Мінськ поки не визначився, якими будуть відносини Білорусі й Афганістану: Все залежить від талібів

Відносини Білорусі з Афганістаном залежатимуть від дій талібів, які прийшли до влади в цій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у четвер.

"Не можна поспішати. Треба подивитися, як розвиватиметься ситуація всередині Афганістану, який буде сформовано уряд, про які політичні принципи вони (таліби. - Ред.) заявлять, як вибудовуватимуть відносини із сусідами. Найголовніше, щоб було чітке розуміння того, що з Афганістану не має виходити загроза для суміжних країн і нашої держави", - сказав Макей.

Він додав, що Афганістан становить для Білорусі серйозний інтерес.

"У нас, наприклад, минулого року було понад $180 млн товарообігу ... І переважно це був наш експорт. Ми були б зацікавлені в тому, щоб мати нормальні торгово-економічні відносини з країною, яка проповідує принципи миролюбства, дружби із сусідами і не створює напруженості в регіоні", - зазначив Макей.

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