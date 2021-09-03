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ПВК "Вагнер" (1476) ДБР (2567) Офіс Генпрокурора (2352)

"Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Активісти "Руху опору капітуляції" подали до Офісу Генерального прокурора заяву про бездіяльність слідчого ДБР у справі "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook активістів.

"Причина заяви - ігнорування ДБР ухвали суду, що зобов'язує Бюро відкрити провадження за статтею 111 "Державна зрада" щодо Зеленського та його оточення у справі "Вагнергейту"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".

Пізніше активісти подали в суд скаргу на ДБР через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнерівців".

Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "держзрада" стосовно Зеленського і його оточення.

Пізніше "Рух опору капітуляції" подав до суду скаргу на ДБР.

Також дивіться: Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Тю. А в ОП рассчитывали что всё забыто. Выпускайте на арену Чауса))
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03.09.2021 12:45
+5
Походу Христо Грозєва все ж таки Єрмак купив. (Версія Г.Москаля)
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03.09.2021 12:46
+5
Може й не купив. Зачарував.

Зелені слуги всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
"Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1942
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03.09.2021 12:58
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Тю. А в ОП рассчитывали что всё забыто. Выпускайте на арену Чауса))
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03.09.2021 12:45 Відповісти
Походу Христо Грозєва все ж таки Єрмак купив. (Версія Г.Москаля)
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03.09.2021 12:46 Відповісти
Купит то купив. Але за які гроші? Бюджетні.
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03.09.2021 12:49 Відповісти
Може й не купив. Зачарував.

Зелені слуги всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
"Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1942
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03.09.2021 12:58 Відповісти
До речі, чому цієї новини немає на цензорі? Уже ж пару днів їй!
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03.09.2021 14:25 Відповісти
Скорей всего он понял ,в какое дерьмо его хотят затащить "Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7094
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03.09.2021 13:13 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, Bellingcat видав, що чекає все ж таки на офіційну версію ОПи, а потім їх розслідування. А ОПа досі робить вид "дохлого скунса"
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03.09.2021 21:47 Відповісти
Смысл??? Власть сама будет себя расследовать?
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03.09.2021 12:47 Відповісти
А откуда рух опору капитуляции знает кто слил операцию, если расследования еще по факту и не было?
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03.09.2021 12:49 Відповісти
Не пойму, как можно слить то, чего не было. "Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3538
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03.09.2021 12:51 Відповісти
А чего не было а слили?
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03.09.2021 12:57 Відповісти
Заявление как раз о том,что расследования по факту не было.
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03.09.2021 12:52 Відповісти
Во во, но там четко указывают против кого вести расследование, а не расследовать сам провал операции.
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03.09.2021 12:54 Відповісти
Клован сам признался,что позвонил лукашенке и передал информацию о "вагнеровцах"😲
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03.09.2021 13:00 Відповісти
Ну да. А по тем записям что публиковалось видно что слили операцию изначально. Это почему не расследуют?
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03.09.2021 13:02 Відповісти
Ну так это у ГБР и спрашивают?
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03.09.2021 13:11 Відповісти
Нет прочтите статью: там спрашивают только почему не расследуют против Зеленского, а не почему не расследуют провал операции.
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03.09.2021 13:13 Відповісти
Потому что он и есть "провал операции". Вместе с теми,кого он покрывает.
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03.09.2021 13:23 Відповісти
Во во о чем и говорится: что без расследования призначают виновного. Больше похоже что пытаются покрыть настоящих предателей, которые и слили операцию изначально, когда о Зеленском никто и не знал.
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03.09.2021 13:26 Відповісти
Чем покрыть? Авторитетом президента,как должности?😧 Ну в принципе д'ерьмак может,а кловану пох.
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03.09.2021 13:34 Відповісти
Нет отсутствием расследования по факту слива операции. Повторюсь: судя по опубликованным записям операция слита задолго до дерьмака, клована и тд. Почему рух опору это не интересует?
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03.09.2021 13:37 Відповісти
Да кем слита, еп твою...?
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03.09.2021 13:40 Відповісти
Да вот это то и надо расследовать, при чем тогда и другие операции сливались.
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03.09.2021 13:45 Відповісти
Так это известно. На совещании в ОП с докладом ГУРа по вагнеровцам был узкий круг лиц. Два плюс два сколько будет??? И попытка это заболтать,что мол,кто-то где-то как-то из рядового состава слил информацию,не увенчается успехом.
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03.09.2021 14:28 Відповісти
Ну как то непонятно причем здесь рядовой состав? Как то нужно расследовать кто где и когда. Ведь не первая операция слита. И попытка заболтать совершенно верно ни к чему, как и попытки не расследовать. О каком совещании с докладом идёт речь?
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03.09.2021 14:38 Відповісти
🤦🤦🤦
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03.09.2021 14:44 Відповісти
Что это?
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03.09.2021 15:25 Відповісти
Отвлечение внимания от аварии с участием Трухина. "Рух Опору Капітуляції" подал в Офис Генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 2608
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03.09.2021 12:50 Відповісти
Пусть с начало вернут Чауса туда где брали, в Молдову.
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03.09.2021 12:50 Відповісти
"Номєрной»! Путін *****?
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03.09.2021 13:18 Відповісти
*****, ***** безномерной. "Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7947
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03.09.2021 13:29 Відповісти
"Вже ні для кого не секрет, що така спецоперація проводилась.
І цей зрив операції, злив інформації Білорусії чи росіянам потрібно розслідувати.
Зевлада , як і інша влада не вічна, злочини мають бути покарані.
Запит на справедливість є", - резюмує учасник АТО, народний депутат 8-го скликання Ігор Лапін. 🙁
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03.09.2021 13:22 Відповісти
ДП "Завод "Генератор" освоїв виробництво клістронів UA КІУ- 43 для комплексів С-300
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_generator_osvojiv_virobnitstvo_klistroniv_ua_kiu_43_dlja_kompleksiv_s_300-4664.html
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03.09.2021 13:26 Відповісти
 
 