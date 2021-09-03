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Новини
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Доходи IТ-галузі в Україні за 3-5 років можуть зрости до $165,5 млрд на рік, - Зеленський

Доходи IТ-галузі в Україні за 3-5 років можуть зрости до $165,5 млрд на рік, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доходи IT-галузі в Україні за три-п'ять років можуть збільшитися із 6 млрд дол. до 16, 5 млрд дол. на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Частка українського ІТ-сектору зросте до 10% ВВП. Очікується збільшення кількості робочих місць в ІТ-галузі до 450 тисяч до 2025 року.

Зеленський запевнив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам. Спеціальний правовий режим спрямований на створення в нашій країні компаній з капіталізацією понад 100 млн дол., які будуть резидентами України.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що понад рік у країні діє Український фонд стартапів, і держава вже профінансувала більш як 100 проектів. Також планується створення Фонду фондів, коли держава не просто інвестуватиме в стартапи, а й спрямовуватиме кошти у приватні фонди.

Міністр зауважив, що Україна розвиває ринок віртуальних активів, має одну з найбільших у світі спільнот блокчейн-розробників, створює привабливу юрисдикцію для українських та іноземних криптокомпаній, модернізує платіжний ринок, що дасть змогу навіть Національному банку випускати цифрову валюту.

Також читайте: Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити

Представники інвесторів та венчурних фондів відзначили високий рівень українських IT-фахівців та їхній величезний потенціал.

Зеленський наголосив, що держава готова враховувати побажання інвесторів та йти назустріч, і Україна є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

"Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор у співпраці з американським бізнесом. Ми прагнемо, щоб ваш бізнес зацікавився не тільки можливостями щодо відкриття представництв в Україні, а й інвестуванням в українські інноваційні продукти", – зазначив Президент, звертаючись до учасників заходу.

Автор: 

доходи (615) Зеленський Володимир (23697) ІТ-індустрія (719) Федоров Михайло (874)


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Топ коментарі
+16
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2291
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03.09.2021 15:01
+11
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8728
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03.09.2021 14:54
+9
Корочє! Не буду більше трудовіком - піду в атішнікі. 4000 дол. мене вже не вставляють!
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03.09.2021 15:02
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Могут , если только зеля не "поможет" .
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03.09.2021 14:52 Відповісти
Під особистий контроль! Чави їх!
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03.09.2021 14:59 Відповісти
А в Нью Васюки Украину когда переименовывать будем? Как раз Вова и есть из таких специалистлв по профессии.
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03.09.2021 15:06 Відповісти
"Остапа понесло....."
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03.09.2021 15:15 Відповісти
в цензоре троллят клована:
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский

что там 16 млрд..долл.. даёшь сразу 165 млрд.. трлн! а, фиг с ним - сексилиардов !))
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03.09.2021 15:43 Відповісти
Это следующая стадия после 4000$ учителям и миллиона деревьев.
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03.09.2021 16:42 Відповісти
ОСТАПА ПОНЕСЛО.
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03.09.2021 14:52 Відповісти
Вова, та зупинись ти вже нарешті! Що ми будемо із цим баблом робити?
Нам вже не має куди мільярди від легалізованого грального бізнесу дівати, у пенсіонерів коти червону ікру задовбалися їсти, а ти все нові "ідеї генеруєш"...
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03.09.2021 14:52 Відповісти
З грального бізнеса раніше (до 2008 р) брали 75% налога, а зараз тільки 25 і дають можливість тільки своїм людям.
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03.09.2021 15:19 Відповісти
а по факту все IT шники закрывают свои ФОПы и бегут из страны... реформатор хреНов
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03.09.2021 14:52 Відповісти
Насправді, умов краще за українські ви мало де знайдете. Треба бути дуже добрим спеціалістом, щоб бути потрібним в тій же Америці, та й то можна працювати запаз віддалено з України і витрачати в 2-3 рази меньше.
Їдуть 2-3% і чимало потім повертаються розчаровані: «Як так там податки 30% а медицина коштує тисячі доларів».
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03.09.2021 15:04 Відповісти
зачем бежать? я в Польше открыл, и там плачу налоги. а работаю здесь.
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03.09.2021 15:05 Відповісти
а могут и не вырости
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03.09.2021 14:52 Відповісти
украинские инновационные продукты😮 это он о себе что ли? как это мило
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03.09.2021 14:54 Відповісти
Вован за всё терётся смело
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил.
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03.09.2021 14:54 Відповісти
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8728
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03.09.2021 14:54 Відповісти
Це неподобство!
Мені одразу спала на думку саме ця картинка, але хіба за вами встигнути..?
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04.09.2021 08:26 Відповісти
Могут дорости, а могут и не дорости. Ты делом занимайся, а не фантазируй
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03.09.2021 14:55 Відповісти
Это точно была та долина?
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7548
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03.09.2021 14:56 Відповісти
Пока доходы вырастут зебилы повымирают
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03.09.2021 14:57 Відповісти
Скоріш вони нас з'їдять.
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03.09.2021 17:01 Відповісти
Дебил, что с него взять.
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03.09.2021 14:58 Відповісти
Во трындит, это больше годового ВВП всей Украины.
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03.09.2021 14:58 Відповісти
та шо він там триндить... то ви мабуть ще про зарплати вчителів не чули...
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03.09.2021 15:00 Відповісти
давай сразу триллион
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03.09.2021 15:00 Відповісти
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2291
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03.09.2021 15:01 Відповісти
Корочє! Не буду більше трудовіком - піду в атішнікі. 4000 дол. мене вже не вставляють!
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03.09.2021 15:02 Відповісти
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5690
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03.09.2021 15:02 Відповісти
Также планируется создание Фонда фондов, когда государство будет не просто инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.Источник: https://censor.net/ru/n3286200

