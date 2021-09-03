"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В українсько-американських відносинах не раз найкращі заяви або не реалізовувалися, або це відбувалося в той спосіб, який не зовсім влаштовував мінімум Україну, а іноді і США.
Про це в матеріалі Цензор.НЕТ ""Зустріч року" Зеленського і Байдена. Що думають у ВР?" заявив нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко.
"Взагалі вважаю, що у нас немає підстав бути незадоволеними цим візитом. Навколо нього було дуже багато властивої останнім часом міжнародним відносинам і нинішній політиці "жовтої" медійності, яка, на щастя, ніяк не вплинула на результати. На жаль, до цього треба звикати", - зауважив він.
За словами нардепа, дуже важливо, що створено документ, на який посилатимуться ще не один рік потому.
"Тому що окреслений певний "коридор" тем – напрямків співпраці, які визначають стратегічність нашого партнерства. Отже, вони залишатимуться в основі двосторонніх відносин та медійно їх наповнюватимуть з точку зору подій, які відбуватимуться, на роки вперед", - додав він.
"Українсько-американські відносини в питаннях безпеки, оборони, реформ та боротьби із корупцією є найбільш важливими у сфері зовнішньої політики України. Але вони в нашій країні стають об’єктом популізму. До речі, така проблема є і в американської сторони. Багато з того, що відбувається, коментується з точки зору не подій, а партійних інтересів. Це створює певне інформаційне тло для аналізу наслідків, але не дає самого аналізу", - зазначив Яременко.
Думки інших нардепів про візит президента Зеленського до США читайте тут.
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"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
Ничего нового ЗЕ не добился. Все, чем размахивают Подоляковские СМИ, было обещано и озвучено задолго до визита ЗЕ.
Тем более, что обещать - еще не значит жениться. А ничего конкретнее не произошло.
а то шо ураган из Флориды навестил Нью Йорк(я там был кстати ) то ничего, не?
странно шо Байден не привел в готовность ФЕМА(мчс тамошнее)
хорошо шо не землетрясение, пронесло Байденщину
Піражкі Яременку теж табу, але жере кабан.
И цветет, как маков цвет.
Окромя явлений счастья
никаких явлений нет!"
Из нового гимна партии "Слуга народов"
Неважно какой документ, но он создан. Чемпионский документ, документ "впервые за 30 лет". Зеледенту разрешили забрать с собой пропуск в Белый дом?
Якщо знаєш, що нічого путнього від суб'єкта очікувати не варто, то й незадоволення не відчуваєш...