Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала перешкоду вступу України в НАТО. Це військовий конфлікт на Донбасі і тимчасова окупація Росією Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Фельдгузен для "ТСН".
"Ви знаєте, що НАТО — це 30 країн-членів. Отримати консенсус — це непросто. Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом — є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО приймати нові країни, де є такі конфлікти. Інший складник — вже сьогодні Україна має інструменти, щоб іти далі. Це Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які кожного року імплементуються Україною. До того ж, вже майже два роки Україна має статус партнера розширених можливостей Альянсу, де ви ще зовсім не використали наявні можливості. І там є не тільки військові реформи, а й судова та антикорупційна", - розповіла вона.
"Особисто я дуже б хотіла, щоб Україна отримала ПДЧ на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Я дуже добре пам’ятаю 2013 рік, і цю світлину, коли стояв Янукович, а з обидвох боків Даля Грибаускайте та Ангела Меркель, дійсно намагаючись переконати його не відмовлятися від Угоди про асоціацію. Але я не можу впливати на 30 країн-членів НАТО. Чи це реально? Це також завжди залежить від політичних умов. Я пам’ятаю, як колишній міністр оборони Естонії сказав на одному міжнародному форумі в Берліні, що сьогодні, напевно, і Естонію б не взяли в НАТО, тому що умови змінилися. Він сказав: "Ми реформувалися дуже швидко, і коли це маленьке вікно можливостей відкрилося, ми були готові і нас прийняли до НАТО". І тоді він порадив українцям (мені здається, це було п'ять років тому): "Давайте, будьте готові, коли відкриється це вікно можливостей". І я особисто переконана, що це вікно можливостей відкриється", - додала Фельдгузен.
"Треба дійсно переконати одну країну НАТО, другу, третю… І коли буде дуже багато країн, які хочуть надати ПДЧ Україні, тоді тиск на інші буде набагато більшим. Це, як на мене, єдиний шлях. І, безперечно, треба говорити зі США, Францією, Великою Британією. Це єдиний шлях, яким Україна може йти зараз", - пояснила дипломатка.
На уточнювальне запитання, чи є перепоною військовий конфлікт на Донбасі і тимчасова окупація Росією Криму для вступу України в НАТО, вона відповіла: "Так".
"НАТО — це не тільки військова організація. Це організація спільних цінностей. І ці спільні цінності — правосуддя, демократія… Україна — це демократична країна. Але тут ще можна дуже багато зробити, щоб не тільки наші (німецькі — Авт.) компанії, а й українці почувалися більш захищеними, щоб вони знали, що у них є справедливий суд, якщо дійсно треба йти до суду", - акцентувала Фельдгузен.
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когда бывший канцлер Германии занимает коррупционный пост в рашанефтепром ?
альо, вы о чем, граждане немцы ?
ваша ценность - продать будущее соседней страны за вонючий газовый пфенинг из рашки
более отвратной послицы из наших "партнеров" трудно найти
остальные по крайней мере молчат или скромно извиняются "мерси"
По сабжу: кацапов естественно не примут. НАТО - военно-политический блок.
госпоже послице не стыдно ?
может рашке вісадить десант на какой-нибудь островок в Балтийском море чтоб Германию исключили из НАТО ?
немцы?
против ядреной рашкованской бомбы ?
не смешите мои тапки !
германец ныне не тот пошел!
последний немецкий солдат умер при штурме Берлина в мае 1945
Для начала военных действий НАТО нужен консенсус, дорогой 😁
А дядя Сэм?
Стоит ли развязывать ядерную войну из-за какого-то "немецкого Крыма" ?
Не думаю...
Не думаю...
а потом пойдут дипломатические взволнованности, переживания, обеспокоенности ужастные - и - говорильня... И нужно будет услышать "нарот" какого-нибудь островка в Балтийском море ))))))))))))))))
И эта проблема не имеет военного решения! Все - в Минск!
И для россиян это кажется приемлемой ценой и им становится пофиг, что они - военные преступники и каиново племя.