недавно благотворительный концерт был в Киеве, за бюджетные средства. Когда Бочелли пел на День Независимости. Так там тоже деньги вырученные за билеты вроде как в какие то благотворительные фонды шли, потом оказалось что к фонду отношение имеет Зеленский и сам лично его выбирал)
остальное там по моему стандартный набор нашего молодого Обещалкина... трилионы ********* инвестиций, тысячи тысяч рабочих мест и так далее.
Все кто хотел уже начитались об этих инвестициях с Омана, Катара, Эмиратов, Королевства Британии и даже на Днях из США... пора каптерку строить на банковой, что б было куда складывать эти инвест финансы, и сумок клетчатых закупить качественных, что б ручки не рвались... иначе как их возить? а? осталось найти где их хранит банковая и перенести в новую каптерку, которую построить надо быстро и дорого в рамках Велыкого Будивныцтва
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03.09.2021 15:04 Відповісти
пора поумнеть многим. и не голосовать за популистов
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03.09.2021 15:06 Відповісти
так не хотят! куча знакомых до сей поры смотря телек, часто г+г готовы и сегодня за него голосовать, только часть прозрела, остальным пофик. Они вторят то что слышат краем уха фонящий сутками телевизор
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03.09.2021 15:11 Відповісти
хз. у нас в семье все было по статистике. трое за одного, один за другого. в следующий раз за текущего не будет никого.
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03.09.2021 15:15 Відповісти
класика
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03.09.2021 15:22 Відповісти
оооочень захватывающие будут выборы)) зеля выиграет второй тур только в одном случае)
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03.09.2021 15:29 Відповісти
Істоти що звуться електоратом мають вуха, очі, але не мають пам'яті, забувають про минулі брехливі та невиконані обіцянки та тішаться новій брехні з телевізора.
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03.09.2021 17:51 Відповісти
сказочник
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03.09.2021 15:04 Відповісти
видео отсасывателя теперь должно подорожать
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03.09.2021 15:06 Відповісти
Как пример помните недавно был форум по охране здоровья или как то так с медициной короч, перед медиками выступал наш геополитический титан... там же тоже самое было, зарплаты медсестрам 15-20, врачам 20-25, но завтра... или после завтра, короче скоро! но пока подождите
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03.09.2021 15:10 Відповісти
мой семейный врач зарабатывает больше 25к благодаря доктору смерти и ненавистной рыгам реформе здравоохранения. так, между прочим
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03.09.2021 15:16 Відповісти
"доктор смерть" сделала много полезного. Вообще при Порохе олигархату и разным пи...асам наступили на яйца, но народ решил что жесткая линия обороны и стабильный рост економики это фуфло... тут вот молодой парень предлагает "понедельники отменить, снизить налоги, докинуть зп до 4к доларов и одним махом побороть все плохое, потому что простой, народный и честный!"
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03.09.2021 15:29 Відповісти
нарид никак не может смириться с тем, что зп не может одномоментно вырасти в 2 раза. что для этого нужно 10 лет стабильного роста иначе тупая инфляция.
просто народ необразованный
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03.09.2021 15:30 Відповісти
25K баксов? В месяц или в год? Или все-таки гривни?
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03.09.2021 16:43 Відповісти
Вы больные на голову придурки, не чужие деньги считайте а делайте чтобы люди хотели жить и тратить свои деньги в етой стране а не вывозили в офшоры. С таким отношениям и налогами из етой страны уже с горшка мечтают все свалить.
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03.09.2021 15:12 Відповісти
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский

