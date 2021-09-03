Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України виступив перед студентами Стенфордського університету. У своїй промові він порівняв початок шляху Стіва Джобса з дорогою власної команди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
Він нагадав, що Apple і зокрема Стів Джобс починав свій шлях у гаражі з божевільних ідей. Мовляв, ніхто не вірив і казав, що задумане – неможливо. Тут він порівняв себе і свою команду: колись і він сидів у невеликому офісі і генерував ідеї, в які ніхто не вірив. Тепер же ці ідеї втілюються у життя.
Як приклад, він показав свій айфон – творіння геніального Джобса. Згодом розповів про застосунок Дія, який на ньому встановлений, – здобуток його команди і цифровізації України.
"Сьогодні 26 мільйонів українців можуть онлайн у смартфоні оформити документи під час народження дитини… отримати дозвіл на будівництво, можуть відкрити бізнес за 7−15 хвилин, це швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою країною у світі з цифровим паспортом", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_generator_osvojiv_virobnitstvo_klistroniv_ua_kiu_43_dlja_kompleksiv_s_300-4664.html
https://www.youtube.com/watch?v=3TTweHm9DaY
-Якого кольору?
-Зеленого.
-Мои красного,то мабуть до вас
- ничего терпи шпана наркоманская, я тебя еще презЕдентом заделаю.
--- Людині НЕдалекій. примітивній найкраще--- МОВЧАТИ...але ж якби вона знала про це то НЕ була б придурком...
/Сааді /
https://www.youtube.com › wa...
И не мешайте в вашу бочку с рыгоаналами, бандюками, даунами, крысами каломойши и прочим, прочим гуано Стива Джобса. ОН реализовал И железо и ПО. Он сделал бернд который знают во всех странах. Кто занет вашу команду? Через день зашквар.
Ну вот как можно было взять дебила юрченка в команду? украл ПИВО. Это куда? нет слов.
Вы победили благодаря мейдийности, сериалу дальнобойному, тем что свинорылый парашенко и его сектансткая-сатанинская команда уже достала. Вы получили доверие чуть меньше ющенка (жаль что не сдох). Каждый день вы его тратите. Сделайте уже что-то реальное, нужное для людей, а не для гомиков-пиарщиков
Черговий приклад стався сьогодні в ефірі програми "Дебати" з Сергієм Руденко на Еспресо.TV. На щастя, сьогоднішню брехню було кому спростувати. Нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе гостро відреагувала на брехливу заяву нардепа-"слуги" Павла Фролова щодо повного відновлення владою президента Володимира Зеленського зв'язків у різних сферах із Сполученими Штатами Америки. Вона, зокрема, довела, що Павло Фролов - типовий брехун (зокрема, тут, на сайті, в розділі "блоги"), і розповсюджував касапські побрехеньки щодо ставки минулої коаліції та Адміністрації Президанта на одного із кандидатів президентських виборів в США в 2016-му році. Відео та текст інфи - за ссиллю зверху.
Уривок звідти:
«...Нардеп-"слуга" заявив: "Так у 2019 році, в травні, була інавгурація (Зеленського- ред.). Це вже рік (минув - ред.). Ми відновили відносини (з США - ред.). Ми ж не Порошенко, який ставив на Клінтон".
У свою чергу, Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Фролов "повторюєте пургу".
"Що ж Ви таке говорите? Що ж Ви повторюєте російську пургу на українському каналі? Просто російська пропаганда. Ви повторюєте те, що Ви хочете сказати світові, то Ви можете піти і свідчити в американському суді, якщо Ви про це знаєте. Пане, вчіть міжнародні відносини. Ну, робіть свою домашню роботу. Не народилася Земля з приходом Зеленського", - зауважила вона».
А Дия ихняя подозрительная афера и может кончится бардаком и проблемами.