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Новини Політика України
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амністія (124) декларація (616) податки (1005) ДПСУ (124) Олейніков Євген (9)

Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом"

Громадянам, які вирішать брати участь в податковій амністії, не потрібно пояснювати, звідки вони отримали доходи, з яких раніше не платили податки, але їм потрібно вказати в декларації, що вони їм дісталися не злочинним шляхом. Якщо буде доведено зворотне, результати їх декларування скасують.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів виконувач обовязків голови Державної податкової служби Євген Олейніков.

"Людина не зобов’язана розкривати джерело, з якого отримала кошти, які декларуватиме під час податкової амністії. Сама форма декларації цього не передбачає. В декларації ви підтверджуєте, що ви не є резидентом держави-агресора, що ви не є особою, яка подавала е-декларації, що ви не отримали кошти злочинним шляхом і що усвідомлюєте, що якщо колись буде доведено зворотне, то результати декларування буде скасовано. А також вказуєте, що декларуєте, де це розміщено і, залежно від цього, яку ставку використовуєте. І обраховуєте податкове зобов’язання, яке має бути сплачено".

Також читайте: У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії

За його словами, податкова служба має право перевірити, чи правильно застосована ставка. "Якщо неправильно, ми про це громадянина повідомляємо, щоб він міг виправити. У випадку, якщо він цього не робить, декларація анулюється. При цьому можна повернути кошти, якщо їх уже сплачено.Тобто, про дорахування не йдеться, їх законом не передбачено", -зазначив Олейніков.

Він також розповів, що якщо у людини є сума понад 400 тисяч, і вона захоче їх задекларувати, то потрібно відкрити рахунок в банку.

"Ви приносите ці кошти в банк, кладете на рахунок і подаєте банку заяву, що це здійснюється в рамках процедури одноразового декларування. Після цього банк спрямовує інформацію до Державної служби фінансового моніторингу і до правоохоронних органів. Правоохоронний орган не здійснює перевірку, він лише надає інформацію, якщо вона в нього є. Тобто, якщо розслідується кримінальне провадження і людині пред’явлено підозру.

Те ж саме – з Держфінмоніторингом. Якщо в них є матеріали з встановленими фактами, вони відповідно відреагують", - повідомив він, відповідаючи на питання про те, чи будуть перевіряти походження таких активів.

Також читайте: У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, з 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать їм і з яких не були сплачені податки і збори.

З повним текстом інтерв'ю з в.о. голови Державної податкової служби Євгеном Олейніковим можна ознайомитись тут.

