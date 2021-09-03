367 мільйонів доларів чекають на переможця. Тисячі українців беруть участь у тиражі: у вас є час до суботи. Реклама

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, коли виграють неймовірний лотерейний приз у $ 367 мільйонів", - представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.

Популярна міжштатна американська лотерея Powerball розіграє величезний джекпот на суму $367 мільйонів (9.9 мільярдів гривень), тираж відбудеться в ніч з суботи на неділю.

Громадянам України не доведеться летіти в США, щоб взяти участь у тиражі знаменитої американської лотереї і поборотися за шанс зірвати неймовірний приз Powerball. Достатньо заповнити офіційні лотерейні білети на сайті theLotter.net, найбільшому в світі сервісі з продажу лотерейних білетів онлайн.

"І знаєте, що найголовніше? Наші клієнти не просто грають в лотереї - вони в них виграють!", - каже представник пресслужби сайту theLotter Адріан Коореманс. "Багато учасників з України вигравали приголомшливі лотерейні призи на сайті theLotter.net. Ми все ще чекаємо, коли з'явиться перший переможець джекпоту з України, але хто знає, можливо, це станеться вже за результатами найближчого тиражу в цю суботу".

TheLotter пропонує українцям шанс виграти один з призів лотереї Powerball за мінімальною ціною за одне поле, менше 5 доларів США.

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 367 мільйонів доларів, призначений на цю суботу, 4 вересня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net

Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і Сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.

Джекпот Powerball досяг $ 367 млн.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях", - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білет Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу становила б $ 15 мільйонів.

Наступний тираж

Масштабний лотерейний приз в $ 367 мільйонів лотереї Powerball буде розіграний в ніч з суботи на неділю, і кожен може взяти участь в цьому тиражі, з офіційними білетами, які можна купити на сайті theLotter.net. Продаж білетів на сайті буде здійснюватися аж до однієї години до початку тиражу.

Купіть білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!

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