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У "Дії" з'явилася послуга для призовників, резервістів і військовозобов'язаних: можна змінити реєстрацію місця проживання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У

Змінити реєстрацію місця проживання для військовозобов'язаних, резервістів і призовників стало значно простіше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Вперше в історії Збройних Сил України в тестовому режимі запрацював новий цифровий онлайн-сервіс, який має на меті не лише успішно реалізувати політику цифрової трансформації в системі Міноборони, а й підвищити цифрову грамотність серед населення, полегшити громадянам доступ до цифрових послуг у контексті спрощення процедур реєстрації в режимі онлайн.

"Це нововведення насамперед стосується тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи. Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому", - розповіли у Директораті політики цифрової трансформації й інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України, який здійснює впровадження цієї системи.

Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона — призовник, резервіст чи військовозобов’язаний, вносить особистий номер реєстрації. Відповідно до поданої заявки "Дія" робить запит до вже сформованого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються до територіальних центрів надання адміністративних послуг. Тобто вся процедура займає мінімум часу, без черг та особистого відвідування.

Також дивіться: Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

"Електронна послуга "Є-реєстрація" поки що працює у тестовому режимі в кількох територіальних громадах України: Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Маріуполь, Кривий Ріг, а також у Києві. Звісно, наразі паралельно функціонує теперішній — паперовий варіант зміни реєстрації місця проживання. Але наше завдання — у майбутньому максимально адаптувати новий сервіс у технічному плані під реалії сьогодення та взагалі відійти від печаток у документах", - пояснили у Директораті політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України.

Автор: Наталя Джума
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03.09.2021 10:11 Відповісти
Новая игра в "Дії". В "Дії" появилась услуга для призывников, резервистов и военнообязанных: можно изменить регистрацию места проживания - Цензор.НЕТ 5227
В "Дії" появилась услуга для призывников, резервистов и военнообязанных: можно изменить регистрацию места проживания - Цензор.НЕТ 3010
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03.09.2021 10:12 Відповісти
У "Дії" з'явилася послуга для призовників, резервістів і військовозобов'язаних: можна змінити реєстрацію місця проживання - Цензор.НЕТ 3167
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03.09.2021 10:14 Відповісти
Это нововведение в первую очередь касается тех людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого есть имеющиеся и правильно оформленные все необходимые документы.

Ключова фраза
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03.09.2021 10:16 Відповісти
т е всех. кроме сынков власть имущих.
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03.09.2021 10:42 Відповісти
Отличная идея для зе-лохов. У "Дії" з'явилася послуга для призовників, резервістів і військовозобов'язаних: можна змінити реєстрацію місця проживання - Цензор.НЕТ 6801

Еще декларирование накоплений надо в Дию втулить. Шоб зебилы точно не могли перднуть, не заплатив дань слугам урода.
А, учитывая крайнюю дырявость приложения, заодно и поделиться своими финансами с предприимчивыми людьми.
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03.09.2021 10:17 Відповісти
С идентификацией накоплений через видеокамеру - покрутить перед камерой пачкой денег, понаклонять...
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03.09.2021 10:19 Відповісти
Лучше через видео набора пин-кода на банкомате. У "Дії" з'явилася послуга для призовників, резервістів і військовозобов'язаних: можна змінити реєстрацію місця проживання - Цензор.НЕТ 1877 Так оно надежнее.
И подозрений у зебилов это не вызовет.

Все-таки демонстрация пачки бабла у распоследнего кугута может вызвать тревогу. А вот к высоким технологиям у простейших безапеляционное доверие. Верить гораздо проще, когда нихрена не понимаешь. У "Дії" з'явилася послуга для призовників, резервістів і військовозобов'язаних: можна змінити реєстрацію місця проживання - Цензор.НЕТ 5349
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03.09.2021 10:24 Відповісти
теперт все приывники дию просто удалят...
Хорошая была реформа... но перестарались)
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03.09.2021 10:41 Відповісти
"услуга" отправь себя в армию. Это не услуга, это отпугнет потенциальных пользователей от пользвования платформой с такими "услугами". Где тебя может пристрелить отмороженный командир за не то слово или не то действие.
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03.09.2021 10:44 Відповісти
это про недавнее событие, обсуждаемое вчера на цензоре.
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03.09.2021 10:45 Відповісти
впрочем, может на то и ставка у "упарвленцев".
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03.09.2021 10:46 Відповісти
мрази
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03.09.2021 10:41 Відповісти
 
 