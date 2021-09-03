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Новини Політика України
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Байден (2328) Зеленський (17470) США (14502) Клімкін (1581)

Зеленський привіз у США план трансформації України, накидали багато проєктів, на які немає фінансового обґрунтування та аналізу, - Клімкін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський привіз у США план трансформації України, накидали багато проєктів, на які немає фінансового обґрунтування та аналізу, - Клімкін

Для України важливий контакт зі США на рівні президентів.

Про це заявив ексглава МЗС України Павло Клімкін, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Що стосується зустрічі, реальною її інтригою та єдиним елементом, на який треба звертати увагу, був тет-а-тет Зеленського і Байдена, як вони один одного сприймають, адже залишилися відголоски від питання Хантера (сина Джо Байдена. – Ред.) та розмов про імпічмент. Як кажуть в Одесі: "А осадок остался"", - наголосив він.

За словами Клімкіна, у Байдена було бажання дізнатися про Зеленського.

"От привезли план-трансформацію, про який в Україні не було чутно. Накидали багато проєктів, на які немає жодного фінансового обґрунтування та аналізу. Мої американські друзі з цього приводу посміхалися. Кажуть: "Цікаво-цікаво"", - додав ексміністр закордонних справ .

"Але у будь-якому випадку для нас важливий контакт із США на рівні президентів. Тому що ставки і небезпеки у зв’язку із Афганістаном, із тим, що Кремль намагається цим скористатися, зростають. Також продовжується мілітаризація Білорусі. Єдиний, хто може сказати Путіну зупинитися, це саме Байден. Тому я вважаю візит Зеленського до Америки цікавим саме у питанні зустрічі з американським колегою. А все інше – це політична "біжутерія"", - підсумував Клімкін.

Більше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також читайте: Сумніваюся, що Зеленському вдалося зачарувати Байдена, - Климпуш-Цинцадзе

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Накидали на вентилятор багато проєктів... здертих з серіальчика "Слуга народу".
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03.09.2021 10:39
+13
Черная зависть Преображенского к Шарикову. Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4531 У него все так легко и просто...
Взять и все поделить.
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03.09.2021 10:44
+11
Зеленский привез в США план

Далеко не во всех штатах ганжубас легализован.
Так что свой план ЗЕ может сам и скурить между экскурсиями, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.
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03.09.2021 10:39
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Накидали на вентилятор багато проєктів... здертих з серіальчика "Слуга народу".
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03.09.2021 10:39 Відповісти
дуже влучно ви написали.
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03.09.2021 10:41 Відповісти
Зеленский привез в США план

Далеко не во всех штатах ганжубас легализован.
Так что свой план ЗЕ может сам и скурить между экскурсиями, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.
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03.09.2021 10:39 Відповісти
Кто в курсе за что США три лярда дают? Просто так или с подвохом?
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03.09.2021 10:40 Відповісти
Они их вобще не дают.
Это гарантия обеспечения американским компаниям, которые будут продавать Украине товары в долг.
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03.09.2021 10:41 Відповісти
Как в Британии и Омане 🤣😂🤣
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03.09.2021 10:45 Відповісти
Зеленскому подарили книгу о травме мозга
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03.09.2021 10:40 Відповісти
троллинг 80 уровня
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03.09.2021 10:41 Відповісти
Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 8313 Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 2931
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03.09.2021 10:42 Відповісти
лучше бы ему " Винни-Пуха " подарили . там главный персонаж в связи с отсутствием мозга вполне обходился опилками в голове Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 9382
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03.09.2021 10:43 Відповісти
это было бы слишком тонко, он бы не понял. А тут все четко: как лечить, куда примочки ставить....И главное описаны все симптомы!!!
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03.09.2021 10:51 Відповісти
Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 9815

Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 766

Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4732
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03.09.2021 10:51 Відповісти
Климкин просто завидует . он не может как Зеля . собраться с друзьями в офисе - накуриться плана - и сгенерировать много разных идей Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 7660
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03.09.2021 10:41 Відповісти
Черная зависть Преображенского к Шарикову. Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4531 У него все так легко и просто...
Взять и все поделить.
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03.09.2021 10:44 Відповісти
Зато Ленку покатал...
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03.09.2021 10:44 Відповісти
І свого кунделя погуляв...
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03.09.2021 12:49 Відповісти
Не человек красит место, а - наоборот. Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 9232
Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 7915
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03.09.2021 10:46 Відповісти
Привіз дєтальний план розкатаной гуБєні.
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03.09.2021 10:46 Відповісти
"Мечтать не вредно"(c)

Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 8682
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03.09.2021 10:47 Відповісти
Привёз свои фантазии оторванные от реальности
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03.09.2021 10:50 Відповісти
а водородный трубопровод в ес, а миллиард деревьев, а лунная программа, а...?
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03.09.2021 10:54 Відповісти
в том что он набросал, я не сомневаюсь...
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03.09.2021 10:53 Відповісти
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины . -Коломойский, гражданин Израиля, желает трансформировать Украину в Палестину. Но Байдену хватает забот и с израильскими палестинцами. Других палестинцев ему не надо.
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03.09.2021 10:57 Відповісти
Накарябав на коліні поки летів.
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03.09.2021 11:20 Відповісти
Зеленський у Вашингтоні. Що пише американська преса

За словами джерел The New York Times, перед зустріччю Байден поставив перед собою завдання продемонструвати чітку прихильність суверенітету України і "рішення дозволити Зеленському стати другим європейським лідером, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена, стало потужним сигналом про те, що Україна залишається пріоритетом для адміністрації".
На думку ж аналітиків Atlantic Council Зеленський отримав від США нове зобов'язання сприяти зміцненню безпеки України. А для Байдена на тлі виходу з Афганістану зустріч стала шансом довести, що Сполучені Штати - хороший партнер.
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03.09.2021 11:21 Відповісти
Хорошо сказал Климкин!
Физтех - рулит!
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03.09.2021 11:27 Відповісти
Вовка в тридевятом царстве.
Приехал и начал загибать пальцы:"Хочу пирожное, жочу мороженое..."
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04.09.2021 06:39 Відповісти
Зеленський привіз у США план трансформації України, накидали багато проєктів, на які немає фінансового обґрунтування та аналізу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8763
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04.09.2021 06:49 Відповісти
Зеленський привіз у США план трансформації України, накидали багато проєктів, на які немає фінансового обґрунтування та аналізу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3787
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04.09.2021 11:43 Відповісти
 
 