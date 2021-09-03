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Росія (47279) санкції (6860) Північний потік (1369) Вітренко Юрій (370)

Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав умову введення санкцій США проти Росії через "Північного потоку-2 ".

Про це йшлося в прямому ефірі в програмі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Вітренка, під час візиту Володимира Зеленського до США Україна заручилася гарантіями введення санкцій проти Росії через "Північний поток-2". Санкції будуть введені, якщо виникнуть проблеми з українським транзитом та якщо Росія буде використовувати газопровід як геополітичну зброю.

Проте Вітренко вважає, що Україні потрібні не папери, підписані політиками, а контракти з європейськими компаніями на транзит газу через Україну.

"А от якщо таких компаній не буде, якщо "Газпром" буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін, європейських компаній до транзиту через Україну, то ось тоді мають бути санкції. Це буде доказом того, що "Газпром" використовує газ, як геополітичну зброю", - зазначив Вітренко.

Читайте: Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Вы лучше газ украинской добычи не в Европу гоните, а продавайте нариду по цене себестоимости Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 114
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03.09.2021 09:10
+6
Будапештский меморандум - 2
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03.09.2021 09:08
+3
Жодної письмової гарантії немає. Лише слова та й ті під сумнівом. Буде, як завжди, стурбованість і занепокоєння...
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03.09.2021 09:15
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Мама сказала,что Юра-проект СБУ))
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03.09.2021 09:05 Відповісти
Помогут ацетиленом? Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко - Цензор.НЕТ 6405
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03.09.2021 09:05 Відповісти
Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко - Цензор.НЕТ 7026 Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко - Цензор.НЕТ 7228
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03.09.2021 09:07 Відповісти
Заболтался дяденька. А ведь ещё пару месяцев назад "как дышал, как дышал"(с)! Однако... всё вышло не по витренковски. Теперь запел иную песенку, о контрактах с Европой.
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03.09.2021 09:08 Відповісти
Будапештский меморандум - 2
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03.09.2021 09:08 Відповісти
Круче! В этот раз без всяких там непонятных бумаг, сказали "Вован, даем зуб на холодец, что впишемся...Ты х нас знаешь!". Диджитализация, во как!!!
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03.09.2021 09:43 Відповісти
Вы лучше газ украинской добычи не в Европу гоните, а продавайте нариду по цене себестоимости Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 114
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03.09.2021 09:10 Відповісти
Так какой же дурак захочет себе бизнес чтобы не зарабатывать а по себестоимости продавать? Смысл? Цивилизованный рынок и конкуренция все расставит на свои места. Но Украине это не светит к сожалению, по крайней мере ближайшие десятилетия
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03.09.2021 09:22 Відповісти
Все недра Украины принадлежат нариду и точка. Так в Конституции ж написано, вроде Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2559
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03.09.2021 09:25 Відповісти
По Конституции нариду много чего принадлежит. И недра, и бесплатная медицина с образованием, и власть Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1221 А по факту нарид имеет один геморрой Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1221
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03.09.2021 11:23 Відповісти
На самом деле - это не совсем правильно, точнее совсем не правильно. Скидки, льготы...-источник коррупции и махинаций (их контролировать практически невозможно).
Продавать всем нужно по одной цене! НО, гражданам, выплачивать долю от добычи природных ресурсов. Это конечно дополнительное движение денег (туда-сюда), но с точки зрения финансов - это самая шикарная модель в которой одни плюсы включая стимулирование экономики и контроль за этими средствами!!! При этом все упрется справедливую в рентную плату за использование этих ресурсов, стоимость лицензий на добычу
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03.09.2021 09:51 Відповісти
Кроме того получая газ (и любой по полной) по полной цене ты больше будешь его ценить и экономить. Психология показывает, что доход от этих ресурсов ты в голове будешь отделять от расходов и не будешь вычислять, что реально оно обошлось тебе в 10 коп. а значит пох...
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03.09.2021 09:54 Відповісти
Северный потоп будет в такой же ЖО что и Сила Сибири и Южный потоп...а столько пафоса было....Эрдоган загнал Путлеру Ятаган про самые Мавзолеи... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9044На пальцах показываю...Эрдоган покупал у Путлера газу на 50 ярдов долларов в год....сейчас на 4 ярда с копейками.... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9044и кто дурак?
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03.09.2021 09:11 Відповісти
... во время визита Владимира Зеленского в США, Украина заручилась гарантиями нового меморандума.
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03.09.2021 09:11 Відповісти
Типа Будапештского...😊
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03.09.2021 09:15 Відповісти
заручилась гарантиями по введению

И какие конкретно гарантии? На какой срок? Кто ответственный?

Четвертый день зеленая биомасса продуцирует абстрактные победные вскукареки.
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03.09.2021 09:13 Відповісти
Если перевести с витренковского языка, то это будет так: ни хрена не подписано, а только доболтались. И всё.
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03.09.2021 09:15 Відповісти
Жодної письмової гарантії немає. Лише слова та й ті під сумнівом. Буде, як завжди, стурбованість і занепокоєння...
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03.09.2021 09:15 Відповісти
Польша и Украина поставят быдло Путлера в стойло...,подробности рассказывать не буду,не то у ************* быдла пердаки лопнут... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2930
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03.09.2021 09:17 Відповісти
Очередной меморандум; жизнь ничему не научила.
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03.09.2021 09:17 Відповісти
Доктрину Байдена опубликовали СМИ США....,частично Байден озвучил, что будут делать США,Польша и Украина в ближайшее время.... с дерьмом Путлера.... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2549
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03.09.2021 09:20 Відповісти
В этом мире гарантий не существует. В Истории куча примеров этому, тот же самый Будапештский меморандум
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03.09.2021 09:24 Відповісти
Вы правы,и угадали Байден взялся за Будапештский Мемороандум....,Порошенко звонил Байдену перед визитом Зели... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3186а вы думали все просто в этой жизни? Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5340 Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6735
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03.09.2021 09:27 Відповісти
Опять санкции? Да кацапстану они до одного места.
Уже были санкции за Крым. Ну и что?
росия как плевала на них, так и плюет. А в Крым провела свет, построила мост.
На территории Крыма формирует новые воинские части. Даже ядерное оружие завозит.
Ну, и где результат от санкций?
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03.09.2021 09:30 Відповісти
те санкции, которые были - по факту смехотворны.

