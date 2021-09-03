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Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент країни-агресора Володимир Путін розраховує, що рано чи пізно російсько-українські відносини будуть відновлені в повноформатному масштабі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Відповідаючи на запитання, чи може колись приїхати на Владивостоцький або Петербурзький економічний форум президент України, Путін сказав:
"Звичайно, я дуже на це розраховую, бо вважаю, що та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо, є абсолютно ненормальною, неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано - чим раніше, тим краще, - в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною".
Топ коментарі
+63 Eight Wonder 56eae116
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+41 Oljik
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Будь ласка, зачекайте...
Турчинову предлагали отправить в Крым спецназ, но он был против.
Вот вам и "без единого выстрела" ...
А принуждение к любви в народе называется изнасилование.
Новгород, из которого сейчас в России пытаются сделать "первую столицу России", также не считался Русью.
В частности, в летописях читаем, когда 1148 года Большой Киевский князь Изяслав Мстиславич пришел в Новгород, чтобы вместе с новгородцами, которых возглавлял его сын Ярослав, идти на Юрия Долгорукого, киевский князь говорит новгородцам: "Вот, братья, сын мой, и вы прислали ко мне, что вас обижает стрый мой Юрий. На него я пришел сюда, оставив Русскую землю".
Когда в том же году киевское и новгородское войско пошло войной на Суздаль, летопись четко разделяет новгородцев и Русь: "И оттуда послали они новгородцев и Русь опустошать Ярославль", "И в то время пришли новгородцы и Русь, опустошив, от Ярославля, и добычи много они принесли".
Итак, новгородцы не являются русинами - они новгородцы, и никак иначе.
Я не думал, что такое можно придумать, но северный племена меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими, пучит манией вяличия и они наверняка схавают это на ура.
В общем, какой-то московский идиот полистал историю Римской империи. и нашел, что там, не помню, сколько тысяч лет назад было племя, этруски. Которые основали Рим и создали Римскую Империю. Не буду уточнять, что, где и когда, это не интересно. Так вот, автор блеет, что это были русские племена, создавшие всю европейскую цивилизацию. А почему они не этруски а русские, он блеет, когда спрашивали, что это за народ, им отвечали - это русские. А сокращенно - этруски. И он пишет, что православие, по его словам появилось намного раньше, чем католицизм и они должны подчинятся московским попам.
Если эту тему на кацапии муссируют, то историк ***** напишет еще один исторический опус, что все, что есть на этой планете - создано русскими и все земли на планете - исконно русская территория. Понятно, что это полный бред, но кацапам нравится.
Или история Индии - к истории Большой Британии. Если бы, например, сегодня Россия захотела переименоваться на Китай, это совсем бы не означало, что вместе с такой нехитрой манипуляцией она бы получила в наследство несколькотысячелетнюю китайскую историю и культуру.
а Польша наверное крутая страна, Вольнов делает визы или шо там за 2шт. евро вроде.
я бы сам свалил но настолько патриотичен шо %К*:УК*;РКУЦИЕНУШ;:?7
блин!!!!!
по японски написать бы еще наскока))
там кого не возьми - настолько рссукий шо как вот Кабыздон к буряту подогревшемуся высрал - вы бурят как я рад
Так вот, это увлечение он сохранил, оказывается, на всю жизнь)
кацап видеть свободного и богатого украинца -не может , он не в силах даже представить, что украинец смелее и
благороднее, чем он....невыносима кацапам даже мысль о том, что украинцы без
нефти и газа, и без фуйла уделают их по всем статьям и дело не в телевидении, которое якобы их, бедных, зомбирует...
дело в том, что они ищут доказательства того, что украинцы - ничтожества и фуйло со скабеевой просто дают им это -на экран...они хотят сматреть - FuiloTV и не будут сматреть нормTV, которое
не мочит хохлов и америкосов !
ведь , кому в дерьме понравится смотреть, как другие радуются
жизни, пока ты в дерьме...
Звучит как прямая военная угроза
Заяви про можливі закриття рахунків фюрера , відключення від Свіфту, останні пропозиції від німців (правда передвиборчі - але ж значить що це популярно) про те щоб точкові санкції зробити болючими для дітей та сімей рашистоеліти ...
їх що цензоровський бот краде прямо з сайту кремля і самостійно заливає на цензорнет!?
невже неможна подавать інфу правдиво, тут же багато читачів що далі заголовку не читають!
От приклад як повинен виглядати перезалитий кремлівський заголовок: "скажена кремлівська собака продовжує називати чорне білим і розраховуючи на курячу пам'ять українців хоче поновити сімбіотичні стосунки з Україною. бо з точки зору гельмінта - існування глиста без носія-жертви це ситуация ненормальная и неестественная.
(с. О. Подерев"янський)
1. Оккупированные территории Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь вернуть под украинскую юрисдикцию немедленно и без всяких условий (типа Минского комлекса мер и тому подобной ереси). Мы включим Севастополь в Крымскую область, заберём у неё автономию. Донецк и Луганск лишим статусов областных центров.
2. Всех "понаехавших" нах...., без каких-либо прав на какое-либо имущество. Более того, поскольку понаехали незаконно - пожизненный запрет на въезд в Украину.
