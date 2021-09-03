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Новини Агресія Росії проти України
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Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен

Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала перешкоду вступу України в НАТО. Це військовий конфлікт на Донбасі і тимчасова окупація Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Фельдгузен для "ТСН".

"Ви знаєте, що НАТО — це 30 країн-членів. Отримати консенсус — це непросто. Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом — є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО приймати нові країни, де є такі конфлікти. Інший складник — вже сьогодні Україна має інструменти, щоб іти далі. Це Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які кожного року імплементуються Україною. До того ж, вже майже два роки Україна має статус партнера розширених можливостей Альянсу, де ви ще зовсім не використали наявні можливості. І там є не тільки військові реформи, а й судова та антикорупційна", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - дуже велика проблема для України. Сподіваюся, ми зможемо поставити РФ перед вибором до того, як станеться щось жахливе, - посол ФРН Фельдгузен

"Особисто я дуже б хотіла, щоб Україна отримала ПДЧ на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Я дуже добре пам’ятаю 2013 рік, і цю світлину, коли стояв Янукович, а з обидвох боків Даля Грибаускайте та Ангела Меркель, дійсно намагаючись переконати його не відмовлятися від Угоди про асоціацію. Але я не можу впливати на 30 країн-членів НАТО. Чи це реально? Це також завжди залежить від політичних умов. Я пам’ятаю, як колишній міністр оборони Естонії сказав на одному міжнародному форумі в Берліні, що сьогодні, напевно, і Естонію б не взяли в НАТО, тому що умови змінилися. Він сказав: "Ми реформувалися дуже швидко, і коли це маленьке вікно можливостей відкрилося, ми були готові і нас прийняли до НАТО". І тоді він порадив українцям (мені здається, це було п'ять років тому): "Давайте, будьте готові, коли відкриється це вікно можливостей". І я особисто переконана, що це вікно можливостей відкриється", - додала Фельдгузен.

"Треба дійсно переконати одну країну НАТО, другу, третю… І коли буде дуже багато країн, які хочуть надати ПДЧ Україні, тоді тиск на інші буде набагато більшим. Це, як на мене, єдиний шлях. І, безперечно, треба говорити зі США, Францією, Великою Британією. Це єдиний шлях, яким Україна може йти зараз", - пояснила дипломатка.

На уточнювальне запитання, чи є перепоною військовий конфлікт на Донбасі і тимчасова окупація Росією Криму для вступу України в НАТО, вона відповіла: "Так".

Також читайте: Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи

"НАТО — це не тільки військова організація. Це організація спільних цінностей. І ці спільні цінності — правосуддя, демократія… Україна — це демократична країна. Але тут ще можна дуже багато зробити, щоб не тільки наші (німецькі — Авт.) компанії, а й українці почувалися більш захищеними, щоб вони знали, що у них є справедливий суд, якщо дійсно треба йти до суду", - акцентувала Фельдгузен.

Автор: 

Німеччина (7326) НАТО (6424) ПДЧ (102) росія (64946) членство в НАТО (1715) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+24
Зато Турция оккупировавшая часть Кипра может быть в НАТО!
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03.09.2021 14:54
+17
дешевая, ОЧЕНЬ дешевая отмазка !!!
госпоже послице не стыдно ?

может рашке вісадить десант на какой-нибудь островок в Балтийском море чтоб Германию исключили из НАТО ?
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03.09.2021 14:54
+16
ГДРовскя Аннка писькомётчица и нарративы россиянской пропаганды в тренированных губах..
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03.09.2021 14:52
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ГДРовскя Аннка писькомётчица и нарративы россиянской пропаганды в тренированных губах..
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03.09.2021 14:52 Відповісти
Анка, ФУ-У-У-У-У-У, воня !!!!!
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03.09.2021 15:06 Відповісти
Говорильняговорильняговорильня.
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03.09.2021 14:53 Відповісти
"НАТО - это не только военная организация. Это организация общих ценностей.....",

когда бывший канцлер Германии занимает коррупционный пост в рашанефтепром ?

альо, вы о чем, граждане немцы ?
ваша ценность - продать будущее соседней страны за вонючий газовый пфенинг из рашки


более отвратной послицы из наших "партнеров" трудно найти
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03.09.2021 15:01 Відповісти
и более тупой !

