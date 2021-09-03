УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4694 відвідувача онлайн
Новини Політика України
11 932 167
Apple (56) Зеленський (17470) США (14502)

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив

Президент України виступив перед студентами Стенфордського університету. У своїй промові він порівняв початок шляху Стіва Джобса з дорогою власної команди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Він нагадав, що Apple і зокрема Стів Джобс починав свій шлях у гаражі з божевільних ідей. Мовляв, ніхто не вірив і казав, що задумане – неможливо. Тут він порівняв себе і свою команду: колись і він сидів у невеликому офісі і генерував ідеї, в які ніхто не вірив. Тепер же ці ідеї втілюються у життя.

Як приклад, він показав свій айфон – творіння геніального Джобса. Згодом розповів про застосунок Дія, який на ньому встановлений, – здобуток його команди і цифровізації України.

"Сьогодні 26 мільйонів українців можуть онлайн у смартфоні оформити документи під час народження дитини… отримати дозвіл на будівництво, можуть відкрити бізнес за 7−15 хвилин, це швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою країною у світі з цифровим паспортом", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+64
Собственно, в этот бред и сейчас никто не верит.

Вера зебилов иррациональна и к реальности никакого отношения не имеет.
показати весь коментар
03.09.2021 09:58
+46
он судит по НАШИМ студентам. Идиотам, которые под видео выступления Зели на IT-форуме писались кипятком - ах, какой он розумный, аж страшно!
А Зеля нес эту ахинею перед студентами и преподами СТЭНФОРДА!
И хвастался изобретением ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА!, которое может наклепать любой студент КПИ!
Позорище.
На таких трибунах говорят совсем о другом - о глобальных решениях, о путях преодоления всемирных кризисов - в науке, в культуре, в экономике.
Он он б..ть, похвастался тем, что ему удалось хакнуть страну на волне зрадофилии, раздутой пророссийскими СМИ. Которых в стране 99%...
А, ну и приложением ДИЯ, которое - всего лишь одна их тысяч программок. Выдвинул "гениальную" идею - голосовать через Интернет! Мегаидея, просто прорыв! (сарказм)
стыдобаблин..
показати весь коментар
03.09.2021 10:09
+41
Зеленский сравнил свою команду с Apple Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 6357

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5934

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9417
показати весь коментар
03.09.2021 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
зеля ти ніхто і звать тебе ніяк! ваша партія - здодії,вбивці,насильники та клоуни!!!
показати весь коментар
03.09.2021 12:42 Відповісти
Він сам в це лайно вірить, чи це для лохторату?
показати весь коментар
03.09.2021 12:57 Відповісти
Ну а як може вести себе людина якій доля несподівано подарувала найвищу посаду в державі, як в тому анекдоті карлик, який під час шлюбної ночі бігав по нормальному росту дружині, вигукуючи що невже це все моє.
показати весь коментар
04.09.2021 07:03 Відповісти
Ловіть наркомана!
показати весь коментар
03.09.2021 13:04 Відповісти
Вааалоденька... ты главное свой "генератор идей" помой, что бы не вонял после женщины...
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 4130
показати весь коментар
03.09.2021 13:12 Відповісти
ДП "Завод "Генератор" освоїв виробництво клістронів UA КІУ- 43 для комплексів С-300

