Доходи IТ-галузі в Україні за 3-5 років можуть зрости до $165,5 млрд на рік, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що доходи IT-галузі в Україні за три-п'ять років можуть збільшитися із 6 млрд дол. до 16, 5 млрд дол. на рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Частка українського ІТ-сектору зросте до 10% ВВП. Очікується збільшення кількості робочих місць в ІТ-галузі до 450 тисяч до 2025 року.
Зеленський запевнив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам. Спеціальний правовий режим спрямований на створення в нашій країні компаній з капіталізацією понад 100 млн дол., які будуть резидентами України.
Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що понад рік у країні діє Український фонд стартапів, і держава вже профінансувала більш як 100 проектів. Також планується створення Фонду фондів, коли держава не просто інвестуватиме в стартапи, а й спрямовуватиме кошти у приватні фонди.
Міністр зауважив, що Україна розвиває ринок віртуальних активів, має одну з найбільших у світі спільнот блокчейн-розробників, створює привабливу юрисдикцію для українських та іноземних криптокомпаній, модернізує платіжний ринок, що дасть змогу навіть Національному банку випускати цифрову валюту.
Представники інвесторів та венчурних фондів відзначили високий рівень українських IT-фахівців та їхній величезний потенціал.
Зеленський наголосив, що держава готова враховувати побажання інвесторів та йти назустріч, і Україна є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.
"Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор у співпраці з американським бізнесом. Ми прагнемо, щоб ваш бізнес зацікавився не тільки можливостями щодо відкриття представництв в Україні, а й інвестуванням в українські інноваційні продукти", – зазначив Президент, звертаючись до учасників заходу.
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Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский
что там 16 млрд..долл.. даёшь сразу 165 млрд.. трлн! а, фиг с ним - сексилиардов !))
Нам вже не має куди мільярди від легалізованого грального бізнесу дівати, у пенсіонерів коти червону ікру задовбалися їсти, а ти все нові "ідеї генеруєш"...
Їдуть 2-3% і чимало потім повертаються розчаровані: «Як так там податки 30% а медицина коштує тисячі доларів».
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил.
Мені одразу спала на думку саме ця картинка, але хіба за вами встигнути..?
недавно благотворительный концерт был в Киеве, за бюджетные средства. Когда Бочелли пел на День Независимости. Так там тоже деньги вырученные за билеты вроде как в какие то благотворительные фонды шли, потом оказалось что к фонду отношение имеет Зеленский и сам лично его выбирал)
остальное там по моему стандартный набор нашего молодого Обещалкина... трилионы ********* инвестиций, тысячи тысяч рабочих мест и так далее.
Все кто хотел уже начитались об этих инвестициях с Омана, Катара, Эмиратов, Королевства Британии и даже на Днях из США... пора каптерку строить на банковой, что б было куда складывать эти инвест финансы, и сумок клетчатых закупить качественных, что б ручки не рвались... иначе как их возить? а? осталось найти где их хранит банковая и перенести в новую каптерку, которую построить надо быстро и дорого в рамках Велыкого Будивныцтва
просто народ необразованный
вот вот от этого пригорело...понятно любому здравомыслящему, что это откровенная дичь) 165 лярдов ДОХОДОВ, даже не общий оборот, а ДОХОД) наверное к нам перезжают Амазон, Старбакс, Тесла и передвинут к берегам Одесы мыс Канавэрал, что б было откуда новинки нашей космической отрасли запускать в космос. Но кто ж подумает над этими цифрами
А вместо этого подписал закон о создании цифрового колхоза - "Дія Сіті" за который IT его в петиции которая набрала даже больше голосов чем нужно просили его не подписывать.
Воровать в стране уже не у кого решили развалить то что развивалось не благодаря а вопреки. ну-ну...