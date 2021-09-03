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Україна і США підписали угоду про посилення охорони кордону та протидію тероризму

Державна прикордонна служба України та Митна і Прикордонна служби США підписали угоду, спрямовану на посилення охорони кордону та протидію тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуку посольства США в Україні.

"Цього тижня в рамках візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки Митна та прикордонна служба США (CBP) підписали угоду з Державною прикордонною службою України (ДПСУ), спрямовану на посилення охорони кордону та протидії тероризму. Покращений захист кордону допоможе Україні, регіону та США", - йдеться в повідомленні.

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Україна і США підписали угоду про посилення охорони кордону та протидію тероризму 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5936) США (22545)


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сенягдестена?
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03.09.2021 15:12 Відповісти
_Когда танковые колонны рашистов попрут с севера на Киев эта бумажонка их остановит и обратит в бегство, очевидно же.
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03.09.2021 15:16 Відповісти
И вдогонку ещё полетит массовый обстрел обеспокоенностями и озабоченностями. Кацапам хана.
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03.09.2021 15:21 Відповісти
Ну слава Богу у нас появилась граница с США.
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03.09.2021 19:49 Відповісти
Цікаво, яким чином український кордон допоможе США. Або навпаки.
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03.09.2021 23:21 Відповісти
 
 