остальные по крайней мере молчат или скромно извиняются "мерси"
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03.09.2021 15:08 Відповісти
Зато Турция оккупировавшая часть Кипра может быть в НАТО!
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03.09.2021 14:54 Відповісти
Немного разные ситуации. Если бы Украина к примеру оккупирована Кубань - то преград для вступления Украины в НАТО не существовало бы.
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03.09.2021 15:00 Відповісти
а каким боком Кипр похож на Кубань? турки в Кипр понаехавшие...
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03.09.2021 15:05 Відповісти
Кипр в НАТО? Нет. Турция в НАТО? Да. Если ты оккупировал чужие территории - тебя берут. Если оккупировали твои территории - тебя не берут. Элементарно, Ватсон.
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03.09.2021 16:12 Відповісти
так что кацапы в НАТО раньше нас будут?
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03.09.2021 16:17 Відповісти
Дуркуешь? Дуркуй. Сегодня можно.
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03.09.2021 16:21 Відповісти
а что такого сегодня?
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03.09.2021 16:39 Відповісти
Пятница.
По сабжу: кацапов естественно не примут. НАТО - военно-политический блок.
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03.09.2021 16:41 Відповісти
вообще-то сегодня 3 сентября! день шуфутинского!
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03.09.2021 17:06 Відповісти
Самая главная преграда в данный момент сидит на Банковской.
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03.09.2021 15:05 Відповісти
И греция у которой окупировали....
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03.09.2021 15:46 Відповісти
Turciya i Greciya s 1952 year v NATO a conflict voznik v 70-ih.
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03.09.2021 23:49 Відповісти
так пусть исключат! ведь территориальный спор есть...
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04.09.2021 00:02 Відповісти
Vyhod iz NATO slozhnee chem vhod potomu chto chleny al'yansa znakomy s sekretnymi dokumentami.
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04.09.2021 06:19 Відповісти
дешевая, ОЧЕНЬ дешевая отмазка !!!
госпоже послице не стыдно ?

может рашке вісадить десант на какой-нибудь островок в Балтийском море чтоб Германию исключили из НАТО ?
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03.09.2021 14:54 Відповісти
Кацапов бы сразу на этом островке прибили. Так что не канает.
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03.09.2021 15:01 Відповісти
кто прибьет ?
немцы?
против ядреной рашкованской бомбы ?

не смешите мои тапки !
германец ныне не тот пошел!
последний немецкий солдат умер при штурме Берлина в мае 1945
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03.09.2021 15:03 Відповісти
НАТО прибьёт. Оно для этого и создано. Или есть сомнения?
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03.09.2021 16:05 Відповісти
Поляки или венгры будут воевать за немцев?
Для начала военных действий НАТО нужен консенсус, дорогой 😁

А дядя Сэм?
Стоит ли развязывать ядерную войну из-за какого-то "немецкого Крыма" ?
Не думаю...
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03.09.2021 16:15 Відповісти
Можешь конечно не думать, но НАТО - это система коллективной безопасности. Когда бьют одного члена - вписываются другие. Это для тебя - новость?
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03.09.2021 16:21 Відповісти
Ты уверен что мадяры, французы и проч. сцыкуны свяжутся в войну, когда хло вытащит ядерну дубинку ?

Не думаю...
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03.09.2021 17:35 Відповісти
Будут обязаны согласно коллективному договору.
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03.09.2021 17:40 Відповісти
Обязаны -и не более.. И все..
а потом пойдут дипломатические взволнованности, переживания, обеспокоенности ужастные - и - говорильня... И нужно будет услышать "нарот" какого-нибудь островка в Балтийском море ))))))))))))))))
И эта проблема не имеет военного решения! Все - в Минск!
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03.09.2021 20:54 Відповісти
Анка - папа русский солдат, зажавший ее мамашу в переулке ?
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03.09.2021 14:56 Відповісти
Однако, оккупация СССР части Германии - ГДР, таки не явилась преградой для вступления ФРГ в НАТО,
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03.09.2021 14:57 Відповісти
А при ющенку яка окупація заважала? І чому окупація гдр не завадила фрн стати членом НАТО? Соромлюсь спитати?
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03.09.2021 15:00 Відповісти
Ясно, понятно, идите нйх.
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03.09.2021 15:00 Відповісти
Нельзя, категорически нельзя говорить, что военный конфликт - препятствие для вступления в НАТО. Потому что это - самое огромное оправдание российской агрессии в глазах россиян. Вот они не хотят, чтобы Украина была в НАТО, им путин и говорит, давайте, мы развяжем войну и тогда Украину не примут туда. Они как-бы войны и не хотят, тем более с НАТО бы её не хотели. Но путин говорит, а она не будет активная, так постреливать будем раз в день, а НАТО и вообще не впишется, потому что же не приняли пока Украину. И не примут тогда.
И для россиян это кажется приемлемой ценой и им становится пофиг, что они - военные преступники и каиново племя.

