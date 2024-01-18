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Білорусь (5972) Зеленський (17522)

Зеленський побажав Білорусі стати " демократичною і дуже вільною" країною, як Україна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський побажав Білорусі стати

Президент України Володимир Зеленський побажав Білорусі стати вільною і демократичною країною, як Україна, а білорусам вижити.

Про це він заявив, спілкуючись зі студентами Стенфордського університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я бажаю вам (Білорусі. - Ред.) результату, того самого, який отримала Україна - вона демократична й дуже вільна. Я вам цього бажаю - вижити. І це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, ваше життя, мистецтво - сильніше, ніж будь-який уряд. А урядів вічних не буває. Нехай живе Білорусь", - сказав Зеленський.

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Так президент відповів на запитання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої в Білорусі політичної обстановки, водночас додавши, що "не бажає Білорусі пройти той важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна".

"Ми розуміємо, що відбувається у вас, ми точно так само розуміємо, що те ж відбувалося і у нас. Але цей шлях - я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили свої життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної країни", - зазначив Зеленський.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
"Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что так же происходило и у нас. Но этот путь - я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны", - отметил Зеленский.



Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 9010
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03.09.2021 11:46
+6
Маячня шизофреніка незбаненна та неосяжна !!!)))
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03.09.2021 11:44
+5
Зачем язык,на встрече с Байденом,вытаскивал?неужели зекретину некому сказать,что оно корча рожи,выглядит ещё большим идиотом...
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03.09.2021 11:43
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Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 6603Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 3478Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 3478
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03.09.2021 11:40 Відповісти
"Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что так же происходило и у нас. Но этот путь - я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны", - отметил Зеленский.



Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 9010
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03.09.2021 11:46 Відповісти
Енергонезалежність по-Зе!!! Гнида зелена !!!))))
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03.09.2021 11:50 Відповісти
Хм....Что то принял.....
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03.09.2021 11:41 Відповісти
Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 6808
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03.09.2021 11:41 Відповісти
Бо ти гімно. ЗЕлене.
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03.09.2021 12:03 Відповісти
Зачем язык,на встрече с Байденом,вытаскивал?неужели зекретину некому сказать,что оно корча рожи,выглядит ещё большим идиотом...
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03.09.2021 11:43 Відповісти
Це люди говорят ,а ляльки ляпають !!!)))
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03.09.2021 11:45 Відповісти
Реально выглядело очень странно..если не сказать больше....😀😀😀😀
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03.09.2021 12:28 Відповісти
Маячня шизофреніка незбаненна та неосяжна !!!)))
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03.09.2021 11:44 Відповісти
Що він не так сказав?
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03.09.2021 11:50 Відповісти
Яне фахівець по маячні !!!Звернітся до псіхиатра !!!)))
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03.09.2021 11:53 Відповісти
Это недоразумение еще говорит о демократии! Закрыл 3 оппозиционных канала, еще 1 на подходе, вводит санкции против граждан Украины.
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03.09.2021 11:49 Відповісти
3 ватных канала, явно пропагандирующих наративы "Русского мира". Все верно сделал.
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03.09.2021 11:50 Відповісти
І повертає на держпосади кремлівських гнид ,руйнують енергогалузь України !!! Маріонетка кремлівського балагана !!!)))
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03.09.2021 11:55 Відповісти
3 опозиційних до України канала.
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03.09.2021 11:54 Відповісти
Та яке закриття ,це лише імітація !!!)))
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03.09.2021 11:57 Відповісти
Те що позбавили ліцензії, не має жодного відношення до телеканалу. Абсолютно правильне рішення. А до Білорусі лізти не потрібно. Афганістан нічому не навчив? Не можливо допомогти тому, кому не потрібна ваша допомога і тому хто не хоче змінюватись.
Ну не потрібно вся ця демократія, свобода, мова, віра і тому подібне простим білорусам. НЕ ПОТРІБНО. Це їх вибір і їх право. Залиште Білорусь в спокою.
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03.09.2021 12:07 Відповісти
Судячи з усього, 73% українців це все теж не потрібно.
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27.12.2021 00:07 Відповісти
А чому ЗЄля не побажав Білорусі бути такою вільною як Велика Британія, США чи Франція?
А-а-а-а!!! Україна ж в +100500 разів вільніша за ці країни!
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03.09.2021 12:10 Відповісти
Не сторонник Лукашенко....Но на месте Бацки ответил бы－ И ВАМ ТЕМ ЖЕ КОНЦОМ И ПОТОМУ ЖЕ МЕСТУ😀😀😀
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03.09.2021 12:24 Відповісти
"Укусы сябе за язык, прыдурак! Бабулі сваёй пажадай такога, і ідзі ты ў дупу!" - ответил бы белорус-обыватель Зеленскому.
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2020 год из 167 государств Украина заняла 92 место, а Беларусь - 69 (на 23 позиции выше).
В Рейтинге стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network) за 2020 год из 153 государств Украина заняла 123 место, а Беларусь - 75 (на 48 позиций выше).
В Рейтинге стран мира по Индексу восприятия коррупции от Transparency International (Corruption Perceptions Index) по итогам 2020 года из 179 государств Украина заняла 117 место, а Беларусь - 63 (на 54 позиции выше).
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03.09.2021 12:28 Відповісти
чувствуете как выросла самооценка и вера в свою гениальность???
мания величия - клиническая картина...
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03.09.2021 12:29 Відповісти
Iтогi подвeдьом. ******* тата. I мамку ********** з
рiдним дядьком. ******** мeбeль ценную, герба нацiонального
******. Усюди смерть, розруха. Не буду бiльше пити я, хоч,
правда, яка розумная цьому альтернатiва? ******* всeм
сподiванням. Ех, ******** Данiя....
Гамлeт рве на собi товстовку i тихо граe музика, приeмний
голос спiваe "Яблучко". Зiгмунд Фрейд пiдходить до Гамлeта,
колить його у сраку шприцем i уводить до божевiльного дому.
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03.09.2021 12:38 Відповісти
а травма то прогресує
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03.09.2021 13:33 Відповісти
Ничего нового. Еврей желает в Беларуси такой же свободы социального паразитизма, которую они создали в Украине.
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03.09.2021 13:40 Відповісти
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит паразит.
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03.09.2021 13:41 Відповісти
Беларусь в условиях на порядок меньшего промышленного и ресурсного потенциала создала свой комплекс ПВО с нуля. А Украина, в условиях непосредственной опасности, не может доделать наполовину готовые разработки, имея собственное ракетостроение. Ибо свобода разворовования всего и вся распирает грудь хабадникам и соросятине.
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03.09.2021 13:59 Відповісти
youtube.com/watch?v=U5sfm96Iwcw
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03.09.2021 14:00 Відповісти
Та, он - поц, прости господи! Необразованный, глупый и наверное, скорее всего - жадный!(
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04.09.2021 01:21 Відповісти
всё верно сказал.
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04.09.2021 02:34 Відповісти
 
 