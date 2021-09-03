Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності

15-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на жінку в м.Рівне, відпустили додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 3 вересня.

Суд вирішив, що школяр повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Прокурор же просив взяти його під варту.

Нагадаємо, зухвалий злочин в Рівному зафіксувала камера спостереження. Двоє братів-близнюків йшли по тротуару, як раптом один з них кинувся з ножем на незнайому перехожу. Хлопці втекли. А 42-річну потерпілу госпіталізували і прооперували. Зараз її життю нічого не загрожує.

Братів поліція знайшла вдома. За версією копів, напад стався, тому що близнюки дивилися жорстокі мультфільми і комп'ютерні ігри і вирішили перевірити, як це в реальності.

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