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Топ коментарі
+23
Тобто, презумції невинуватості вже немає?!!! ГОСПОДИ РЯТУЙ УКРАЇНЦІВ ВІД ЦІЄЇ ДЕБІЛОБАНДИ!
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03.09.2021 13:11
+15
Якщо гроші на отримані злочинним шляхом,то чому з них треба сплачувати податок двічі? И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 4028
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03.09.2021 13:13
+14
У США немає жодного горобця на гілці , що не цвірінчить про бл дську еліту, що обкрадає країну на розмір бюджету !У США є держава яка не вбиває людей бідністю та неспроаведливістю, у США немає 200 відсотково своїх прокурорів у владі - ВИ ТУПІ , ЧИ ВАМ ЩЕ ПЕРЕЛІЧУВАТИ? Вам вже занесои коневрт у ВР від Ахмєтова з БЄнєй?
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03.09.2021 13:19
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Тобто, презумції невинуватості вже немає?!!! ГОСПОДИ РЯТУЙ УКРАЇНЦІВ ВІД ЦІЄЇ ДЕБІЛОБАНДИ!
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03.09.2021 13:11 Відповісти
А у США вона є? От якщо ви завтра при своїй невисокій зарплаті підете і за лям зелені налом придбаєте будинок, у вас буде принцип невинуватості перед "податковою"?
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03.09.2021 13:15 Відповісти
У США немає жодного горобця на гілці , що не цвірінчить про бл дську еліту, що обкрадає країну на розмір бюджету !У США є держава яка не вбиває людей бідністю та неспроаведливістю, у США немає 200 відсотково своїх прокурорів у владі - ВИ ТУПІ , ЧИ ВАМ ЩЕ ПЕРЕЛІЧУВАТИ? Вам вже занесои коневрт у ВР від Ахмєтова з БЄнєй?
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03.09.2021 13:19 Відповісти
А знаєш чому? Бо США розбудовували не твій батько та не твій дід.
А ти просто уїхала, залишивши нам то лайно, що наробили твої батьки та діди. Подумай над цим, перш ніж обсир.ти нашу країну порівнюючи з іншою.
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03.09.2021 13:24 Відповісти
Ти знаєш історію життя розкулачених мого діда-батька? моїх родичів відправлених до Сибіру за те, що мали двох коней й жили під Польщею? НЕ СМЕРДИ!!!
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03.09.2021 13:28 Відповісти
Я сумніваюсь що вона чимось відрізняється від історії моїх переживших голодомор.
По суті балаболка відповідай. Що такого видатного твої діди та батьки зробили для США, в наслідок чого їх країна стала великою, а наша (я так розумію) лайном?
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03.09.2021 13:30 Відповісти
не смій країну називати лайном тілько тому, що ти захищаєш тих, хто її вбива! А у переживших голодомор бувають нащадки захисники вбивць своєї батькивщини ..Н.
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03.09.2021 13:36 Відповісти
Це ти її назвала. Я от не знаю чи то через тупість, чи через якусь пиху? А чим ти пишаєшся, що звалила у США?
В Україні напів-соціалістична система при тотальному ухиленню від сплати податків. Саме несплата податків породжує неадекватність українців і любов до популістів, а ти "вилізла" і почала якусь дичину нести. Від чого рятувати українців? Від нормальних пенсій? (яких вони ніколи не отримають поки не почнуть сплачувати нормальні податки) Від нормальних доріг? Нормальної освіти? Медицини? Коли людина починає реально сплачувати податки, їй відразу стає цікаво у куди і як їх витрачають, а чому стільки, а чи можно це робити ефективніше.
А за що ратуєш ти, за те щоби і надалі більшість залишалася дебілами - а какая разница?
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03.09.2021 13:42 Відповісти
Я не почув відповіді по суті на моє запитання. То буде у тебе принцип невинуватості у цій ситуації чи ні?
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03.09.2021 13:25 Відповісти
В АМКУ подали заявление о занижении цен на перевалку руды для компании Ахметова
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03.09.2021 13:26 Відповісти
У якому ви штаті? Там так погано з екологією, що ваші очі не бачать яке я запитання задав?
Я не питав вас про Ахметова.
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03.09.2021 13:27 Відповісти
з демагогами ботами не має сенсу спілкуватись - йти на особисте у дискусії, , захищаючи режим розкрадання країни елітами ,зкурвленими надією нещасного 73 відстокового народу на краще, то ознака підлості вищого гатунку!!!
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03.09.2021 13:33 Відповісти
Здулась? От і добре. Наступного разу будеш знати як писати дурню і обгажувати нашу країну.
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03.09.2021 13:34 Відповісти
здуваютья ось саме так - браво
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03.09.2021 13:37 Відповісти
Не здулась? Добре продовжимо - де відповідь на моє запитання?
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03.09.2021 13:43 Відповісти
Уся біда ось таких захисників мафіозної влади під виглядом патріота країни, , що вони кажуть на чорне біле, а люди вже не ті, вони вже бачуть ЯК МОЖНА ЖИТИ ПРАЦЮЮЧИ, але не вдома - то хана вам отаким захисникам рано чи пізно прийде.
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03.09.2021 13:43 Відповісти
бла, бла, бла... ну і толку що ти у США звалила, якщо розуму більше не стало?
ВІДПОВІДЬ ДЕ НА МОЄ ЗАПИТАННЯ???
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03.09.2021 13:47 Відповісти
Скажи - ВЛАДАСВОЇМ ПРИКЛАДОМ ПОЧАЛА З СЕБЕ БУДУВАТИ СПРАВЕДЛИВУ КРАЇНУ ! Сажи ! Прошу, дуже прошу!
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03.09.2021 13:57 Відповісти
Тобто відповіді на запитання ти балоболка не даси...

