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На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві повісили величезний рекламній банер із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 3 вересня, на Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві розмістили великий рекламний банер із зображенням проросійського політика і ексдепутата Верховної Ради Євгенія Мураєва. Також на банері міститься реклама його телеканалу і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.

Зазначимо, що Євген Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російської агресії, заявляючи, що в Україні - громадянський конфлікт. В ефірі телеканалу Мураєва "НАШ" регулярно практикують "спілкування" з нібито жителями окупованих територій, які вороже висловлюються про українську владу і українців. Ведучі каналу також спілкувалися з ватажками "ЛДНР", при цьому ніяк не заперечуючи і не спростовуючи почуті фейки. У серпні та вересні Нацрада подала до суду позови з вимогою анулювати ліцензію телеканалу через ігнорування керівництвом усунення порушень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для "ЛДНР" і окупантів у Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Будинок профспілок взимку 2013-2014 років був головною будівлею, де жили учасники Революції Гідності, там працював пресцентр, готували їжу для учасників акції протесту, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців і тітушок. 19 лютого 2014 року в Будинку профспілок під час штурму почалася пожежа.

На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим 01
На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим 02
На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим 03
На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим 04
На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим 05
На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим 06
На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

банер (20) майдан (763) реклама (405) Євромайдан (957) Мураєв Євгеній (153)


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Топ коментарі
+66
На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым - Цензор.НЕТ 2018
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03.09.2021 13:46
+58
Так фашист мураев - дружбан зебилов. А вы думаете почему до сих пор помойка наш - в эфире?!
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03.09.2021 13:37
+46
Убрать эту падаль и быстрее!!!!! СБУ, ты где А-У?????
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03.09.2021 13:37
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вот, как?! как такое возможно! мудак, призывающий к сдаче Украины повесил свою харю в центре столицы! это плевок, как в преЗЕдента, так и в силовые ведомства страны.
припорошенкотакогонебыло.

ЗЫ: хотя, акакаяразница (это ирония).
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03.09.2021 14:32 Відповісти
Специальная провокация под раскрутку "завтра нас будет 10 тыщ"
1Вешаешь баннер с рыгом
2Националисты приходят и сносят
3Скабеева верещит пару дней, вата негодует и взбадривается праведно
4Националисты получают хороший PR
5Для всех упомянутых нехилый профит...

Готовится, короче, новый контролируемый майдан, робята. А как же - паны бьются, а чубы у холопов должны трещать.
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03.09.2021 14:38 Відповісти
Мураев говорит много правильных вещей чисто социально-экономического спектра. Мужик он далеко не глупый, но кончит плохо.... радикалы и националисты его разорвут, проросийские партии в Украине, после посадки Медведчука, очень слабы и зашуганы.........
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03.09.2021 14:38 Відповісти
ти русскаязичьний?
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03.09.2021 14:44 Відповісти
Привет. Одинаково хорошо говорю и на русском и на украинском........
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03.09.2021 14:52 Відповісти
Чомусь у ************** завжди так: "адінакава харашо гаварю на русскам і укрáінскам, паетаму буду гаваріть на русскам".
П.С. Навіщо сам себе лайкнув?
П.П.С. Мураєв, перелогинься.
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03.09.2021 15:43 Відповісти
Что он правильно говорит? Что правильно Россия сделала что Крым оккупировала, чтобы там не было НАТО?
Это - отбеливание агрессии, предательство.
И вы отбеливаете предателя.
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03.09.2021 14:56 Відповісти
Что он правильно говорит?

