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Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені

Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що її наступнику Сергію Никифорову працювати легше, ніж було їй.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

За її словами, зараз система роботи в ОП вже налагоджена.

"Сергію легше, хоча він цього і не розуміє. Йде якісна, хороша робота пресслужби президента з різними медіа. У цих умовах атаки мінімізувати значно легше. До того ж у нього функції спрощені. Я думаю, що він не несе відповідальність за міжнародні медіа, за сайт, наприклад. Зараз ці обов’язки розподілені по-іншому", - каже вона.

Мендель також поскаржилася, що на початку її роботи на Банковій владу звинувачували в проросійськості. Згодом, каже вона, ці наративи вдалося розбити завдяки поїздці до Брюсселя.

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"Але після цього мене почали знищувати як людину, яка могла з цим боротися", - додає колишня прессекретарка Зеленського.

Вона також стверджує, що Никифорову легше працювати через зміни в системі комунікації в команді Зеленського.

"Мені просто забороняли відповідати на запити медіа, надавати коментарі, відповідати журналістам на телефонні дзвінки. Никифоров відразу має справу з керівником, який чітко розуміє, що ці комунікації мають бути налагоджені", - пояснила Мендель.

Автор: 

прессекретар (36) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2020) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+18
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 1454
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03.09.2021 14:50
+17
Хіба що не завагітніє...
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03.09.2021 14:50
+14
Идиотку сменил идиот. Всё.
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03.09.2021 14:51
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Після відео із Дзундзою, я щось сумніваюсь, що йому легше буде чим Мендель...
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03.09.2021 14:49 Відповісти
Хіба що не завагітніє...
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03.09.2021 14:50 Відповісти
Зеленский точно нет. Если забеременет то получит нобелевскую премию! А сер ГЕЙ точно не забеременеет он в этой сладкой парочки исполняет фуекцию самца!
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03.09.2021 14:53 Відповісти
А хто знає...
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03.09.2021 15:09 Відповісти
Ну серГЕЙ ещё и Ваву казачит. А у Юлечки сексуальная неудолетвореность но не смог Вава с Юлей переспать для Вавы это противоестественно!
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03.09.2021 14:51 Відповісти
Що значить Вова не зміг? Усі змогли, а він ні?
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03.09.2021 14:53 Відповісти
Ну Вава ведь по мужикам специалист и то в роли самочки!
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03.09.2021 14:55 Відповісти
Тут все по петрову и боширову. Мужчина высунул язык и держится за головку шпиля, ну или за конуса, не важна
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 938
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03.09.2021 15:02 Відповісти
Умственные способности у него упрощены.
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03.09.2021 14:50 Відповісти
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 1454
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03.09.2021 14:50 Відповісти
Идиотку сменил идиот. Всё.
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03.09.2021 14:51 Відповісти
Да куда уж проще? Санитары это же так просто. Впрочем и его вылечат, и тебя, деточка, вылечат. На стационаре.
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03.09.2021 14:51 Відповісти
Упрощены... Это ,типа, не надо спать с преЗедентом ?
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03.09.2021 14:53 Відповісти
Нет наоборот НАДО! А Юлька хотела но Зеленский не смог! Для него это противоестественно!
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03.09.2021 14:54 Відповісти
Не надо предохраняться.
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03.09.2021 20:15 Відповісти
конешно упрощены, у него две только дырки
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03.09.2021 14:54 Відповісти
Мендель без предупреждения заходит в ОП в гости к Зеленскому, но никого не обнаруживает в кабинете. Решила заглянуть в комнату отдыха, откуда доносятся какие-то звуки, и видит бывшего шефа и Никифорова, лежащих голыми на диванчике. Мендель спрашивает Бубочку:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы окунули батончик в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы высадили астронавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы смотрели фильм "Чарли и шоколадная фабрика"?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили звездолет в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали шаттл с МКС?
- Нет
- Вы загнали истребитель в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы поместили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Черногорию?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф Кусто в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "мустанг" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали сухогруз на угольный причал?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
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03.09.2021 14:55 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3285902/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comments
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03.09.2021 14:57 Відповісти
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 4334 https://censor.net/ru/user/447490

Где Weltschmerz, все время дето пропадает, когда тут такое?
https://censor.net/ru/comments/locate/3285902/0192142a-e5d1-7335-9da8-b97b82aec1d4https://censor.net/ru/user/139376

