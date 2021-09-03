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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Білорусь (5973) Талібан (136) Макей (45)

Мінськ поки не визначився, якими будуть відносини Білорусі й Афганістану: Все залежить від талібів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мінськ поки не визначився, якими будуть відносини Білорусі й Афганістану: Все залежить від талібів

Відносини Білорусі з Афганістаном залежатимуть від дій талібів, які прийшли до влади в цій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у четвер.

"Не можна поспішати. Треба подивитися, як розвиватиметься ситуація всередині Афганістану, який буде сформовано уряд, про які політичні принципи вони (таліби. - Ред.) заявлять, як вибудовуватимуть відносини із сусідами. Найголовніше, щоб було чітке розуміння того, що з Афганістану не має виходити загроза для суміжних країн і нашої держави", - сказав Макей.

Він додав, що Афганістан становить для Білорусі серйозний інтерес.

"У нас, наприклад, минулого року було понад $180 млн товарообігу ... І переважно це був наш експорт. Ми були б зацікавлені в тому, щоб мати нормальні торгово-економічні відносини з країною, яка проповідує принципи миролюбства, дружби із сусідами і не створює напруженості в регіоні", - зазначив Макей.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
"Все зависит от талибов"
Все залежить від думки х##ла
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03.09.2021 11:03
+2
Ага... Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 313
Читается как: "Минск пока не определился", а следует понимать как: "Плешивый х@йло3/14дор ещё не отдал указание усатому бульбо3/14дору, как ему к этому относится...
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03.09.2021 11:04
+2
Так он и признал. Беларусь в ООН голосовала против декларации, признающей Крым оккупированным.
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03.09.2021 11:16
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"Все зависит от талибов"
Все залежить від думки х##ла
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03.09.2021 11:03 Відповісти
Не зависит.. иначе Батька Крым российским уже давно бы признал.
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03.09.2021 11:04 Відповісти
Так он и признал. Беларусь в ООН голосовала против декларации, признающей Крым оккупированным.
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03.09.2021 11:16 Відповісти
И тем не менее российским он тоже его не признает https://ru.krymr.com/a/news-lukashenko-krym-rossiya/31400738.html
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03.09.2021 11:20 Відповісти
Вертит, абы козырять было чем
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03.09.2021 23:31 Відповісти
Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 4208 Бацькин бизнес-план нехитрый: покупать у талибов прочих цыган и гнать их в Европу.
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03.09.2021 11:03 Відповісти
Нравится, не нравится но победа Талибана над Америкой в Афганистане свершившийся факт и рано или поздно дипломатические и прочие отношения с ними придется налаживать.. в первую очередь соседям а потом и тем кто подальше.. как Беларусь.
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03.09.2021 11:03 Відповісти
Ты хотел сказать *талибан* ето болезнь и с ней нужно налаживать жизнь, как и с беларашкой?
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03.09.2021 11:20 Відповісти
*талибан* не победил Америку. Просто Америка решила что хватит бороться с говном и его финансировать. Пускай теперь его убирают другие
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03.09.2021 11:22 Відповісти
Так и СССР и Британская империя просто ушли после многолетних попыток оставив в Афганистане так же как и американцы кучу своих покойников и огромное количество средств при нулевом результате.
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03.09.2021 11:25 Відповісти
Дело в исламе, от этой веры и отношения с христианскими странами не складываются
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03.09.2021 23:35 Відповісти
Налаживать отношения будут с Афганистаном и теми кто в нем власть потому что с мировой карты он не исчезнет ни куда, в космос не перелетит.. https://focus.ua/*******-novosti/490497-kitay-gotov-stroit-druzheskie-otnosheniya-s-talibanom-smi
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03.09.2021 11:23 Відповісти
Була "победа" американців, і була б ще з 20 років, якби вони захотіли, Просто їм там вже набридло і вони пішли.
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04.09.2021 10:19 Відповісти
Ага... Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 313
Читается как: "Минск пока не определился", а следует понимать как: "Плешивый х@йло3/14дор ещё не отдал указание усатому бульбо3/14дору, как ему к этому относится...
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03.09.2021 11:04 Відповісти
___Туризм , аднака ,тоже в планах.... Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 6035 Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 4640
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03.09.2021 11:05 Відповісти
"Баришня лягли і просять..." Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 7921
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03.09.2021 11:08 Відповісти
че там думать . белорус и талиб братья на век

точнее пока Лука не сдохнет Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 8002
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03.09.2021 11:09 Відповісти
Україна, як і Білорусь, і ряд інших країн, ще не визначились, які відносини матимуть з Афганістаном. Просто тепер в Афганістані бракує продуктів і пуста казна, загрожує голод, бо таліби заборонили сіяти мак, посіви якого останні роки дедалі збільшувалися, і економіка без промисловості різко впала...
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04.09.2021 10:28 Відповісти
Вы хотели сказать что боевики захватившие власть в Минске?
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03.09.2021 11:12 Відповісти
Просто транзитить в страны Балтии талибов еще команды не было! Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 1017
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03.09.2021 11:14 Відповісти
Иракцы кончились, так бульбашенко думает афганцев в ЕС через границу с Литвой и Польшей проталкивать. А не захотят, значит талибы увраги. Ни и героин никто ж не отменял.
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03.09.2021 12:47 Відповісти
Все залежить від московії . Сидячи на путінському члені не можна сподіватися на власну міжнародну політику Білорусі .
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03.09.2021 14:08 Відповісти
 
 