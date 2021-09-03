УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4694 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
10 102 5
клімат (111) погода (757)

Від +27 до різких заморозків: кліматолог розповіла, якою буде погода в Україні цієї осені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від +27 до різких заморозків: кліматолог розповіла, якою буде погода в Україні цієї осені

Завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якою буде погода в Україні восени-2021.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за її словами, найближчим часом в Україні знову потеплішає, температура повітря в окремі дні може становити +26 +27 градусів.

"Зараз температура все одно підвищиться. Ми даємо верхню межу, яку розраховуємо, до 26-27°С в окремі дні. Потім до 10-го, 13-го, 16-го числа, до середини місяця, ми очікуємо зниження температури. Але воно не буде катастрофічним", - сказала Мартазінова.

Кліматолог зазначила, що в середині вересня температура повітря вночі становитиме близько 5°С, а вдень - 13-15°С. Наприкінці місяця температура підвищиться до 15-17°С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр

"Потім буде незначне короткочасне похолодання. В основному йдеться про денні температури, які опустяться до 10-13°С", - наголосила завідувач відділу.

Мартазінова прогнозує, що до 10 жовтня температура повітря становитиме 15°С. Потім різко похолодає, вдень буде на рівні 5-7°С, вночі - 5°С.

"Друга частина жовтня буде дуже нестійкою. Різкі похолодання, різкі потепління. Наприкінці місяця - похолодання", - сказала синоптик.

За даними кліматолога, на початку листопада температура повітря очікується на рівні близько 0°С вдень і до -5°С вночі.

"Наприкінці листопада температура буде доходити до 14-15°С, а під кінець місяця - все, пішла зима", - сказала метеоролог.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наверное в выходные рванём на море.
Бархатный сезон будет коротким.
показати весь коментар
03.09.2021 09:53 Відповісти
Погоду можна спрогнозувати на декілька днів, все що далі - шарлатанство і нах це постити?
показати весь коментар
03.09.2021 09:57 Відповісти
Упаковывая очки от солнца, шезлонг, румяна и помаду, Лето сказало что вернется, но не ко всем, а только к бабам.
показати весь коментар
03.09.2021 10:03 Відповісти
Ой молчите уже климатологи сраные. Вы на завтра погоду угадать не можете. А на три месяца тем более. Еще не помню ниразу чтобы предугадали какая будет зима. Даже наоборот все выходит.
показати весь коментар
03.09.2021 10:10 Відповісти
Тут на три дні буває складно спрогнозувати ,а тут так званий метеролог беретсяі на три місяці вказуючи дні ,повна маячня.
показати весь коментар
03.09.2021 12:09 Відповісти
 
 