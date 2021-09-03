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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП. ВIДЕО

"Слуга народу" Олександр Трухін перебуває в Дніпрі і був помічений біля Дніпропетровської обласної адміністрації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст проєкту "Стопкор" помітив Трухіна на виході з адмінбудівлі ОДА. Трухін відмовився відповідати на запитання про скандальну ДТП. На відеозаписі спроби отримати відповіді від нардепа Трухін мовчки йде, не реагуючи на питання.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

Також читайте: ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування

Автор: 

ДТП (4465) цензура (363) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+27
"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП - Цензор.НЕТ 7591
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03.09.2021 14:41
+21
- Дело было так, - начал трухин...

Еду я машину - вижу нет никто,
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
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03.09.2021 14:44
+11
А что ОНО может промычать? понять и простить....В очередной раз зашквар Господ Уродов.
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03.09.2021 14:39
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А что ОНО может промычать? понять и простить....В очередной раз зашквар Господ Уродов.
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03.09.2021 14:39 Відповісти
штормит до сих пор, вот и не реагирует на вопросы, чтобы не спалиться
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03.09.2021 14:40 Відповісти
"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП - Цензор.НЕТ 7591
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03.09.2021 14:41 Відповісти
Слуги народа не бухают они нюхают и коляться! Еще принимают с переди и сзади как актрисы в немецких фильмах для взрослых!
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03.09.2021 14:44 Відповісти
Лдин уже под кайфон признался что любит отсосать у мальчиков этот ещё пока держится но его тоже скоро накроет!
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03.09.2021 14:41 Відповісти
Есессно! Зеля вернётся, - о Трухе резко забудут.
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03.09.2021 15:44 Відповісти
За Зеленого Йолопа голосували ті ж самі,що і за Януковіча.А ще люди з не дуже високим рівнем інтелекту,хоча б вони за Янудріла нікого б і не проголосували-вони хотіли ЗМІН.Порошенку потрібно було менше якшатись з урками Янудріла та крутити з ними гешефти.
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03.09.2021 18:16 Відповісти
- Дело было так, - начал трухин...

Еду я машину - вижу нет никто,
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
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03.09.2021 14:44 Відповісти
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03.09.2021 21:13 Відповісти
Нет. Это не смешно.
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03.09.2021 21:17 Відповісти
і то правда
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03.09.2021 17:25 Відповісти
Пархатый алкаш !
А мочит потому, что у него появился отсасывающий конкурент к телу преЗедента...
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03.09.2021 14:49 Відповісти
😀😀😀😀 ти зробив мій день!
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03.09.2021 18:35 Відповісти
"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП - Цензор.НЕТ 7369 Це ***** котре з тобою один народ бо ви спілкуєтесь на одному язику,і ти пацак посібник окупанта, бо той язик приніс в Україну.
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03.09.2021 15:22 Відповісти
Росія закінчується там.де каЦАПАМ відбивають роги.
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03.09.2021 18:18 Відповісти
І не тільки руки а і ноги і голову!!!
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03.09.2021 18:36 Відповісти
Все законно,теперь эта авария секретная,все подписали полицаям неразглашенку.
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03.09.2021 15:54 Відповісти
Патамушта чмошник. Як,власне,і всі гниди народу. Пардон,слуги...
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03.09.2021 16:49 Відповісти
Тю.
Завтра Трухин скажет, что не отказывался отвечать на вопросы журналистов.
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03.09.2021 17:28 Відповісти
Ни фига себе! Может вы еще и по закону прикажете отвечать?
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03.09.2021 17:32 Відповісти
Яке ДТП?Та "я" всю неділю бухав з Сінєгубовим(лобовим) та Біленьким у Полтаві-вони підтвердять.
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03.09.2021 18:29 Відповісти
А якого біса воно робить в Дніпрі? До бені,мабуть,поперся
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03.09.2021 19:51 Відповісти
Пинком под зад такого народного депутата, который игнорирует вопросы журналистов.
Зеленые *****-потенциальные убийцы спокойно разгуливаю по нашим городам, а должны сидеть в тюрьме.
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04.09.2021 01:39 Відповісти
"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП - Цензор.НЕТ 4684
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04.09.2021 05:09 Відповісти
 
 