Звісно, що влада це не зробила. Вона ж не дурна і не хвора.
Але між народом і владою є одна принципова відмінність - влада не обирає собі народ.
А може народ своїм прикладом почне показувати владі як треба жити і яку країну будувати?
Чим тобі такий варіант не підходить?
Я вже не запитую, а коли народ це вимагав у діючої влади? По приколу, аби не Пеця, гірше не буде, весна прийде смоктати будемо і тому подібне, було, а вимог реформ, реальних дій... ні не було. Як можно щось вимагати від влади, якщо обираючи її ти навіть не ставив подібні вимоги?
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03.09.2021 14:03 Відповісти
Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом" - Цензор.НЕТ 4249 Nataliia Radchenko 13:19

Нащо писати такі високопарні узагальнення ?
Поліція це теж держава. І поліцейський придушив Флойда. Я Флойда не захищаю. Там було мабуть і дещо особисте. Але ...
Не малюйте ідеальну державу - її там нема. Якщо у Вас склалося все нормально - ми за Вас раді. Але не узагальнуйте так сміливо.
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04.09.2021 11:42 Відповісти
В США нема податкової в тому вигляді, яка вона була досі в Україні (і можливо є натаки на відновлення таких принципів)...
Як в США на відміну від України, та чого хотять запровадити досить розлого тут:
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1561