https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_generator_osvojiv_virobnitstvo_klistroniv_ua_kiu_43_dlja_kompleksiv_s_300-4664.html
показати весь коментар
03.09.2021 13:19 Відповісти
господи!!! какой Дэбил, сравнить свой нарко, алкогольный, уголовный Сброд полностью подконтрольный бене и ахмету с гениями, Оно реально не адекватное если считает кремлевскую Крысу ермака, его кума гопника колю котлету, хламидию(арахамию), билетера 95 квартала баканова, пархатого малоПИД,,роского дегенерата бужанского и т.д нормальной командой!!!
показати весь коментар
03.09.2021 13:25 Відповісти
Презирство вихлюпнулося через монітор.
показати весь коментар
03.09.2021 23:17 Відповісти
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 1294
показати весь коментар
03.09.2021 13:28 Відповісти
Заложники ПуЗе: маленький диктатор Путина и Коломойского
https://www.youtube.com/watch?v=3TTweHm9DaY
показати весь коментар
03.09.2021 13:32 Відповісти
Фуу.очередной дешево-порошенковский высер.
показати весь коментар
03.09.2021 13:35 Відповісти
Правда очі коле?
показати весь коментар
03.09.2021 14:36 Відповісти
Бачу твій висер смердючий , а не Порошенка !
показати весь коментар
04.09.2021 01:11 Відповісти
Зеленский сравнил свою команду с Apple Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 6357

