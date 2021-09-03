"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП. ВIДЕО
"Слуга народу" Олександр Трухін перебуває в Дніпрі і був помічений біля Дніпропетровської обласної адміністрації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст проєкту "Стопкор" помітив Трухіна на виході з адмінбудівлі ОДА. Трухін відмовився відповідати на запитання про скандальну ДТП. На відеозаписі спроби отримати відповіді від нардепа Трухін мовчки йде, не реагуючи на питання.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Еду я машину - вижу нет никто,
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
А мочит потому, что у него появился отсасывающий конкурент к телу преЗедента...
Завтра Трухин скажет, что не отказывался отвечать на вопросы журналистов.
Зеленые *****-потенциальные убийцы спокойно разгуливаю по нашим городам, а должны сидеть в тюрьме.