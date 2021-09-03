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Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити

Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Наша зустріч тут, у Кремнієвій долині, – чудова нагода обговорити перспективи розвитку ІТ-сфери та інновацій в Україні. Наша країна швидко трансформується та впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив у цифровій сфері. Водночас нам потрібно ще багато чого зробити", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що за останні два роки Україна зробила величезний стрибок до створення цифрової держави, а український IT-сектор має значний потенціал, особливо з погляду людських ресурсів.

Зеленський переконаний, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації.

"Для цього ми створюємо один з найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній "Дія City", – наголосив він.

Глава держави наголосив, що Україна готова враховувати побажання інвесторів та йти назустріч, і держава є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

Також читайте: Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) ІТ-індустрія (719) диджиталізація (275)


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Топ коментарі
+20
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8180
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03.09.2021 13:30
+13
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8228
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03.09.2021 13:29
+12
но нужно еще многое сделать


Обложить налогами айтишников, а то эти сволочи жируют и работают в тени?
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03.09.2021 13:29
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но нужно еще многое сделать


Обложить налогами айтишников, а то эти сволочи жируют и работают в тени?
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03.09.2021 13:29 Відповісти
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8180
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03.09.2021 13:30 Відповісти
Стоп. А разве аборигены не съели Кука? Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 9097
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03.09.2021 13:31 Відповісти
...это с коком спутали
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03.09.2021 13:32 Відповісти
*Небольшой экспромт от Пидлоги*
- Лен, а Лен, а давай тебе сделаем силиконовые сиськи?
- Не Володь, не хочу силиконовые!
- Но почему?
- Потому что в моде кремневые 😂😂😂.
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8334
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03.09.2021 13:40 Відповісти
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03.09.2021 13:41 Відповісти
- Лучше сделай себе его кремниевым, а то он поникший как силиконовый.
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03.09.2021 13:46 Відповісти
Зеленський "правий на всі 100%"!!! Колись гавайці украли у Кука підзорну трубу і винайшли першого у світі "телескопічного бойового кийка" Ну а "ЗЕ-бидло" за допомогою винаходів АррІе теж щось подібне придумає
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03.09.2021 13:40 Відповісти
Сильно сказано!А если бы на его месте был бы какой то дурачок?
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03.09.2021 15:04 Відповісти
Там и рожали, стоя и подхватить не успели, шмякнулся головой о бетонный пол, отсюда и травма головы.....
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03.09.2021 18:42 Відповісти
Прорив у тебе в памперсах.
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03.09.2021 13:29 Відповісти
Не витримують навантаження !!!))))
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03.09.2021 13:31 Відповісти
Ой, нарыв у него в мозгу. Задрал этот придурок в доску и полоску- вечно у него сплошные "перемоги" непонятно откуда взятые, с его наркоманского бреда , разве что. Чушь несет полную постоянно, и самое смешное- что сам свято во все это верит. Это лечится только гильотиной. Предлагайте свои варианты лечения)))))
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03.09.2021 16:43 Відповісти
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8228
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03.09.2021 13:29 Відповісти
на счет пожарника американцы все правильно сделали . надо было еще священник-экзорциста туда же
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03.09.2021 13:35 Відповісти
Вони не знали, що бідося несе з собою страшенну повінь.
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03.09.2021 13:48 Відповісти
Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества
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03.09.2021 14:00 Відповісти
пожарный расчет должен сопровождать зе-чюдо во время всего визита..
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03.09.2021 13:48 Відповісти
И санитар Сундуков.
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03.09.2021 14:11 Відповісти
Уточню, - раввина-экзорциста, РАВВИНА.
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03.09.2021 14:09 Відповісти
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 9519
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04.09.2021 00:38 Відповісти
Маркарова ще не посол. Президент США поки що так і не прийняв від неї вірчі грамоти.
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03.09.2021 13:47 Відповісти
Даєшь діджіталізацію всієї країни !!!))))
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03.09.2021 13:29 Відповісти
здрасте...это ж уже вчерашний день...)))
это уже скучно...(там про ДиснейЗЕлеленд и Голі-Босі-Вуд...мечтается))))
и про облеснение ))) мульярдом растений (не будем уточнять каких)
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03.09.2021 13:33 Відповісти
Камунізьма - зелена влада+джиґіталізація всієї країни.
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03.09.2021 13:35 Відповісти
не ну когда он такое морозит своим глупеньким избирателям это ладно . но кого он хочет обдурить в Америке ? там ведь не дураки сидят и уж они то понимают что ни какого прорыва нет
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03.09.2021 13:33 Відповісти
ЗЕдорнов говорил, что американцы тупые и у зеленского нету ни малейшего повода ему не верить
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03.09.2021 13:35 Відповісти
Конечно надо Многое сделать...Зе бестолковое должес сказать " Я устал, я Ухожу"! Во будет повод стране выпить! Кто шампанское, кто вискарик....а кто с горя водяры.
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03.09.2021 13:33 Відповісти
ехал как президент...а ведет себя как клован (со всей своей шапитовской сворой)
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03.09.2021 13:35 Відповісти
02.09.2021 АМЕРИКАНСКИЙ КАНАЛ ПО ОШИБКЕ НАЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО "ЛЕВИНСКИ". Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера "Левински". Фамилия "Левински" в США стала известной из-за секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински.
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 6931
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03.09.2021 14:01 Відповісти
та никакой ошибки!!! левински..он такой левински )))))
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03.09.2021 14:04 Відповісти
Борменталь! Дайте ему селедки!
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03.09.2021 13:35 Відповісти
Господи, ОНО уже туда добралось?!! Мериканцы берегите свою долину!!!!!!!
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03.09.2021 13:35 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины. Источник: https://censor.net/ru/n3286171\\\\\\\\\\\\

кто? где? что?