ключове словосполучення, на яке раджу звернути увагу "істотних доходів", а не кожній бабці, чи навіть не бабці.. по фіскальній звітності...
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03.09.2021 21:36 Відповісти
Так все правильно делают. Для коррупционеров был бы праздник,отдал 5%, и спи спокойно.Теперь знаешь как у них голова болит!? Если задекларирует,мало того что засветится,так еще может потом и все потерять.
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03.09.2021 21:17 Відповісти
Якщо гроші на отримані злочинним шляхом,то чому з них треба сплачувати податок двічі? И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 4028
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03.09.2021 13:13 Відповісти
Мова йде про гроші з яких податок не сплачений. Тільки не питайте як вони будуть це перевіряти. Бо вам це явно не сподобається.
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03.09.2021 13:16 Відповісти
І все ж таки соромлюсь спитати як?
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03.09.2021 13:18 Відповісти
А вони цілий пакет Законів підготували, які будуть заганяти вас у податкову пастку. Скоро ви будете боятися 1000 гривень показати
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03.09.2021 13:26 Відповісти
де там Україна в списку легкості ведення бізнесу?.. Але мене дивує інше як вони своїх ФОПів умудряються проводити по держзамовленням, коли усіх інших ФОПів, нехай навіть відверто контрабандистів, але й так трохи більше вкладень -- бо зевезти 20 айфонів, то ще їх купити треба... а розробити програму заходів на якесь державне мироприємство, то вибачте палець об палець не вдарити, я вважаю...
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03.09.2021 21:41 Відповісти
****** им на воротник с 1000 гривен,
кто воровал , тот и будет на коне,
кто работал будет платить ворам
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04.09.2021 09:15 Відповісти
Хм ... Вчителі теж працюють. І ...??
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04.09.2021 11:44 Відповісти
А как можно отримать гроши не злочинним шляхом, если не уплата податков это уже преступление?
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03.09.2021 13:34 Відповісти
+5
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04.09.2021 11:45 Відповісти
З почату нехай законотворці заплатять вдруге податок зі своїх задекларованих а потім вже й лохторат. И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 2987
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03.09.2021 13:15 Відповісти
Вони теж громадяни. І на них податкові пільги не розповсюджуються.
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04.09.2021 11:46 Відповісти
т.е. поверят на слово?? ))))))))))
например, простой депутат, еще пару лет назад был простым фотографом а теперь отнесет в банк 100 млн и просто скажет - они не заработаны преступным путем...а как??? насс...сабирал?
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03.09.2021 13:20 Відповісти
Так, і заплатить з того всього лише 5 відсотків. І пенсіонерка, яка тримає 10 курок і продаж на базарі яйця, яка набирала за місяць 300 гривень з продажу яєць теж заплатить 5 відсотків. 🤢
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03.09.2021 13:33 Відповісти
не...ну думаю 300 грн - то перебор... а вот тот, кто собирал на квартиру пол жизни... тот рискует за нал ее не купить (18% с не задекларованой отдать???), а положа в банк - подарить дяде даже 5 %...это до фига ( с по слезинке собираемой суммы)
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03.09.2021 13:38 Відповісти
А если оформить как дарственную, а остальное в конверте? Можно всегда лазейку найти в любом законе И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 4361
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03.09.2021 13:53 Відповісти
просто у небагатых легче отобрать...но совсем уж небагатые - хер отдадут (даже 5%))))
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03.09.2021 13:56 Відповісти
це десь, як ці сплатою штрафів за порушення ПДР... Незаможні сплачують, щоб авто не забрали... а "мажори" та зепутани забили великого Зеленського на сплату...
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03.09.2021 21:44 Відповісти
ну...мажори то окрема пісня...там папікі-яжемама , зв"язки і хабарі...
а тут...тут і розраховано на переляк у середнячків...які шось таки мають...та не діляться ))))
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03.09.2021 21:53 Відповісти
400 000 це як ? Для "небагатих" ??
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04.09.2021 11:47 Відповісти
