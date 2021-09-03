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Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна

Президент країни-агресора Володимир Путін розраховує, що рано чи пізно російсько-українські відносини будуть відновлені в повноформатному масштабі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Відповідаючи на запитання, чи може колись приїхати на Владивостоцький або Петербурзький економічний форум президент України, Путін сказав:

"Звичайно, я дуже на це розраховую, бо вважаю, що та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо, є абсолютно ненормальною, неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано - чим раніше, тим краще, - в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливості зустрічі Зеленського і Путіна не відкидаємо, але до її узгодження ще далеко, - Пєсков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
Н И К О Г Д А!
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03.09.2021 11:54
+41
Є варіант.
1.Нах з Криму і Донбасу.
2.Сплата репарацій.
3. Повішання ***** на бірозці, суд над вбивцями українців.
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03.09.2021 11:59
+33
цинизм, подлость, предательство - все русское, скрепное
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03.09.2021 11:55
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Только после того как этот человек уйдет. И позволит восстановить территорию Украины в пределах 1991-2014 года без крови.
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03.09.2021 12:18 Відповісти
Если ***** уйдет, появится точно такое-же из ФСБ. Мирно не получится. Только военным путем, когда на кацапии будет такое, как у нас в 14 году.
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03.09.2021 13:10 Відповісти
ну относительно бескровно получилось же у рф захватить крым? соответственно можно и наоборот.
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03.09.2021 13:25 Відповісти
Путин приказал "человечкам" при малейшем вооружённом сопротивлении отходить.
Турчинову предлагали отправить в Крым спецназ, но он был против.

Вот вам и "без единого выстрела" ...
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04.09.2021 10:23 Відповісти
Пруф?
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04.09.2021 21:36 Відповісти
Сейчас доблестными российскими войсками на Донбассе проводится операция "Принуждение к любви".
А принуждение к любви в народе называется изнасилование.
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03.09.2021 12:19 Відповісти
В мировой политике кремлёвский "многомах" уже никто, так можа хоть в Украине примут.
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03.09.2021 12:19 Відповісти
Опасаюсь, шо это перед чем-то серьезным всем туфту впаривает. Это его стиль, сделать невинную мордочку а потом незаметно насрать на коврик у двери.
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03.09.2021 13:36 Відповісти
Давно замечено, согласен.
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03.09.2021 14:40 Відповісти
Мацковія ізвічний ворог України, про які відносини говорити з окупантом і агресором? потрібен ще й паркан в 5-6 метрів висотою.
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03.09.2021 12:21 Відповісти
А під парканом рів із крокодилами 👍🏼👍🏼👍🏼
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03.09.2021 12:23 Відповісти
де їх набратись, тих крокодилів... краще капканів... щоб кацапа навпіл перекушував.
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03.09.2021 12:29 Відповісти
Убийца и вор расчитывает на понимание жертвы...Да ты просто тяжело больной ублюдок...
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03.09.2021 12:24 Відповісти
+
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03.09.2021 16:20 Відповісти
никуда столица Руси не переезжала, как не переезжала и сама Русь. Вместе с тем, у предков россиян вследствие сепарации от Киева образовалось свое государство - Суздаль, которое потом получило название Залесье, а еще позже - Московия.
Новгород, из которого сейчас в России пытаются сделать "первую столицу России", также не считался Русью.

В частности, в летописях читаем, когда 1148 года Большой Киевский князь Изяслав Мстиславич пришел в Новгород, чтобы вместе с новгородцами, которых возглавлял его сын Ярослав, идти на Юрия Долгорукого, киевский князь говорит новгородцам: "Вот, братья, сын мой, и вы прислали ко мне, что вас обижает стрый мой Юрий. На него я пришел сюда, оставив Русскую землю".

Когда в том же году киевское и новгородское войско пошло войной на Суздаль, летопись четко разделяет новгородцев и Русь: "И оттуда послали они новгородцев и Русь опустошать Ярославль", "И в то время пришли новгородцы и Русь, опустошив, от Ярославля, и добычи много они принесли".

