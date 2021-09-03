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Зеленський (17470) зброя (5767) США (14502)

Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що озброєння, яке закуповується або поставляється зі США в Україну, необхідне для посилення обороноздатності української армії, а не для продажу третім країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Коли я приїжджаю до США і дякую за підтримку адміністрації президента Байдена, і коли ми говоримо про закупівлю, постачання зброї зі США (в Україну. - Ред.) або ж про закупівлю морських катерів з Європи для посилення нашої держави, обороноздатності, армії, тому що у нас наразі триває війна на сході країни, - це свідчить про те, що мій пріоритет, а ми нічого не готові просто так продавати і за мене цього не може бути, - щоб уся ця зброя була необхідна саме для потужності української армії", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання студентів Стенфордського університету (США, Каліфорнія).

"Ми - мирна держава і нині ми говоримо лише про захист своїх кордонів, свого суверенітету й територіальної цілісності. А якщо щось залишалося з минулих часів, ті чи інші контракти – ну... це життя. Я не знаю, що було до мене і які контракти були до мене", - додав він.

Читайте: Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Що це було? Обмовка по Фрейду?
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03.09.2021 12:37
+19
Поставляемое из США в Украину вооружение - для усиления украинской армии, а не для продажи, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5703
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03.09.2021 12:32
+16
ЗЕбил...
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03.09.2021 12:32
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ЗЕбил...
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03.09.2021 12:32 Відповісти
цього зеЛошару зараз поставили раком.. але воно таке тупе, що навіть не розуміє цього)

Кроме оглашенных в совместном заявлении меморандумов и соглашений между США и Украиной был подписан еще один документ, обозначенный сторонами подписания как не подлежащий публичному оглашению.
Это Меморандум о взаимном содействии юридическим и судебным процедурам ( Memorandum of Mutual Assistance to Legal and Judicial Procedures ( [FR Doc. 2021-175xx] Billing code 4710-10-P), предусматривающий выдачу фигурантов уголовных дел особого рассмотрения вне общей процедуры экстрадиции..
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03.09.2021 12:41 Відповісти
Надали за 7 років озброєння на один штатний батальйон афганської армії.
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03.09.2021 12:55 Відповісти
да-да.. "на один батальон"..помнится, у скабеевой именно так и орали))
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03.09.2021 13:05 Відповісти
Нам дали США в этом году помощи на 250+60 млн баксов. И шуму о "победе" от зелени выше крыши, как будто случились чудо. Хотя в 2016-2018 нам без шума и пыли помогали на 350-560 млн. в год.
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03.09.2021 13:06 Відповісти
Приємно чути що, ви згадали допомогу, яка надходила за часів Трампа.
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03.09.2021 13:24 Відповісти
Так и во времена Обамы она тоже вроде как была.
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03.09.2021 13:27 Відповісти
ковдри зі шкарпетками?
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03.09.2021 13:39 Відповісти
Поставляемое из США в Украину вооружение - для усиления украинской армии, а не для продажи, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5703
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03.09.2021 12:32 Відповісти
Хто укоротив найвеличнішого? Чи то ледя так виросла?
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03.09.2021 12:35 Відповісти
життя таке...)))) ледя зроста...лєдун всиха ))) хоч заплічник патріотичний )))))
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03.09.2021 12:41 Відповісти
Ну то ж людям зарплатню не за просто так платять - лабають ці малюночкі денно і нощно.
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03.09.2021 13:21 Відповісти
ну да!?
афганские бывшие власти тоже так считали...
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03.09.2021 12:32 Відповісти
воно - реально тупе, само зізналося що нічого не знає та знати не хоче..

"Я не знаю, что было до меня и какие контракты были до меня", - добавил он.
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03.09.2021 12:35 Відповісти
Що це було? Обмовка по Фрейду?
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03.09.2021 12:37 Відповісти
Именно так, значит какие-то варианты просматривались или еще просматриваются. Оно же мелет все что в голове у него заблудилось.
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03.09.2021 12:48 Відповісти
Натяк Тарану.
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03.09.2021 13:14 Відповісти
Кончений.
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03.09.2021 12:38 Відповісти
)))))))"когда я приезжаю в США и благодарю президента Байдена ....".Можешь молоть ,что хочешь,дегенерат,но, надеюсь, толстый намек от Байдена за Пороха ты,мразь,усвоил.
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03.09.2021 12:39 Відповісти
а кто говорил о продаже??? и кто уже об этом сразу подумал??? )))))))))
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03.09.2021 12:40 Відповісти
Я не знаю, что было до меня и какие контракты были до меня", - добавил он.Источник:https://censor.net/ru/n3286153 - Бог створив Землю, а Зе - Україну...... не має слів, одні ... пі.пі.пі....ець. Коли вже ця ганьба закінчиться???? до чого це чмо доведе країну???
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03.09.2021 12:40 Відповісти
А що- дууже хотілося?!
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03.09.2021 12:40 Відповісти
До тебя был скоротечный секс на верхней полке плацкартного вагона.
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03.09.2021 12:42 Відповісти
Сексапильный?
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03.09.2021 12:45 Відповісти
А шо, неможна на талiбанському базарi прикупитись?
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03.09.2021 12:44 Відповісти
Господа "лишьбынепорох", поздравляю, ваш ********** - ваше отражение Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9186
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03.09.2021 12:51 Відповісти
таким безглуздим уточненням він лише посіяв сумніви. таке враження, що він по старій звичці накидує до тексту побільше слів, бо платять за кількість знаків, а не за сенси.
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03.09.2021 12:51 Відповісти
Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5843
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03.09.2021 12:54 Відповісти
Якеж воно тупе , нехай Бог милує 😀😂
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03.09.2021 12:57 Відповісти
Полагаю что это был риторический вопрос)
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03.09.2021 13:08 Відповісти
Черепно мозговая травма,и видать еще при родах полученная.
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03.09.2021 13:17 Відповісти
Зе курнул лишнего
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03.09.2021 13:17 Відповісти
Оружие может и не для продажи, а вот тактико-технические характеристики этого оружия можно весьма выгодно продать.
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03.09.2021 13:27 Відповісти
От таких слов цена товара растет.
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03.09.2021 13:52 Відповісти
Как из фильма "А теперь переведи." Добавлю от себя- на нормальный человеческий грамотный язык.Потрясает одно, почему "мастер разговорного жанра" говорить по нормальному не умеет?
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03.09.2021 15:22 Відповісти
 
 