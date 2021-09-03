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Новини Політика України
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з'їзд (120) Слуга народу (2545) Кравчук Євгенія (362)

"Слуга народу" планує провести партійний з'їзд 6 вересня, - заступниця голови фракції Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політична партія "Слуга народу" 6 вересня планує провести з'їзд з метою висування кандидатів на проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Можу підтвердити, що справді у понеділок увечері відбудеться з'їзд "Слуги народу". Головна його мета - висунути кандидатів на довибори у двох округах: у Херсонській та Черкаській області (проміжні вибори народних депутатів на цих округах призначені на 31 жовтня, - ред.)", - сказала Кравчук.

За її словами, також у межах цього з'їзду відбудеться спільне засідання політради і ради регіонів партії "Слуга народу", оскільки у політсили "ще є низка робочих питань: дообрати членів політради, визначити додаткових заступників, а також є питання щодо розвитку партії".

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Крім цього, орієнтовно в листопаді відбудеться форум депутатів різних рівнів, переважно місцевих.

Автор: Анастасія Потіха
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Зелені слуги як на підбір. Там всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін

."Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
"Слуга народа" планирует провести партийный съезд 6 сентября, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 1547
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03.09.2021 13:06 Відповісти
"Слуга народа" планирует провести партийный съезд 6 сентября, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 7972
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03.09.2021 13:14 Відповісти
Фестиваль кретинов и идиотов.
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03.09.2021 13:12 Відповісти
СН стали гидотливішими ніж регіонали - МУТАЦІЯ недобитків ідеологів- татарових, портнових та іже з ними на підкормці рашистів.
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03.09.2021 13:15 Відповісти
"Слуга народа" слуги Уроды само по себе уже смешно , да ещё и Партия!
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03.09.2021 13:21 Відповісти
Після імпічменту, доведеться оголошувати мораторій на членів СН. Наскільки простіше було мораторій ввести один раз в 1991-92 рр на членів КПРС.
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03.09.2021 13:37 Відповісти
 
 