Запад должен наоборот - ускоренно принять в НАТО остатки Украины и сказать путину - чувак, у тебя месяц свалить оттуда (сделай вид, что люди против или ещё как-то придумай лицо сохранить). Через месяц тут будет 200-тысячная армия с Patriot, F-35, авианосцами и так далее. Если не уйдёшь сам, тебя уйдут.
Вот так надо.

А вместо этого они дают ему распрекраснейшее оправдание его внешней политики. Он выйдет на телевизор и скажет, смотрите - мы бузим в Украине и европейцы сами говорят, пока бузим, НАТО сюда не полезет. Значит я всё правильно сделал и давайте бузить дальше. И ему тогда будут кричать "Молодец, любо, слава !!!"

Идиоты европейские. Ну или трусы. Ну или продажные.
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03.09.2021 15:02 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/nazovu-vse-svoimi-imenami---arkadiy-babchenko/120605#gsc.tab=0 Аркадій Бабченко :
"Мы не в НАТО до сих пор потому, что НАТО - это не военный блок. НАТО - это военно-политический блок. Союз (коалиция) государств с целью совместных действий для решения общих политических, экономических, и военных и других задач.

Представим, что НАТО за пять лет видит невероятный прорыв Украины в строительстве собственной армии, видит, насколько эта армия стала обученной, боеспособной, какие уникальные приемы и средства противостояния гибридной агрессии она разработала за годы войны, какой фантастический опыт получила. Видит, что Украина встала на путь реформ. Видит, что её Президент, Кабинет министров, гражданское общество жопу рвут, чтобы стать европейской страной. И принимает Украину в свои распростертые объятия.

А потом фигак - и смотрит, как семьдесят три процента избирателей голосуют за комика, который выигрывает выборы с абсолютно малоросскими, капитуляционными лозунгами, лепечет что то про глаза, отводит армию, устраивает зайчика с ушками на день Независимости, доводит президента США до импичмента, назначает руководителем спецслужбы продюсера КВН, своим серым кардиналом человека, которого европейские партнеры чуть не напрямую уже обвиняют в шпионаже в пользу России, сливает совместную операцию по вагнеровцам, ворует судью в Молдове и прочая, и прочая, и прочая - вот это весь летающий цирк зеленых соплей, который мы имели счастье наблюдать все эти два года ... НАТА сидит, смотрит на все это дело, разводит руками и такая - ну етит вашу мать …Когда разведка страны понимает, что развединформация, которой она делится с Украиной, утекает напрямую в Кремль - это как-то не очень способствует её рекомендациям политическому руководству своей страны включить Украину в НАТО.

Украина будет в НАТО тогда, когда политическим строем Украины будет УСТОЙЧИВАЯ европейская демократия. Устойчивая, понимаете? Европейская, понимаете? Просто смены одного на другого недостаточно. Когда вопроса, будет ли следующий президент пророссийским, или олигархическим, или марионеточным - не будет существовать вообще. Вот его в природе просто не будет. Когда «Армия. Мова. Вера» будет уже точно навсегда. Без всяких колебаний. А после того, как в Украине будет устойчивая демократия - еще испытательный срок лет в десять. В пару каденций хотя бы. Ну, чтобы уж точно убедиться.
И вот только после этого…"
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03.09.2021 15:20 Відповісти
"Идиоты европейские. Ну или трусы. Ну или продажные".