Запад должен наоборот - ускоренно принять в НАТО остатки Украины и сказать путину - чувак, у тебя месяц свалить оттуда (сделай вид, что люди против или ещё как-то придумай лицо сохранить). Через месяц тут будет 200-тысячная армия с Patriot, F-35, авианосцами и так далее. Если не уйдёшь сам, тебя уйдут.
Вот так надо.
А вместо этого они дают ему распрекраснейшее оправдание его внешней политики. Он выйдет на телевизор и скажет, смотрите - мы бузим в Украине и европейцы сами говорят, пока бузим, НАТО сюда не полезет. Значит я всё правильно сделал и давайте бузить дальше. И ему тогда будут кричать "Молодец, любо, слава !!!"
Идиоты европейские. Ну или трусы. Ну или продажные.
"Мы не в НАТО до сих пор потому, что НАТО - это не военный блок. НАТО - это военно-политический блок. Союз (коалиция) государств с целью совместных действий для решения общих политических, экономических, и военных и других задач.
Представим, что НАТО за пять лет видит невероятный прорыв Украины в строительстве собственной армии, видит, насколько эта армия стала обученной, боеспособной, какие уникальные приемы и средства противостояния гибридной агрессии она разработала за годы войны, какой фантастический опыт получила. Видит, что Украина встала на путь реформ. Видит, что её Президент, Кабинет министров, гражданское общество жопу рвут, чтобы стать европейской страной. И принимает Украину в свои распростертые объятия.
А потом фигак - и смотрит, как семьдесят три процента избирателей голосуют за комика, который выигрывает выборы с абсолютно малоросскими, капитуляционными лозунгами, лепечет что то про глаза, отводит армию, устраивает зайчика с ушками на день Независимости, доводит президента США до импичмента, назначает руководителем спецслужбы продюсера КВН, своим серым кардиналом человека, которого европейские партнеры чуть не напрямую уже обвиняют в шпионаже в пользу России, сливает совместную операцию по вагнеровцам, ворует судью в Молдове и прочая, и прочая, и прочая - вот это весь летающий цирк зеленых соплей, который мы имели счастье наблюдать все эти два года ... НАТА сидит, смотрит на все это дело, разводит руками и такая - ну етит вашу мать …Когда разведка страны понимает, что развединформация, которой она делится с Украиной, утекает напрямую в Кремль - это как-то не очень способствует её рекомендациям политическому руководству своей страны включить Украину в НАТО.
Украина будет в НАТО тогда, когда политическим строем Украины будет УСТОЙЧИВАЯ европейская демократия. Устойчивая, понимаете? Европейская, понимаете? Просто смены одного на другого недостаточно. Когда вопроса, будет ли следующий президент пророссийским, или олигархическим, или марионеточным - не будет существовать вообще. Вот его в природе просто не будет. Когда «Армия. Мова. Вера» будет уже точно навсегда. Без всяких колебаний. А после того, как в Украине будет устойчивая демократия - еще испытательный срок лет в десять. В пару каденций хотя бы. Ну, чтобы уж точно убедиться.
И вот только после этого…"
Там каждой твари по паре...
будем четсны перед собой.
ни НАТО, ни США при очередной русской агрессии (а она обязательно будет) нас не то что не спасут,
они нам не помогут !!!
Потому, что именно Германия фактически финансирует страну-агрессор рашку, строя совместный северный поток-2, а значит именно Германия содействует дальнейшей оккупации Крыма рашкой и финансирует войну на Донбассе.
P/S За бред о санкциях как к КНДР или Ирану прошу даже не вспоминать ибо это не применимо вообще к этой ситуации о чем я уже не раз здесь писал.
ай йа йа дзюдоист ,теперь мы не будем с тобой здороваться
Во заливает фрау послица. А что мешало дать ПДЧ Украине на Бухарестском саммите 2008 года, когда не было никакого "военного конфликта"? Может быть потому что этими отдельными странами "случайно" оказались Германия и Франция?
Але ж правосуддя і демократії у нас дійсно немає.
Если тебя оккупировали - тогда "зась"?
Такое впечатление что ФРГ, наконец то нашла нового Гитлера - *****!