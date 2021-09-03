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В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2693 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 3 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 2 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2693 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 госпіталізовано – 826 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 летальних випадків – 45;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 одужало – 1 112 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у світі виявили 678 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 219,9 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 методом ПЛР – 23 538 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 методом ІФА – 7305 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 експрес-тестами – 21 532 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 захворіло – 2 293 541 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 одужало – 2 210 866 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 922;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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б*же, забери вирус взад. ну скока же можно кошмарить весь мир то?
хорошо шо не как на Рашке - там Путин с бункера только на парад выползает. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 5506
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03.09.2021 08:16 Відповісти
лучше уж в бункере сидеть, чем ездить по миру и позорить Украину В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 5464
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03.09.2021 08:19 Відповісти
та оно же и не особо ездит(я о Путине)
а то шо наш поехал и ураган и ракета взорвалась - то совпадение просто)
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03.09.2021 08:20 Відповісти
Это шо - конская таблетка от глистов антиваксерам таки не помогает? А они так надеялись! В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали - Цензор.НЕТ 750
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03.09.2021 08:43 Відповісти
А чи залишились ще в цій країні журналісти в незалежних ЗМІ, які можуть у вибл...ків з МОЗу з'ясувати від чого ж насправді померли ці 45 людей. А заразом ще й з'ясувати, яка кількість цих покійників була вакцинована?
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03.09.2021 08:45 Відповісти
Ты сам можешь. В архивах больниц хранятся все документы по этому поводу. Инициируй расследование, и вперёд В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4547
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03.09.2021 09:27 Відповісти
Ляпнув, бо дуже хотілось? Чи хочеш показати настільки тупий? Зрозуміло, що розумово-відсталим закон про захист персональних данних нічого не говорить...
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03.09.2021 12:01 Відповісти
Всё? Слился? Так и скажи, что тебе это не надо, лень и вообще ты этот разговор затеял исключительно чтоб поныть лишь бы про что В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2402
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03.09.2021 12:04 Відповісти
Ты прав только в одном, в том, что являешься подтверждение банальной истины, - лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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03.09.2021 15:34 Відповісти
 
 