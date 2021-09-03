Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що озброєння, яке закуповується або поставляється зі США в Україну, необхідне для посилення обороноздатності української армії, а не для продажу третім країнам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Коли я приїжджаю до США і дякую за підтримку адміністрації президента Байдена, і коли ми говоримо про закупівлю, постачання зброї зі США (в Україну. - Ред.) або ж про закупівлю морських катерів з Європи для посилення нашої держави, обороноздатності, армії, тому що у нас наразі триває війна на сході країни, - це свідчить про те, що мій пріоритет, а ми нічого не готові просто так продавати і за мене цього не може бути, - щоб уся ця зброя була необхідна саме для потужності української армії", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання студентів Стенфордського університету (США, Каліфорнія).
"Ми - мирна держава і нині ми говоримо лише про захист своїх кордонів, свого суверенітету й територіальної цілісності. А якщо щось залишалося з минулих часів, ті чи інші контракти – ну... це життя. Я не знаю, що було до мене і які контракти були до мене", - додав він.
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Кроме оглашенных в совместном заявлении меморандумов и соглашений между США и Украиной был подписан еще один документ, обозначенный сторонами подписания как не подлежащий публичному оглашению.
Это Меморандум о взаимном содействии юридическим и судебным процедурам ( Memorandum of Mutual Assistance to Legal and Judicial Procedures ( [FR Doc. 2021-175xx] Billing code 4710-10-P), предусматривающий выдачу фигурантов уголовных дел особого рассмотрения вне общей процедуры экстрадиции..
афганские бывшие власти тоже так считали...
"Я не знаю, что было до меня и какие контракты были до меня", - добавил он.