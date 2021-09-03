В АМКУ подали заяву про заниження цін на перевалку руди для деяких компаній
Громадська організація "Ліга Антитрасту" подала заяву до Антимонопольного комітету України щодо заниження ціни на перевалку руди для деяких компаній в державному порту "Южний".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву "Ліги Антитрасту" в Facebook.
Згідно з інформацією, яку оприлюднила організація, в минулому році через акваторію порту "Южний" здійснили переправу 35,6 млн т руди, 44% з яких припадає саме на МТП "Южний".
Зазначається, що якщо, наприклад, з січня по травень 2020 тариф для трьох з основних споживачів послуг МТП "Южний" становив 4,4 дол./т, а до серпня зріс до 4,5 дол./т, то для певних компаній тариф зменшився з 4,23 дол./т в січні 2020 року до 4,02 дол./т в травні 2020 року.
З грудня 2020 і до квітня 2021 тариф для цих компаній взагалі "обвалився" до 3,4, в той час як для всіх інших коливався в межах 4,2-4,5 дол./т. Менше ціна дає переваги у вигляді менших витрат і свідчить про "улюбленого" споживача, йдеться в заяві.
"Ліга Антитрасту" додає, що в разі якщо АМКУ виявить порушення - державному підприємству загрожує штраф до 10% від річного доходу.
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Предприятие показывает убыток.
Предприятие приватизируют.
Предприятие у ахметова.
Профит.
Смешная цитата. Называется сам себя накажу. Если жена найдет в правом кармане у мужа заначку, то из левого она заберет десятину. Ну понятное дело, что десятина пойдет не на мясо для котлет. Вопрос знатокам - куда?)))