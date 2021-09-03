Україна і США підписали угоду про посилення охорони кордону та протидію тероризму
Державна прикордонна служба України та Митна і Прикордонна служби США підписали угоду, спрямовану на посилення охорони кордону та протидію тероризму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуку посольства США в Україні.
"Цього тижня в рамках візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки Митна та прикордонна служба США (CBP) підписали угоду з Державною прикордонною службою України (ДПСУ), спрямовану на посилення охорони кордону та протидії тероризму. Покращений захист кордону допоможе Україні, регіону та США", - йдеться в повідомленні.
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