Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко
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Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав умову введення санкцій США проти Росії через "Північного потоку-2 ".
Про це йшлося в прямому ефірі в програмі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Вітренка, під час візиту Володимира Зеленського до США Україна заручилася гарантіями введення санкцій проти Росії через "Північний поток-2". Санкції будуть введені, якщо виникнуть проблеми з українським транзитом та якщо Росія буде використовувати газопровід як геополітичну зброю.
Проте Вітренко вважає, що Україні потрібні не папери, підписані політиками, а контракти з європейськими компаніями на транзит газу через Україну.
"А от якщо таких компаній не буде, якщо "Газпром" буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін, європейських компаній до транзиту через Україну, то ось тоді мають бути санкції. Це буде доказом того, що "Газпром" використовує газ, як геополітичну зброю", - зазначив Вітренко.
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Продавать всем нужно по одной цене! НО, гражданам, выплачивать долю от добычи природных ресурсов. Это конечно дополнительное движение денег (туда-сюда), но с точки зрения финансов - это самая шикарная модель в которой одни плюсы включая стимулирование экономики и контроль за этими средствами!!! При этом все упрется справедливую в рентную плату за использование этих ресурсов, стоимость лицензий на добычу
И какие конкретно гарантии? На какой срок? Кто ответственный?
Четвертый день зеленая биомасса продуцирует абстрактные победные вскукареки.
Уже были санкции за Крым. Ну и что?
росия как плевала на них, так и плюет. А в Крым провела свет, построила мост.
На территории Крыма формирует новые воинские части. Даже ядерное оружие завозит.
Ну, и где результат от санкций?
Нужно эмбарго на нефть, газ, металл и т.д. Отключение всех банков рашки от мировых финансовых систем. Отключение от бирж, запрет расчётов в долларах и евро. Запрет на поездки в ЕС и США для граждан кацапстана. Вот это были бы правильные санкции !
Но даже Украина не ввела подобных санкций. Не то что эмбарго, даже визовый режим не введён. Поэтому в ЕС и Штатах логично рассуждают - если Украине можно торговать с агрессором, почему нам нельзя ?
Ваш закидон щодо СП хорониться просто - нема в рейху лишнього газу для СП 2. Вони перенаправляють те що є під рукою. Самі ж рейховці кажуть, що дОбича не росте, нема свіжих родовищ. Так будуть переділяти, аж поки в морі братів Лаптевих не почнуть дОбичу. А там ще вони вляпались - одна Сербія і Венгрія залишились, італьянці відскочили.А так менше красти будете.
І більше того економічно доведуть що Українська ГТС в рази затратніша ніж нові!
Когда человек на должности с охрененной зарплатой и без мало-мальски ощутимых достижений - надо хотя бы выдумывать хоть какие-то, хоть мнимые победы, чем, собственно говоря, сынок гадской мамы Витренко и занят.