Нужно эмбарго на нефть, газ, металл и т.д. Отключение всех банков рашки от мировых финансовых систем. Отключение от бирж, запрет расчётов в долларах и евро. Запрет на поездки в ЕС и США для граждан кацапстана. Вот это были бы правильные санкции !

Но даже Украина не ввела подобных санкций. Не то что эмбарго, даже визовый режим не введён. Поэтому в ЕС и Штатах логично рассуждают - если Украине можно торговать с агрессором, почему нам нельзя ?
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03.09.2021 09:51 Відповісти
эмбарго на титан загнется аирбас с боенгом,эмбарго на газ,европа замерзнет , сейчас цена и так за 600 а не будут у кацапов брать и 1000 будет не предел,нахрен,попробовали на рус алл санкции ,в сша херак и алюминий на 60 процентов подскочил,сейчас глобализация нельзя вот так просто взять и когото вычеркнуть , тем более россию с их ресурсами, от систем тоже нереально отключить виза помню дернулась кацапи херак и мир выкатили, виза срочно вернулась но уже деньги совсем не те, за свифт только зашли разговоры кацапы чтото свое начали делать , свифт на это глянул и тадааам ... цены опустили на услуги в два раза
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05.09.2021 21:49 Відповісти
РАБссия подготовилась к отключению ГУГЛ,ФБ, Свифт и Ютьюб...,сейчас заканчиваются испытания по запуску RUTUB...,но неудачно.... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8299візівайте Рогозина..он дірку в Спутнике Скотчем заклеит.. Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8299
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03.09.2021 09:34 Відповісти
А сейчас - типа не использует ? Искусственно создает дефицит, цены в Европе взлетели до небес. И это летом, когда спрос на газ сильно ниже. А шо будет зимой ?
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03.09.2021 09:46 Відповісти
його маманя клись танювала за рейх - "за русь усрусь", а синуля уже почав говорити на глобальні теми - треба укладати договор з кожною країною. Ти ж таксист в газовій сфері, що укладати будеш, ти ввезеш тіло Єрмака, Єрмак сам продає своє без таксиста.
Ваш закидон щодо СП хорониться просто - нема в рейху лишнього газу для СП 2. Вони перенаправляють те що є під рукою. Самі ж рейховці кажуть, що дОбича не росте, нема свіжих родовищ. Так будуть переділяти, аж поки в морі братів Лаптевих не почнуть дОбичу. А там ще вони вляпались - одна Сербія і Венгрія залишились, італьянці відскочили.А так менше красти будете.
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03.09.2021 09:48 Відповісти
Ты прав,взрыв на газогоне ЯМАЛ-Европа был спеоперацией ФСБ по взвинчиванию цены,второй вариант прикрутить Вентиль Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7427но это временно....а чтобы заглушить скважину для ГрязьПрома будет пролблемой запустить ее на полную мощность...а газосховищ на РАБссии МИЗЕР... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5391так что Аварии неисбежны...такова се ля ви...
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03.09.2021 09:51 Відповісти
Открою вам маленький секрет...Дональд Трамп согласовывал с Путлером смешные санкции США и действовал очень осторожно...,но лавочка закрылась Трамп тепрепрь не наш,а Байден далеко не наш... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7982Потому и СкреПОНОС на РАБссии стоит по полной ************... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3520
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03.09.2021 09:57 Відповісти
Якщо транспортування газу по іншим газогонам буде нижчим ніж по ГТС України то Юра жоден меморандум вам не допоможе. В судах докажуть що перед усім е економічна складова, а не геополітична. А так воно і буде, або по іншим трубами але за 10, або через Україну але за 50.
І більше того економічно доведуть що Українська ГТС в рази затратніша ніж нові!
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03.09.2021 10:08 Відповісти
..боже, що це буде, монастырский?!мвд сша питає ? ..байден перепитує навіщо ви нам свого жидочка пархатого ( володимира зеленського) присилали...
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03.09.2021 10:18 Відповісти
Чем Байден лично гарантировал чем? Зуб дал или мамой поклялся?
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03.09.2021 11:20 Відповісти
"...заручилась гарантиями" - это когда подписан международный ДОГОВОР с соответствующим разделом "Гарантии выполнения договора". А то Украина уже один раз в Будапеште заручилась гарантиями, даже соответствующий меморандум подписала. И что из этого вышло? Хороши ли на практике гарантии Будапештского меморандума? Видать, настолько хороши, что у венгров (а дело было в венгерской столице) после тех гарантий возбудился аппетит у Украины отхватить Закарпатье.
Когда человек на должности с охрененной зарплатой и без мало-мальски ощутимых достижений - надо хотя бы выдумывать хоть какие-то, хоть мнимые победы, чем, собственно говоря, сынок гадской мамы Витренко и занят.
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03.09.2021 11:25 Відповісти
Послушайте профессионала и патриота
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03.09.2021 11:46 Відповісти
 
 