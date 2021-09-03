За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 321 новий випадок, - Кличко
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За добу в Києві виявили 321 новий випадок захворювання на коронавірус (всього 225122), померла одна людина.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Так, захворіли 171 жінка віком від 19 до 95 років, 125 чоловіків віком від 19 до 87 років, 14 дівчаток від 1 до 17 років і 11 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
Також зафіксовано 1 летальний випадок від вірусу (всього 5285).
Крім того, за добу госпіталізували 44 хворих на коронавірус і 50 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Подолали коронавірус 172 людини (всього 216477).
Також Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Солом'янському (58), Деснянському (52) і в Подільському (42).
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