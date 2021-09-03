"Північний потік-2" - дуже велика проблема для України. Сподіваюся, ми зможемо поставити РФ перед вибором до того, як станеться щось жахливе, - посол ФРН Фельдгузен
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Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сподівається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія не використовуватиме газ як предмет шантажу, оскільки зацікавлена в його продажах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це дипломатка заявила в інтерв'ю журналу НВ.
Водночас вона визнала, що "Північний потік-2" для України є "дуже великою проблемою".
"Я це завжди знала і бачила весь цей час, до того ж добре розумію українську позицію. Але треба дивитися на реалії. Цей проєкт почався на приватному рівні без німецьких державних коштів, без гарантій, і на сьогодні він майже добудований", — констатувала Фельдгузен.
Коментуючи ризики запуску газопроводу для України, вона зазначила, що в недавніх американо-німецьких домовленостях "доволі чітко написано, чого ми хочемо досягти і як ми маємо захистити Україну". Насамперед ідеться про продовження дії попередньої угоди "Нафтогазу" з "Газпромом" на транзит газу через Україну ще на 10 років, нагадала посол.
Вона також висловила сподівання, що Росія не буде використовувати паливо як засіб шантажу, оскільки "Газпром" зацікавлений продати свій газ".
"У Німеччині з’являється дедалі більше відновлюваної енергії. І наша мета — таки стати незалежними від цих старих енергій та їх постачальників. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо вихід із цієї ситуації ще до того, як станеться щось жахливе, і зможемо поставити Росію в ситуацію вибору між задоволенням своїх економічних інтересів попри політичні або їх не задоволенням. Але це майбутнє. Сьогодні нам треба працювати кожен день над тим, щоб Україна стала виробником енергії, а не лише транзитною країною", — додала посол Німеччини в Україні.
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говорила, говорила... и сама себе не верила (с)
блин, это уже и не смешно. Меркель кричала шо введет Путину если задумает играться с газом - и пожалуйста - газ по 600 евро за тысячу киб. м., так что еще кто и кому ввел.... вопрос
Она УЖЕ знает что будет дальше.
Какими надо быть тупыми чтобы не понять что перестанет газотранспортная система Украины функционировать, ФРГ полностью будет подконтрольна х-лу