прямо непонятно с такими фразами и венчурами, я чуть гепу с коуча не дропнул на карпет

а если реально, то видео бы послушать - шо эта хрипатая мужчина сказала - и никто ли там не обосрался от потока "больших мыслей".
а, Ермак кстати - где?
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03.09.2021 13:36 Відповісти
Про єдиний прорив який Україна здійснила потрібно розповідати не "у долині" а у Голлівуді.
Ніде у світі серіал не робив клоуна президентом.
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03.09.2021 13:36 Відповісти
давненько вас не було чути...
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03.09.2021 13:40 Відповісти
Зайнятий був, роботи багато, слід було піднагнати річні прибутки
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03.09.2021 13:44 Відповісти
акселераторы Кремниевой долины проплакались и перестали забирать из Украины ведущих, тянущих и просто очень хороших IT-специалистов...
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03.09.2021 13:37 Відповісти
Клован уже как ботоксная крыса. Тот 20 лет о прорывах чешет набивая собственный карман,и этот туда же.
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03.09.2021 13:38 Відповісти
Забыл, чмошник, добавить "под моим чутким руководством"...
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03.09.2021 13:39 Відповісти
по коментам видно шо голосовал за Это - мало лишь кто
да хотя - хоть не хуже. вроде нормально - ездит там и что то базарит - можно и хуже - только торнадо и ураган - один, а можно было и два, и не два
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03.09.2021 13:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t6iQJXoadII )))
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03.09.2021 13:40 Відповісти
Де-дец-дедит-дети-...))Щ
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03.09.2021 13:41 Відповісти
да, при зелюке "Украина сдела скачьок..", а вот Калифорния не сделала - отстает. пусть продаст им свою "Дія. City" - может и у них "скачёк" настанет.
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03.09.2021 13:40 Відповісти
майнить биткойны на териториях ДТЕКа - это безусловный прорыв!+ вся Зрада декларирует биткойны, что б никто ничего не разобрал - это тоже прорыв!))
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03.09.2021 13:42 Відповісти
заткните ему фонтан уже
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03.09.2021 13:42 Відповісти
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 3528
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03.09.2021 13:44 Відповісти
02.09.21 18:05 Цензор.НЕТ
https://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtonehttps://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtone10 удивительных достижений президента Зеленского в одном только Вашингтоне (Василий Рыбников)

https://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtone
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03.09.2021 19:41 Відповісти
Вот это вот сраное глючное, дырявое мобильное приложение - это прорыв???!!!

Ох и дебииил...
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03.09.2021 13:55 Відповісти
Даааа! Це справді прорив! Стільки б'юджетного бабра на цифровізаціх не пиз... хм, не освоювали в жодній країні світу. 🤢
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03.09.2021 13:56 Відповісти
Почему нигде нет зесрани?попрятались,крысы...
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03.09.2021 14:07 Відповісти
после отсосуна не могут очухаться...
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03.09.2021 14:59 Відповісти
На сміх над ним навіть ніхто не буде себе напружувати...Просто не помітять
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03.09.2021 14:08 Відповісти
совершили настоящий прорыв... тока никуда не прорвались, и чуть не порвались...
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03.09.2021 14:09 Відповісти
" Їду з Диснейленду на Хортиці во великому шосе тінистою Кремнієвою
долиною з мільярдом висаджених сосен в шістнадцятий відкритий
аеропорт в Лас-Вегасі на Чорному морі з блекджеком і
президентським університетом в смартфоні за зарплатою для
вчительки в 4 тисячі доларів, поки вона стоїть в черзі на
переоформлення субсидії в собесі. " (с)
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 8728
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03.09.2021 14:57 Відповісти
это он имеет ввиду дия прорыв?
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03.09.2021 14:58 Відповісти
Який???? В тому, що 2 роки пишуть функціонал дії(права, паспорт, ІПН), який можна було написати максимум за пів року!!!+ свідоцтво дитини при кожній авторизації потрібно додавати в ручну....Це прорив?????????
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03.09.2021 16:26 Відповісти
Дык, твое. Вова. видео на ютубе, где ты говоришь еще до президентства-открытым текстом-ОЦИФРОВАТЬ ВСЕХ НА ХЕР- потом на слово фиг заменили. НО СМЫСЛ ТОТ ЖЕ- ОЦИФРОВКА, ЕЩЕ МНОГИХ надо дать паспорта здоровья. ввести в смартфон-дию, биодокументы. От тут ты первый. За газ не хочешь подумать.как жить людям
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03.09.2021 16:34 Відповісти
спочатку навчити пенсіонерів
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03.09.2021 16:52 Відповісти
Да что ж это за "прорыв" такой, что ещё предстоить много сделать!
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03.09.2021 18:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/83156
Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил... (с)

Я би сам не повірив, як би не https://censor.net/ru/video_news/3285902/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments


Ц.Н. Помощник нардепа "СН" Дзундза предлагал полицейским интим-услуги в Киеве: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". https://censor.net/ru/video_news/3285902/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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03.09.2021 19:39 Відповісти
это он сам так решил?
это должен решать народ и оценивать есть прорыв или есть нарыв
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04.09.2021 11:53 Відповісти
 
 