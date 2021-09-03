"Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні. ВIДЕО

Сильне і демократичне громадянське суспільство, що існує в Україні, робить неможливим встановлення авторитарного режиму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в рамках візиту в США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

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Підкреслюється, що у відповідь на питання, чи не боїться він, убивши "дракона", стати "драконом", Зеленський сказав, що появи такого "дракона" українське суспільство не допустить.

"Щодо "вбити дракона", то я Президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії. – Ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть", - упевнений президент.

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Він наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, водночас державна політика Російської Федерації відрізняється від української державної політики й спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.

"Ми читали сигнали Російської Федерації – нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно. Війну не ми почали. Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали", – наголосив Президент.