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5934

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9417
показати весь коментар
03.09.2021 13:36 Відповісти
КР шпана
показати весь коментар
03.09.2021 20:16 Відповісти
От побачите, що він зі своєю ********** ще зіграє Стіва Джобса у кіно. А наступна його роль буде роль Ілона Маска. Ця шмакодявка тільки по геніям спеціалізується.
показати весь коментар
04.09.2021 01:06 Відповісти
Сидели и пердели .... так а толку *********** верить?
показати весь коментар
03.09.2021 13:41 Відповісти
Куме,ви не поверите,але я бачу чортiв в углу.
-Якого кольору?
-Зеленого.
-Мои красного,то мабуть до вас
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9082 Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 4372
показати весь коментар
03.09.2021 13:44 Відповісти
начиналось все с кучки еврейских наркоманов с безумными идеями, которые нашли себе еврейского папика.
показати весь коментар
03.09.2021 14:00 Відповісти
"Стив Джобс начинал свой путь в гараже из безумных идей" - да что ж ты такое несешь, дебил?! Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 2519 В гараже Возняк паял компьютеры, а Джобс занимался их сбытом и закупкой комплектующих! Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5492
показати весь коментар
03.09.2021 14:03 Відповісти
Ну що тут поробиш--лохів і неучів,на жаль, в Україні більшість. Тому і живемо як на сцені 95 кварталу. Цинізм,брехня,хамство--це стиль шпанюків із підворотні.
показати весь коментар
03.09.2021 14:10 Відповісти
- дядя Бэня может не нужно вашу руку нам в задницу засовывать? это же больно.
- ничего терпи шпана наркоманская, я тебя еще презЕдентом заделаю.
показати весь коментар
03.09.2021 14:12 Відповісти
Больной чувак: как можно сравнивать лапти и теслу последней модели?!
показати весь коментар
03.09.2021 14:34 Відповісти
Совковые головы выбрали Голобородько из сериала. Старая технология.... Какая тут параллель с apple?
показати весь коментар
03.09.2021 14:38 Відповісти
сидели и ......генеееррировали....
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 3719
показати весь коментар
03.09.2021 15:05 Відповісти
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 6716
показати весь коментар
04.09.2021 01:02 Відповісти
--- Наймудріші. часів сивої давнини . рекомендували:
--- Людині НЕдалекій. примітивній найкраще--- МОВЧАТИ...але ж якби вона знала про це то НЕ була б придурком...
/Сааді /
показати весь коментар
03.09.2021 15:22 Відповісти
зрівняв себе убогого і Ждобса
показати весь коментар
03.09.2021 15:23 Відповісти
Я тільки одного не розумію. Показники по газу передаємо через сайт в особистий кабінет, все працює, а тьотя кожен місяць ходить по провулку, стукає у двері, щоб записати показники.
показати весь коментар
03.09.2021 15:40 Відповісти
Ага! Носиш пластиковий паспорт і аркуш А4 з місцем реєстрації! 😁 І так у зелені все через жопу!
показати весь коментар
03.09.2021 16:49 Відповісти
"Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи" как отмыть побольше криминального расейского и бениного бабла на кинопроизводстве через офшоры! Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 8455 Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5607
показати весь коментар
03.09.2021 16:12 Відповісти
Та ніде вони не сиділи. Не було коли. То гастролі, то репетиції. Але сидіти точно будуть. І то буде не офіс.
показати весь коментар
03.09.2021 16:50 Відповісти
Хто ж їх посадить?! Суди не ті.
показати весь коментар
03.09.2021 23:21 Відповісти
😊 У 1989-му році моя покійна бабця говорила, що союз не розпадеться, бо комуністи дуже сильні. Тоді розстріляли останнього засудженого до розстрілу воїна УПА. А у 1992-му році я вже складав військову присягу народу України. 😊 Минуло лише 3 роки.
показати весь коментар
03.09.2021 23:42 Відповісти
Я згоден, що в астралі все записано. І воздасться всім.
показати весь коментар
04.09.2021 09:34 Відповісти
Вот только Apple не имел "папочка Беня" и заработал (а не зализал) в тысячи раз больше, чем ты!
показати весь коментар
03.09.2021 16:46 Відповісти
Знову накурилось...
показати весь коментар
03.09.2021 16:54 Відповісти
дегенерат, дегенерировал дегенерировал и вьідегенериловал. Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 3821
показати весь коментар
03.09.2021 17:19 Відповісти
Карп перелукарпився на маленькі підперелукарпенята.
показати весь коментар
04.09.2021 06:56 Відповісти
Ну да, кому и кобыла невеста.
показати весь коментар
03.09.2021 17:24 Відповісти
Генитратор гавна на головы народу
показати весь коментар
03.09.2021 17:44 Відповісти
сидели зеленые дегенераты и генерировали на г+г идеи калломойского про галабородьку --- зебуины наелись идей на г+г аж из дупла задымило зеленым и проголосовали . теперь репу чухают . а зеленые все генерируют про 1 000 000 000 млрд зеленых деревьев возле университета президента за 7 000 000 000 млрд гривень и обещают и дальше генерировать . а вот как прожить пенсионерам на 3000грн или медсестре на 5000грн тут у зеленых генерирование закончилось тем что субсидии убрали наполовину и зимой будет катастрофа . потому что у миллионов долги за отопление еще прошлой зимой --- а они все генерируют
показати весь коментар
03.09.2021 18:04 Відповісти
судя по фотке генерировали идеи на открытом воздухе...шоб не задохнуться...
показати весь коментар
03.09.2021 19:47 Відповісти
ФБР в курсе, что зеленскому подгоняют чистейший кокакин? кто поставщик, нужно хлопнуть эту сеть, ато он на говно снюхается
показати весь коментар
03.09.2021 19:52 Відповісти
ви ж самі за це зе голосували
показати весь коментар
03.09.2021 19:55 Відповісти
Очень сильно сомневаюсь , что Стив Джопс разбирался в сортах кокаина , как Осел и Ко.
показати весь коментар
03.09.2021 20:05 Відповісти
Гєнєратор гєнєрірує геєнєрації.
показати весь коментар
03.09.2021 20:06 Відповісти
Потрібно його висунути на премію Шнобєля.
показати весь коментар
03.09.2021 20:24 Відповісти
Зате Стів Джобс не вмів грати пісюном на роялі.
показати весь коментар
03.09.2021 20:30 Відповісти
Сколько нужно ума, чтобы сгенерировать подобную идею ?Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5739 Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 1041

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 8291
показати весь коментар
03.09.2021 20:58 Відповісти
Плагиат,у зебуина даже на членограйство ума нет ...кто бы авторам этой сцены подсказал содрать с дурика в тридорога за воровство идеи... ФРИКИ батья... обратите внимание шо ролик выложили в 2008-ом году, ролик 2006-го года... а в ролике конферансье гыдуе подавать руку дрочунам(в конце ролика)...
показати весь коментар
03.09.2021 21:31 Відповісти
Freaking Brothers.!! - YouTube
https://www.youtube.com › wa...
показати весь коментар
03.09.2021 21:33 Відповісти
i навiть тут плагiат...от же ж недолуга шмаркля...

