Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом"
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Громадянам, які вирішать брати участь в податковій амністії, не потрібно пояснювати, звідки вони отримали доходи, з яких раніше не платили податки, але їм потрібно вказати в декларації, що вони їм дісталися не злочинним шляхом. Якщо буде доведено зворотне, результати їх декларування скасують.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів виконувач обовязків голови Державної податкової служби Євген Олейніков.
"Людина не зобов’язана розкривати джерело, з якого отримала кошти, які декларуватиме під час податкової амністії. Сама форма декларації цього не передбачає. В декларації ви підтверджуєте, що ви не є резидентом держави-агресора, що ви не є особою, яка подавала е-декларації, що ви не отримали кошти злочинним шляхом і що усвідомлюєте, що якщо колись буде доведено зворотне, то результати декларування буде скасовано. А також вказуєте, що декларуєте, де це розміщено і, залежно від цього, яку ставку використовуєте. І обраховуєте податкове зобов’язання, яке має бути сплачено".
За його словами, податкова служба має право перевірити, чи правильно застосована ставка. "Якщо неправильно, ми про це громадянина повідомляємо, щоб він міг виправити. У випадку, якщо він цього не робить, декларація анулюється. При цьому можна повернути кошти, якщо їх уже сплачено.Тобто, про дорахування не йдеться, їх законом не передбачено", -зазначив Олейніков.
Він також розповів, що якщо у людини є сума понад 400 тисяч, і вона захоче їх задекларувати, то потрібно відкрити рахунок в банку.
"Ви приносите ці кошти в банк, кладете на рахунок і подаєте банку заяву, що це здійснюється в рамках процедури одноразового декларування. Після цього банк спрямовує інформацію до Державної служби фінансового моніторингу і до правоохоронних органів. Правоохоронний орган не здійснює перевірку, він лише надає інформацію, якщо вона в нього є. Тобто, якщо розслідується кримінальне провадження і людині пред’явлено підозру.
Те ж саме – з Держфінмоніторингом. Якщо в них є матеріали з встановленими фактами, вони відповідно відреагують", - повідомив він, відповідаючи на питання про те, чи будуть перевіряти походження таких активів.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, з 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать їм і з яких не були сплачені податки і збори.
З повним текстом інтерв'ю з в.о. голови Державної податкової служби Євгеном Олейніковим можна ознайомитись тут.
Будь ласка, зачекайте...
А ти просто уїхала, залишивши нам то лайно, що наробили твої батьки та діди. Подумай над цим, перш ніж обсир.ти нашу країну порівнюючи з іншою.
По суті балаболка відповідай. Що такого видатного твої діди та батьки зробили для США, в наслідок чого їх країна стала великою, а наша (я так розумію) лайном?
В Україні напів-соціалістична система при тотальному ухиленню від сплати податків. Саме несплата податків породжує неадекватність українців і любов до популістів, а ти "вилізла" і почала якусь дичину нести. Від чого рятувати українців? Від нормальних пенсій? (яких вони ніколи не отримають поки не почнуть сплачувати нормальні податки) Від нормальних доріг? Нормальної освіти? Медицини? Коли людина починає реально сплачувати податки, їй відразу стає цікаво у куди і як їх витрачають, а чому стільки, а чи можно це робити ефективніше.
А за що ратуєш ти, за те щоби і надалі більшість залишалася дебілами - а какая разница?
Я не питав вас про Ахметова.
ВІДПОВІДЬ ДЕ НА МОЄ ЗАПИТАННЯ???
Звісно, що влада це не зробила. Вона ж не дурна і не хвора.
Але між народом і владою є одна принципова відмінність - влада не обирає собі народ.
А може народ своїм прикладом почне показувати владі як треба жити і яку країну будувати?
Чим тобі такий варіант не підходить?
Я вже не запитую, а коли народ це вимагав у діючої влади? По приколу, аби не Пеця, гірше не буде, весна прийде смоктати будемо і тому подібне, було, а вимог реформ, реальних дій... ні не було. Як можно щось вимагати від влади, якщо обираючи її ти навіть не ставив подібні вимоги?
Нащо писати такі високопарні узагальнення ?
Поліція це теж держава. І поліцейський придушив Флойда. Я Флойда не захищаю. Там було мабуть і дещо особисте. Але ...
Не малюйте ідеальну державу - її там нема. Якщо у Вас склалося все нормально - ми за Вас раді. Але не узагальнуйте так сміливо.
Як в США на відміну від України, та чого хотять запровадити досить розлого тут:
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1561
ключове словосполучення, на яке раджу звернути увагу "істотних доходів", а не кожній бабці, чи навіть не бабці.. по фіскальній звітності...
кто воровал , тот и будет на коне,
кто работал будет платить ворам
например, простой депутат, еще пару лет назад был простым фотографом а теперь отнесет в банк 100 млн и просто скажет - они не заработаны преступным путем...а как??? насс...сабирал?
а тут...тут і розраховано на переляк у середнячків...які шось таки мають...та не діляться ))))
навіть не знаю якою мірою поміряти щоб сказати - для "небагатих" чи ні...
бо 15 000 декому збирати треба не один рік...а декому то і взагалі великі неназбирані гроші...
То щоб назбирати 400 000 грн вільних грошей то треба, або активно економити, або мати непогані доходи. Не для бідних, це точно.
а ще можно назбирати в конвертиках по ВерховнійЗраді і легалізувати як одержану "не злочиним шляхом" ))) сплативши 5%...так?
А Ви про що, про справедливість ??
Крім того, я тут вже 2 рази писав. Мені теж незрозуміло, що значить "незаконні". Тавтологія якась.
бабцям не можно дарувати !!!
(це я погано подумав...всі ризики для олігархів і їх олігофренів не прорахував))))
Сам дивуюсь ... Висить об*ява "За незаконну торгівлю штраф 15 тис." І що ? Торгують далі.
Держслужбовці декларації подають вже років 7. Їх контролює НАЗК і НАБУ. Інша справа, як контролює. Пишуть що справи заводять 2000-3000 на рік. Але судових рішень - катма.
Альо !!
До Вашого відома, усі держслужбовці отримують "білу" ЗП і платять усі податки до копійки. Крім "лівих" доходів, звичайно.
У черговий раз - у держслужбовців декларування відбувається вже років 7 мабуть.
Якщо хтось прийшов у депутати, або на держслужбу з бізнесу, то в нього вже є палаци і його майновий стан проходить перевірку. Як це відбувається і чому Мельника, наприклад, беруть у голови БЕБ це інша справа.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил Цензор.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему около $37 тыс.
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы"
Вибачте за сарказм.
Ви ж їх під проценти покладете, а не за-так ...
При чому буквально - усі 30 років.
есть зарплатная сберкнижка, куда перечисляли зарплату
в 90х и не выдавали некоторое время (ублюдочный ощядбанк),
есть саветские деньги, которыми платили зп,
мусорок снимет налог ?