якщо 400 000 грн - це 15 000 баксами...
навіть не знаю якою мірою поміряти щоб сказати - для "небагатих" чи ні...
бо 15 000 декому збирати треба не один рік...а декому то і взагалі великі неназбирані гроші...
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04.09.2021 11:59 Відповісти
У кожної сім*ї є доходи і витрати. Так ?
То щоб назбирати 400 000 грн вільних грошей то треба, або активно економити, або мати непогані доходи. Не для бідних, це точно.
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04.09.2021 12:56 Відповісти
так...
а ще можно назбирати в конвертиках по ВерховнійЗраді і легалізувати як одержану "не злочиним шляхом" ))) сплативши 5%...так?
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04.09.2021 13:01 Відповісти
Так ... От це і пропонують.
А Ви про що, про справедливість ?? Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом" - Цензор.НЕТ 9482
Крім того, я тут вже 2 рази писав. Мені теж незрозуміло, що значить "незаконні". Тавтологія якась.
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04.09.2021 15:02 Відповісти
З незадекларованої суми з 1 вересня 2021.
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03.09.2021 13:57 Відповісти
І шо? Дати бабці злісно обкрадати б'юджет? А сто бабусь? А тисяча? А 10000? Так і країну втратимо для олігархату. А як тоді борги їм списувати газові? Ви що! Ніякий бабця не перебор!
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03.09.2021 13:59 Відповісти
о ні! ні ні ні! )))
бабцям не можно дарувати !!!
(це я погано подумав...всі ризики для олігархів і їх олігофренів не прорахував))))
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03.09.2021 14:03 Відповісти
Отож бо Тут ахметоаські і пінчуківські металурги страшні збитки несуть через неможливість купляти дорогущий металоломі, а якась бабця буде на яйцях наживатися! Фіг їй! Нехай рубає ці кури, якщо платити не хоче!
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03.09.2021 14:06 Відповісти
Що ви тут верзете ?? Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом" - Цензор.НЕТ 4017 Які бабки ?? Їх ніхто чіпати не буде.
Сам дивуюсь ... Висить об*ява "За незаконну торгівлю штраф 15 тис." І що ? Торгують далі.
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04.09.2021 11:50 Відповісти
Добре, що у вас такі вибіркові очі. Я у Львові бачив, як поліція "крутила" саме таких бабусь. Жорстко "крутила".
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04.09.2021 14:18 Відповісти
Пишу що у Києві бачу.
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04.09.2021 14:52 Відповісти
Насколько известно, налоги с задекларированного не будут платить ПОЛИТИКИ И ДЕРЖЧИНОВНИКИ. Они декларируют майно по другому закону( все народные депутаты еще в 16-м году задекларировали от 100 тыс usd, до нескольких миллионов долларов наличными, Ляшко в казино 2 ляма выиграл). Они налоги с этого НЕ ПЛАТЯТ. Об этом неоднократно информировал в СМИ Гетманцев.
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03.09.2021 21:15 Відповісти
Про це у статті написано. Читайте уважно.
Держслужбовці декларації подають вже років 7. Їх контролює НАЗК і НАБУ. Інша справа, як контролює. Пишуть що справи заводять 2000-3000 на рік. Але судових рішень - катма.
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04.09.2021 11:55 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве дядько. Тут вопрос не в НАЗК и как оно кого то там "контролює", а в том, что законодательство устанавливает-с держслужбовцов и политиков НАЛОГИ НЕ БЕРУТ! Они просто декларируют ЛЮБЫЕ АКТИВЫ без привязки к доходам и налона и ВСЕ. Вопрос для НАЗК только в том, что бы они указали все активы и ничего не утаили.
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04.09.2021 12:24 Відповісти
Подання декларацій держслужбовцями регламентується антикорупційними законами.
Альо !!
До Вашого відома, усі держслужбовці отримують "білу" ЗП і платять усі податки до копійки. Крім "лівих" доходів, звичайно.
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04.09.2021 12:46 Відповісти
Я не знаю, зачем ты это пишешь? Прикидываешся? Ты не помнишь, как проходило декларирование депутатами и прочей швалью активов? Ты не помнишь, как запросто, без всяких налогов декларировали виллы за рубежом и наличные в миллионных сумах? И не уплатили ни копейки налога. Ты не помнишь как тот же Зеленский задекарировал дворец в Италии, миллионные аппартаменты в Крыму? Зеленский сколько налогу уплатил с задекларированного?
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04.09.2021 13:25 Відповісти
Я нікого не виправдовую - пишу, як процес відбувається.

