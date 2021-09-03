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Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що наповнення інформаційного поля Росії брехнею і маніпулятивною інформацією направлено на введення в оману власних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Наповнення інформаційного поля Росії брехнею та маніпулятивною інформацією – цей контент лише для власного глядача, власного використання. Це просто спам, щоб звичайний росіянин ніколи не мав навіть шансу подумати, проаналізувати, знайти де правда, де напівправда, а де відверта брехня", - написав Ткаченко.

Як приклад міністр наводить інформацію, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) нібито розсекретила дані про розстріли мирних жителів "українськими карателями" під час Другої світової війни.

"Начебто група колишніх червоноармійців та цивільних жителів СРСР, що працювали на нацистів, здійснили вбивства людей в Орловській області. Але, якщо читати далі агресивного заголовку, який вже звучить як вирок, можна побачити, що вбивали жителів Орловської області – свої ж росіяни. Принаймні, 80% "загону карателів", включно з 3-ма командирами – це жителі Калузької області, Сибіру, Іваново, околиці Брянська. Лише щодо двох сказано, що вони десь з України та ще двоє осіб без вказання походження. Цього було достатньо, щоб переважно російську групу колабораціоністів назвати "українськими карателями". Як там казав їхній лідер? "Кто обзывается, тот так и называется"?" - написав Ткаченко.

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На думку міністра, це "інформаційне вкидання" пов'язане із знахідкою українських дослідників під Одесою, які на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги почали активно досліджуватися спецоб'єкт Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР.

"На його території за різними оцінками внаслідок Великого терору в 1937-1939 роках були поховані від 5 до 20 тисяч замучених та розстріляних більшовиками мирних громадян. Це злочин, доказом якого є не просто архівні матеріали, а розстрільні ями, заповнені тілами невинних жертв. Українців. Одеситів. Це реальний масовий злочин, вчинений комуністичною тоталітарною системою, спадкоємцем якої є сучасна Росія. Вочевидь намір України дослідити місце масового поховання та розстрілів різко суперечить планам "величі" та "гарного Сталіна", - додав він

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать - Цензор.НЕТ 5657
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03.09.2021 10:33
+8
Можно подумать ваш Т+Г вел и ведет себя по другому? Достойные соратники сливные бочки.

Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать - Цензор.НЕТ 7606
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03.09.2021 10:32
+7
А выдумывать ,что Порох своего брата убил и это дебилам вещать -не днище,урод?
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03.09.2021 10:37
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Все знают что Раша СМИ это ублюдочная помойка....констатация факта! Ну и что? Плюсик типа ткаченко Зе уроду?
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03.09.2021 10:24 Відповісти
шото путнє родив нарешті. а то все ляпав разом із тими ж рашкосмі в унісон.
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03.09.2021 10:51 Відповісти
Можно подумать ваш Т+Г вел и ведет себя по другому? Достойные соратники сливные бочки.

Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать - Цензор.НЕТ 7606
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03.09.2021 10:32 Відповісти
В Украине уже четвертые сутки непрекращающийся бредовый ЗЕ-спам про беспрецедентно удачный визит в США для собственного потребителя.

Так что, если уж перенимаете опыт у кацапни, то молчите.

Или крестик снимите, или трусы наденьте.
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03.09.2021 10:33 Відповісти
о, це щоб відчути повну силу брєда, треба послухати зе-блогера Бучко. там така сама паралельна зе-реальніст, як і у раша смі.
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать - Цензор.НЕТ 5657
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03.09.2021 10:33 Відповісти
кто бы говорил, дешеваяшавка коломойского
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03.09.2021 10:36 Відповісти
Ну а кто нам мешает давать альтернативный канал инфы для думающих и не очень расисян? Каков был наш ответ на кучу фейков связанных с Украиной и украинцами и Афганистаном? За несколько суток сразу несколько забросов разнеслись с молниеносной скоростью, в том числе и с помощью некоторых наши горе-чиновников. А по "борьбе" с бендеровцами, так самый лучший ответ раскрытие архивов и раскопки, изучение и юридическая оценка репрессий и их жертв. А у нас некоторые "депутаты" мотаются в Минск перед Бульбофюрером кланяться, у которого сегодня собственный уютненький НКВД. Так кто нам виноват?
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03.09.2021 10:36 Відповісти
они уже дали канал "дом" с тремя просмотрами и шмендель
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03.09.2021 10:38 Відповісти
Воры государственного значения начали говорить правильные, патриотичные слова одновременно, как по команде.
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03.09.2021 10:37 Відповісти
то він так каже, бо він мабуть зе-блогера Бучко не чув. там шикарна паралельна зе-реальість для консіліума в палаті 6.
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03.09.2021 10:54 Відповісти
А выдумывать ,что Порох своего брата убил и это дебилам вещать -не днище,урод?
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03.09.2021 10:37 Відповісти
то ти може ще зе-блогера Бучко не чув. там такі казочки на ніч!!! не хуже раша-унізаза **********
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03.09.2021 10:55 Відповісти
Ткаченко должен был ЭТО!!! сказать сначала про Беларусь. Это умышленное навязывание образа врага населению от ...бульбофюрера. И публичное требование защиты этого населения от вымышленного врага. Сам Лука до такого не додумался, он просто колхозник. Все это методы Кремля, знатока истории семилетних войн.
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03.09.2021 10:38 Відповісти
Ткаченко знає про що говорить. Г+Г тим самим займається.
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03.09.2021 10:59 Відповісти
Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати - Цензор.НЕТ 9866Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати - Цензор.НЕТ 3261Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати - Цензор.НЕТ 3605
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03.09.2021 11:26 Відповісти
 
 