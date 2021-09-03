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Новини
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Є надії утримати інфляцію в 2021 році в межах 10%, - міністр фінансів Марченко

Є надії утримати інфляцію в 2021 році в межах 10%, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко бачить потенціал для утримання інфляції в межах 10% у 2021 році.

Про це він заявив під час Українського фінансового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є надії, що вдасться утримати інфляцію в межах 10%, не перевищуючи 10%", - сказав він.

Згідно з даними Держстату, інфляція за підсумками липня 2021 року в Україні зросла до 10,2% в річному вимірі, тоді як у червні цей показник був на рівні 9.5%. При цьому НБУ очікує, що за підсумками третього кварталу інфляція досягне піку цього року на рівні 11,2%.

Коментуючи погіршення очікувань низки інвестиційних банків щодо зростання економіки України, міністр зазначив, що ці прогнози базуються на показниках зростання ВВП у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Поки складно оцінювати кінець року, тому що основні капітальні інвестиції і витрати плануються на третій-четвертий квартал", - сказав Марченко.

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За його словами, ситуація буде поліпшуватися, про що свідчить постійне зростання роздрібного товарообігу, а також потенціал зростання будівельної галузі.

"Ми до кінця року очікуємо стабільну ситуацію як з держфінансами, так і в економіці, без різких шоків. Я думаю, що 4% ВВП зростання цього року в нас буде", - підсумував Марченко.

Автор: 

інфляція (849) Мінфін (3627) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+3
в последний год зубожиння сколько была? мудрому нариду это не понравилось.
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03.09.2021 14:06
+2
Можно еще помолиться 🙏 и свечку 🕯 поставить, а то на одну надежду надежды мало
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03.09.2021 14:04
+2
инфляция - держись! раз, два!!!
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03.09.2021 14:05
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Можно еще помолиться 🙏 и свечку 🕯 поставить, а то на одну надежду надежды мало
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03.09.2021 14:04 Відповісти
инфляция - держись! раз, два!!!
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03.09.2021 14:05 Відповісти
в последний год зубожиння сколько была? мудрому нариду это не понравилось.
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03.09.2021 14:06 Відповісти
Десь це я вже чув.
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03.09.2021 14:08 Відповісти
Есть надежды удержать инфляцию в 2021 году в рамках 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4336
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03.09.2021 14:09 Відповісти
Брехня.Є надії утримати інфляцію в 2021 році в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 2104
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03.09.2021 14:11 Відповісти
инфляция 10%,это как правило отставка правительства.
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03.09.2021 14:11 Відповісти
Так у вас офіційна вже 10,8% а реальна до 23 дотягує😂😂😂😂
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03.09.2021 14:28 Відповісти
Полтавагаз Збут поможет вам удерживать.Феерические долбодятлы.
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03.09.2021 14:29 Відповісти
Это как считать.
Стоило 2 грн, теперь стоит 20. Вот тебе и 10%.
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03.09.2021 15:01 Відповісти
Считай так , как Клоун учителям зарплату считал....😂
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03.09.2021 15:28 Відповісти
Є надії утримати інфляцію в 2021 році в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 8263
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03.09.2021 16:56 Відповісти
Надежды юношей питают, а не государственных мужей. Одна дама также пела "я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - триперна ходжу".
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03.09.2021 18:37 Відповісти
 
 