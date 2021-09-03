"Слуга народу" планує провести партійний з'їзд 6 вересня, - заступниця голови фракції Кравчук

Політична партія "Слуга народу" 6 вересня планує провести з'їзд з метою висування кандидатів на проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Можу підтвердити, що справді у понеділок увечері відбудеться з'їзд "Слуги народу". Головна його мета - висунути кандидатів на довибори у двох округах: у Херсонській та Черкаській області (проміжні вибори народних депутатів на цих округах призначені на 31 жовтня, - ред.)", - сказала Кравчук.

За її словами, також у межах цього з'їзду відбудеться спільне засідання політради і ради регіонів партії "Слуга народу", оскільки у політсили "ще є низка робочих питань: дообрати членів політради, визначити додаткових заступників, а також є питання щодо розвитку партії".

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Крім цього, орієнтовно в листопаді відбудеться форум депутатів різних рівнів, переважно місцевих.