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Кількість смертей через коронавірус почала зростати, можливе посилення карантину в першій половині вересня, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кількість смертей через коронавірус почала зростати, можливе посилення карантину в першій половині вересня, - KSE

Карантин в Україні можуть посилити вже в першій половині вересня 2021 року через те, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 перетнув гранично допустимі для "зеленої" зони показники. Зокрема, тільки за тиждень кількість випадків захворюваності на коронавірус у нашій країні зросла на чверть.

Такий прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами спеціаліста, хоча поточна епідеміологічна ситуація в Україні залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему невпинно зростає. На сьогодні кожне п’яте "ковідне" реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, і на 14% зайняті ліжка "з киснем".

Крім того, добова смертність також перейшла до зростання і становить близько 38 померлих на добу, що майже наполовину більше порівняно з минулим тижнем.

Також вже у більш ніж 10 регіонах країни коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%, які означають, що захворюваність перебуває під контролем.

"Ситуація із захворюваністю в Україні все ще залишається контрольованою, проте захворюваність набирає оберти. Ще нещодавно ми говорили про спад тижневої госпіталізації до рівня у +5%, зараз ми спостерігаємо поновлення збільшення темпів госпіталізації до +15% на тиждень. За таких темпів очікування КШЕ про запровадження посилених карантинних обмежень у першій половині вересня 2021 мають підвищену імовірність", - наголосив експерт.

Також читайте: Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину, - експерти KSE

Але це усе не так критично. Тобто, швидше за все, повного локдауну не буде.

Експерти кажуть, що зараз в Україні продовжує реалізовуватися "жовтий" і "зелений" сценарії прогнозу. А від найбільш песимістичного, так званого "чорного" сценарію розгортання захворювання, наша країна віддаляється.

Разом з тим підприємцям радять бути готовими до посилення карантинних обмежень вже зараз.

"Кожен із регіонів України - у зоні підвищеного ризику встановлення "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки", - говорить Ганиченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Антиваксеры! Закупайтесь конским глистогонным Количество смертей из-за коронавируса начало расти, возможно усиление карантина в первой половине сентября, - KSE - Цензор.НЕТ 374
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03.09.2021 12:14 Відповісти
аккурат после судного дня начнется...не все остаются до него, многие улетают в первые дни после нового года
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03.09.2021 13:08 Відповісти
Прямо сейчас из супермаркета. Забыл маску дома. Подхожу к охраннику, спрашиваю: "Маску можно купить?". Он отвечает:"Можно, только одноразовых нет, но если вам для посещения магазина, то идите без маски, у нас теперь все без масок"(с). Сам он был в маске, кстати. Я о том, что это шоу Бенни Хилла становится всё смешнее. Количество смертей из-за коронавируса начало расти, возможно усиление карантина в первой половине сентября, - KSE - Цензор.НЕТ 14
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03.09.2021 12:21 Відповісти
щас можно.в Марике ковид отделения пустуют
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03.09.2021 12:29 Відповісти
Это гиде было? Ну примерно, конечно
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03.09.2021 13:00 Відповісти
хотелось бы более подробностей.
сколько из умерших были без прививки,и сколько с прививкой.
а то ситуация как с ремнём в машине,статистика по погибшим без ремня есть,а сколько погибло из-за ремня,нету!
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03.09.2021 12:30 Відповісти
Не надейтесь. Такой статистики не будет.
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03.09.2021 12:59 Відповісти
Ичо будем усилять? Додим волерочке усиленное питание?
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03.09.2021 12:59 Відповісти
У нас дельта бушует ,хотя привиты более70% населения, локдаунов новое правительство не планирует, экономика и так не выдерживает двух годовых потрясений ,всем похеру.
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03.09.2021 15:23 Відповісти
 
 