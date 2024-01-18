Зеленський побажав Білорусі стати " демократичною і дуже вільною" країною, як Україна
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Президент України Володимир Зеленський побажав Білорусі стати вільною і демократичною країною, як Україна, а білорусам вижити.
Про це він заявив, спілкуючись зі студентами Стенфордського університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я бажаю вам (Білорусі. - Ред.) результату, того самого, який отримала Україна - вона демократична й дуже вільна. Я вам цього бажаю - вижити. І це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, ваше життя, мистецтво - сильніше, ніж будь-який уряд. А урядів вічних не буває. Нехай живе Білорусь", - сказав Зеленський.
Так президент відповів на запитання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої в Білорусі політичної обстановки, водночас додавши, що "не бажає Білорусі пройти той важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна".
"Ми розуміємо, що відбувається у вас, ми точно так само розуміємо, що те ж відбувалося і у нас. Але цей шлях - я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили свої життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної країни", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Ну не потрібно вся ця демократія, свобода, мова, віра і тому подібне простим білорусам. НЕ ПОТРІБНО. Це їх вибір і їх право. Залиште Білорусь в спокою.
А-а-а-а!!! Україна ж в +100500 разів вільніша за ці країни!
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2020 год из 167 государств Украина заняла 92 место, а Беларусь - 69 (на 23 позиции выше).
В Рейтинге стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network) за 2020 год из 153 государств Украина заняла 123 место, а Беларусь - 75 (на 48 позиций выше).
В Рейтинге стран мира по Индексу восприятия коррупции от Transparency International (Corruption Perceptions Index) по итогам 2020 года из 179 государств Украина заняла 117 место, а Беларусь - 63 (на 54 позиции выше).
мания величия - клиническая картина...
рiдним дядьком. ******** мeбeль ценную, герба нацiонального
******. Усюди смерть, розруха. Не буду бiльше пити я, хоч,
правда, яка розумная цьому альтернатiва? ******* всeм
сподiванням. Ех, ******** Данiя....
Гамлeт рве на собi товстовку i тихо граe музика, приeмний
голос спiваe "Яблучко". Зiгмунд Фрейд пiдходить до Гамлeта,
колить його у сраку шприцем i уводить до божевiльного дому.