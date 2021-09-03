Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Наша зустріч тут, у Кремнієвій долині, – чудова нагода обговорити перспективи розвитку ІТ-сфери та інновацій в Україні. Наша країна швидко трансформується та впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив у цифровій сфері. Водночас нам потрібно ще багато чого зробити", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що за останні два роки Україна зробила величезний стрибок до створення цифрової держави, а український IT-сектор має значний потенціал, особливо з погляду людських ресурсів.
Зеленський переконаний, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації.
"Для цього ми створюємо один з найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній "Дія City", – наголосив він.
Глава держави наголосив, що Україна готова враховувати побажання інвесторів та йти назустріч, і держава є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.
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Обложить налогами айтишников, а то эти сволочи жируют и работают в тени?
- Лен, а Лен, а давай тебе сделаем силиконовые сиськи?
- Не Володь, не хочу силиконовые!
- Но почему?
- Потому что в моде кремневые 😂😂😂.
это уже скучно...(там про ДиснейЗЕлеленд и Голі-Босі-Вуд...мечтается))))
и про облеснение ))) мульярдом растений (не будем уточнять каких)
кто? где? что?
прямо непонятно с такими фразами и венчурами, я чуть гепу с коуча не дропнул на карпет
а если реально, то видео бы послушать - шо эта хрипатая мужчина сказала - и никто ли там не обосрался от потока "больших мыслей".
а, Ермак кстати - где?
Ніде у світі серіал не робив клоуна президентом.
да хотя - хоть не хуже. вроде нормально - ездит там и что то базарит - можно и хуже - только торнадо и ураган - один, а можно было и два, и не два
https://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtonehttps://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtone10 удивительных достижений президента Зеленского в одном только Вашингтоне (Василий Рыбников)
https://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtone
Ох и дебииил...
долиною з мільярдом висаджених сосен в шістнадцятий відкритий
аеропорт в Лас-Вегасі на Чорному морі з блекджеком і
президентським університетом в смартфоні за зарплатою для
вчительки в 4 тисячі доларів, поки вона стоїть в черзі на
переоформлення субсидії в собесі. " (с)
Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил... (с)
Я би сам не повірив, як би не https://censor.net/ru/video_news/3285902/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Ц.Н. Помощник нардепа "СН" Дзундза предлагал полицейским интим-услуги в Киеве: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". https://censor.net/ru/video_news/3285902/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
это должен решать народ и оценивать есть прорыв или есть нарыв