весь коментар
03.09.2021 07:58 Відповісти
прямо в Яхве воткнулась))
показати весь коментар
03.09.2021 08:19 Відповісти
в небесную твердь жеж
показати весь коментар
03.09.2021 08:22 Відповісти
частная ракета не может как у больших дядь улетать в сторону и падать в океан
показати весь коментар
03.09.2021 11:15 Відповісти
зараз нелох в Каліфорнії ? тоді все правильно .
показати весь коментар
03.09.2021 07:59 Відповісти
Любая неудача в США, єто праздник для бідло Дімона Рогозина,тот которій Скотчем дірки клеит на МКСе...
показати весь коментар
03.09.2021 08:07 Відповісти
А все от того, что он не хочет понять простой факт: в США - такие аварии случаются (с кем не бывает), а в рфии - происходят в обычном порядке, а удачные запуски - как раз случайны.
показати весь коментар
03.09.2021 08:19 Відповісти
Частная компания которая находится в США. Владелец - бизнесмен из Украины. Хотели поддержать Бубочку.
показати весь коментар
03.09.2021 08:51 Відповісти
Бидося ты, бидося... Сидел бы тихо в своем Крывом РагУ, не приносил беды людям. Нам в первую очередь... "Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос - Цензор.НЕТ 9358
показати весь коментар
03.09.2021 08:24 Відповісти
Скорость вращения Земли на Экваторе составляет 1 674 км/час,берем эту цифру за основу согласно Википедьке....,если к примеру Боинг вылетает из Вашингтона в Лос-Анджелес со скоростью 1 000 км/час,то в какое время Боинг прилетит в Калифорнию? "Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос - Цензор.НЕТ 1178
показати весь коментар
03.09.2021 08:26 Відповісти
лично мерял эту скорость?
показати весь коментар
03.09.2021 09:03 Відповісти
Хмм, нагадує один мультфільм з дитинства, коли одна коника запитали, як ти на чотирьох ногах ще й так прудко бігаєш? А він почав слідкувати за ногами і... впав

А якщо серйозно, то він летить зі швидкістю відносно поверхні Землі.
Для спостерігача з нерухомої точки в космосі від буде летіти з швидкістю 1674+1000*cos(360° - азимут) км/год
А для всіх на Землі той боїнг прилетить орієнтовно за 6 годин з швидкістю 800 км/год, по графіку (з швидкістю звуку ******* боїнги не літають)
показати весь коментар
03.09.2021 09:28 Відповісти
Треба додати - повітряні маси також рухаються разом з поверхнею Землі, а тому що туди, що туди... Хіба ще вітер попутний чи зустрічний може якось вплинути, але то хіба біля поверхні землі, а не на 10 км.
І, перепрошую, а нерухома точка в космосі, то як, в центрі Всесвіту? Ну і ще, для такого спостерігача рух не по площині а в просторі і по колу, мало того, а переміщення самої планети по еліпсу, а це, до речі, 107 тисяч км за годину? Так що для космосу не так все просто.
показати весь коментар
03.09.2021 10:09 Відповісти
О, до речі, обертання навколо Сонця я не врахував "Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос - Цензор.НЕТ 1420
показати весь коментар
03.09.2021 11:56 Відповісти
А ще наша сонячна система рухається відносно центру нашої Галактики. а ще наша Галактика рухається... Там така круговерть, що краще Космос не чіпати, а твердо стояти на земній поверхні і дивитись як ті літаки літають.
показати весь коментар
03.09.2021 12:11 Відповісти
При полете с востока на запад долетит быстрее чем наоборот...

