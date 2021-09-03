У "Дії" з'явилася послуга для призовників, резервістів і військовозобов'язаних: можна змінити реєстрацію місця проживання

Змінити реєстрацію місця проживання для військовозобов'язаних, резервістів і призовників стало значно простіше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Вперше в історії Збройних Сил України в тестовому режимі запрацював новий цифровий онлайн-сервіс, який має на меті не лише успішно реалізувати політику цифрової трансформації в системі Міноборони, а й підвищити цифрову грамотність серед населення, полегшити громадянам доступ до цифрових послуг у контексті спрощення процедур реєстрації в режимі онлайн.

"Це нововведення насамперед стосується тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи. Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому", - розповіли у Директораті політики цифрової трансформації й інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України, який здійснює впровадження цієї системи.

Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона — призовник, резервіст чи військовозобов’язаний, вносить особистий номер реєстрації. Відповідно до поданої заявки "Дія" робить запит до вже сформованого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються до територіальних центрів надання адміністративних послуг. Тобто вся процедура займає мінімум часу, без черг та особистого відвідування.

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"Електронна послуга "Є-реєстрація" поки що працює у тестовому режимі в кількох територіальних громадах України: Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Маріуполь, Кривий Ріг, а також у Києві. Звісно, наразі паралельно функціонує теперішній — паперовий варіант зміни реєстрації місця проживання. Але наше завдання — у майбутньому максимально адаптувати новий сервіс у технічному плані під реалії сьогодення та взагалі відійти від печаток у документах", - пояснили у Директораті політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України.