Доходи IТ-галузі в Україні за 3-5 років можуть зрости до $165,5 млрд на рік, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доходи IT-галузі в Україні за три-п'ять років можуть збільшитися із 6 млрд дол. до 16, 5 млрд дол. на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Частка українського ІТ-сектору зросте до 10% ВВП. Очікується збільшення кількості робочих місць в ІТ-галузі до 450 тисяч до 2025 року.

Зеленський запевнив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам. Спеціальний правовий режим спрямований на створення в нашій країні компаній з капіталізацією понад 100 млн дол., які будуть резидентами України.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що понад рік у країні діє Український фонд стартапів, і держава вже профінансувала більш як 100 проектів. Також планується створення Фонду фондів, коли держава не просто інвестуватиме в стартапи, а й спрямовуватиме кошти у приватні фонди.

Міністр зауважив, що Україна розвиває ринок віртуальних активів, має одну з найбільших у світі спільнот блокчейн-розробників, створює привабливу юрисдикцію для українських та іноземних криптокомпаній, модернізує платіжний ринок, що дасть змогу навіть Національному банку випускати цифрову валюту.

Також читайте: Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити

Представники інвесторів та венчурних фондів відзначили високий рівень українських IT-фахівців та їхній величезний потенціал.

Зеленський наголосив, що держава готова враховувати побажання інвесторів та йти назустріч, і Україна є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

"Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор у співпраці з американським бізнесом. Ми прагнемо, щоб ваш бізнес зацікавився не тільки можливостями щодо відкриття представництв в Україні, а й інвестуванням в українські інноваційні продукти", – зазначив Президент, звертаючись до учасників заходу.