вот вот от этого пригорело...понятно любому здравомыслящему, что это откровенная дичь) 165 лярдов ДОХОДОВ, даже не общий оборот, а ДОХОД) наверное к нам перезжают Амазон, Старбакс, Тесла и передвинут к берегам Одесы мыс Канавэрал, что б было откуда новинки нашей космической отрасли запускать в космос. Но кто ж подумает над этими цифрами
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03.09.2021 15:14 Відповісти
текст читай. все уже поняли, что ошибка в заголовке
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03.09.2021 15:17 Відповісти
я тебе скажу что и 16,5 лярдов тоже дичь, я кстати не заметил что в заглавии ошибка, как раз заглавие не прочел внимательно, а текст да)
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03.09.2021 15:24 Відповісти
дичь. рыги хотят наложить лапу на отрасль, как когда то хотел это сделать сынок овоща. но в современном мире можно работать хоть в ватикане не выходя из дома. так что оборот будет только падать.
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03.09.2021 15:28 Відповісти
Зеля уже προςραλ ΙΤ -οτραςль. Пусть говорит уже о чём-то ещё.
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03.09.2021 15:14 Відповісти
це єдина галузь, яку зелені виродки не можуть контролювати, тому там і більш менш нормально.
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03.09.2021 15:16 Відповісти
І приїхало оте чмо маломірне в США і розказує всім байки!!!! Воно взагалі вилікувалось від наркоти чи то його"кокаїну" результат???????
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03.09.2021 15:36 Відповісти
Маячня. Іт технології, це нк тільки кодери. Іт зараз всюди впроваджується.
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03.09.2021 15:39 Відповісти
Это сказал тот кто обещал IT, не трогать вообще.
А вместо этого подписал закон о создании цифрового колхоза - "Дія Сіті" за который IT его в петиции которая набрала даже больше голосов чем нужно просили его не подписывать.

Воровать в стране уже не у кого решили развалить то что развивалось не благодаря а вопреки. ну-ну...
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03.09.2021 15:44 Відповісти
"Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти " - а могут и не вырасти
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03.09.2021 15:48 Відповісти
Це як пайдьот.
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03.09.2021 16:35 Відповісти
О мля, а мы тут в селе картошку растим! Надо бросать. Завтра к голове поеду- стартап думать будем
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03.09.2021 16:10 Відповісти
...ФОПы... эээээ... м-да...
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03.09.2021 16:34 Відповісти
Зеленая гнида, не лезь туда, в чем совершенно не разбираешься. Оставь айтишников в покое, тренируйся на 73%.
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03.09.2021 16:40 Відповісти
Если эта ИТ-отрасль создаст что типа супер ОС для ноута тогда может быть и вырастет. Чем эта отрасль занимается,не знаю, но ваянием игрушек и террором "мудрого нариду" Дією зеленых планов не достигнешь
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03.09.2021 16:49 Відповісти
Что эта отрасль создала, кроме Дии? Список, плизз.
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03.09.2021 16:50 Відповісти
Зебіл останнім часом сре в голову своїм зебілятам мільярдами і сотнями мілярдів уявних доларів. "Мудрий наріт" вже уявляє собі куди вони витратять ті мульярди 😁
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03.09.2021 17:10 Відповісти
Сделайте безплатние курси для граждан Украини в онлайне, а то такий курси просто не все покарману,а желающих то пройти много, и увеґ
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03.09.2021 17:28 Відповісти
Кто запятые в числах расставляет?
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03.09.2021 19:11 Відповісти
не зря ему в Штатах книгу о легких черепно-мозговых травмах подарили
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03.09.2021 20:18 Відповісти
Если бы да кабы. Хватит лапшу вешать.
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03.09.2021 22:21 Відповісти
А могут и не вырасти, ну а если учесть что у нас практически все прогнозы несбыточные, то скорее всего нет, чем да.
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03.09.2021 23:43 Відповісти
 
 