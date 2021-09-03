"Укрзалізниця" відновила рух потягів до Авдіївки: Його припиняли через обстріл військами РФ

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до прифронтової Авдіївки. Раніше його обмежили через обстріли військами РФ 28 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це компанія повідомила в Telegram.

"Вже з 4 вересня потяги №136/135 Київ — Авдіївка, №825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в суботу, 28 серпня, війська РФ на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу в районі Авдіївки були поранені й зазнали бойових травм десять українських військовослужбовців.

"Укрзалізниця" заявила, що працівники станції "Авдіївка" і пасажири були евакуйовані в укриття й обмежила рух поїздів поблизу станції "Авдіївка" до 30 серпня.

Пізніше "УЗ" продовжила обмеження руху поїздів у Донецькій області поблизу Авдіївки до 3 вересня

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