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Новини
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У Донецькій області можуть побудувати аеропорт. Розглядаємо кілька локацій, - голова ОДА Кириленко

У Донецькій області можуть побудувати аеропорт. Розглядаємо кілька локацій, - голова ОДА Кириленко

Донецька облдержадміністрація (ОДА) для будівництва нового аеропорту зараз розглядає кілька локацій на півночі області.

Про це повідомив глава ОДА Павло Кириленко на брифінгу за підсумками роботи за серпень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз відпрацьовуємо локації, вже вчора Державіаслужба надала вимоги щодо земельної ділянки, яка площа у неї повинна бути, яка довжина злітно-посадкової смуги. Ці відповіді ми надаємо. Я поставив завдання, щоб було дві-три локації (на півночі області. - Ред .) крім так званого "Сармата" (під Краматорському. - Ред.), того аеродрому, де зараз мають можливість сідати військові літаки", - сказав він.

Кириленко зазначив, що вважає вмотивованими побоювання щодо наближеності розглянутої локації до лінії зіткнення.

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"Я розумію, що крім ейфорії створення аеропорту є ще відповідальність, і головне - важлива безпека і здоров'я пасажирів і населення в цілому. Цей аеропорт розташований за 42 км від лінії зіткнення, але потрібно враховувати і злітно-посадкову смугу, яка виходить і йде перпендикулярно. Є певні ризики, які некоректно обходити або замовчувати. Я про це спілкувався особисто з Володимиром Олександровичем (президентом України Володимиром Зеленським. - Ред.)", - пояснив глава ОДА.

На його думку, "в області, яка розвивається, має бути аеропорт". "Не один, а кілька", - додав Кириленко.

Автор: 

аеропорт (1850) будівництво (3016) Донецька область (8335) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+10
Ключевой вопрос: накуя в Донецкой области аэропорт?! Чтобы украсть денег на его постройке?
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03.09.2021 13:39
+9
кто туда летать то будет?
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03.09.2021 13:21
+8
Нью-Васюки ,поруч з НЬю-Йорком !!!)))
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03.09.2021 13:20
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Нью-Васюки ,поруч з НЬю-Йорком !!!)))
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03.09.2021 13:20 Відповісти
Главное, не забыть привлечь к распилу "крепких хозяйственников"-рыгов, или они уже все заняты в Киеве?
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03.09.2021 13:37 Відповісти
кто туда летать то будет?
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03.09.2021 13:21 Відповісти
А никто. Вот отсюда- многие будут, в том числе- навсегда. Этот чудик поёт песенку нашего мариупольского мэра, об аэропорте. Наш придурок какие только варианты не вбрасывал, включая покупку знаменитого израильского купола противоракетного! Да-да... я не шучу. Нас, вот такой сранью, отвлекают от того, например, что цены в супермакетах становятся просто неподъемными. Я уже умолчу о коммуналке. Все- сволочи, без исключения!
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03.09.2021 13:26 Відповісти
А базу підводних човнів в Маріуполі не треба?? )))
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03.09.2021 13:34 Відповісти
работайте усерднее. и хватит на коммуналку и на хлеб с маслом и икрой. зрада! зубожиння!
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03.09.2021 14:05 Відповісти
Літатимуть звідти кармільци карміть нахлєбніков в Європі.
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03.09.2021 13:27 Відповісти
Точненько! При этом- мало кто вернется.
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03.09.2021 13:28 Відповісти
......не достаточно одного "Боинга" МН17......
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03.09.2021 13:22 Відповісти
В Днепре порешайте с аэропортом, или у Коломойши старый отберите, или новый постройте. А то Днепр как проклятый город какой-то. Всё разваливается.
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03.09.2021 13:22 Відповісти
Не поверю. Неужто всё? А Филатов имеет глобальную поддержку. Не так? Так. Так в чем же дело?
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03.09.2021 13:27 Відповісти
собака на сене...
и сам не строит (каламойша) и другим мешает...
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03.09.2021 13:29 Відповісти
так есть жеж один...или забыли?
В Донецкой области могут построить аэропорт. Рассматриваем несколько локаций, - глава ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 71
...
а пока в тех пошматованных ****** и прихвостнями областях хватит и военных аэродромов
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03.09.2021 13:28 Відповісти
Яка перспектива: отримати фінансування з бюджету, побудувати, розпиляти кошти. І щоб замісти сліди замовити обстріл і подальшу руйнацію. Схема зрозуміла
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03.09.2021 13:32 Відповісти
Опять гиперлуп?
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03.09.2021 13:33 Відповісти
вариант отбить и восстановить старый Донецкий не рассматривается ?
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03.09.2021 13:38 Відповісти
Тем более, что там взлётка особо не пострадала
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03.09.2021 13:41 Відповісти
Ключевой вопрос: накуя в Донецкой области аэропорт?! Чтобы украсть денег на его постройке?
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03.09.2021 13:39 Відповісти
Її і досі всі основні авіалінії облітають ж!
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03.09.2021 14:11 Відповісти
Космопорт треба зразу будувати і запускать даунецьких в космос.Хай там сРУть.
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03.09.2021 14:36 Відповісти
Лавры Яныка на евро 2012 зелебобикам не дают покоя
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03.09.2021 14:40 Відповісти
Готовят, падлы, плацдарм для высадки в тылу линии фронта вражеских десантников. Слуги, бл., какого то народа...
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03.09.2021 14:57 Відповісти
это Бойченко с Мариуполя неймется , его хозяева Ахметка с Новинским требуют крупный инфраструктурный проект , размер городского бюджета не дают покоя , между Мариуполем и Бердянском хотят построить .Вот же жулье
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03.09.2021 16:04 Відповісти
 
 