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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 152 772 особи, загалом - 5 498 951, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 012 016 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 4 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19! 152 772 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 2 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані - 105 946 людей.

Протягом доби працювали: 977 мобільних бригад,  2962 пункти щеплення; 330 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 510 965 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 152 772 особи, загалом - 5 498 951, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 152 772 особи, загалом - 5 498 951, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 152 772 особи, загалом - 5 498 951, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Вологі мрії глобалістів! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 152 772 особи, загалом - 5 498 951, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3012
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03.09.2021 09:04 Відповісти
Кто вакцинировался полностью, на вторую дозу должны звонить и говорить когда прийти или самому решать когда ити?
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03.09.2021 09:24 Відповісти
После первой тебе дали квиток, в котором указана конкретная дата второй.
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03.09.2021 09:41 Відповісти
Не давали. Укололи и все, я пошел довольный и нихрена не спросил когда вторая
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03.09.2021 10:31 Відповісти
Давали. Ищи в документах.
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03.09.2021 10:32 Відповісти
Я пришел, написал бумажку что здоров, согласен ,хфамилию, номер телехфона , отдал им они укололи я пошел. Ничего вообще не давали.
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03.09.2021 10:34 Відповісти
Значит потерял. Звони семейному врачу.
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03.09.2021 10:35 Відповісти
Самому, пфайзер через 21 день. модерны уже нет. и пфайзера осталось очень мало, на неделю где-то для первой дозы, потом будут только вторую колоть.
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03.09.2021 09:46 Відповісти
За 4 месяца провакцинировали 15% населения.С такими темпами до 100% мы доберемся только через 2 года.
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03.09.2021 11:37 Відповісти
 
 