На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві повісили величезний рекламній банер із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 3 вересня, на Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві розмістили великий рекламний банер із зображенням проросійського політика і ексдепутата Верховної Ради Євгенія Мураєва. Також на банері міститься реклама його телеканалу і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.
Зазначимо, що Євген Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російської агресії, заявляючи, що в Україні - громадянський конфлікт. В ефірі телеканалу Мураєва "НАШ" регулярно практикують "спілкування" з нібито жителями окупованих територій, які вороже висловлюються про українську владу і українців. Ведучі каналу також спілкувалися з ватажками "ЛДНР", при цьому ніяк не заперечуючи і не спростовуючи почуті фейки. У серпні та вересні Нацрада подала до суду позови з вимогою анулювати ліцензію телеканалу через ігнорування керівництвом усунення порушень.
Будинок профспілок взимку 2013-2014 років був головною будівлею, де жили учасники Революції Гідності, там працював пресцентр, готували їжу для учасників акції протесту, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців і тітушок. 19 лютого 2014 року в Будинку профспілок під час штурму почалася пожежа.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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припорошенкотакогонебыло.
ЗЫ: хотя, акакаяразница (это ирония).
1Вешаешь баннер с рыгом
2Националисты приходят и сносят
3Скабеева верещит пару дней, вата негодует и взбадривается праведно
4Националисты получают хороший PR
5Для всех упомянутых нехилый профит...
Готовится, короче, новый контролируемый майдан, робята. А как же - паны бьются, а чубы у холопов должны трещать.
П.С. Навіщо сам себе лайкнув?
П.П.С. Мураєв, перелогинься.
Это - отбеливание агрессии, предательство.
И вы отбеливаете предателя.
ххх
Обеъективный чел говорит, что Мураев говорит много правильных вещей чисто социально-экономического спектра
Киевляне, на Вас вся надежда, неужели Вы будете терпеть и спокойно смотреть на эту мразь?
К чему эти гниды готовятся в День октябрьской социалистической революции 1917 г. и в День воинской славы России?
Вот такой принцип в стране. Им нагадить на принципы.
Рекомендую : переглянути розкопки сміттєзвалища м. Одеси .де сьогодні виймають останки жертв великого терору Україні 1937--1938 р.р. /закатованих московськими катюгами із УНКВС ???/ Чудова преспектива-- нагадування мудрагелям--виборцям із кишла-73%.
Ясно. як божий день-- це полум*яний привіт п*ятої ЗЕ-колони
кремлівському ліліпузіку / мовляв: - Шеф мьі тут за-зря хлеб НЕ едим...будь спок... /
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Какой мудак из команды Кличко разрешил эту провокационную рекламу?!
1. Зняти банер з будинку профспілок.
2. На місці банера повісити самого Мураєва.
3. Провести ввечері святковий концерт в честь цієї заміни.