Кількість смертей через коронавірус почала зростати, можливе посилення карантину в першій половині вересня, - KSE

Карантин в Україні можуть посилити вже в першій половині вересня 2021 року через те, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 перетнув гранично допустимі для "зеленої" зони показники. Зокрема, тільки за тиждень кількість випадків захворюваності на коронавірус у нашій країні зросла на чверть.

Такий прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами спеціаліста, хоча поточна епідеміологічна ситуація в Україні залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему невпинно зростає. На сьогодні кожне п’яте "ковідне" реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, і на 14% зайняті ліжка "з киснем".

Крім того, добова смертність також перейшла до зростання і становить близько 38 померлих на добу, що майже наполовину більше порівняно з минулим тижнем.

Також вже у більш ніж 10 регіонах країни коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%, які означають, що захворюваність перебуває під контролем.

"Ситуація із захворюваністю в Україні все ще залишається контрольованою, проте захворюваність набирає оберти. Ще нещодавно ми говорили про спад тижневої госпіталізації до рівня у +5%, зараз ми спостерігаємо поновлення збільшення темпів госпіталізації до +15% на тиждень. За таких темпів очікування КШЕ про запровадження посилених карантинних обмежень у першій половині вересня 2021 мають підвищену імовірність", - наголосив експерт.

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Але це усе не так критично. Тобто, швидше за все, повного локдауну не буде.

Експерти кажуть, що зараз в Україні продовжує реалізовуватися "жовтий" і "зелений" сценарії прогнозу. А від найбільш песимістичного, так званого "чорного" сценарію розгортання захворювання, наша країна віддаляється.

Разом з тим підприємцям радять бути готовими до посилення карантинних обмежень вже зараз.

"Кожен із регіонів України - у зоні підвищеного ризику встановлення "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки", - говорить Ганиченко.