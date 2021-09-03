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Новини Політика України
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Німеччина (4548) Північний потік (1369) Фельдгузен (108)

"Північний потік-2" - дуже велика проблема для України. Сподіваюся, ми зможемо поставити РФ перед вибором до того, як станеться щось жахливе, - посол ФРН Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сподівається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія не використовуватиме газ як предмет шантажу, оскільки зацікавлена ​​в його продажах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дипломатка заявила в інтерв'ю журналу НВ.

Водночас вона визнала, що "Північний потік-2" для України є "дуже великою проблемою".

"Я це завжди знала і бачила весь цей час, до того ж добре розумію українську позицію. Але треба дивитися на реалії. Цей проєкт почався на приватному рівні без німецьких державних коштів, без гарантій, і на сьогодні він майже добудований", — констатувала Фельдгузен.

Коментуючи ризики запуску газопроводу для України, вона зазначила, що в недавніх американо-німецьких домовленостях "доволі чітко написано, чого ми хочемо досягти і як ми маємо захистити Україну". Насамперед ідеться про продовження дії попередньої угоди "Нафтогазу" з "Газпромом" на транзит газу через Україну ще на 10 років, нагадала посол.

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Вона також висловила сподівання, що Росія не буде використовувати паливо як засіб шантажу, оскільки "Газпром" зацікавлений продати свій газ".

"У Німеччині з’являється дедалі більше відновлюваної енергії. І наша мета — таки стати незалежними від цих старих енергій та їх постачальників. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо вихід із цієї ситуації ще до того, як станеться щось жахливе, і зможемо поставити Росію в ситуацію вибору між задоволенням своїх економічних інтересів попри політичні або їх не задоволенням. Але це майбутнє. Сьогодні нам треба працювати кожен день над тим, щоб Україна стала виробником енергії, а не лише транзитною країною", — додала посол Німеччини в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Крокодильи слёзы.
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03.09.2021 10:46
+10
***
говорила, говорила... и сама себе не верила (с)
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03.09.2021 10:49
+9
"до того, как произойдет что-то ужасное"(с). Ого! Громко сказано. Не просто плохое, значит, а даже ужасное предусматривается. Даже не знаю, что и сказать...
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03.09.2021 10:49
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Крокодильи слёзы.
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03.09.2021 10:46 Відповісти
Так СП-2 очень большой ништяк для ФРГ "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7630
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03.09.2021 10:48 Відповісти
Она права вот в чем: через 7-10 лет Московия будет просить чтобы у неё газ купили, - ведь ЕС к тому времени, как минимум, наполовину меньше будет покупать, - все переходят в ЕС на альтернативную энергетику, у каждой страны - четкий план в этом направлении.
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03.09.2021 13:40 Відповісти
***
говорила, говорила... и сама себе не верила (с)
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03.09.2021 10:49 Відповісти
"Что-то ужасное"? "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5745
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03.09.2021 10:49 Відповісти
"до того, как произойдет что-то ужасное"(с). Ого! Громко сказано. Не просто плохое, значит, а даже ужасное предусматривается. Даже не знаю, что и сказать...
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03.09.2021 10:49 Відповісти
"Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9601
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03.09.2021 10:50 Відповісти
Газпром - это орудие в руках одного сумасшедшего, который готов за свои неадекватные хотелки положить десятки лярдов долларов и тысячи людей и вас наивных европейцев хватануть за горло. Сколько ещё немцы из себя непонятливых будут строить и вечно "надеяться" и "озаботились-потребовали-осудили"?
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03.09.2021 10:51 Відповісти
Газпром это ничего личного, просто бизнес "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9410
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03.09.2021 10:53 Відповісти
на лицо узасные - добрые внутри... "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5096
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03.09.2021 10:56 Відповісти
Как барыги могут быть внутри добрыми? "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8278
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03.09.2021 10:58 Відповісти
Они уже используют газ для шантажа. Перестали продавать газ Европе, цены пошли вверх. Проснись, "Надежда"
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03.09.2021 10:59 Відповісти
и немедленно расплакалась "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 51
блин, это уже и не смешно. Меркель кричала шо введет Путину если задумает играться с газом - и пожалуйста - газ по 600 евро за тысячу киб. м., так что еще кто и кому ввел.... вопрос "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3866
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03.09.2021 11:01 Відповісти
"В Германии появляется все больше возобновляемой энергии. И наша цель - таки стать независимыми от этих старых энергий и их поставщиков. При этом лоббируют интересы расеи везде Хотят быть главным хабом рос.газа в ЕС.
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03.09.2021 11:24 Відповісти
"найдем выход из этой ситуации еще до того, как произойдет что-то ужасное, и сможем поставить Россию в ситуацию выбора между удовлетворением своих экономических интересов вопреки политическим или их не удовлетворением"(с)
Она УЖЕ знает что будет дальше.
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03.09.2021 11:27 Відповісти
т е с РФ закулисные договора есть и их уже почти не скрывают.
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03.09.2021 11:27 Відповісти
В будушем это огромная проблема и что то ужасное случится с хитро сделанными немцами
Какими надо быть тупыми чтобы не понять что перестанет газотранспортная система Украины функционировать, ФРГ полностью будет подконтрольна х-лу "Північний потік-2" - дуже велика проблема для України. Сподіваюся, ми зможемо поставити РФ перед вибором до того, як станеться щось жахливе, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8356
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03.09.2021 11:42 Відповісти
Да-да, можно заключить новый пакт а-ля Молотова-Рибентроппа.
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03.09.2021 11:51 Відповісти
Рассасисья уже поставила, вас
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03.09.2021 11:59 Відповісти
Эту послицу там никто нахер не послал?
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03.09.2021 12:55 Відповісти
Нужно сократить поставки зерна в Германию,пусть газ кушают, и проблемы разрешаться сами собой. А в Рашку запретить.И посмотреть
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03.09.2021 13:09 Відповісти
Транспортировка газа для Германии -это новая инфраструктура ,что многого стоит.Поэтому на фоне не малых денег в бюджет,новых рабочих мест и огромного влияния в Европе на проблемы Украины им пох,а все их заявление - дешевые оправдания.
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03.09.2021 13:11 Відповісти
Россияне начали внутриклановые переговоры об отмене фактической монополии Газпрома на экспорт трубопроводного газа. Конкретно - обсуждается допуск Роснефти к поставкам газа через северные потоки, что позволит заполнять их на 100% - по 50% Роснефти и Газпрому.
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03.09.2021 13:27 Відповісти
 
 