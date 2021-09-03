Уповноважена ВР з прав людини: законопроєкт про олігархів порушує Конституцію, перед голосуванням його необхідно направити до Венеціанської комісії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, у якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Результати здійсненого нами аналізу положень законопроекту викликають занепокоєння, оскільки дають змогу зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина", - йдеться в листі.

До переліку таких норм належать наділення президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

"На мій погляд, для забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень під час ухвалення цієї законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні скерувати його для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія)", - пропонує Денісова.

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Уповноважена з прав людини зазначає, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді. "У разі ухвалення цього законопроекту в редакції, прийнятій у першому читанні, я буду змушена в порядку ст.15 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" внести до Конституційного Суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) такого закону", - зазначає вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5599 на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.