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 4991
показати весь коментар
03.09.2021 21:38 Відповісти
Дык, говорится же , шо у него даже на это ума не хватает... Шо Вы от него хотели, три слова с трудом в предложение вяжет. Но предложения между собой получаются бессвязные...
показати весь коментар
03.09.2021 21:45 Відповісти
100 вiдсоткiв.
показати весь коментар
03.09.2021 22:00 Відповісти
Можете засунуть дію в зад. БЕЗ "вкладыша" с пропиской паспорт до одного места. Паспорт пластиковый, есть в дие. прописка БУМАЖНАЯ. И?
И не мешайте в вашу бочку с рыгоаналами, бандюками, даунами, крысами каломойши и прочим, прочим гуано Стива Джобса. ОН реализовал И железо и ПО. Он сделал бернд который знают во всех странах. Кто занет вашу команду? Через день зашквар.
Ну вот как можно было взять дебила юрченка в команду? украл ПИВО. Это куда? нет слов.
Вы победили благодаря мейдийности, сериалу дальнобойному, тем что свинорылый парашенко и его сектансткая-сатанинская команда уже достала. Вы получили доверие чуть меньше ющенка (жаль что не сдох). Каждый день вы его тратите. Сделайте уже что-то реальное, нужное для людей, а не для гомиков-пиарщиков
показати весь коментар
03.09.2021 21:29 Відповісти
Брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів.

Черговий приклад стався сьогодні в ефірі програми "Дебати" з Сергієм Руденко на Еспресо.TV. На щастя, сьогоднішню брехню було кому спростувати. Нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе гостро відреагувала на брехливу заяву нардепа-"слуги" Павла Фролова щодо повного відновлення владою президента Володимира Зеленського зв'язків у різних сферах із Сполученими Штатами Америки. Вона, зокрема, довела, що Павло Фролов - типовий брехун (зокрема, тут, на сайті, в розділі "блоги"), і розповсюджував касапські побрехеньки щодо ставки минулої коаліції та Адміністрації Президанта на одного із кандидатів президентських виборів в США в 2016-му році. Відео та текст інфи - за ссиллю зверху.

Уривок звідти:
«...Нардеп-"слуга" заявив: "Так у 2019 році, в травні, була інавгурація (Зеленського- ред.). Це вже рік (минув - ред.). Ми відновили відносини (з США - ред.). Ми ж не Порошенко, який ставив на Клінтон".
У свою чергу, Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Фролов "повторюєте пургу".
"Що ж Ви таке говорите? Що ж Ви повторюєте російську пургу на українському каналі? Просто російська пропаганда. Ви повторюєте те, що Ви хочете сказати світові, то Ви можете піти і свідчити в американському суді, якщо Ви про це знаєте. Пане, вчіть міжнародні відносини. Ну, робіть свою домашню роботу. Не народилася Земля з приходом Зеленського", - зауважила вона».
показати весь коментар
03.09.2021 21:50 Відповісти
далеко куцому до зайца.
показати весь коментар
04.09.2021 04:05 Відповісти
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9054
показати весь коментар
04.09.2021 05:33 Відповісти
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 345
показати весь коментар
04.09.2021 05:48 Відповісти
И когда этот "генератор" "сгорит" к бениной матери!
показати весь коментар
04.09.2021 06:53 Відповісти
...пусть бы эти студенты приехали и попытались пожить в этом гребаном украинском цирке хотя бы полгода...квартальное брехло
показати весь коментар
04.09.2021 08:23 Відповісти
Гы-гы-гы-гы! Га-га-га! Оказывается они не только трансформаторы, а и генераторы.
А Дия ихняя подозрительная афера и может кончится бардаком и проблемами.
показати весь коментар
04.09.2021 09:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 