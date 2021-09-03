Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала перешкоду вступу України в НАТО. Це військовий конфлікт на Донбасі і тимчасова окупація Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Фельдгузен для "ТСН".

"Ви знаєте, що НАТО — це 30 країн-членів. Отримати консенсус — це непросто. Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом — є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО приймати нові країни, де є такі конфлікти. Інший складник — вже сьогодні Україна має інструменти, щоб іти далі. Це Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які кожного року імплементуються Україною. До того ж, вже майже два роки Україна має статус партнера розширених можливостей Альянсу, де ви ще зовсім не використали наявні можливості. І там є не тільки військові реформи, а й судова та антикорупційна", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - дуже велика проблема для України. Сподіваюся, ми зможемо поставити РФ перед вибором до того, як станеться щось жахливе, - посол ФРН Фельдгузен

"Особисто я дуже б хотіла, щоб Україна отримала ПДЧ на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Я дуже добре пам’ятаю 2013 рік, і цю світлину, коли стояв Янукович, а з обидвох боків Даля Грибаускайте та Ангела Меркель, дійсно намагаючись переконати його не відмовлятися від Угоди про асоціацію. Але я не можу впливати на 30 країн-членів НАТО. Чи це реально? Це також завжди залежить від політичних умов. Я пам’ятаю, як колишній міністр оборони Естонії сказав на одному міжнародному форумі в Берліні, що сьогодні, напевно, і Естонію б не взяли в НАТО, тому що умови змінилися. Він сказав: "Ми реформувалися дуже швидко, і коли це маленьке вікно можливостей відкрилося, ми були готові і нас прийняли до НАТО". І тоді він порадив українцям (мені здається, це було п'ять років тому): "Давайте, будьте готові, коли відкриється це вікно можливостей". І я особисто переконана, що це вікно можливостей відкриється", - додала Фельдгузен.

"Треба дійсно переконати одну країну НАТО, другу, третю… І коли буде дуже багато країн, які хочуть надати ПДЧ Україні, тоді тиск на інші буде набагато більшим. Це, як на мене, єдиний шлях. І, безперечно, треба говорити зі США, Францією, Великою Британією. Це єдиний шлях, яким Україна може йти зараз", - пояснила дипломатка.

На уточнювальне запитання, чи є перепоною військовий конфлікт на Донбасі і тимчасова окупація Росією Криму для вступу України в НАТО, вона відповіла: "Так".

Також читайте: Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи

"НАТО — це не тільки військова організація. Це організація спільних цінностей. І ці спільні цінності — правосуддя, демократія… Україна — це демократична країна. Але тут ще можна дуже багато зробити, щоб не тільки наші (німецькі — Авт.) компанії, а й українці почувалися більш захищеними, щоб вони знали, що у них є справедливий суд, якщо дійсно треба йти до суду", - акцентувала Фельдгузен.