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Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Українець Сергій Ємельянов став переможцем Паралімпійських ігор у Токіо (Японія).

Представник Полтавщини завоював золото у веслуванні на байдарці-одиночці в класі KL3, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ємельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди, випередивши найближчого суперника із Росії на 0,1 секунди.

Рівненчанин Микола Синюк на байдарці-одиночці на 200 метрів завоював срібну медаль у класі KL2.

Український велогонщик Єгор Дементьєв став володарем срібної медалі в десятий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія). Представник Донеччини посів друге місце в шосейній гонці в класі С4-5.

Для Дементьєва це третя медаль у Токіо. У 32-кілометровій гонці з роздільним стартом Єгор виграв срібло, а на велотреку на дистанції 4000 метрів став бронзовим призером змагань.

Володарями срібних медалей Ігор-2020 стали українські легкоатлети Микола Жабняк з Донецької областіта представниця Київщини Людмила Даниліна.

Дискобол Жабняк із результатом 52,43 метра став другим у класі F37, а Даниліна в класі Т20 посіла друге місце в бігу на 1500 метрів (4 хвилини 32.82 секунди).

В активі паралімпійської збірної України 89 нагород - 21 золота, 43 срібні і 25 бронзових. "Синьо-жовті" посідають 5-те місце в загальнокомандному заліку і 4-те - за кількістю медалей.

Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо 01

Автор: Наталя Джума
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03.09.21 08:29 Золото и четыре серебра: Украина завоевала уже 89 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио...

"Подобається" нова українська мова: як там розчепірка, піхвознавець, етер....
і ось тобі на паралімпіада Золото и четыре серебра: Украина завоевала уже 89 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 6511
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03.09.2021 08:35 Відповісти
а що якщо вони переплюнуть навіть мій прогноз про топ 10 і ввійдуть АЖ В ТОП 5!!? Круто було би...
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03.09.2021 08:46 Відповісти
А где РАБссия,где флаг, гимн и само название этого быдла? Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо - Цензор.НЕТ 663
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03.09.2021 08:47 Відповісти
Вот 89 однокомнатных квартир надо вручить параолимпийцам .
Это затрат не больше 1 млн евро , зато КАКАЯ поддержка таким спортсменам
А то футболисты, к примеру, миллионы получают от олигархов и в ночных коубах просиживают - а потом позорят Украину
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03.09.2021 09:10 Відповісти
 
 