У черговий раз - у держслужбовців декларування відбувається вже років 7 мабуть.

Якщо хтось прийшов у депутати, або на держслужбу з бізнесу, то в нього вже є палаци і його майновий стан проходить перевірку. Як це відбувається і чому Мельника, наприклад, беруть у голови БЕБ це інша справа.
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04.09.2021 14:58 Відповісти
Ага. Нарід буде доводити, що він не "угол дома". А по факту, "слуги"- рекетири, віджимають, крадуть чуже майно (гроші).
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил Цензор.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему около $37 тыс.
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы"
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03.09.2021 13:20 Відповісти
Тобто закон вони прийняли для себе а репетує весь лохторат,теж хабарники і корупціонери,невже всі? І хто ж вам всім дає ті хабарі? И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 1416 И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 1416 И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 1416 И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 1416 И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 1416
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03.09.2021 13:27 Відповісти
Для кого, для себе вони прийняли закон? И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 8794
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03.09.2021 13:46 Відповісти
"Ви приносите гроші в банк "зєкодлану"... Ви хто?
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03.09.2021 13:40 Відповісти
ЗЕКОДЛАН вже вліз у банківські рахунки людей щоб ставить їх в куток за несплачену комуналку !!! Це де ще тдо такого додумались "еліти", яким народ довірив владу . Зекодлан поставив від себе представника від ВР у Конституційний Суд, яки пропонує відмінити адвокатів у судах , обмежити їхню сппрооможність виконувати захист ...
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03.09.2021 13:53 Відповісти
А шо такоє ? 73 % проголосували. Мабуть саме цього хотіли. Мазохісти - одне слово.
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04.09.2021 11:57 Відповісти
Не понимаю, почему я не вижу очередей возле банков. Где зебилы с деньгами? они ж голосовали за это, так пусть будут любезны положить 5% своих кревных на офшер главзебилу по заветам Данилы Гетманцева И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 9313
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03.09.2021 13:55 Відповісти
гроші ******* тишу(с.кал.)))
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03.09.2021 13:59 Відповісти
Коли владна блдота поповонить бюджет своїми деклараціями , конфіскованими у них статками, підвищить пенсіїї людям- то тоді люди може й підуть до банку років так через ...
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03.09.2021 14:01 Відповісти
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03.09.2021 19:33 Відповісти
"свої кревні" ?? Сорі, Ви хоть зрозуміли, що написали ?? Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом" - Цензор.НЕТ 5716
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04.09.2021 11:58 Відповісти
Зебобики, как думаете, сколько вам будет стоить доказать обратное от обратного?
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03.09.2021 14:12 Відповісти
Ребята, а кто проконсультирует, только серьезно без иронии.... По факту, Я игроман, много лет играю в зарубежных онлайн-казино.....периодически выигрывал, но чаще все-таки проигрывал, по приблизительным подсчетам за 4 последних года я вывел оттуда около двух миллионов гривен.... все бабки выводил на карты украинских банков...... впоследствии эти деньги проигрывались, что то покупалось в криптовалюте, но по факту я в большом минусе, на мне висит много банковских кредитов. Теперь вопрос, могу ли я попасть под эту амнистию, если денег с которых не были уплачены налоги по факту уже нет????????
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03.09.2021 14:43 Відповісти
Можно послать запрос Данилу Гетманцеву, он все обьяснит и поможет добрым советом.
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03.09.2021 21:30 Відповісти
Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом" - Цензор.НЕТ 4652 Якщо ще якісь гроші залишились - ідіть до юриста по податках. У нього залишите останнє. Але отримаєте план дій.
Вибачте за сарказм.
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04.09.2021 12:00 Відповісти
Приносишь деньги в банк и прощаешся с ними...
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03.09.2021 21:31 Відповісти
Чому ? З усіма, чи частиною ?
Ви ж їх під проценти покладете, а не за-так ...
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04.09.2021 12:02 Відповісти
Теперь любая партия которая будет идти на выборы в парламент и заявит об отмене закона наберет 73% и у нее будет монобольшинство.И зеколомойские готуйте свой кашерный зад к расплате.
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04.09.2021 00:00 Відповісти
Полный бред! Несите деньги в банк, который не имеет ни каких обязательств перед вкладчиками после банкротства!((( 90-е вернулись?!((( ммм давайте!!!
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04.09.2021 01:07 Відповісти
250 тис. гарантує Фонд гарантування вкладів. Якщо Ваш банк є учасником цього Фонду.
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04.09.2021 12:03 Відповісти
Это пожалуй самое подлое, что придумала эта зондеркоманда за два года. И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем" - Цензор.НЕТ 982
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04.09.2021 05:53 Відповісти
Чому ? Розмови про податкову амністію точаться вже 30 років.
При чому буквально - усі 30 років.
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04.09.2021 12:05 Відповісти
Сотни тысяч, если не миллионы людей проработал многие годы на хозяина в частных предприятиях. Да, получали ЗП в конверте и минималку на карточку. Скажите, это наемные рабочие устанавливали такой порядок? Или хозяева при попустительстве государства? Что, можно было прийти к хозяину и потребовать платить вбелую? Кто основной выгодополучатель, если наемный рабочий получал в среднем не более 20% от выручки? В то время, как в развитых странах этот показатель доходит до 50% и более? Теперь же бизнесмены со своих неучтенных миллионов должны 5% и работяги со своих скромных накоплений на старость тоже должны 5%. Какого хрена?! Но это даже не главное. Все без исключения предприниматели в той или иной форме платили и платят коррупционный налог чиновничьему сословию, на чем последние сколотили свои многомиллионные состояния. Но именно они (чиновники), всевозможные судьи, депутаты, прокуроры и т.д. не подпадают под действие этого закона. Почему? А потому, что они, видите ли, уже подали декларации и для того, чтобы они не могли отмыть свои, полученные преступным путем, доходы. Отмазка для идиотов. Все, что им было нужно уже давно отмыто и легализовано. И дворцы, и земельные и лесные угодья, всякие "ягуары" и "майбахи", золото и бриллианты, выведены за рубеж... Деньги вложены в новые предприятия (где так же зарплата продолжает выдаваться в конвертах), потрачены на зарубежное образование детей и т.д. Назовите мне пример, где бы наше НАЗК кого-то реально наказало за непонятно откуда взявшиеся состояния!? Таковых не было и не будет. "Элита" своих не сдает. Единственным реальным объяснением принятия этого Закона в такой вопиюще несправедливой и оскорбительной для честных людей форме является то, что если бы его попытались принять ДЛЯ ВСЕХ, то в нашей Раде голосов за него не нашли бы и сто Разумковых.
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04.09.2021 06:32 Відповісти
это просто бурление ЗеГовна
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04.09.2021 09:24 Відповісти
Или хозяева при попустительстве государства? - не треба переводити стрілки. Усі все прекрасно розуміють і діють свідомо.
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04.09.2021 12:08 Відповісти
ы
есть зарплатная сберкнижка, куда перечисляли зарплату
в 90х и не выдавали некоторое время (ублюдочный ощядбанк),
есть саветские деньги, которыми платили зп,
мусорок снимет налог ?
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04.09.2021 09:29 Відповісти
" ... що ви не отримали кошти злочинним шляхом ..." - ну брєд же ... Ухиляння від податків і є злочин. Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом" - Цензор.НЕТ 757
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04.09.2021 11:31 Відповісти
Почему бы этим деятелям не начать с Ахметова и Коломойского со всей 95-й клоунадой? А также не забыть Яценюка, Порошенко, Тимошенко и весь прочий москальский каганат. Ась?
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04.09.2021 12:17 Відповісти
А що не так ? Вони усі платять податки ? Ахметов, так більше всіх. При чому буквально. Навіть не сумнівайтесь.
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04.09.2021 12:59 Відповісти
 
 