Там каждой твари по паре...
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03.09.2021 15:49 Відповісти
Вы будете смеяться, но при Порохе это не было преградой.
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03.09.2021 15:02 Відповісти
..да уж!!!, а на саммите Нато бухарестком от 08 г., какой конфликт военный в Украине то был, что фрау Меркель и мсье Всракузиг, грудью на пути Украины в Нато встали!?... да так что и сам Буш мл., им не указ стал!...оккупации Грузии и Украины, полностью на совести указанных выше деятелей, Грузия и Украина помнит и не забудет подлости этой...
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03.09.2021 15:03 Відповісти
Сказала посол самой честной страны, контрабандно продающей турбины на оккупированные территории вразрез с международным правом.
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03.09.2021 15:03 Відповісти
ядерное украинское оружие - нам надо себя защищать - все хватит
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03.09.2021 15:04 Відповісти
единственный вариант защитить себя - ядерное оружие

будем четсны перед собой.
ни НАТО, ни США при очередной русской агрессии (а она обязательно будет) нас не то что не спасут,
они нам не помогут !!!
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03.09.2021 15:26 Відповісти
Если далее развить логику посла Германии, то именно ФРГ ставит преграды для вступления Украины в НАТО.
Потому, что именно Германия фактически финансирует страну-агрессор рашку, строя совместный северный поток-2, а значит именно Германия содействует дальнейшей оккупации Крыма рашкой и финансирует войну на Донбассе.
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03.09.2021 15:05 Відповісти
І шо цим хочеш сказати?
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03.09.2021 15:13 Відповісти
Что нужно всех их послать далеко и подальше, начать строить центрифуги по обогащению урана. Несколько подземных испытаний и гарантированно политическая да и экономическая ситуация не только в Украине, в целой Европе изменится до неузнаваемости.
P/S За бред о санкциях как к КНДР или Ирану прошу даже не вспоминать ибо это не применимо вообще к этой ситуации о чем я уже не раз здесь писал.
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03.09.2021 15:47 Відповісти
США не для того помогали отнять ЯО у Украины, чтоб позволить его безнаказанно вернуть. Как минимум Украина потеряет любую помощь от стран Запада.
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03.09.2021 20:15 Відповісти
Так только кажется...
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03.09.2021 20:59 Відповісти
как Пакистан, стратегический партнер США ?
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03.09.2021 21:42 Відповісти
заважає вступу України до НАТО не так наші названі послом проблеми, як більш глобальна наша проблема - наявність в керівництві чувака, який, окрім претензії "Байден, а чому я ще не в НАТО" більше ні на що не здатен.
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03.09.2021 15:08 Відповісти
Ой, не могу!!! 😂😂😂 Про "ценности" будет эта баба из Германии рассказывать! Германия, которая полностью продалась Х#йлу! Еврошлюхи. Бревно из глаза вытащи!
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03.09.2021 15:08 Відповісти
Війна то так, АЛЕ Анка, Джо, Джонсон, Євросоюз....- весь світ ще каже що ПРАВОСУДДЯ (крадії) - "демократичні цінності"....треба відновити! КОЛИ повернуть накрадене, - таке просте питання! Його якось нагло обходять "слуги"?
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03.09.2021 15:11 Відповісти
Да просто великое нато не привыкло замениваться по мелочам.
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03.09.2021 15:13 Відповісти
окупація ГДР колись не завадила ФРГ вступити в НАТО. Гітлерівка якась
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03.09.2021 15:18 Відповісти
ну это тоже как идти в компании и тут раз из кустов выбигает дзюдоист и начинаеть бить одного а вся компания смотрит на это и говорит :
ай йа йа дзюдоист ,теперь мы не будем с тобой здороваться
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03.09.2021 15:19 Відповісти
А що було перешкодою в 2007 році, коли ви відмовили в ПДЧ? Між іншим оці життя і кров українських патріотів, панове німці, і на вашій совісті також, бо якби, скажімо, в 2007 році ви дали ПДЧ, то можливо усе було б інакше. "И эти общие ценности - правосудие"? А який же, приміром, суд засудив українця Віталія Марківа? Може Басманний? Чи може Печерський? Лицеміри грьобані!
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03.09.2021 15:22 Відповісти
За звичай німці говорять теж саме що і россіяни, але тільки після їх. Так що після формули Штайнмайєра (Путлєра) чхати нам на їх думки.
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03.09.2021 15:27 Відповісти
Скажу крамолу.Представьте,шо Украина вступила в НАТО и встал вопрос о возврате Крыма и возвращение его в юрисдикцию Украины,и в международно признанные границы.Украина,шо должна собирать консенсус и одобрение всех участников Альянса,щоб забрать своё?Допустим открылось окно возможностей для войсковой операции,но тут Венгрия окажется против военного решения например. Всё консенсуса нема и Украина стоит на месте.НАТО треба подправить устав,и внести правки,що нарушение границ Государств,договоров,международного права,морского права,прав человека выше, чем та же коррупция,которую Европа использует как аргумент,щоб отмахнуться от вышеперечисленных мною аргументов.
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03.09.2021 15:27 Відповісти
В 2008 году при Ющенко Украина подавала запрос на вступление в НАТО , тогда не было не войны не оккупации, и именно меркель эта фрау ......... поставила крест на стремлении Украины. Германия как и Франция , особенно Германия нам не союзники , это так , соседи по материку. Франция хоть вертолёты продала , а немцы даже сверх точные металообрабатывающие станки не продаёт. И где тут партнёры?
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03.09.2021 15:29 Відповісти
виключити німців з НАТО, поки не повернуть Кенінсберг?
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03.09.2021 15:29 Відповісти
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03.09.2021 15:33 Відповісти
Восточная Пруссия, в отличие от Крыма - "исконно немецкая" земля
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03.09.2021 15:41 Відповісти
та Ельзас з Лотарінгією.
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03.09.2021 15:41 Відповісти
и там живут исконные немцы
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03.09.2021 15:42 Відповісти
"Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом - есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты".

