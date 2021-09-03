За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 152 772 особи, загалом - 5 498 951, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 012 016 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 4 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19! 152 772 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 2 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані - 105 946 людей.

Протягом доби працювали: 977 мобільних бригад, 2962 пункти щеплення; 330 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 510 965 щеплень", - розповіли в МОЗ.