Итак, новгородцы не являются русинами - они новгородцы, и никак иначе.
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03.09.2021 13:09 Відповісти
В развитие твоей темы, только с другой стороны. Я вначале прочитал этот бред репоедов, о котором скажу ниже, а вчера смотрел в тырнете фильм- детектив о ментах, во время войны, снятый скрепными поносцами. и там тоже поднимается такой бред, по сюжету искали книгу, где это описано.
Я не думал, что такое можно придумать, но северный племена меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими, пучит манией вяличия и они наверняка схавают это на ура.
В общем, какой-то московский идиот полистал историю Римской империи. и нашел, что там, не помню, сколько тысяч лет назад было племя, этруски. Которые основали Рим и создали Римскую Империю. Не буду уточнять, что, где и когда, это не интересно. Так вот, автор блеет, что это были русские племена, создавшие всю европейскую цивилизацию. А почему они не этруски а русские, он блеет, когда спрашивали, что это за народ, им отвечали - это русские. А сокращенно - этруски. И он пишет, что православие, по его словам появилось намного раньше, чем католицизм и они должны подчинятся московским попам.
Если эту тему на кацапии муссируют, то историк ***** напишет еще один исторический опус, что все, что есть на этой планете - создано русскими и все земли на планете - исконно русская территория. Понятно, что это полный бред, но кацапам нравится.
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03.09.2021 13:36 Відповісти
Давно этого хлама полно на кацапии. Уже лет 20 псевдоистория - это модное направление для зарабатывания бабла различными писунами.
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03.09.2021 14:12 Відповісти
история России имеет такое же отношение к истории Руси, как, например, история Анголы и Мозамбика к истории Португалии.
Или история Индии - к истории Большой Британии. Если бы, например, сегодня Россия захотела переименоваться на Китай, это совсем бы не означало, что вместе с такой нехитрой манипуляцией она бы получила в наследство несколькотысячелетнюю китайскую историю и культуру.
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04.09.2021 01:19 Відповісти
навгородцы - словене
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03.09.2021 15:48 Відповісти
Сосите! Так ясно?
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04.09.2021 01:14 Відповісти
послушай коцапа, и сделай все наоборот
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03.09.2021 12:29 Відповісти
Ага,уничтожить физически всех украинцев(они считают ,бандеровцев), заселить сюда кацапню грязную,-и вуаля - отношения восстановлены.
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03.09.2021 12:30 Відповісти
саме так, срань болотно-рашапоїдна "творила" завжди так бо не вміє по-іншому.
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04.09.2021 11:31 Відповісти
В 1875 г воевали между собой Перу и Чили. Чили захватила Лиму. Так перуанцы до сих пор не терпят чилийцев. А чилицы терпеть ненавидят перуанцев. Это прошло почти 150 лет.
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03.09.2021 12:31 Відповісти
Не існує жодних «рускіх».
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03.09.2021 12:34 Відповісти
там еще было шо Парагвай вроде наехал на всех там бразилии и аргентины - погиб каждый второй мужик в Парагвае. вот это замес был.... тоже какой-то диктатор решил повоевать но обосрался как и один человек со смешными усиками.
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03.09.2021 12:40 Відповісти
Здохни,пуйло! Прокляття тобі всіх матерів Землі!!!
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03.09.2021 12:33 Відповісти
повесить на Майдане, тогда заживем
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03.09.2021 13:21 Відповісти
Русофашиський убивця ще на щось розраховує.
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03.09.2021 12:37 Відповісти
Алё,цензор,что происходит?Я уважаю Польшу и польский флаг,но я сейчас с визитом не там,а в Украине,в славном городе Львове.Поменяйте флаг,пожалуйста.
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03.09.2021 12:39 Відповісти
та спокойно, это с сайтом что то - вчера сто раз не мог написать комент, приходилось копировать и вставлять потом Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 4769
а Польша наверное крутая страна, Вольнов делает визы или шо там за 2шт. евро вроде.
я бы сам свалил но настолько патриотичен шо %К*:УК*;РКУЦИЕНУШ;:?7
блин!!!!!
по японски написать бы еще наскока))
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03.09.2021 12:42 Відповісти
так он вепс.
там кого не возьми - настолько рссукий шо как вот Кабыздон к буряту подогревшемуся высрал - вы бурят как я рад Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 7074
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03.09.2021 12:44 Відповісти
Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 6244
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03.09.2021 12:41 Відповісти
Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 645
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03.09.2021 12:44 Відповісти
Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 5157
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03.09.2021 12:45 Відповісти
КРЕМЛЕВСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ...
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03.09.2021 12:41 Відповісти
Божевільному можна лише поспівчувати, але шукати у його маренні якийсь сенс - це образа людини розумної. "Будєт макрота".
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03.09.2021 12:43 Відповісти
Писали, что путлер в детстве любил издавать с друзьями в автобусе странные звуки.🤣🤣🤣
Так вот, это увлечение он сохранил, оказывается, на всю жизнь)
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03.09.2021 12:50 Відповісти
Бойко из опзж заерзал задком предвкушая, что Пуйло, руками сексотов и их холуев, проголосует за него. Заставит проголосовать за него.
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03.09.2021 12:50 Відповісти
Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 9578
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03.09.2021 12:58 Відповісти
а душонка у этого фуйлишка - черная, черная и хитрая
кацап видеть свободного и богатого украинца -не может , он не в силах даже представить, что украинец смелее и
благороднее, чем он....невыносима кацапам даже мысль о том, что украинцы без
нефти и газа, и без фуйла уделают их по всем статьям и дело не в телевидении, которое якобы их, бедных, зомбирует...
дело в том, что они ищут доказательства того, что украинцы - ничтожества и фуйло со скабеевой просто дают им это -на экран...они хотят сматреть - FuiloTV и не будут сматреть нормTV, которое
не мочит хохлов и америкосов !
ведь , кому в дерьме понравится смотреть, как другие радуются
жизни, пока ты в дерьме...
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03.09.2021 13:03 Відповісти
Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано - чем раньше, тем лучше, - в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной

