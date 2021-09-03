Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що наповнення інформаційного поля Росії брехнею і маніпулятивною інформацією направлено на введення в оману власних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Наповнення інформаційного поля Росії брехнею та маніпулятивною інформацією – цей контент лише для власного глядача, власного використання. Це просто спам, щоб звичайний росіянин ніколи не мав навіть шансу подумати, проаналізувати, знайти де правда, де напівправда, а де відверта брехня", - написав Ткаченко.

Як приклад міністр наводить інформацію, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) нібито розсекретила дані про розстріли мирних жителів "українськими карателями" під час Другої світової війни.

"Начебто група колишніх червоноармійців та цивільних жителів СРСР, що працювали на нацистів, здійснили вбивства людей в Орловській області. Але, якщо читати далі агресивного заголовку, який вже звучить як вирок, можна побачити, що вбивали жителів Орловської області – свої ж росіяни. Принаймні, 80% "загону карателів", включно з 3-ма командирами – це жителі Калузької області, Сибіру, Іваново, околиці Брянська. Лише щодо двох сказано, що вони десь з України та ще двоє осіб без вказання походження. Цього було достатньо, щоб переважно російську групу колабораціоністів назвати "українськими карателями". Як там казав їхній лідер? "Кто обзывается, тот так и называется"?" - написав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі"

На думку міністра, це "інформаційне вкидання" пов'язане із знахідкою українських дослідників під Одесою, які на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги почали активно досліджуватися спецоб'єкт Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР.

"На його території за різними оцінками внаслідок Великого терору в 1937-1939 роках були поховані від 5 до 20 тисяч замучених та розстріляних більшовиками мирних громадян. Це злочин, доказом якого є не просто архівні матеріали, а розстрільні ями, заповнені тілами невинних жертв. Українців. Одеситів. Це реальний масовий злочин, вчинений комуністичною тоталітарною системою, спадкоємцем якої є сучасна Росія. Вочевидь намір України дослідити місце масового поховання та розстрілів різко суперечить планам "величі" та "гарного Сталіна", - додав він