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Новини Політика України
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Зеленський (17470) США (14502) Яременко Богдан (147)

"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В українсько-американських відносинах не раз найкращі заяви або не реалізовувалися, або це відбувалося в той спосіб, який не зовсім влаштовував мінімум Україну, а іноді і США.

Про це в матеріалі Цензор.НЕТ ""Зустріч року" Зеленського і Байдена. Що думають у ВР?" заявив нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко.

"Взагалі вважаю, що у нас немає підстав бути незадоволеними цим візитом. Навколо нього було дуже багато властивої останнім часом міжнародним відносинам і нинішній політиці "жовтої" медійності, яка, на щастя, ніяк не вплинула на результати. На жаль, до цього треба звикати", - зауважив він.

За словами нардепа, дуже важливо, що створено документ, на який посилатимуться ще не один рік потому.

"Тому що окреслений певний "коридор" тем – напрямків співпраці, які визначають стратегічність нашого партнерства. Отже, вони залишатимуться в основі двосторонніх відносин та медійно їх наповнюватимуть з точку зору подій, які відбуватимуться, на роки вперед", - додав він.

"Українсько-американські відносини в питаннях безпеки, оборони, реформ та боротьби із корупцією є найбільш важливими у сфері зовнішньої політики України. Але вони в нашій країні стають об’єктом популізму. До речі, така проблема є і в американської сторони. Багато з того, що відбувається, коментується з точки зору не подій, а партійних інтересів. Це створює певне інформаційне тло для аналізу наслідків, але не дає самого аналізу", - зазначив Яременко.

Думки інших нардепів про візит президента Зеленського до США читайте тут.

Також читайте: Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 6940
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03.09.2021 09:33
+13
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 4566
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03.09.2021 09:45
+11
Оснований быть особо довольными нет.

Ничего нового ЗЕ не добился. Все, чем размахивают Подоляковские СМИ, было обещано и озвучено задолго до визита ЗЕ.
Тем более, что обещать - еще не значит жениться. А ничего конкретнее не произошло.
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03.09.2021 09:33
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Табу, чи не табу? "Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 4741
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03.09.2021 09:32 Відповісти
"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 6940
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03.09.2021 09:33 Відповісти
Зелені слуги як на підбір. Там всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 181
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03.09.2021 12:45 Відповісти
Мохнатая похотливая обезьяна теперь стал политическим обозревателем? Відающимся политиком? Или, как и прежде, в массовке от великой украинской клоунаде?
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03.09.2021 09:51 Відповісти
мерзкий говномес.
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03.09.2021 09:32 Відповісти
ХТИВИЙ ПУДЕЛЬ !
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03.09.2021 09:42 Відповісти
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 4566
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03.09.2021 09:45 Відповісти
Ну надо же где-то жить человеку. Донецк совсем неподходящее место для элиты дамбаса.
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03.09.2021 09:52 Відповісти
"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 9029 Кабан мохнорылый.
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03.09.2021 09:33 Відповісти
Отсутствие результата - тоже результат. Візит запам"ятається світлиною Мендель чоловічої статі з хтиво висолопленим язиком.)
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03.09.2021 09:33 Відповісти
Оснований быть особо довольными нет.

Ничего нового ЗЕ не добился. Все, чем размахивают Подоляковские СМИ, было обещано и озвучено задолго до визита ЗЕ.
Тем более, что обещать - еще не значит жениться. А ничего конкретнее не произошло.
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03.09.2021 09:33 Відповісти
Это Оно после посещения проституток с аналом сказало?!
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03.09.2021 09:33 Відповісти
а, Чуппи обозвался?
а то шо ураган из Флориды навестил Нью Йорк(я там был кстати "Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 1323 ) то ничего, не?
странно шо Байден не привел в готовность ФЕМА(мчс тамошнее)
хорошо шо не землетрясение, пронесло Байденщину "Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 1016
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03.09.2021 09:34 Відповісти
"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 9346

Піражкі Яременку теж табу, але жере кабан.
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03.09.2021 09:39 Відповісти
а этот детеныш йети ездил к своим американским родственникам сасквочам ? "Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 2798
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03.09.2021 09:42 Відповісти
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 8062
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03.09.2021 09:43 Відповісти
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 7712
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03.09.2021 09:57 Відповісти
Складається стійке враження, що "слуги Бені і Ко" постійно "задоволені", яку б хрінь не ніс ********** і що б в Україні не діялось.
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03.09.2021 09:47 Відповісти
"Наша партия - прекрасна!
И цветет, как маков цвет.
Окромя явлений счастья
никаких явлений нет!"

Из нового гимна партии "Слуга народов"
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03.09.2021 09:55 Відповісти
То є так - на піаніні не став грати, й те вже добре...
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03.09.2021 09:47 Відповісти
Богданчику лучше вообще поменьше мелькать и выступать. Потому что теперь он лишь с одним ассоциируется. В комментах указано))
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03.09.2021 09:47 Відповісти
Так это нормальный бы человек ушел в тень, и до конца жизни переживал, что так позорно засветился. Но у "Слуги народа" любой позор только добавляет авторитета.
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03.09.2021 09:57 Відповісти
Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США:Предложили а-нал бесплатно. Оснований быть недовольными нет
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03.09.2021 09:52 Відповісти
По словам нардепа, очень важно, что создан документ, на который будут ссылаться еще не один год спустя.

Неважно какой документ, но он создан. Чемпионский документ, документ "впервые за 30 лет". Зеледенту разрешили забрать с собой пропуск в Белый дом?
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03.09.2021 09:52 Відповісти
Маструбатор решил вставить свое слово....
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03.09.2021 09:58 Відповісти
Он или никогда дипломатом не был или идиот.
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03.09.2021 10:03 Відповісти
Можно проще - Этот идиот никогда не был дипломатом "Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 299
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03.09.2021 10:06 Відповісти
чувак забецал первую ледю , забецает и вторую
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03.09.2021 10:04 Відповісти
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 9702
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03.09.2021 10:07 Відповісти
Бутусов, кого цікавить думка цієї бородатої скотини?
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03.09.2021 10:15 Відповісти
Аналтабу, если бы у пародий на клоунов хоть капельку мозгов было бы, тогда бы ...
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03.09.2021 10:29 Відповісти
Незадоволення є наслідком несправдження завищених очікувань.
Якщо знаєш, що нічого путнього від суб'єкта очікувати не варто, то й незадоволення не відчуваєш...
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03.09.2021 10:37 Відповісти
інпатент заговорив .
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03.09.2021 10:49 Відповісти
Чувачелло! Если ты уже спалился со своими табу, то как у тебя вообще хватает совести комментировать какие-то международные события? Это же какой-то позор...
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03.09.2021 11:08 Відповісти
А підстави бути задоволеними Є?!! Аналітика - це не твоє! Шльондри по телефону - твій рівень, зелений гидотний збочинець!
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03.09.2021 11:57 Відповісти
Да какие проблемы? У него табу нет, за бабки и с группой негров согрешит ))
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04.09.2021 15:12 Відповісти
 
 