Звучит как прямая военная угроза
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03.09.2021 13:04 Відповісти
Отказ от транзита газа через Украину - один из пунктов рашенфашистского плана подготовки нападения на Украину..
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03.09.2021 13:42 Відповісти
Якщо знати троллінг- стиль уХйла, то це абсолютно співпадає з попередженням багатьох експертів про можливий напад на Україну під час радісної ейфоріїї рашистів над проблемами США з Афганістаном .
Заяви про можливі закриття рахунків фюрера , відключення від Свіфту, останні пропозиції від німців (правда передвиборчі - але ж значить що це популярно) про те щоб точкові санкції зробити болючими для дітей та сімей рашистоеліти ...
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03.09.2021 13:09 Відповісти
их понимание полноформатности, соответствуют сузерен-вассальному. Так и остались в том времени.
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03.09.2021 13:14 Відповісти
от що за дебільні заголовки, що повторюють кримлівські наративи тут викладають.
їх що цензоровський бот краде прямо з сайту кремля і самостійно заливає на цензорнет!?
невже неможна подавать інфу правдиво, тут же багато читачів що далі заголовку не читають!
От приклад як повинен виглядати перезалитий кремлівський заголовок: "скажена кремлівська собака продовжує називати чорне білим і розраховуючи на курячу пам'ять українців хоче поновити сімбіотичні стосунки з Україною. бо з точки зору гельмінта - існування глиста без носія-жертви це ситуация ненормальная и неестественная.
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03.09.2021 13:15 Відповісти
Первый шаг - прекращение войны на Донбассе, второй - деокупация Крыма, третий - выплаты репараций за причиненный материальный и моральный ущерб.
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03.09.2021 13:19 Відповісти
хоть круть-верть, хоть верть-круть, результат один - *****
Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 2541
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03.09.2021 13:23 Відповісти
Приезжай в Киев, наладим в три счета! И этого не забудь, легитимного!
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03.09.2021 13:31 Відповісти
глубіннноє х@йло.
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03.09.2021 13:50 Відповісти
ублюдок!!!!!!!!!!!!!!!
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03.09.2021 13:55 Відповісти
Пішли на хрін цапи!
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03.09.2021 13:57 Відповісти
Смешно...
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03.09.2021 14:01 Відповісти
Это будет уже не при тебе, точно.
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03.09.2021 14:21 Відповісти
Шоб такое произошло,Рашка должна стать демократической или Украина автократической.А поскольку Рашка никогда не будет демократической,а Украина автократической,получаются две параллели которые никогда не пересекутся. Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 7695
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03.09.2021 14:26 Відповісти
перекручивание и манипуляция несвязанными вещами - фишка пропагандонов рф. Совпадение?(с)
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03.09.2021 14:41 Відповісти
И ни в одном глазу! А за 100000 убитых, умерших с голоду, раненных, умерших от болезней вызванных агрессией путинской России украинцев -кто ответит?
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03.09.2021 15:00 Відповісти
"Ось вiн i эб@нувся, бiдолашний"...
(с. О. Подерев"янський)
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03.09.2021 15:21 Відповісти
Подервянський автор іще одніє фрази, ставшою мемом, - "от..... тесь від нас".
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04.09.2021 10:11 Відповісти
Понятно что она ненормальная. Как только Украина восстановит полный контроль над своими законно признанными территориями ОРДЛО, Крыма и Севастополя, как только РФ очистит от своего присутствия ВМБ в Севастополе, как только Рф перестанет блокировать Азовское и Черное море, как только РФ возместит Украине все понесенные убытки и ущерб, как только военные преступники и предатели Украины будут выданы Украине для судя над ними, как только руководство РФ и их " отпускники- заблудившиеся" будут сидеть на лавке подсудимых международного трибунала, как только РФ перестанет вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины ( включая языковой вопрос, религиозный, вступления в международные экономические и военные союзы.), как только Украина станет полноправным членом НАТО и ЕС, а Путин сдохнет.. то почему бы этим отношениям не стать ну так скажем почти нормальными.
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03.09.2021 15:32 Відповісти
путя, даю инструкцию для восстановления отношений :

