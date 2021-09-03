Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності
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15-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на жінку в м.Рівне, відпустили додому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 3 вересня.
Суд вирішив, що школяр повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Прокурор же просив взяти його під варту.
Нагадаємо, зухвалий злочин в Рівному зафіксувала камера спостереження. Двоє братів-близнюків йшли по тротуару, як раптом один з них кинувся з ножем на незнайому перехожу. Хлопці втекли. А 42-річну потерпілу госпіталізували і прооперували. Зараз її життю нічого не загрожує.
Братів поліція знайшла вдома. За версією копів, напад стався, тому що близнюки дивилися жорстокі мультфільми і комп'ютерні ігри і вирішили перевірити, як це в реальності.
Будь ласка, зачекайте...
типа "Культивуючи величність арійської раси"
Повезло зверёнышу что у женщины нет того кто может за неё призвать к ответу этого выродка
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
P.S. Ну хоть бы ногу прострелили, так чисто по фану...??
ну вот никак не пойму, почему ни президент ни судья (особенно в последнее время) ни за что не отвечают, а за все их проёмы(бы) расплачивается налогоплательщик, и деньгами и жизнями?