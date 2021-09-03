У Донецькій області можуть побудувати аеропорт. Розглядаємо кілька локацій, - голова ОДА Кириленко

Донецька облдержадміністрація (ОДА) для будівництва нового аеропорту зараз розглядає кілька локацій на півночі області.

Про це повідомив глава ОДА Павло Кириленко на брифінгу за підсумками роботи за серпень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз відпрацьовуємо локації, вже вчора Державіаслужба надала вимоги щодо земельної ділянки, яка площа у неї повинна бути, яка довжина злітно-посадкової смуги. Ці відповіді ми надаємо. Я поставив завдання, щоб було дві-три локації (на півночі області. - Ред .) крім так званого "Сармата" (під Краматорському. - Ред.), того аеродрому, де зараз мають можливість сідати військові літаки", - сказав він.

Кириленко зазначив, що вважає вмотивованими побоювання щодо наближеності розглянутої локації до лінії зіткнення.

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"Я розумію, що крім ейфорії створення аеропорту є ще відповідальність, і головне - важлива безпека і здоров'я пасажирів і населення в цілому. Цей аеропорт розташований за 42 км від лінії зіткнення, але потрібно враховувати і злітно-посадкову смугу, яка виходить і йде перпендикулярно. Є певні ризики, які некоректно обходити або замовчувати. Я про це спілкувався особисто з Володимиром Олександровичем (президентом України Володимиром Зеленським. - Ред.)", - пояснив глава ОДА.

На його думку, "в області, яка розвивається, має бути аеропорт". "Не один, а кілька", - додав Кириленко.