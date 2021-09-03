Зеленський привіз у США план трансформації України, накидали багато проєктів, на які немає фінансового обґрунтування та аналізу, - Клімкін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Для України важливий контакт зі США на рівні президентів.
Про це заявив ексглава МЗС України Павло Клімкін, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Що стосується зустрічі, реальною її інтригою та єдиним елементом, на який треба звертати увагу, був тет-а-тет Зеленського і Байдена, як вони один одного сприймають, адже залишилися відголоски від питання Хантера (сина Джо Байдена. – Ред.) та розмов про імпічмент. Як кажуть в Одесі: "А осадок остался"", - наголосив він.
За словами Клімкіна, у Байдена було бажання дізнатися про Зеленського.
"От привезли план-трансформацію, про який в Україні не було чутно. Накидали багато проєктів, на які немає жодного фінансового обґрунтування та аналізу. Мої американські друзі з цього приводу посміхалися. Кажуть: "Цікаво-цікаво"", - додав ексміністр закордонних справ .
"Але у будь-якому випадку для нас важливий контакт із США на рівні президентів. Тому що ставки і небезпеки у зв’язку із Афганістаном, із тим, що Кремль намагається цим скористатися, зростають. Також продовжується мілітаризація Білорусі. Єдиний, хто може сказати Путіну зупинитися, це саме Байден. Тому я вважаю візит Зеленського до Америки цікавим саме у питанні зустрічі з американським колегою. А все інше – це політична "біжутерія"", - підсумував Клімкін.
Більше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
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Далеко не во всех штатах ганжубас легализован.
Так что свой план ЗЕ может сам и скурить между экскурсиями, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.
Это гарантия обеспечения американским компаниям, которые будут продавать Украине товары в долг.
Взять и все поделить.
За словами джерел The New York Times, перед зустріччю Байден поставив перед собою завдання продемонструвати чітку прихильність суверенітету України і "рішення дозволити Зеленському стати другим європейським лідером, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена, стало потужним сигналом про те, що Україна залишається пріоритетом для адміністрації".
На думку ж аналітиків Atlantic Council Зеленський отримав від США нове зобов'язання сприяти зміцненню безпеки України. А для Байдена на тлі виходу з Афганістану зустріч стала шансом довести, що Сполучені Штати - хороший партнер.
Физтех - рулит!
Приехал и начал загибать пальцы:"Хочу пирожное, жочу мороженое..."