Даже не на экваторе, везде, угловая скорость 15 градусов в час
показати весь коментар
03.09.2021 11:10 Відповісти
Развею немного зраду
Немногие ракеты во впемя ПЕРВОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО запуска вообще взлетают, а те которые взлетают в большенстве случаев не достигают орбиты, таже falcon1 Илона Маска вышла из строя через 30 сек после запуска. Так что все еще впереди, главное что взлетела и даже преодолела max-q (максимальное аэродинамическое сопротивление), держим кулаки.
показати весь коментар
03.09.2021 08:26 Відповісти
Американці знали на що йшли, коли запросили того бідоносця )))
показати весь коментар
03.09.2021 08:27 Відповісти
Гоните оттуда гундосого, пока ещё чего-нибудь не взорвалось.
показати весь коментар
03.09.2021 08:27 Відповісти
На свердловск клоуна!!! на всегда к уральским пельменям!!! пусть рвуться стратегические оборонные предприятия...
показати весь коментар
03.09.2021 08:32 Відповісти
Ага,вон в чем дело.....это хозяйство в США в 2017 году купил украинский бизнесмен из Днепра Максим Поляков...земеля Зели...
показати весь коментар
03.09.2021 08:43 Відповісти
той, хто проносить біду. А ці конструктори думали, що ракета з Дніпра, найвеличніший теж звідти, а може пронесе. Не пронесло. Хотіли якраз під візит земляка, Ракета вловила негативні імпульси і таки не полетіла -припинила політ. Видно таки найвеличніший таки володіє чорною магією.
показати весь коментар
03.09.2021 08:44 Відповісти
Хотели Бубочку пропиарить, а не получилось.
показати весь коментар
03.09.2021 08:47 Відповісти
взагалі норма! Буквально пару днів назад ще одна ракета зовсім іншої фірми взагалі не взлетіла, а пішла боком в стилі майкла джексона....
Ракетна наука - це не членом на роялі грати! В ракетному ділі провалів і промахів хоч греблю гати!
показати весь коментар
03.09.2021 08:49 Відповісти
"Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос - Цензор.НЕТ 1095
показати весь коментар
03.09.2021 08:53 Відповісти
Нам не
страшні
московські
воші,
нам страшні
російськомовні
гниди

С.Петлюра
показати весь коментар
03.09.2021 09:19 Відповісти
гниди які розмовляють російскою, мало чим відрізняються від гнид які розмовляють українською мовою, чи французькою, чи на ідіші.
показати весь коментар
03.09.2021 10:53 Відповісти
Аномалия ЗЕ из Украины в Калифорнию приехала.

Ну и вот...
показати весь коментар
03.09.2021 08:55 Відповісти
Ну, значит работа все же идет. И на 2022 год запланирован полет на Луну. Доставят туда технику.
показати весь коментар
03.09.2021 08:58 Відповісти
Ну, я как раз ждал оттуда плохих новостей. Правда ждал что офис Яблока сгорит. Но видать отрикошетило(
показати весь коментар
03.09.2021 09:05 Відповісти
..козаки.. молодці.. і сумно, що армію лЕвів очолює баран
показати весь коментар
03.09.2021 09:16 Відповісти
Вот как я читаю заглавие - ракета "какая-то хрень" компании "какая-то хрень" была взорвана во время полёта в космос.
Когда уже наши писаки перестанут обезьянничать с иностранными буквами.
показати весь коментар
03.09.2021 09:35 Відповісти
Так нельзя же названия моделей и фирм переводить. Мы же говорим: компания LG, модель GR3912, машина Lamborghini. Если перевести, то это может быть другая фирма или модель. А по этому названию можно скопировать и погуглить подробнее. Например Firefly здесь это ракета, а если мы переведем как Светлячок, то вряд ли Гугли нам выдаст данные по этой ракете.
показати весь коментар
03.09.2021 10:14 Відповісти
А никто и не говорит про перевод, пусть напишут кириллицей. Покажи мне пример чтоб в иностранной статье фирму Антонов написали кириллицей, только такого примера ты не найдёшь, потому что они не долбо#бы как наши.
показати весь коментар
03.09.2021 12:47 Відповісти
А ты что, с узкоязычной челюстью? Латинские буквы тебе мешают?
PS Китайцы с японцами тоже названия латиницей пишут и не ломают себе голову над транслитерацией в иероглифы. А их поболе будет, очень сильно, однако.
показати весь коментар
03.09.2021 13:45 Відповісти
Такие буржуйские слова как "рОкета" и "компании" тебя не смутили? Или то что они были написаны кирилицей делает их более понятными и привычными?
показати весь коментар
03.09.2021 10:48 Відповісти
Написаное кириллицей делает статью читабельной. Это элементарно здравый смысл.
показати весь коментар
03.09.2021 12:49 Відповісти
И этот плановый взрыв объясняет, куда были потрачены 3,6 млн. долларов из тощего украиснкого бюджета.
показати весь коментар
03.09.2021 09:51 Відповісти
Разве украинского?А не американского? Контракт NASA вроде.
показати весь коментар
03.09.2021 10:20 Відповісти
Эта компания будет доставлять украинскую станцию на Луну.
показати весь коментар
03.09.2021 11:05 Відповісти
Треба було дочекатись поки бубочка поїде додому...
показати весь коментар
03.09.2021 10:04 Відповісти
эта "аномалия" у нас уже третий год бедует
показати весь коментар
03.09.2021 11:45 Відповісти
не удивляйтесь, ведь ракету показывали русскому атташе и каким-то трём хлопцам с ним
показати весь коментар
03.09.2021 20:17 Відповісти
 
 