Мабуть десь садить бруньки, потягуючи скроні.)))
https://censor.net/ru/comments/locate/3285902/0192142a-e5b9-722d-a912-6b87a6815543Ответить
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03.09.2021 14:59 Відповісти
Так, опіздав на цей феєричний інфопривід - весь тиждень закривав завдання по роботі за серпень, а тут такий зашквар від "слуг"... (((
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03.09.2021 15:27 Відповісти
Оце так опус!
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03.09.2021 14:58 Відповісти
Фі, як некультурно. Бабушка, треба казати сношалися
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03.09.2021 15:00 Відповісти
Точно.
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03.09.2021 15:15 Відповісти
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03.09.2021 15:05 Відповісти
Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені - Цензор.НЕТ 1674 знайшов на Пікабу ось таке... в аспекті зашквару із Дзундзою (і не тільки) чомусь хочеться сказати, що це рутинне життя офісу ***********, тільки імена змінені )))))))

Сэр Акотан, Пьер д'Ачелло и их приятель из духовного сословия поп Чанский решили устроить вечеринку на заднем дворе. Домой они пришли с черного хода и долго стучались в закрытую дверь. Пройдя на задний двор, они увидели крота, который лез в глубокую нору. Плюнув на это, господа решили полакомиться шоколадным муссом и вонзить амурные стрелы в грильяжный торт. Пока сэр Акотан месил черное тесто с перцем, поп Чанский в темном подвале достал из-под рясы кожаный шприц и ширнулся в тухлую вену.
Когда он спустился вниз, Пьер д'Ачелло и сэр Акотан обсуждали отважных лысых спецназовцев, которые не боятся штурмовать с тыла самые ужасные и темные шахты. После разговор свернул на запуск Евростара в тоннель под Ла-Маншем.
Близился вечер. Господа решили сыграть в очко. Поп Чанский все путал правила и пытался играть по-темному, что взбесило Пьера д'Ачелло, который в приступе бешенства разорвал Чанскому его туза.
- Что тут происходит? - спросил сэр Акотан, который отвлекся на приготовление кофе со сливками.
- Поп Чанский попал в пердедрягу, - гневно ответил ему Пьер д'Ачелло.
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03.09.2021 16:17 Відповісти
посадили миллиард кожаных деревьев любви в чернозем
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03.09.2021 15:29 Відповісти
...і заасфальтували шкіряним катком автотрасу в Крижопіль
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03.09.2021 15:36 Відповісти
Он не может выполнять всех доступных мендель функций, это очевидно. Но «упрощенцу» было бы неплохо осознать, что не все функции надо демонстрировать прилюдно.
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03.09.2021 14:55 Відповісти
Йуля, шо за намёки!?
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03.09.2021 14:55 Відповісти
а еще проще есть ?
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03.09.2021 14:58 Відповісти
Без жопы и рта жить невозможно...так что проще уже нет...
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03.09.2021 15:06 Відповісти
"Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены" - Затрали бедняжку М в ОП?
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03.09.2021 15:00 Відповісти
Конечно упрощены...у него на одну дырку меньше...чем у тебя..
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03.09.2021 15:03 Відповісти
зато если ее на вертолет, то его можно и на квадрокоптер, у него руки рабочие.
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03.09.2021 15:45 Відповісти
Знову пацавате дєвочко роззявило писок і вивалило мову...
...Пане Глузман, зробіть що-небудь!..
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03.09.2021 15:07 Відповісти
Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены"

А был ли мальчик?
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03.09.2021 15:10 Відповісти
Ганьба ганьбезна."Мене легко звільнити - але не легко позбутись"
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03.09.2021 15:11 Відповісти
"Функции упрощены". Так все-таки зеля по девочкам.
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03.09.2021 16:05 Відповісти
Функции стать на колени и приоткрыть губки алые нет ? Досадно......наверное бракованный попался.
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03.09.2021 16:23 Відповісти
Таки сосна
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03.09.2021 16:41 Відповісти
Бедная Мендель...
Дайте ей крендель!
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03.09.2021 16:43 Відповісти
Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені - Цензор.НЕТ 3328
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04.09.2021 14:45 Відповісти
 
 