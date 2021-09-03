Гранати, тротил і електродетонатори: біля бази відпочинку в Кирилівці виявили пакунок з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Боєприпаси і вибухові речовини виявили вчора прикордонники Бердянського загону поблизу бази відпочинку "Озерна" в смт Кирилівка Мелітопольського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Пакунок, в якому були небезпечні предмети, в тому числі схожі на вибухівку, знайдено неподалік берегової лінії в ході реалізації оперативної інформації.

На місце виявлення схованки було викликано співробітників ДСНС та Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечено охорону небезпечної знахідки.

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Загалом у сховку було приховано 83 патрони 5,45 мм, 48 патронів 9 мм, 3 гранати Ф-1, 6 електродетонаторів ЕДР, 0,6 кг тротилу та 2 запальні трубки.

Наразі небезпечну знахідку передано співробітникам ДСНС, тривають перевірочні заходи.





Фото: Держприкордонслужба