1. Оккупированные территории Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь вернуть под украинскую юрисдикцию немедленно и без всяких условий (типа Минского комлекса мер и тому подобной ереси). Мы включим Севастополь в Крымскую область, заберём у неё автономию. Донецк и Луганск лишим статусов областных центров.

2. Всех "понаехавших" нах...., без каких-либо прав на какое-либо имущество. Более того, поскольку понаехали незаконно - пожизненный запрет на въезд в Украину.

3. Компенсация причинённого материального и морального ущерба из расчёта 1 миллиард евро за 1 день оккупации, начиная с 20 февраля 2014 года. Как тут поделить эти деньги - мы сами разберёмся. Но думаю, что делить надо будет на компенсации остальной Украине, а предатели на оккупированных территориях будут их восстанавливать сами, с текущих заработков (нам военныё сбор возместить за все годы, а "жителям Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя" - ввести лет на 20-25). Кроме денежной компенсации, чтобы неповадно было больше земли оттяпывать, провести также и земельную - все приграничные районы россии передать в состав Украины в качестве извинения. Навечно. С отселением населения в остальную часть россии за счёт россии.

4. Визовый режим для граждан россии с 2030 по 2050 годы. До 2030 - просто запрет въезда в Украину всем, у кого русский паспорт. Для дезинфекции.

5. Убрать из Украины кремлёвскую церковь. То есть РПЦ официально отрекается от Украины, как своей канонической территории и признаёт ПЦУ, а УПЦ (МП) распускает, лишая сана всех священников. Если ПЦУ захочет их принять - примет. А нет - значит нет.

6. Демилитаризация 500-километровой зоны россии от границы с Украиной. Там должно быть разрешено только лёгкое стрелковое оружие (пистолеты) и только для полиции, количество которое не должно превышать 1 человек на 1000 населения. Вся военная инфраструктура (аэродромы, военные базы, военные городки и т.п.) должна быть демонтирована.

7. Полный вывод российских войск из Грузии, Молдавии и Беларуси.

8. Полное прекращение разведывательных и прочих спецопераций россии на территории Украины. Прекращение информационного, политического и иного влияния. Передача украинским властям всех агентурных списков, с доказательствами (передачи денег, оружия, инструкций и т.п.).

9. Полный вывод и запрет на будущее любых инвестиций российских граждан и компаний в Украину.

10. Все уголовные дела, открытые в россии на украинских граждан, закрыть, все санкции и ограничения - отменить, без всяких условий.

11. Всех, кто воевал в Украине из числа российских граждан + пропагандисты + кто способствовал (разведка, логистика, политики и т.п.) - посадить от 10 лет до пожизненного, в зависимости от "вклада".

12. Политбюро россии в виде Совета Безопасности рф (там десяток высших чинов во главе с путиным) - выдать Украине и публично повесить на Майдане Независимости в Киеве. Также самых одиозных деятелей - Гиркина, Аксёнова с Константиновым, Соловьёва, Скабееву и ещё с десяток самых отъявленных уродов. Для этого временно приостановить действие Конвенции по правам человека и Конституции Украины по части запрета смертной казни.

13. нового президента рф (после открытых и демократических выборов) - в Верховную Раду Украины + на Майдан, на колени, просить прощения у украинского народа. С обязательным посещением всех мест крупных сражений или потерь (Илловайск, Донецкий аэропорт, Саур-Могила, Зеленополье и т.п.) с возложением цветов и преклонением колен. Как немецкий канцлер делал это после Второй Мировой Войны. С обязательным признанием факта агрессии, обнародованием всех данных, включая секретные, что и как происходило.

14. Жесточайшая люстрация в рф - всех силовиков и политиков, это где-то 5-7 миллионов человек. На пушечный выстрел к органам власти им приближаться нельзя пожизненно.

