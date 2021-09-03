Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що її наступнику Сергію Никифорову працювати легше, ніж було їй.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

За її словами, зараз система роботи в ОП вже налагоджена.

"Сергію легше, хоча він цього і не розуміє. Йде якісна, хороша робота пресслужби президента з різними медіа. У цих умовах атаки мінімізувати значно легше. До того ж у нього функції спрощені. Я думаю, що він не несе відповідальність за міжнародні медіа, за сайт, наприклад. Зараз ці обов’язки розподілені по-іншому", - каже вона.

Мендель також поскаржилася, що на початку її роботи на Банковій владу звинувачували в проросійськості. Згодом, каже вона, ці наративи вдалося розбити завдяки поїздці до Брюсселя.

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"Але після цього мене почали знищувати як людину, яка могла з цим боротися", - додає колишня прессекретарка Зеленського.

Вона також стверджує, що Никифорову легше працювати через зміни в системі комунікації в команді Зеленського.

"Мені просто забороняли відповідати на запити медіа, надавати коментарі, відповідати журналістам на телефонні дзвінки. Никифоров відразу має справу з керівником, який чітко розуміє, що ці комунікації мають бути налагоджені", - пояснила Мендель.