3. Компенсация причинённого материального и морального ущерба из расчёта 1 миллиард евро за 1 день оккупации, начиная с 20 февраля 2014 года. Как тут поделить эти деньги - мы сами разберёмся. Но думаю, что делить надо будет на компенсации остальной Украине, а предатели на оккупированных территориях будут их восстанавливать сами, с текущих заработков (нам военныё сбор возместить за все годы, а "жителям Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя" - ввести лет на 20-25). Кроме денежной компенсации, чтобы неповадно было больше земли оттяпывать, провести также и земельную - все приграничные районы россии передать в состав Украины в качестве извинения. Навечно. С отселением населения в остальную часть россии за счёт россии.
4. Визовый режим для граждан россии с 2030 по 2050 годы. До 2030 - просто запрет въезда в Украину всем, у кого русский паспорт. Для дезинфекции.
5. Убрать из Украины кремлёвскую церковь. То есть РПЦ официально отрекается от Украины, как своей канонической территории и признаёт ПЦУ, а УПЦ (МП) распускает, лишая сана всех священников. Если ПЦУ захочет их принять - примет. А нет - значит нет.
6. Демилитаризация 500-километровой зоны россии от границы с Украиной. Там должно быть разрешено только лёгкое стрелковое оружие (пистолеты) и только для полиции, количество которое не должно превышать 1 человек на 1000 населения. Вся военная инфраструктура (аэродромы, военные базы, военные городки и т.п.) должна быть демонтирована.
7. Полный вывод российских войск из Грузии, Молдавии и Беларуси.
8. Полное прекращение разведывательных и прочих спецопераций россии на территории Украины. Прекращение информационного, политического и иного влияния. Передача украинским властям всех агентурных списков, с доказательствами (передачи денег, оружия, инструкций и т.п.).
9. Полный вывод и запрет на будущее любых инвестиций российских граждан и компаний в Украину.
10. Все уголовные дела, открытые в россии на украинских граждан, закрыть, все санкции и ограничения - отменить, без всяких условий.
11. Всех, кто воевал в Украине из числа российских граждан + пропагандисты + кто способствовал (разведка, логистика, политики и т.п.) - посадить от 10 лет до пожизненного, в зависимости от "вклада".
12. Политбюро россии в виде Совета Безопасности рф (там десяток высших чинов во главе с путиным) - выдать Украине и публично повесить на Майдане Независимости в Киеве. Также самых одиозных деятелей - Гиркина, Аксёнова с Константиновым, Соловьёва, Скабееву и ещё с десяток самых отъявленных уродов. Для этого временно приостановить действие Конвенции по правам человека и Конституции Украины по части запрета смертной казни.
13. нового президента рф (после открытых и демократических выборов) - в Верховную Раду Украины + на Майдан, на колени, просить прощения у украинского народа. С обязательным посещением всех мест крупных сражений или потерь (Илловайск, Донецкий аэропорт, Саур-Могила, Зеленополье и т.п.) с возложением цветов и преклонением колен. Как немецкий канцлер делал это после Второй Мировой Войны. С обязательным признанием факта агрессии, обнародованием всех данных, включая секретные, что и как происходило.
14. Жесточайшая люстрация в рф - всех силовиков и политиков, это где-то 5-7 миллионов человек. На пушечный выстрел к органам власти им приближаться нельзя пожизненно.
15. Все потоки (Северные, Турецкие, через Беларусь и т.п.) на виду у телекамер взрываются и демонтируются. Любые ресурсы россии (нефть, газ, лес, металлы и так далее) Украина до 2100 года имеет право приобретать по минимальной себестоимости добычи и доставки в любых физически возможных объёмах.
16. россия дарит Украине 100 ядерных боеголовок с носителями и обязуется регулярно обновлять заряды.
17. Публичное заявление властей россии, что россия ничего не имеет против вступления Украины в НАТО и ЕС. Публичное заявление, что русские и украинцы - разные, хоть и соседние народы и россия не претендует на историческое наследие Украины, а также признаёт решающую роль Украины и Беларуси в победе в Великой Отечественной Войне в частности, а также значительную и неоценимую - во Второй мировой в целом.
18. Полное восстановление прав украинцев в россии (там позакрывали наши организации, библиотеки и т.п.). Обязательное ежедневное изучение в школах и ВУЗах россии в областях, прилегающих к Украине, украинского языка. ЗНО по украинскому сдавать онлайн тут в Украине, не сдал - диплом / аттестат в россии не получил.
19. Денацификация россии - ежедневно показывать документалистику о преступлениях российских войск в Афганистане, Чечне, Грузии, Украине, Сирии и так далее.
После всего этого, может быть, поколения через два раны бы и зарубцевались.
Только россияне (всех национальностей) этого всего не сделают, да что там - даже десятой части этого не сделают, а потому - останутся врагами для украинцев (всех национальностей) ещё на очень долгое время.
Да и ещё много чего забыл, наверное - так первые самые мысли излагал . . .
вас тут ненавидят!
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
интересно было бы посмотреть, как бы он "восстанавливал отношения".
Во многих наших семьях убиты отцы - за это дети будут мстить всю жизнь.
Путин - деградировавший дебил, потерявший связь с реальностью.