15. Все потоки (Северные, Турецкие, через Беларусь и т.п.) на виду у телекамер взрываются и демонтируются. Любые ресурсы россии (нефть, газ, лес, металлы и так далее) Украина до 2100 года имеет право приобретать по минимальной себестоимости добычи и доставки в любых физически возможных объёмах.

16. россия дарит Украине 100 ядерных боеголовок с носителями и обязуется регулярно обновлять заряды.

17. Публичное заявление властей россии, что россия ничего не имеет против вступления Украины в НАТО и ЕС. Публичное заявление, что русские и украинцы - разные, хоть и соседние народы и россия не претендует на историческое наследие Украины, а также признаёт решающую роль Украины и Беларуси в победе в Великой Отечественной Войне в частности, а также значительную и неоценимую - во Второй мировой в целом.

18. Полное восстановление прав украинцев в россии (там позакрывали наши организации, библиотеки и т.п.). Обязательное ежедневное изучение в школах и ВУЗах россии в областях, прилегающих к Украине, украинского языка. ЗНО по украинскому сдавать онлайн тут в Украине, не сдал - диплом / аттестат в россии не получил.

19. Денацификация россии - ежедневно показывать документалистику о преступлениях российских войск в Афганистане, Чечне, Грузии, Украине, Сирии и так далее.

После всего этого, может быть, поколения через два раны бы и зарубцевались.
Только россияне (всех национальностей) этого всего не сделают, да что там - даже десятой части этого не сделают, а потому - останутся врагами для украинцев (всех национальностей) ещё на очень долгое время.
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03.09.2021 15:33 Відповісти
Забыл о возврате в Украину всех вывезенных в россию культурных ценностей. Не только за последние 7 лет, а за всю историю, всё, что есть.

Да и ещё много чего забыл, наверное - так первые самые мысли излагал . . .
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03.09.2021 15:50 Відповісти
Не пробачимо і не забудемо!!! Щоб їм відлились сльози наших матерів 100 крат!!!
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03.09.2021 16:07 Відповісти
Щоб ти здох тварина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скільки ти нам горя в Україну приніс!!!Ублюдок!!!!!!
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03.09.2021 16:27 Відповісти
Если рузге откривает рот, значит врет.
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03.09.2021 16:28 Відповісти
кацапы,можете забыть про Украину!
вас тут ненавидят!
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03.09.2021 16:31 Відповісти
... точнее презираем это они варвары нас патологически ненавидят.
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03.09.2021 19:50 Відповісти
а ХУ-ХУ не ХО-ХО ?
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03.09.2021 16:39 Відповісти
ПТН ПНХ
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03.09.2021 18:41 Відповісти
"Он *******, Владимир Путин, чтоб вы поняли" (с) Борис Немцов

https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
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03.09.2021 18:44 Відповісти
Действительно, ситуация ненормальная и неестественная--убивая и грабя расчитывать на полное восстановление отношений с Украиной. Он е*нутый.
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03.09.2021 19:09 Відповісти
Как этот удмурт легко рассуждает сначала напаскудит мразь а потом лезет брататься.
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03.09.2021 19:48 Відповісти
Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 6481
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03.09.2021 20:21 Відповісти
Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 7641
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03.09.2021 20:22 Відповісти
хер тебе на воротник, а не отношения.....
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03.09.2021 21:25 Відповісти
Помиловать нельзя, казнить!!!!!
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03.09.2021 22:04 Відповісти
Деменция у деда .Позабыл козёл ,сколько наших ребят , кацапские твари убили и искалечили с 2014-2021 . Вечная им память . Наше поколение уж точно ,не будет налаживать дружеские отношение с врагами.
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03.09.2021 22:20 Відповісти
КЛЕТКА.ТРИБУНАЛ.ГААГА.
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04.09.2021 08:24 Відповісти
Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна - Цензор.НЕТ 6522
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04.09.2021 08:26 Відповісти
путєн-*****. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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04.09.2021 09:04 Відповісти
Бажаю Московії і московитам усіляких летальних негараздів. Слава Україні! путін-)(уйло.
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04.09.2021 09:53 Відповісти
Коли ця гнида здохне (бо помирає тільки людина), то в Україні будуть тільки одні порвані баяни.
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04.09.2021 10:16 Відповісти
Если бы у путина были сыновья, двоих привезли в гробах, а ещё двоим выпустили кишки,
интересно было бы посмотреть, как бы он "восстанавливал отношения".
Во многих наших семьях убиты отцы - за это дети будут мстить всю жизнь.
Путин - деградировавший дебил, потерявший связь с реальностью.
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04.09.2021 10:28 Відповісти
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