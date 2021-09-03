Є надії утримати інфляцію в 2021 році в межах 10%, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко бачить потенціал для утримання інфляції в межах 10% у 2021 році.

Про це він заявив під час Українського фінансового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є надії, що вдасться утримати інфляцію в межах 10%, не перевищуючи 10%", - сказав він.

Згідно з даними Держстату, інфляція за підсумками липня 2021 року в Україні зросла до 10,2% в річному вимірі, тоді як у червні цей показник був на рівні 9.5%. При цьому НБУ очікує, що за підсумками третього кварталу інфляція досягне піку цього року на рівні 11,2%.

Коментуючи погіршення очікувань низки інвестиційних банків щодо зростання економіки України, міністр зазначив, що ці прогнози базуються на показниках зростання ВВП у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Поки складно оцінювати кінець року, тому що основні капітальні інвестиції і витрати плануються на третій-четвертий квартал", - сказав Марченко.

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За його словами, ситуація буде поліпшуватися, про що свідчить постійне зростання роздрібного товарообігу, а також потенціал зростання будівельної галузі.

"Ми до кінця року очікуємо стабільну ситуацію як з держфінансами, так і в економіці, без різких шоків. Я думаю, що 4% ВВП зростання цього року в нас буде", - підсумував Марченко.