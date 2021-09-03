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Новини Політика України
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Венеціанська комісія (213) ВР (11736) Денісова (874) Конституція (499) олігарх (688)

Уповноважена ВР з прав людини: законопроєкт про олігархів порушує Конституцію, перед голосуванням його необхідно направити до Венеціанської комісії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уповноважена ВР з прав людини: законопроєкт про олігархів порушує Конституцію, перед голосуванням його необхідно направити до Венеціанської комісії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, у якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Результати здійсненого нами аналізу положень законопроекту викликають занепокоєння, оскільки дають змогу зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина", - йдеться в листі.

До переліку таких норм належать наділення президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

"На мій погляд, для забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень під час ухвалення цієї законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні скерувати його для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія)", - пропонує Денісова.

Також читайте: Разумков щодо продовження роботи Ради для ухвалення закону про деолігархізацію: "Це можливо"

Уповноважена з прав людини зазначає, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді. "У разі ухвалення цього законопроекту в редакції, прийнятій у першому читанні, я буду змушена в порядку ст.15 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" внести до Конституційного Суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) такого закону", - зазначає вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5599 на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Денисова фигурант одного из уголовных дел в рамках дела "пленки судьи ОАСК Вовка"..
она уязвимая и зависимая от олигархов..
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03.09.2021 10:52
+3
Ооо!.. Денисова получила на лапу и открыла рот..
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03.09.2021 10:45
+3
Законопроект нарушает права одного олигарха.
Остальных олигархов - можно. Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5397
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03.09.2021 10:48
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Ооо!.. Денисова получила на лапу и открыла рот..
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03.09.2021 10:45 Відповісти
Я думаю она тут права -это шанс не дать зекретину попиариться,а потом вытереть законом свою дупу,как обычно
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03.09.2021 10:48 Відповісти
Денисова фигурант одного из уголовных дел в рамках дела "пленки судьи ОАСК Вовка"..
она уязвимая и зависимая от олигархов..
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Закон про алігархов поставив на порядок денний їх вплив в Україні , який до цього замовчувався. Звісно з цього закону реальної користі... Але будемо сподіватися, що Дєд додавить Зєлю з цього питання.
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03.09.2021 11:11 Відповісти
Там вона може бути лише в якості свідка. Криміналу в тих її діях нема. Максимум - неетична поведінка; але за таке в нас у відставку навіть не збираються (на відмінну від цивілізованого суспільства).
ЗІ: раптом що - я такий висновок для себе зробив, знайомлячись з "плівками Вовка". А за конкретику, в т.ч. стосовно Денисової - забув, соррі.
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03.09.2021 11:12 Відповісти
нет.. там чистая коррупция и обмен услугами между Вовком и Денисовой в рамках уголовного дела по захвату власти.. расследуется НАБУ..
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03.09.2021 11:14 Відповісти
Вскрылась очередная ахметовская консерва от ЮВТ!!!
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03.09.2021 10:47 Відповісти
Бабця вже відкрито грає на користь Рижого. А фюлє - СПОНСОР!!!
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03.09.2021 11:20 Відповісти
Законопроект нарушает права одного олигарха.
Остальных олигархов - можно. Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5397
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03.09.2021 10:48 Відповісти
А нинішнє пенсійне законодавство не порушує права 10 мільйонів пенсіонерів на гарантований Конституцією достатній життєвий рівень? Чи хвойда подібного порушення не бачить? А от права 15 людей...
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03.09.2021 11:23 Відповісти
Это верно.
Вот раньше житуха у пенсионеров была...
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03.09.2021 11:25 Відповісти
Погано жили. Але все рівно в 2,5 рази краще. Арифметичні викладки не потрібно ж приводити.?
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03.09.2021 11:32 Відповісти
Як же ви дістали шлюхи продажні,а це козломорде щось про Ріфа казало земакакі,чи я щось пропустив?
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03.09.2021 10:58 Відповісти
пропустив
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03.09.2021 11:08 Відповісти
Олигархи нарушают Конституцию, именно их власть за 30 лет убила украинцев не меньше чем кацапы в голодомор.
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03.09.2021 11:05 Відповісти
Хто там розказував, що "Дракон у нас не появится, ... невозможно установление авторитарного режима в Украине"???
Так ось же воно! Що потрібне ще підтвердження Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії)???
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03.09.2021 11:08 Відповісти
За бандита ахмєтку переймається хвойда сєпарська.
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03.09.2021 11:52 Відповісти
Так вони спеціально такий варіант брали, щоб його скасувала Венеціанська комісія.
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03.09.2021 12:23 Відповісти
ХМ...Цікаво на Уповноваженого з прав людей шукають спеціально таких казкових людей?
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03.09.2021 13:57 Відповісти
 
 