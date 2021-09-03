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Новини Політика України
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Зеленський (17470) корупція (4072) диджиталізація (193)

Діджиталізація триває дуже вдало, потужно і швидко. Результат реформи - перемога над будь-якою корупцією в державі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Діджиталізація триває дуже вдало, потужно і швидко. Результат реформи - перемога над будь-якою корупцією в державі, - Зеленський

Діджиталізація є однією з пріоритетних реформ у країні і має на меті ефективну боротьбу з корупцією на різних рівнях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі зі студентами та експертним середовищем Стенфордського університету (США, Каліфорнія), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Діджиталізація – це одна з пріоритетних реформ в Україні, яка йде дуже вдало, потужно, швидко. Результат цієї реформи – це перемога над будь-якою середньою, дрібною корупцією у державі", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що в Україні вже розпочалася реалізація програми paperless, яка передбачає цифровізацію державних послуг на всіх рівнях. Також одним із важливих завдань є цифровізація роботи уряду, парламенту та Офісу Президента, і ці рішення вже ухвалені.

Також читайте: Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
В виртуальном мире после злоупотреблений наркотиками и психотропами.
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03.09.2021 10:59
+32
Чувак живе у іншому вимірі 🤪
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03.09.2021 11:01
+20
Диджитализация идет очень удачно, мощно и быстро. Результат реформы - победа над любой коррупцией в государстве, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5803
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03.09.2021 11:08
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это победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве", - сказал Зеленский.

Вышла серия комиксов ??????????
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03.09.2021 11:57 Відповісти
Поц-служба *********** схоже випадково запостила виступ шапіто-95)
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03.09.2021 12:24 Відповісти
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.
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03.09.2021 12:28 Відповісти
Прямо хокку многосложное.
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03.09.2021 12:35 Відповісти
Це "Митець" - Лесь Подеревьянський.
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03.09.2021 12:40 Відповісти
А сама цитата -- из "Гамлета" Поддеревянского. Классика..
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03.09.2021 12:43 Відповісти
сказочный самовлюбленный зедебилоид.
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03.09.2021 13:07 Відповісти
Бобеда над коррупцией, это суды. Без правосудия, судов - все остальное не работает должно. Все наши президенты, карманное правосудие, предпочитают праву.
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03.09.2021 13:15 Відповісти
Коли вже нарешті вибори у смартфоні . Це ключове питання . Тисячі туристів , мільйони заробітчан , інші категорії громадян України не можуть брати участь у виборах , через середньовічну систему макулатурного голосування . Досить розносити коронавіруси по дільницях . Подивіться , сама пенсія на дільницях . Молодь обирає голосування в смартфоні і не ходить на макулатурне голосування .
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03.09.2021 14:03 Відповісти
Тогда все голосование в Украине будет проходить в ОП по заказу самого Зеленского и все ваши голоса уже тогда не будут иметь никакого значения.
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03.09.2021 15:37 Відповісти
Голосование в Украине состоит из 2-х этапов -самого голосования и отстаивания итогов честного голосования. Если не будет 2-го этапа голосования, то 1-й этап уже не будет иметь никакого значения. Отстоять итоги электронного голосования практически невозможно, недаром в США во время выборов, после всех мытырств с техникой перешли к ручному подсчету голосов (по бумажкам).
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03.09.2021 15:44 Відповісти
Диджитализация, это тотальный контроль над человеками. Называй все своими именами, а не как Голохвастов- заумными словами с надутыми щеками. Возвеличиваешь беззаконие свое. Куда чел. не сунется-все в электронный реестр-медицина.проезд. банки. А коломойские не подотчетные. электронным реестрам. Дурик ты и СЛУГА САТАНЫ. Это не оскорбление. а констатация факта. ведь сатане оцифровка нужна...
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03.09.2021 16:43 Відповісти
никакого кеша с микробами. теперь взятки гундосику на карточку перечислять можно будет
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03.09.2021 20:19 Відповісти
Верит в сказки и фокусы
Коррупцию может победить только богобоязненность населения
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03.09.2021 23:52 Відповісти
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