Во заливает фрау послица. А что мешало дать ПДЧ Украине на Бухарестском саммите 2008 года, когда не было никакого "военного конфликта"? Может быть потому что этими отдельными странами "случайно" оказались Германия и Франция?
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03.09.2021 15:45 Відповісти
Выслать нах прокацапскую шмару.
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03.09.2021 15:46 Відповісти
Що окупація є перешкодою для вступу, це, звичайно, несправедливо.
Але ж правосуддя і демократії у нас дійсно немає.
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03.09.2021 15:53 Відповісти
За словами посла: Германия против присоединения Украины в НАТО. Немцам дороже ГЕШЕФТ с Россией..
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03.09.2021 16:28 Відповісти
Т.е. членом может быть только оккупант!
Если тебя оккупировали - тогда "зась"?
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03.09.2021 16:46 Відповісти
Интересная логик. Сначала не брали в НАТО чтоб не "спровоцировать" мокшан, но мокши все равно "спровоцировались". Теперь не берут в НАТО потому что мокши "спровоцировались". Это как хождение по кругу получается)) В общем все с вами ребята понятно. С таким подходом и НАТО не гарантия. Пуйло возможно скоро это и протестирует. И что-то мне подсказывает что у него получиться.
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03.09.2021 16:46 Відповісти
Посол ФРГ Фельдгузен, а тебе сколько моржовая звизда заплатила???

Такое впечатление что ФРГ, наконец то нашла нового Гитлера - *****!
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03.09.2021 17:35 Відповісти
Вообщето это отмазка для любителей лапши. Монгие понимают - страну рассадник коррупции нельзя допускать в НАТО. Потому что не пройдет и полгода как все будет украдено и продано. И не только железо но и стратегические планы.
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03.09.2021 20:02 Відповісти
Насчёт вступления в НАТО "Хрен в штрудель" он Ангелы Хорстовны Украина, видать, не распробовала. Ну раз есть аппетит, стало быть, придётся отведать "Хрен в кнедлики" от тётушки Анки Фельдгузен.
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03.09.2021 21:09 Відповісти
Чергова фашистська мерзота вилізла.
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04.09.2021 12:30 Відповісти
Немецкие шлюхи сознательно ведут Евросоюз к развалу по приказу российских хозяев.
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04.09.2021 13:54 Відповісти
 
 