ххх
Обеъективный чел говорит, что Мураев говорит много правильных вещей чисто социально-экономического спектра
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03.09.2021 16:16 Відповісти
какой посадки))
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03.09.2021 15:34 Відповісти
Шо он правильно говорит? За то, шо он говорит, его повесить мало. Это явный враг Украины и его место за поребриком или в тюрьме.
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03.09.2021 15:35 Відповісти
Оу, самолайк! Збуджуєшся сам від себе, малорос?
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03.09.2021 18:44 Відповісти
А скільки правильних речей " чіста соціально-економічєского спєктра" говорив, а саме головне - робив алоізович! Реально Німеччину з колін підняв. Я до того,міл чєловєк, що мозг надовго виключати не треба, бо це небезпечно.
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04.09.2021 16:26 Відповісти
де нацсуки?
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03.09.2021 14:40 Відповісти
ну при таком гиДранте не мудрено, скоро рядом педика портного повесят....
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03.09.2021 14:43 Відповісти
Вже давно тут нічого вашого нема! І ваш "НАШ", вже давно не наш!
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03.09.2021 14:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1433745016514650115
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03.09.2021 14:45 Відповісти
Позор!
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03.09.2021 14:47 Відповісти
Твоя земля на кладбище участок два на два мурло
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03.09.2021 14:47 Відповісти
А чего, скоро зеленые шморкли ***** повесят там и будут ему в глазки заглядывать.
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03.09.2021 14:50 Відповісти
Просто это региональное мурло своим рылом на нашем украинском народном Майдане хочет показать украинцам и своим кремлевским хозяевам, что АнтиМайдан победил.
Киевляне, на Вас вся надежда, неужели Вы будете терпеть и спокойно смотреть на эту мразь?
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03.09.2021 14:52 Відповісти
Как то невдобно получается, "пророссийский политик" под российскими санкциями. А хотя какая разница, соперник Зе на предстоящих выборах, это врах народа Украины. Пипл все схавает
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03.09.2021 14:54 Відповісти
І ти туди ж, страдалєц за простий нарід? Мураєв під російськими санкціями? Всі плачу ь.
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04.09.2021 16:31 Відповісти
Повісте замість плакатика орігінал і бажано за шію,і нехай собі висить скільки завгодно.
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03.09.2021 14:56 Відповісти
Заметили, что написано внизу плаката Мураева - "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу країни!".
К чему эти гниды готовятся в День октябрьской социалистической революции 1917 г. и в День воинской славы России?
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03.09.2021 15:07 Відповісти
Кто платит, тот девушку и танцует!
Вот такой принцип в стране. Им нагадить на принципы.
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03.09.2021 15:10 Відповісти
Оце всі їхні, а "пресонули" лише кума. Куму абідно аднако!
На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим - Цензор.НЕТ 1903
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03.09.2021 15:15 Відповісти
расстрелять их всех из нагана
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03.09.2021 15:33 Відповісти
Вже нема. Журналісти пишуть: зняли через дві години.
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03.09.2021 15:19 Відповісти
Мураєв вже досяг, чого хотів: про нього вже почалу забувати, а тут такий хай піднявся на весь інтернет. Йому ще треба організувати підпалювання цього плакату - і він на вершині слави!
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03.09.2021 15:25 Відповісти
терроризм в чистом виде а когда запорожье на выборы было завешено эти говном не один год...жесть..и остальным биомуссором типа юли и шеыченко причем билборды моментально портили и меняли...фотки есть
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03.09.2021 15:33 Відповісти
Промальпинисты у нас "внепалитики"?
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03.09.2021 15:41 Відповісти
--- Так хто іще сумнівається . що і дотепер Україною помикають виповзні КДБ ?!?!?!
Рекомендую : переглянути розкопки сміттєзвалища м. Одеси .де сьогодні виймають останки жертв великого терору Україні 1937--1938 р.р. /закатованих московськими катюгами із УНКВС ???/ Чудова преспектива-- нагадування мудрагелям--виборцям із кишла-73%.
Ясно. як божий день-- це полум*яний привіт п*ятої ЗЕ-колони
кремлівському ліліпузіку / мовляв: - Шеф мьі тут за-зря хлеб НЕ едим...будь спок... /
.
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03.09.2021 15:58 Відповісти
Профсоюз давно не горел, я так понимаю. С удовольствием спалю эту сепарскую рожу.
Какой мудак из команды Кличко разрешил эту провокационную рекламу?!
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03.09.2021 16:28 Відповісти
Все вопросы к Кличко! Все продается и покупается. Ни капли совести и чести.
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03.09.2021 16:37 Відповісти
Київська міська рада повинна винести постанову.
1. Зняти банер з будинку профспілок.
2. На місці банера повісити самого Мураєва.
3. Провести ввечері святковий концерт в честь цієї заміни.
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03.09.2021 16:45 Відповісти
Там мав висіти оригинал ,а не копія.
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03.09.2021 22:25 Відповісти
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