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авторитаризм (15) Громадянська позиція (39) Зеленський (17470) суспільство (54)

"Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сильне і демократичне громадянське суспільство, що існує в Україні, робить неможливим встановлення авторитарного режиму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в рамках візиту в США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Підкреслюється, що у відповідь на питання, чи не боїться він, убивши "дракона", стати "драконом", Зеленський сказав, що появи такого "дракона" українське суспільство не допустить.

"Щодо "вбити дракона", то я Президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії. – Ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть", - упевнений президент.

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Він наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, водночас державна політика Російської Федерації відрізняється від української державної політики й спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.

"Ми читали сигнали Російської Федерації – нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно. Війну не ми почали. Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали", – наголосив Президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Дракон вже давно живе і контролює тут усе. Зветься олігархічна система.
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03.09.2021 09:40
+27
Ух ты! А что творит офис Зе недоразумения с воровитоцй шоблой и шоу РНБО с Даниловым придурью?
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03.09.2021 09:38
+21
"Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 5660
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03.09.2021 09:55
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Після зустрічі з Байденом вялічайший швидко утік від журналістів!
Проте пройшов витік інформації і з'вилось фото. Так виглядав зє-вялічайший під час всієї розмови "на підвищених тонах" і в особливості про корупцію в Україні.
"Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 2039
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03.09.2021 15:31 Відповісти
Цензор а почему не пишете кто задал вопрос про Дракона ..Ну пока вы будете искать я напишу .Его задал харьковчанин который считает себя руским
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03.09.2021 16:57 Відповісти
Наприкінці 80 в Харків завезли 25 000 ліміти. Так от коли розвалювався совок вони всі проголосували за вихід України з СРСР і додому ніхто повертатися не захотів. А тепер це смердюче недорозуинуте падло (не здатне навіть мову вивчити) хоче тягти ********* сюди...
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04.09.2021 00:33 Відповісти
Если вдруг появится Президент-альтруист и начнет наводить порядок жестко-сажая в тюрьмы и отнимая в пользу государства наварованное чиновниками и депутатами-то его народ тут-же поддержит и будет выбирать на повторный срок хоть 10 раз. Превратится-ли такой Президент в Дракона-посмотрим. В Украине ни разу не было Президента-альтруиста. Все шли воровать
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03.09.2021 18:24 Відповісти
Ага, щас. Грохнут в момент.
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03.09.2021 21:25 Відповісти
Справжні альтруїсти роздають себе на донорські органи. Всі інші "альтруїсти" такими насправді не є. Прикидуються і "потрошать лохів". Згадайте комуністів і попів... "Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 382
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04.09.2021 00:36 Відповісти
Как-то странно слушать о ,,драконе,,то ЗЕ.Как бы он не хотел отнекаться но хоть и из опоздением в несколько месяцев но правительство идет дорогой мокшан.И Украина хоть медленно но уверенно идет к авторитаризму.
Если брать все последние принятия законов то они все ведут к ущемлению прав и свобод для простого человека а не олигархов,корупционеров и банальных воров из государственной казны.
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03.09.2021 20:02 Відповісти
Крылья подрежут, но жить будет и хоть неспеша, а сожрёт протестующих
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03.09.2021 21:44 Відповісти
Та ну на фіг! Достатньо відкрити сейф і зайняти позицію на горищі. Все що залишиться від "дракона" поміститься в невеличкий сосновий ящик. "Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 4841
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04.09.2021 00:40 Відповісти
всё верно сказал.
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04.09.2021 02:42 Відповісти
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