"Дуже розчаровані": в посольстві США відреагували на відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом
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У Посольстві США в Україні висловили розчарування рішенням РФ відмовитися від поновлення мандата місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" в Ростовській області на ділянці кордону з окупованими районами України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства в Twitter.
"Ми глибоко цінуємо роботу посла Варга та відданість працівників Місії прикордонного спостереження ОБСЄ в Україні, які працювали в дуже складних умовах. Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату Місії - ключового заходу щодо зміцнення довіри", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.
Пізніше Місія США в ОБСЄ це підтвердила.
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Це інтерв'ю 26 лютого 2014-ого року. Він все передбачив.
что за бред то? - санкции давайте.... хотя слово "санкции" уже нарицательное наверное.
типо как слово японское "Дахусим"("пофиг")
лучше солдат и технику которые вывели с Афганистана перебросьте в Украину.